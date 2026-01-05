Танкери с петрол са напуснали Венецуела без включени системи за проследяване

Около дузина танкери, натоварени с венецуелски суров петрол и горива, са напуснали водите на Венецуела в последните дни без да са включили техните системи за проследяване, нарушавайки строгата морска блокада, наложена от САЩ. Това сочат данните на платформата за мониторинг на глобалните морски петролни доставки TankerTrackers.com, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Всички отплавали от Венецуела танкери са под американски санкции. Други съдове, също попадащи под санкциите, са напуснали празни латиноамериканската страна през последните дни, след като са разтоварили там товарите си, според данните на TankerTrackers.com.
Танкерите, отплавали с венецуелски петрол, може да донесат известно облекчение за държавната петролна компания „Петролеос де Венесуела“ (Petroleos de Venezuela, PDVSA), която натрупа големи запаси в резултат на американската морска блокада, предприета през миналия месец, която доведе до спиране на износа на петрол от Венецуела.
Износът на петрол е основният източник на приходи за Каракас. Временното правителство, водено от вицепрезидента Делси Родригес, която също така изпълнява функциите на министър на петрола, ще се нуждае от тези приходи, за да осигури стабилност в страната, след като през уикенда американските въоръжени сили плениха венецуелския президент Николас Мадуро и го отведоха в Ню Йорк, за да бъде изправен пред съда по обвинения, свързани с наркотрафик и тероризъм.
Най-малко четири от напусналите венецуелските води танкери са пътували по маршрут на север от остров Маргарита, след като са спрели за кратко близо до морската граница на страната, съобщиха от TankerTrackers.com, след като са идентифицирали корабите чрез сателитни изображения.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в събота, че американското петролно ембарго срещу Венецуела е в сила, но добави, че по време на предстоящия преход на властта в Каракас най-големите клиенти на венецуелския петрол, включително Китай, ще продължат да получават доставки.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6
12:51 05.01.2026
2 Пиндостан са
12:52 05.01.2026
3 Някой
12:52 05.01.2026
4 Вашето мнение
12:53 05.01.2026
5 Абе четете
12:54 05.01.2026
6 цлглгл
До коментар #1 от "Последния Софиянец":петрола е за тръмп... да не мислиш че заради наркотици е нападнал венецуела??? то тогава що не удря мексико които най много му вкрват от белото
12:55 05.01.2026
7 ван мaaмy
Коментиран от #15
12:55 05.01.2026
8 Тц, тц, тц!
12:55 05.01.2026
9 Онзи
12:56 05.01.2026
10 Пътуват
12:56 05.01.2026
11 Леля Гошо
12:56 05.01.2026
12 За САЩ
12:57 05.01.2026
13 Тъкмо ще се засичат с
12:57 05.01.2026
14 Айдеее грабежа започва с пълна сила
12:57 05.01.2026
15 Да бе!
До коментар #7 от "ван мaaмy":Нито питат може ли, не може ли, разхайтена работа!😂
12:58 05.01.2026
16 Боруна Лом
12:58 05.01.2026
17 нормално всички го очакваха
това но когато русия нападна украйна за да спаси рускоезичното население ореваха света?!!!?
Коментиран от #20
12:59 05.01.2026
18 Се едно от сателите не са виждат
12:59 05.01.2026
19 Янки, Гоу хоум
2 Американските санкции са незаконни
3 Руски и китайски ядрени подводници са под американските корита с 15000 янки
Тръмп смегчи тона, след като Китай му даде 24 ч ултиматум да не тероризира изстрадалата от сащ страна.
Коментиран от #26
13:01 05.01.2026
20 Немой с лошо
До коментар #17 от "нормално всички го очакваха":Ти, другарю, защо говориш лоши неща за другарчето на путин???
Коментиран от #24
13:03 05.01.2026
21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
13:05 05.01.2026
22 другарят Си
13:05 05.01.2026
23 Последния Софиянец
13:06 05.01.2026
24 с два пръста чело от село
До коментар #20 от "Немой с лошо":откъде ви намерих такива некадърни елфи
13:10 05.01.2026
25 Питам
Коментиран от #27
13:11 05.01.2026
26 Знаещ
До коментар #19 от "Янки, Гоу хоум":И крайцера Москва е там. И Гагарин е летял в космоса.
13:13 05.01.2026
27 Владо
До коментар #25 от "Питам":Сбърканяка е залепил релето.
Коментиран от #29
13:15 05.01.2026
28 А евтопейските
Коментиран от #31
13:20 05.01.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 чичо
13:25 05.01.2026
31 Мадуро е престъпник.
До коментар #28 от "А евтопейските":На никой не му пука.
Коментиран от #33
13:25 05.01.2026
32 ъъъ
13:27 05.01.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 мдааа
13:46 05.01.2026