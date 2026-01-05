Новини
Танкери с петрол са напуснали Венецуела без включени системи за проследяване

5 Януари, 2026 12:50 2 294 34

  • венецуела-
  • сащ-
  • петрол-
  • доналд тръмп-
  • николас мадуро

Всички отплавали от Венецуела танкери са под американски санкции

Танкери с петрол са напуснали Венецуела без включени системи за проследяване - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Около дузина танкери, натоварени с венецуелски суров петрол и горива, са напуснали водите на Венецуела в последните дни без да са включили техните системи за проследяване, нарушавайки строгата морска блокада, наложена от САЩ. Това сочат данните на платформата за мониторинг на глобалните морски петролни доставки TankerTrackers.com, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Всички отплавали от Венецуела танкери са под американски санкции. Други съдове, също попадащи под санкциите, са напуснали празни латиноамериканската страна през последните дни, след като са разтоварили там товарите си, според данните на TankerTrackers.com.

Танкерите, отплавали с венецуелски петрол, може да донесат известно облекчение за държавната петролна компания „Петролеос де Венесуела“ (Petroleos de Venezuela, PDVSA), която натрупа големи запаси в резултат на американската морска блокада, предприета през миналия месец, която доведе до спиране на износа на петрол от Венецуела.

Износът на петрол е основният източник на приходи за Каракас. Временното правителство, водено от вицепрезидента Делси Родригес, която също така изпълнява функциите на министър на петрола, ще се нуждае от тези приходи, за да осигури стабилност в страната, след като през уикенда американските въоръжени сили плениха венецуелския президент Николас Мадуро и го отведоха в Ню Йорк, за да бъде изправен пред съда по обвинения, свързани с наркотрафик и тероризъм.

Най-малко четири от напусналите венецуелските води танкери са пътували по маршрут на север от остров Маргарита, след като са спрели за кратко близо до морската граница на страната, съобщиха от TankerTrackers.com, след като са идентифицирали корабите чрез сателитни изображения.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в събота, че американското петролно ембарго срещу Венецуела е в сила, но добави, че по време на предстоящия преход на властта в Каракас най-големите клиенти на венецуелския петрол, включително Китай, ще продължат да получават доставки.


Венецуела
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    28 7 Отговор
    Тръмп каза че Китай ще си получи петрола.

    Коментиран от #6

    12:51 05.01.2026

  • 2 Пиндостан са

    37 3 Отговор
    пирати.

    12:52 05.01.2026

  • 3 Някой

    56 9 Отговор
    Сигурно отиват за САЩ - нали Тръмп каза, че ще им вземе петрола. Крадците си остават крадци за цял живот.

    12:52 05.01.2026

  • 4 Вашето мнение

    41 8 Отговор
    Танкерите заминават за Китай, защото дони мърка като котенце на Си.

    12:53 05.01.2026

  • 5 Абе четете

    26 4 Отговор
    сайтовете Скандално и Свободно слово. Същото се отнася и за аФторката. Да и светне малко какво се случва.

    12:54 05.01.2026

  • 6 цлглгл

    40 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    петрола е за тръмп... да не мислиш че заради наркотици е нападнал венецуела??? то тогава що не удря мексико които най много му вкрват от белото

    12:55 05.01.2026

  • 7 ван мaaмy

    24 3 Отговор
    Те тия танкери, колкото едни лодки еднодръвки големи. Отникъде не се виждат.

    Коментиран от #15

    12:55 05.01.2026

  • 8 Тц, тц, тц!

    22 3 Отговор
    Хубава работа, нали има блокада, къде дремят блокиращите!☹️

    12:55 05.01.2026

  • 9 Онзи

    33 2 Отговор
    ООН нещо така да каже по въпроса 🤔или там още са в отпуск. Двойните стандарти се виждат все повече. Ясно е че да влезеш и да плениш президент на една държава за 30мин без местна помощ няма как да стане .🤔

    12:56 05.01.2026

  • 10 Пътуват

    14 3 Отговор
    Към Ахтопол

    12:56 05.01.2026

  • 11 Леля Гошо

    27 3 Отговор
    Строгата морска блокада, в превод, международно пиратство санкционирано от Терорист №1

    12:56 05.01.2026

  • 12 За САЩ

    16 0 Отговор
    ли пътуват танкерите или за Китай и Индия?

    12:57 05.01.2026

  • 13 Тъкмо ще се засичат с

    13 4 Отговор
    танкерите на Русия. Сенчест бизнес.:))

    12:57 05.01.2026

  • 14 Айдеее грабежа започва с пълна сила

    33 4 Отговор
    Така се става богат и мега богат пък вие работете пестете лишавайте се за елементарни неща в живота ви

    12:57 05.01.2026

  • 15 Да бе!

    15 0 Отговор

    До коментар #7 от "ван мaaмy":

    Нито питат може ли, не може ли, разхайтена работа!😂

    12:58 05.01.2026

  • 16 Боруна Лом

    22 1 Отговор
    ОБОРА НЯМА СПИРКА!

    12:58 05.01.2026

  • 17 нормално всички го очакваха

    27 2 Отговор
    почна се краденето ! но защо европуделите мъчат? не се чува ни вопъл ни стон? как така някоя си държава ще нападне друга държава за да и краде ресурсите и никой дума не обелва за
    това но когато русия нападна украйна за да спаси рускоезичното население ореваха света?!!!?

    Коментиран от #20

    12:59 05.01.2026

  • 18 Се едно от сателите не са виждат

    20 1 Отговор
    Тея плаващи железа по над 100 000 тона

    12:59 05.01.2026

  • 19 Янки, Гоу хоум

    23 4 Отговор
    1 Правителството е редовно, а не временно
    2 Американските санкции са незаконни
    3 Руски и китайски ядрени подводници са под американските корита с 15000 янки

    Тръмп смегчи тона, след като Китай му даде 24 ч ултиматум да не тероризира изстрадалата от сащ страна.

    Коментиран от #26

    13:01 05.01.2026

  • 20 Немой с лошо

    2 15 Отговор

    До коментар #17 от "нормално всички го очакваха":

    Ти, другарю, защо говориш лоши неща за другарчето на путин???

    Коментиран от #24

    13:03 05.01.2026

  • 21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 19 Отговор
    Бункерния страхливец излезе ли от калното мазе или пак 91 дрона‼️

    13:05 05.01.2026

  • 22 другарят Си

    18 0 Отговор
    Тръмпоча ще ме фане за Мадурото.

    13:05 05.01.2026

  • 23 Последния Софиянец

    3 18 Отговор
    Калния бункер е във фалит, до къде го докара бункерното!

    13:06 05.01.2026

  • 24 с два пръста чело от село

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "Немой с лошо":

    откъде ви намерих такива некадърни елфи

    13:10 05.01.2026

  • 25 Питам

    2 8 Отговор
    Защо Путин мълчи???

    Коментиран от #27

    13:11 05.01.2026

  • 26 Знаещ

    2 9 Отговор

    До коментар #19 от "Янки, Гоу хоум":

    И крайцера Москва е там. И Гагарин е летял в космоса.

    13:13 05.01.2026

  • 27 Владо

    2 4 Отговор

    До коментар #25 от "Питам":

    Сбърканяка е залепил релето.

    Коментиран от #29

    13:15 05.01.2026

  • 28 А евтопейските

    13 1 Отговор
    демокраДци реагираха ли срещу задържането на Мадуро и съпругата му или " ни лук яли ни мирисали"!? Те от там ползи нямат! Парите им се сервират от Зеленски!

    Коментиран от #31

    13:20 05.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 чичо

    1 7 Отговор
    На танкерите ще им се случи случка!

    13:25 05.01.2026

  • 31 Мадуро е престъпник.

    0 8 Отговор

    До коментар #28 от "А евтопейските":

    На никой не му пука.

    Коментиран от #33

    13:25 05.01.2026

  • 32 ъъъ

    2 0 Отговор
    пълни или празни

    13:27 05.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 мдааа

    0 0 Отговор
    Следва Куба, която ще се разпадне сама, поради липса на венецуелски петрол. Путин губи един след друг стожерите си. Първо Сирия, после тарамбуките от Газа, после Мъдьо. В Иран също не е много цветно. Ердо му би шута и подписа с Азербайджан за газ....

    13:46 05.01.2026