Нидерландия разполага нови радари в Северно море за защита на подводната инфраструктура

Министерството на отбраната на Нидерландия ще разположи допълнителни радари в Северно море, за да следи кораби и дронове, които могат да застрашат подводната инфраструктура, включително кабели за данни и тръбопроводи, съобщи държавният секретар по отбраната Гейс Тойнман, предава БТА.

Руски кораби отдавна се опитват да изучават подводните съоръжения, а Москва по-рано беше заподозряна за саботаж на кабели в Балтийско море, отбелязва агенция АНП.

Министерството не уточнява точния брой на радарите, но говорител посочи, че не става дума за десетки устройства. Те са специално предназначени за наблюдение на плавателни съдове под 50 метра и на по-малки дронове. Радарите ще бъдат доставени от нидерландска компания и ще се управляват от Министерството на инфраструктурата и управлението на водите.

В края на миналия месец лидерите на Белгия, Дания, Франция, Германия, Ирландия, Люксембург, Нидерландия, Норвегия и Обединеното кралство се споразумяха на среща в Хамбург, че критичната инфраструктура в Северно море трябва да бъде по-добре защитена от саботаж и хакерски атаки. Министерството на отбраната ускорява придобиването и инсталирането на новите радари.