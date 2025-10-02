Първи сняг в Албания

Зимата в Албания дойде, пише албанският информационен портал "Шчиптаря", като съобщава, че първият сняг в страната е паднал в Кукъс, в планинските части на Североизточна Албания, предаде БТА.
Медията публикува снежни кадри от село Шищевец в област Кукъска гора, като същевременно информира, че няма проблеми с придвижването на превозните средства в планинския район.
Според информация на портала "Ляпси" сняг е покрил, освен Шищевец, и селата Запод, Топоян, Грюк-Чая, Арън и Калис в Кукъско.
Албанските власти призовават водачите на автомобили да бъдат внимателни заради възможни заледявания по пътищата.
1 Гост
12:40 02.10.2025
2 таксиджия 🚖
Коментиран от #3
12:51 02.10.2025
3 таксиджия 🚖
До коментар #2 от "таксиджия 🚖":Ной като сме в клуба на богатите с еурото 💶, защо сме с по-ниска минимална заплата от Албания, която нито е в ЕС, нито в Шенген, нито в Еврозоната!?
12:52 02.10.2025
4 Я пък тоя
Че то и тук си имаме първи сняг.
Но не е важно, по-важно е в Албания.
12:53 02.10.2025