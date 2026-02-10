Новини
15 задържани в Нидерландия за разпространение на пропаганда на "Ислямска държава" чрез TikTok

10 Февруари, 2026 16:22 627 9

  • нидерландия-
  • ислямска държава-
  • пропаганда-
  • tiktok

Арестуваните са насърчавали терористични атаки и мъченичество, сред тях има непълнолетни и хора с двойно гражданство

15 задържани в Нидерландия за разпространение на пропаганда на "Ислямска държава" чрез TikTok - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Петнадесет души бяха арестувани днес в Нидерландия по подозрение, че разпространяват пропаганда на "Ислямска държава" в TikTok и опитват да убеждават хора да извършват терористични атаки, съобщават нидерландски прокурори, цитирани от Ройтерс, предава БТА.

Причината за арестите е акаунт в TikTok, който публикувал голямо количество съдържание на ИД с нидерландски субтитри. Някои видеа са имали над 100 000 гледания и са призовавали хората да се присъединят към групировката, възхвалявайки мъченичеството.

Сред задържаните 13 са сирийци, а четирима имат нидерландски паспорт; част от тях са с двойно гражданство. Четирима от арестуваните са непълнолетни. Възрастта на заподозрените е между 16 и 53 години, а арестите са извършени в различни части на страната. Миналия месец вече бе арестуван човек, определен от прокурорите като основен заподозрян.


Нидерландия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъъъъъъ....

    7 0 Отговор
    13 са сирийци, а четирима имат нидерландски паспорт; част от тях са с двойно гражданство....

    16:25 10.02.2026

  • 2 И как изглеждат "материали"

    6 3 Отговор
    Които опитват да убеждават хора да извършват терористични атаки ? Като подкрепа за Зеленски от ЕК или как?

    16:27 10.02.2026

  • 3 Генерал Радев

    8 6 Отговор
    Ислямистката и руската пропаганда трябва да се преследват от закона.

    Коментиран от #7

    16:28 10.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 възхвалявайки мъченичеството

    4 0 Отговор
    нормално след като са ги приели с стотици хиляди варшеди
    подготвят почвата за шариа в холандия

    17:02 10.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 мога да кажа само

    4 0 Отговор
    браво на холандските власти!!!

    18:20 10.02.2026

  • 9 Голям

    1 0 Отговор
    Да ги екстрадират обратно в пещерите от които са изпълзяли.

    20:45 10.02.2026

