Новини
Свят »
Нидерландия »
Нидерландия разполага нови радари в Северно море за защита на подводната инфраструктура

Нидерландия разполага нови радари в Северно море за защита на подводната инфраструктура

12 Февруари, 2026 14:51 544 1

  • нидерландия-
  • северно море

Министерството на отбраната ще следи подозрителни кораби и дронове, след като Русия беше заподозряна в саботаж на кабели

Нидерландия разполага нови радари в Северно море за защита на подводната инфраструктура - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министерството на отбраната на Нидерландия ще разположи допълнителни радари в Северно море, за да следи кораби и дронове, които могат да застрашат подводната инфраструктура, включително кабели за данни и тръбопроводи, съобщи държавният секретар по отбраната Гейс Тойнман, предава БТА.

Руски кораби отдавна се опитват да изучават подводните съоръжения, а Москва по-рано беше заподозряна за саботаж на кабели в Балтийско море, отбелязва агенция АНП.

Министерството не уточнява точния брой на радарите, но говорител посочи, че не става дума за десетки устройства. Те са специално предназначени за наблюдение на плавателни съдове под 50 метра и на по-малки дронове. Радарите ще бъдат доставени от нидерландска компания и ще се управляват от Министерството на инфраструктурата и управлението на водите.

В края на миналия месец лидерите на Белгия, Дания, Франция, Германия, Ирландия, Люксембург, Нидерландия, Норвегия и Обединеното кралство се споразумяха на среща в Хамбург, че критичната инфраструктура в Северно море трябва да бъде по-добре защитена от саботаж и хакерски атаки. Министерството на отбраната ускорява придобиването и инсталирането на новите радари.


Нидерландия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    3 1 Отговор
    Първо радари, после украински Магури.

    15:01 12.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания