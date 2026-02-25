Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Руското посолство в Хага: Кабинетът на Йетен „сгреши“, като подкрепи Украйна вместо да поднови диалога с Москва

25 Февруари, 2026 16:22 637 24

Руското посолство реагира на изявлението на Йетен в „Екс“, че Нидерландия ще продължи да подкрепя Украйна, вместо да възобнови дипломатическия диалог с Москва.

Руското посолство в Нидерландия разкритикува новото правителство на страната, като заяви, че кабинетът на премиера Роб Йетен е допуснал грешка, изразявайки подкрепа за Украйна вместо да поднови диалога с Москва. Това съобщи нидерландската новинарска агенция АНП, цитирана от БТА.

В публикация в социалната платформа „Екс“ дипломатическата мисия посочва, че е „отбелязала“ сигнала, изпратен от новия кабинет.

Йетен встъпи в длъжност в понеделник - ден преди четвъртата годишнина от началото на войната в Украйна. Във вторник той публикува съобщение в „Екс“ за срещата на т.нар. „Коалиция на желаещите“ - съюз от държави, подкрепящи Киев, в който Нидерландия участва.

В текста, цитиран от руското посолство, премиерът подчертава, че страната му застава зад Украйна „сега и в бъдеще“.

Към момента Кремъл не е излязъл с официална позиция относно встъпването в длъжност на новото нидерландско правителство.


