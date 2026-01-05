Танкери с петрол са напуснали Венецуела без включени системи за проследяване

Около дузина танкери, натоварени с венецуелски суров петрол и горива, са напуснали водите на Венецуела в последните дни без да са включили техните системи за проследяване, нарушавайки строгата морска блокада, наложена от САЩ. Това сочат данните на платформата за мониторинг на глобалните морски петролни доставки TankerTrackers.com, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Всички отплавали от Венецуела танкери са под американски санкции. Други съдове, също попадащи под санкциите, са напуснали празни латиноамериканската страна през последните дни, след като са разтоварили там товарите си, според данните на TankerTrackers.com.

Танкерите, отплавали с венецуелски петрол, може да донесат известно облекчение за държавната петролна компания „Петролеос де Венесуела“ (Petroleos de Venezuela, PDVSA), която натрупа големи запаси в резултат на американската морска блокада, предприета през миналия месец, която доведе до спиране на износа на петрол от Венецуела.

Износът на петрол е основният източник на приходи за Каракас. Временното правителство, водено от вицепрезидента Делси Родригес, която също така изпълнява функциите на министър на петрола, ще се нуждае от тези приходи, за да осигури стабилност в страната, след като през уикенда американските въоръжени сили плениха венецуелския президент Николас Мадуро и го отведоха в Ню Йорк, за да бъде изправен пред съда по обвинения, свързани с наркотрафик и тероризъм.

Най-малко четири от напусналите венецуелските води танкери са пътували по маршрут на север от остров Маргарита, след като са спрели за кратко близо до морската граница на страната, съобщиха от TankerTrackers.com, след като са идентифицирали корабите чрез сателитни изображения.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в събота, че американското петролно ембарго срещу Венецуела е в сила, но добави, че по време на предстоящия преход на властта в Каракас най-големите клиенти на венецуелския петрол, включително Китай, ще продължат да получават доставки.