Руското посолство в Хага: Кабинетът на Йетен „сгреши“, като подкрепи Украйна вместо да поднови диалога с Москва

Руското посолство в Нидерландия разкритикува новото правителство на страната, като заяви, че кабинетът на премиера Роб Йетен е допуснал грешка, изразявайки подкрепа за Украйна вместо да поднови диалога с Москва. Това съобщи нидерландската новинарска агенция АНП, цитирана от БТА.
В публикация в социалната платформа „Екс“ дипломатическата мисия посочва, че е „отбелязала“ сигнала, изпратен от новия кабинет.
Йетен встъпи в длъжност в понеделник - ден преди четвъртата годишнина от началото на войната в Украйна. Във вторник той публикува съобщение в „Екс“ за срещата на т.нар. „Коалиция на желаещите“ - съюз от държави, подкрепящи Киев, в който Нидерландия участва.
В текста, цитиран от руското посолство, премиерът подчертава, че страната му застава зад Украйна „сега и в бъдеще“.
Към момента Кремъл не е излязъл с официална позиция относно встъпването в длъжност на новото нидерландско правителство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #8, #12
16:25 25.02.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #13, #22
16:25 25.02.2026
3 Ганя Путинофила
Коментиран от #4, #7
16:25 25.02.2026
4 604
До коментар #3 от "Ганя Путинофила":Ми дъ навлизът или им духъ под упашките...кът нъ наще ястреби...аре фащай бвп то и газ към фронтэ..люмпин не до клатен!
16:28 25.02.2026
5 Русодебил
Коментиран от #15
16:30 25.02.2026
6 ДрайвингПлежър
А днес ми попадна статия от която щях да си изповръщам червата! ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ ВНОСА НА РАБОТНИЦИ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА "СКРИТА" МИГРАЦИЯ НА ЛГБТ АКТИВИСТИ, които не са добредошли в собствените си държави?! Българския прайд им съдейства, за да мигрират!!!
ТРЯБВА НЕЗАБАВНО ДА СЕ ЗАБРАНИ ДАВАНЕТО НА РАБОТНА ВИЗА НА ХОМОСЕКСУАЛНИ И НЕХРИСТИЯНИ!!!
16:31 25.02.2026
7 1234
До коментар #3 от "Ганя Путинофила":Поредната русофобска опорка.
Холандия БВП: 1,1 трилиона
Русия БВП: 2,3 трилиона
А, ако ги сравним по Брутен вътрешен продукт (по паритет на покупателната способност), то:
Холандия: 1,5 трилиона
Русия: 5,8Т трилиона
Пак греда за русофобията.
16:32 25.02.2026
8 604
До коментар #1 от "Българин":Го каза платения пепедебе тролъ с крадените никове дето 24/7 е на черешата...по тъоупо пъарче от теб надали имъ дори и във външните кенефи на раша!
Коментиран от #14
16:32 25.02.2026
9 Швейк
16:35 25.02.2026
10 Рашистите им се иска да ги слушкат
-;-
ко е ще преговаря с пропаднали путлеристи!
И кой ще повярва ва договори с путлеристите!
Ама Четвъртия райх не иска да разбере че това е поредната загубена война!
16:36 25.02.2026
11 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
12 някой си
До коментар #1 от "Българин":пълно е с пр0сти продажни центчета
16:38 25.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Хаха
До коментар #8 от "604":Ти си много умен трол.
16:39 25.02.2026
15 някой си
До коментар #5 от "Русодебил":центчетата пищят като з@кл@ни, всичко значи е в правилната посока
16:40 25.02.2026
16 хаха
16:40 25.02.2026
17 Иван
Москва не иска диалог !
Коментиран от #20, #21, #23
16:41 25.02.2026
18 Явно рашистите не разбират презрението
При такива жертви и разрушения, и путлеристите си се надавят че щели да бъдат разбирани и уважавани!
кои ли пък зачита сериен убиец!
16:42 25.02.2026
19 гост
По оригинален начин на четвъртата годишнина от нападението на Русия над Украйна, холандците изразиха протеста си срещу действията на Кремъл. Те подредиха четири латерни пред руското посолство в Хага, които непрекъснато свирят химна на Украйна. Разгневен и изнервен, руският посланик излязъл и казал: “Искам това да престане!“. Холандците му отговорили: “И ние искаме същото: Русия да престане!“
16:44 25.02.2026
20 какво иска Моцква
До коментар #17 от "Иван":Иван
10ОТГОВОР
Никой не може да греши, когато подкрепя Украйна.
Москва не иска диалог !
-;-
Путлеристите искат унищожаването на несъществуващата Украйна!
какви ООН-ета и какъв Хелзинки, товарищите са си били искали да са №1!
И като как може да стане 11-тата икономика да е Трети полюс!!!!!
16:44 25.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Първият софиянец
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Каква отбрана бе, пред Съдебната палата
16:46 25.02.2026
23 някой си
До коментар #17 от "Иван":само бавночаткащ може да подкрепя уср@йна,или продажно псе
Коментиран от #24
16:48 25.02.2026
24 Иван
До коментар #23 от "някой си":вЕрно ли ?
16:53 25.02.2026