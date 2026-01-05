Новини
„Ще нанесем втори удар": какво се случва във Венецуела

„Ще нанесем втори удар": какво се случва във Венецуела

5 Януари, 2026

Западният печат коментира отражението на военната операция на САЩ във Венецуела

„Ще нанесем втори удар": какво се случва във Венецуела - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Американският президент Доналд Тръмп предупреждава венецуелските власти, че Вашингтон се готви да диктува политиката им, пише в заглавие британският в. "Файненшъл таймс", предаде БТА.

Тръмп отправи остро предупреждение към Делси Родригес, временния президент на Венецуела, че тя трябва да изпълни исканията на САЩ, след като Вашингтон даде знак за намерението си да диктува политиката на Каракас след пленяването на Николас Мадуро, вместо да управлява директно страната.

"Ако не се държат прилично, ще нанесем втори удар", заяви снощи Тръмп на връщане от Флорида. Той добави, че Родригес "сътрудничи", но ще "се изправи пред съдба, вероятно по-лоша от тази на Мадуро", ако не се подчинява на Вашингтон.

Коментарите на Тръмп последваха ден на объркване относно намеренията на САЩ по отношение на Венецуела след операцията, която доведе до пленяването на Мадуро.

В поредица от телевизионни интервюта вчера американският държавен секретар Марко Рубио намекна, че Вашингтон не възнамерява да окупира или управлява Венецуела, но ще диктува политиката на Каракас. Той добави, че хората са се "съсредоточили" върху коментара на Тръмп от събота, че САЩ ще "управляват" страната.

"Не става въпрос за управление – става въпрос за контрол на политиката по отношение на по този въпрос", заяви Рубио.

На въпроса какво иска от Родригес, на която Върховният съд на Венецуела предостави временни президентски правомощия, Тръмп отговори пред журналисти: "Имаме нужда от пълен достъп. Имаме нужда от достъп до петрола и други ресурси в страната им, които да ни позволят да я възстановим".

Тръмп също така повтори твърдението си, че САЩ ще "контролират ситуацията" Венецуела, като заяви, че Вашингтон вече "контролира ситуацията" в страната. "Ние ще я управляваме, ще я оправим", каза той.

Тръмп заплаши с военни действия Колумбия и заяви, че САЩ "контролират ситуацията" във Венецуела, извежда в заглавие друго британско издание - в. "Гардиън".

Тръмп заяви, че Колумбия се управлява от "болен човек" и обвини колумбийския президент Густаво Петро, че произвежда и продава кокаин на САЩ, добавяйки: "Той обаче няма го прави много дълго".

Според аудиозапис на разговор на Тръмп с медиите на борда на "Еър Форс 1" снощи, когато журналист го пита дали това означава, че ще има американска операция в Колумбия, президентът отговаря: "Звучи ми добре".

Отношенията между САЩ и Колумбия са напрегнати от месеци на фона на засилване на военното присъствие на Вашингтон в Карибско море, а Петро е един от най-острите критици на Тръмп.

Колумбийският лидер заяви, че правителството му конфискува кокаин в безпрецедентни количества и миналия месец покани Тръмп да посети страната за да види усилията на правителството за унищожаване на лабораториите за производство на наркотици.

През уикенда Петро нарече действията на САЩ във Венецуела "посегателство срещу суверенитета" на Латинска Америка, което ще доведе до хуманитарна криза, отбелязва "Гардиън".

Критиката на Петро към операцията на САЩ срещу Венецуела и техните действия срещу малки лодки в Карибско море и Тихия океан разгневи Тръмп, който в събота заяви, че колумбийският лидер трябва да "внимава в картинката".

Колумбийският президент призовава Доналд Тръмп да спре да го клевети, пише в заглавие френският в. "Монд".

Густаво Петро отхвърли вчера заплахите на своя американски колега Доналд Тръмп, който го обвини без доказателства, че е наркотрафикант.

"Името ми не фигурира в съдебните досиета за трафик на наркотици. Спрете да ме клеветите, г-н Тръмп", обърна се колумбийският президент към американския си колега в социалната мрежа "Екс".

Колумбийското министерство на външните работи определи заплахите на американския президент като "недопустима намеса" и призова за "уважение".

Густаво Петро, който остро критикува военните действия на правителството на Тръмп в региона, обвинява САЩ, че са задържали Николас Мадуро "без правно основание", отбелязва "Монд".

Планът на САЩ да "контролират ситуацията" във Венецуела е обгърнат от неяснота, извежда в заглавие на аналитична статия американският в. "Вашингтон пост".

Не е ясно как САЩ ще се справят с тази сложна дипломаческа задача на практическо равнище. Тръмп заяви в събота, че работна група от високопоставени съветници е дълбоко ангажирана с планирането на бъдещето на Венецуела, но дори подобни стъпки изглеждат неясни, отбелязва американското издание.

Марко Рубио лично е фокусиран върху процеса, но неговите обширни правомощия като държавен секретар и съветник по националната сигурност означават, че е малко вероятно да има време да ръководи ежедневната политика, заявиха няколко американски служители.

След като разгради голяма част от външнополитическите структури на САЩ откакто дойде на власт, Тръмп разчита на малък брой доверени сътрудници и бизнес партньори, които да се занимават с основни въпроси като неговия мирен план за Газа, преговорите между Украйна и Русия, а сега и Венецуела, отбелязва "Вашингтон пост".

Съставът на Съвета за национална сигурност беше орязан, а администрацията все още не е номинирала помощник държавен секретар, който да се занимава със Западното кълбо.

Белият дом обмисля да даде на Стивън Милър, заместник-началник на канцеларията на Тръмп и съветник по въпросите на вътрешната сигурност, по-голяма роля в контрола на операциите във Венецуела след отстраняването на Мадуро, каза източник, запознат с въпроса, посочва "Вашингтон пост".

Милър е архитект на антиимиграционната и граничната политика на администрацията на Тръмп и играе ключова роля в усилията за отстраняването на Мадуро. Той беше сред малкото високопоставени служители на администрацията, които придружаваха президента по време на пресконференцията в събота в имението му в Мар а Лаго във Флорида, отбелязва американското издание.


  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    16 59 Отговор
    абе всъщност Путин много искал да помогне на Мадуро , ама Ахмат-сила попаднал в задръстване..в Бурятия магистралата

    Коментиран от #7, #13

    10:50 05.01.2026

  • 2 ЩЕ НАНЕСЕТЕ ДЕДОВИЯ

    56 12 Отговор
    ВИЕТНАМ ЩЕ ВИ СТОРИ РАЙ.

    Коментиран от #3, #18, #54

    10:52 05.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Да питам нещо...за протокола само?

    55 6 Отговор
    ..."Американският президент Доналд Тръмп предупреждава венецуелските власти, че Вашингтон се готви да диктува политиката им". ...Това,не е ли намеса в делата на чужда,суверенна държава? Къде е свободата,демокрацията, народът на Венецуела, сам да си определя бъдещето? Коментирайте,но не (ме) замесвайте с Русия👍

    Коментиран от #10, #39

    10:55 05.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 И тая година ли ще хабиш

    28 3 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    кислорода на по-заслужили от теб?

    10:56 05.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Българин .

    38 2 Отговор
    Ционистите и сатанистите правят нови планове да избиват хора!

    10:56 05.01.2026

  • 10 Разлика между Тръмп и предишните няма

    40 1 Отговор

    До коментар #5 от "Да питам нещо...за протокола само?":

    Той просто е по-дректен.
    Всичките преди са били иzроди и са се месили.

    10:57 05.01.2026

  • 11 Аммммм

    31 4 Отговор
    Вчера укромедиите писаха, че са притеснени, че Бай Дончо обърнал фокуса към Венецуела и те останали извън светогледа му. А дали не е нарочно, питат те.

    Коментиран от #15

    10:57 05.01.2026

  • 12 жоро

    38 2 Отговор
    Тука имаме поговорка за такива нарциси като полуделия Бай Дончо:
    "лаком гzz кръв sere"

    10:58 05.01.2026

  • 13 Коуега

    40 4 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    На теб, май животът ти е само да плюеш по Русия и да спамиш по цял ден статиите в сайта,а? Успокой се малко.Във всяка статия...Русия, Путин, руснаци,ахмаци...излез навън,разходи се,купи си дъвки.Хайде...със здраве👍

    Коментиран от #19

    10:58 05.01.2026

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 13 Отговор
    обаче С Венецуела О .излезе по-успешно от другото

    10:59 05.01.2026

  • 15 Доналд Тръмп офишъл

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Аммммм":

    И 6@л съм ги

    10:59 05.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 И Путин и Тръмп и си

    13 3 Отговор
    Са си плюли у пазвитие. По точно казано смирете се и не се надпреварвайте кой колко ще завземе. При Путин е в повечето случаи негова територия хората там в болшенството желаят Русия. Но при Тръмп това не е така. Ще се изложи. Но все пак народа решава.

    10:59 05.01.2026

  • 18 РОГИТЕ НА ДЯВОЛА ТРЪМП

    30 2 Отговор

    До коментар #2 от "ЩЕ НАНЕСЕТЕ ДЕДОВИЯ":

    АКО НЕ ИСКАТЕ ДА НИ СТАНИТЕ РОБИ, ЩЕ ВИ НАНЕСЕМ ВТОРИ УДАР! ТОВА КАЗВА ДОНАЛД ТРЪМП МИРОЛЮБЕЦА ФАЛШИВ. ТРОМПЕТА СИ ПОКАЗА ДЯВОЛСКИТЕ РОГА ПРЕД ЦЕЛИЯ СВЯТ. ДА СЕ ГОТВЯТ ГРЕНЛАНДИЯ, ИРАН, СЕВЕРНА КОРЕЯ, МЕКСИКО, КАНАДА! ОСОБЕНО КАНАДА, ЯНКИТЕ ИСКАТ ДА СИ Я ПРИЛАПАТ. ВСЕ ПО НЕНАСИТНИ СТАВАТ.

    10:59 05.01.2026

  • 19 Българин.

    13 1 Отговор

    До коментар #13 от "Коуега":

    Сигурно е някой мръсен евреи и защитава ционистите!

    11:00 05.01.2026

  • 20 Фотографа

    7 1 Отговор
    Това на снимката с червената тениска, какво е?Мъж,жена или от тези,новите?

    Коментиран от #40

    11:00 05.01.2026

  • 21 Тази новина, не се харесва от

    14 1 Отговор
    Дания и Канада.

    Коментиран от #23, #46

    11:03 05.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Феникс

    10 2 Отговор

    До коментар #21 от "Тази новина, не се харесва от":

    Защо тогава са във съюз със щатите, ако Дания се съюзи със Русия, тези своеволия на краварите няма да минат!

    11:05 05.01.2026

  • 24 РИЖ ПЕРЧЕМ към НОБЕЛ УСТРЕМЕН

    5 1 Отговор
    И в Банкя ще дебаркирам. И в котурата на ШОПАРКО.

    11:06 05.01.2026

  • 25 Цък

    18 1 Отговор
    Тръмп изплю камъчето, забрави за наркотиците. Така се прави подкупваш близкото обкръжение, създаваш пета колона от платини продажници и минаваш като на парад. Извода всички продажници на въжето, ако искате да имаме суверена държава.

    Коментиран от #33

    11:07 05.01.2026

  • 26 Тръмтака

    4 1 Отговор
    Или ке ми даваш или ке теева

    11:07 05.01.2026

  • 27 гръмовержецът💥

    12 2 Отговор
    Бай ви Доналд ТръмпОЧски съвсем се е сдухал . Защо си вре носа в проблемите на чужди страни , като това не е негова работа , най-малкото ...Защо не направи същото в Русия или Северна Корея , или Китай ?! Голям артист е тоя Доналд , по-голям шут и от зеления п....ор ...

    11:07 05.01.2026

  • 28 китайски балон

    16 3 Отговор
    БайДончо явно го чака нов Виетнам? Това, че излъгаха, подкупиха и избиха охраната на президента не значи, че следващия път пак, ще им се получи😉

    11:08 05.01.2026

  • 29 Коста

    10 3 Отговор
    Венецоела и Коломбиа нови 2 щата на САЩ. И Гренландия.... Предизборните обещания на дядо Тръмп към Голямите Американски Компании които щели да оправят тези държави. И петрола и кокаина ще отидат в правилните ръце. Както в Афганистан и Сирия и Ирак и Либия...

    Коментиран от #38

    11:10 05.01.2026

  • 30 Трон

    9 0 Отговор
    Не е зле, вместо към Гренландия, Президентът да се насочи към БГ, има бая маТриал за извеждане!

    11:10 05.01.2026

  • 31 Пилотът Гошу

    13 2 Отговор
    Тръмп отговори пред журналисти: "Имаме нужда от пълен достъп. Имаме нужда от достъп до петрола и други ресурси в страната им, които да ни позволят да я възстановим".

    Директно заявление, че ако не им дадат да им ограбят страната, ще използват военна сила 😂😂😂😂 Гламавите венецуелци решиха, че ще стават Швейцария...

    11:12 05.01.2026

  • 32 Оракула от Делфи

    4 3 Отговор
    Кой е "болния човек ", който управлява
    е въпрос на който днес цял свят се чуди???
    Това е диктакт-заповед от диктатор, не
    прича на този демократично избран Президент
    за който гласуваха стотици милиони объркани американци!!!!
    Ако Путин не беше нападнал Украйна ,
    сега Мадуро ,щеше да си развява перчема на свобода!!!
    Едно зло , никога не идва само!!!

    11:13 05.01.2026

  • 33 Коста

    9 1 Отговор

    До коментар #25 от "Цък":

    Не ги е забравил... Наркотици има... Те са бонус към петрола

    11:13 05.01.2026

  • 34 Дончо Лудия

    15 1 Отговор
    Идва някой в къщата ти, пребива те от бой, взема ти парите и ти казва; Беден си, защото не знаеш как да си управляваш парите. Затова ти ги вземам и аз ще ти давам каквото преценя! И ако не слушаш, ще те бия още!

    Коментиран от #35

    11:13 05.01.2026

  • 35 Коста

    8 1 Отговор

    До коментар #34 от "Дончо Лудия":

    Италианската мафия така действа. Рекет ... Плащаш за защита. САЩ да им плащат за възстановяване. Всъщност големите спонсори на Тръмп са Големите Петролни и Военни компании. С голямо участие на мафията в тях.

    11:18 05.01.2026

  • 36 Някой

    8 2 Отговор
    Цитат:
    "Имаме нужда от пълен достъп. Имаме нужда от достъп до петрола и други ресурси в страната им, които да ни позволят да я възстановим".
    Превод за публиката:
    Искаме да ви ограбим. Че ние да сме по-богати, а вие бедни роби.
    Какво ги отличава от мутрите? Нищо! Имат повече военни средства.
    САЩ наричана държавата затвор (с най-много затворници и относително и абсолютно), си се управлява от терористи и престъпници.

    11:19 05.01.2026

  • 37 бай Ставри

    8 2 Отговор
    Ето защо нашите бандити и наркотрафиканти са първи евроатлантици и са готови да делят власт и пара с последния олигофрен изпратен от отвъд голямата локва и мъгливия остров. Добре, че нямаме петрол....

    11:21 05.01.2026

  • 38 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Коста":

    Венецоела🤔🤔🤔🤔 и Коломбиа🤔🤔🤔🤔

    11:22 05.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 „Художник”

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Фотографа":

    абсолютен нарко бандит
    Вж.му стойката
    И на онези т.нар.войници на заден план😀...

    11:23 05.01.2026

  • 41 Факт

    1 1 Отговор
    Само Някой от Фактибг ползва и разпространява такива вещества! За денонощните постове и дописки за щяло и нещяло се искат силни наркотици!

    11:24 05.01.2026

  • 42 Сащ са

    6 1 Отговор
    Демокрация? Ха-ха-ха
    То и баба ми е тинейджърка :)!

    11:24 05.01.2026

  • 43 Русия бе Злото на 20-я век

    8 3 Отговор
    През 60те години на миналия век русия –ссср за да отслабят САЩ, посяха отровните семена на соца и комунизма в Латинска Америка които донесоха само бедност, мизерия и кръвопролитен хаос на народите в Латинска Америка...

    Днес Тръмп е решил завинаги да ликвидира и да изкорени това руско Зло от 20-я век......

    11:31 05.01.2026

  • 44 Леля Гошо

    4 2 Отговор
    Форумните експерти вчера обявиха, че американската СВО, за разлика от една друга, е успешно завършила за 3 часа и че всичките цели са постигнати. Моля експертите да обяснят какви бяха целите, доколко са постигнати и защо е необходима нова СВО, нали всички беше 6.

    11:32 05.01.2026

  • 45 Тръмпунгерът

    3 1 Отговор
    няма да изкара цял мандат.

    11:35 05.01.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Ако няма предателство

    4 2 Отговор
    отвътре, при втори удар трябва да гледаме Могадишо, Сомалия 93 втора серия ! Там реално джапанките им се опънаха яко и само с АК свалиха и вертолети, а и командосите претърпяха такива поражения, че направо си беше касапница и за двете страни !
    Вижте филма Блек Хоук ! Там нещата са почти документално снимани !
    Но тук си мирише на предатели ! Обикновено са от уялата се върхушка ! Като у нас и 89, та до 2026 ! Бай Тошо тогава закъсня с поредното прочистване и го гледаме резултата !

    11:45 05.01.2026

  • 48 Военния министър на Венецуела

    2 0 Отговор
    С вас съм за още 50 000 000 долара!

    11:46 05.01.2026

  • 49 ВВП

    2 1 Отговор
    Вариантът е само един..Платена ее награда за главата на Мадуро..Има предателство във ВС. На Венецуела..Вероятно Владимир падррино Диоосдадо кабелйо..Премахнати са санкциите срещу тия нещастници..Има сделка ..

    11:54 05.01.2026

  • 50 Пецо

    3 1 Отговор
    "Какво се случва във Венецуела" Случва се демокрация по Американски. Идваме с някаква глупост, крадем ви петрола и златото и си отиваме

    11:55 05.01.2026

  • 51 От протокола

    0 3 Отговор

    До коментар #39 от "демократ":

    Ши.б. аме само демократични шв. е..с тери !

    11:58 05.01.2026

  • 52 Демократ

    1 1 Отговор
    Комунизмът от руски тип катастрофира.Това се случва.

    12:01 05.01.2026

  • 53 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Щом трябва, нека нанесе втори удар. Ганю кво го е грижа за латиносите? Те са си в Южна Америка, САЩ и Испания.

    12:08 05.01.2026

  • 54 Kaлпазанин

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ЩЕ НАНЕСЕТЕ ДЕДОВИЯ":

    Ако не е цензурата ционистка ,ще знаем какво се случва .

    12:08 05.01.2026