„Ще нанесем втори удар": какво се случва във Венецуела

Американският президент Доналд Тръмп предупреждава венецуелските власти, че Вашингтон се готви да диктува политиката им, пише в заглавие британският в. "Файненшъл таймс", предаде БТА.

Тръмп отправи остро предупреждение към Делси Родригес, временния президент на Венецуела, че тя трябва да изпълни исканията на САЩ, след като Вашингтон даде знак за намерението си да диктува политиката на Каракас след пленяването на Николас Мадуро, вместо да управлява директно страната.

"Ако не се държат прилично, ще нанесем втори удар", заяви снощи Тръмп на връщане от Флорида. Той добави, че Родригес "сътрудничи", но ще "се изправи пред съдба, вероятно по-лоша от тази на Мадуро", ако не се подчинява на Вашингтон.

Коментарите на Тръмп последваха ден на объркване относно намеренията на САЩ по отношение на Венецуела след операцията, която доведе до пленяването на Мадуро.

В поредица от телевизионни интервюта вчера американският държавен секретар Марко Рубио намекна, че Вашингтон не възнамерява да окупира или управлява Венецуела, но ще диктува политиката на Каракас. Той добави, че хората са се "съсредоточили" върху коментара на Тръмп от събота, че САЩ ще "управляват" страната.

"Не става въпрос за управление – става въпрос за контрол на политиката по отношение на по този въпрос", заяви Рубио.

На въпроса какво иска от Родригес, на която Върховният съд на Венецуела предостави временни президентски правомощия, Тръмп отговори пред журналисти: "Имаме нужда от пълен достъп. Имаме нужда от достъп до петрола и други ресурси в страната им, които да ни позволят да я възстановим".

Тръмп също така повтори твърдението си, че САЩ ще "контролират ситуацията" Венецуела, като заяви, че Вашингтон вече "контролира ситуацията" в страната. "Ние ще я управляваме, ще я оправим", каза той.

Тръмп заплаши с военни действия Колумбия и заяви, че САЩ "контролират ситуацията" във Венецуела, извежда в заглавие друго британско издание - в. "Гардиън".

Тръмп заяви, че Колумбия се управлява от "болен човек" и обвини колумбийския президент Густаво Петро, че произвежда и продава кокаин на САЩ, добавяйки: "Той обаче няма го прави много дълго".

Според аудиозапис на разговор на Тръмп с медиите на борда на "Еър Форс 1" снощи, когато журналист го пита дали това означава, че ще има американска операция в Колумбия, президентът отговаря: "Звучи ми добре".

Отношенията между САЩ и Колумбия са напрегнати от месеци на фона на засилване на военното присъствие на Вашингтон в Карибско море, а Петро е един от най-острите критици на Тръмп.

Колумбийският лидер заяви, че правителството му конфискува кокаин в безпрецедентни количества и миналия месец покани Тръмп да посети страната за да види усилията на правителството за унищожаване на лабораториите за производство на наркотици.

През уикенда Петро нарече действията на САЩ във Венецуела "посегателство срещу суверенитета" на Латинска Америка, което ще доведе до хуманитарна криза, отбелязва "Гардиън".

Критиката на Петро към операцията на САЩ срещу Венецуела и техните действия срещу малки лодки в Карибско море и Тихия океан разгневи Тръмп, който в събота заяви, че колумбийският лидер трябва да "внимава в картинката".

Колумбийският президент призовава Доналд Тръмп да спре да го клевети, пише в заглавие френският в. "Монд".

Густаво Петро отхвърли вчера заплахите на своя американски колега Доналд Тръмп, който го обвини без доказателства, че е наркотрафикант.

"Името ми не фигурира в съдебните досиета за трафик на наркотици. Спрете да ме клеветите, г-н Тръмп", обърна се колумбийският президент към американския си колега в социалната мрежа "Екс".

Колумбийското министерство на външните работи определи заплахите на американския президент като "недопустима намеса" и призова за "уважение".

Густаво Петро, който остро критикува военните действия на правителството на Тръмп в региона, обвинява САЩ, че са задържали Николас Мадуро "без правно основание", отбелязва "Монд".

Планът на САЩ да "контролират ситуацията" във Венецуела е обгърнат от неяснота, извежда в заглавие на аналитична статия американският в. "Вашингтон пост".

Не е ясно как САЩ ще се справят с тази сложна дипломаческа задача на практическо равнище. Тръмп заяви в събота, че работна група от високопоставени съветници е дълбоко ангажирана с планирането на бъдещето на Венецуела, но дори подобни стъпки изглеждат неясни, отбелязва американското издание.

Марко Рубио лично е фокусиран върху процеса, но неговите обширни правомощия като държавен секретар и съветник по националната сигурност означават, че е малко вероятно да има време да ръководи ежедневната политика, заявиха няколко американски служители.

След като разгради голяма част от външнополитическите структури на САЩ откакто дойде на власт, Тръмп разчита на малък брой доверени сътрудници и бизнес партньори, които да се занимават с основни въпроси като неговия мирен план за Газа, преговорите между Украйна и Русия, а сега и Венецуела, отбелязва "Вашингтон пост".

Съставът на Съвета за национална сигурност беше орязан, а администрацията все още не е номинирала помощник държавен секретар, който да се занимава със Западното кълбо.

Белият дом обмисля да даде на Стивън Милър, заместник-началник на канцеларията на Тръмп и съветник по въпросите на вътрешната сигурност, по-голяма роля в контрола на операциите във Венецуела след отстраняването на Мадуро, каза източник, запознат с въпроса, посочва "Вашингтон пост".

Милър е архитект на антиимиграционната и граничната политика на администрацията на Тръмп и играе ключова роля в усилията за отстраняването на Мадуро. Той беше сред малкото високопоставени служители на администрацията, които придружаваха президента по време на пресконференцията в събота в имението му в Мар а Лаго във Флорида, отбелязва американското издание.