15 задържани в Нидерландия за разпространение на пропаганда на "Ислямска държава" чрез TikTok

Петнадесет души бяха арестувани днес в Нидерландия по подозрение, че разпространяват пропаганда на "Ислямска държава" в TikTok и опитват да убеждават хора да извършват терористични атаки, съобщават нидерландски прокурори, цитирани от Ройтерс, предава БТА.
Причината за арестите е акаунт в TikTok, който публикувал голямо количество съдържание на ИД с нидерландски субтитри. Някои видеа са имали над 100 000 гледания и са призовавали хората да се присъединят към групировката, възхвалявайки мъченичеството.
Сред задържаните 13 са сирийци, а четирима имат нидерландски паспорт; част от тях са с двойно гражданство. Четирима от арестуваните са непълнолетни. Възрастта на заподозрените е между 16 и 53 години, а арестите са извършени в различни части на страната. Миналия месец вече бе арестуван човек, определен от прокурорите като основен заподозрян.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ъхъъъъъъ....
16:25 10.02.2026
2 И как изглеждат "материали"
16:27 10.02.2026
3 Генерал Радев
Коментиран от #7
16:28 10.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 възхвалявайки мъченичеството
подготвят почвата за шариа в холандия
17:02 10.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 мога да кажа само
18:20 10.02.2026
9 Голям
20:45 10.02.2026