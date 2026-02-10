15 задържани в Нидерландия за разпространение на пропаганда на "Ислямска държава" чрез TikTok

Петнадесет души бяха арестувани днес в Нидерландия по подозрение, че разпространяват пропаганда на "Ислямска държава" в TikTok и опитват да убеждават хора да извършват терористични атаки, съобщават нидерландски прокурори, цитирани от Ройтерс, предава БТА.

Причината за арестите е акаунт в TikTok, който публикувал голямо количество съдържание на ИД с нидерландски субтитри. Някои видеа са имали над 100 000 гледания и са призовавали хората да се присъединят към групировката, възхвалявайки мъченичеството.

Сред задържаните 13 са сирийци, а четирима имат нидерландски паспорт; част от тях са с двойно гражданство. Четирима от арестуваните са непълнолетни. Възрастта на заподозрените е между 16 и 53 години, а арестите са извършени в различни части на страната. Миналия месец вече бе арестуван човек, определен от прокурорите като основен заподозрян.