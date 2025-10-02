Новини
Първи сняг в Албания

2 Октомври, 2025 12:36 368 4

Албанските власти призовават водачите на автомобили да бъдат внимателни

Първи сняг в Албания - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Зимата в Албания дойде, пише албанският информационен портал "Шчиптаря", като съобщава, че първият сняг в страната е паднал в Кукъс, в планинските части на Североизточна Албания, предаде БТА.

Медията публикува снежни кадри от село Шищевец в област Кукъска гора, като същевременно информира, че няма проблеми с придвижването на превозните средства в планинския район.

Според информация на портала "Ляпси" сняг е покрил, освен Шищевец, и селата Запод, Топоян, Грюк-Чая, Арън и Калис в Кукъско.

Албанските власти призовават водачите на автомобили да бъдат внимателни заради възможни заледявания по пътищата.


Албания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    3 0 Отговор
    Бойко няма пясък да опесъчава проходите

    12:40 02.10.2025

  • 2 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор
    Албания ни задмина по минимална и средна заплата. Албания е под протекторат на Италия, ний сме при Германия.

    Коментиран от #3

    12:51 02.10.2025

  • 3 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "таксиджия 🚖":

    Ной като сме в клуба на богатите с еурото 💶, защо сме с по-ниска минимална заплата от Албания, която нито е в ЕС, нито в Шенген, нито в Еврозоната!?

    12:52 02.10.2025

  • 4 Я пък тоя

    0 0 Отговор
    Добре бе !
    Че то и тук си имаме първи сняг.
    Но не е важно, по-важно е в Албания.

    12:53 02.10.2025

