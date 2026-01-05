„Ще нанесем втори удар": какво се случва във Венецуела

Американският президент Доналд Тръмп предупреждава венецуелските власти, че Вашингтон се готви да диктува политиката им, пише в заглавие британският в. "Файненшъл таймс", предаде БТА.
Тръмп отправи остро предупреждение към Делси Родригес, временния президент на Венецуела, че тя трябва да изпълни исканията на САЩ, след като Вашингтон даде знак за намерението си да диктува политиката на Каракас след пленяването на Николас Мадуро, вместо да управлява директно страната.
"Ако не се държат прилично, ще нанесем втори удар", заяви снощи Тръмп на връщане от Флорида. Той добави, че Родригес "сътрудничи", но ще "се изправи пред съдба, вероятно по-лоша от тази на Мадуро", ако не се подчинява на Вашингтон.
Коментарите на Тръмп последваха ден на объркване относно намеренията на САЩ по отношение на Венецуела след операцията, която доведе до пленяването на Мадуро.
В поредица от телевизионни интервюта вчера американският държавен секретар Марко Рубио намекна, че Вашингтон не възнамерява да окупира или управлява Венецуела, но ще диктува политиката на Каракас. Той добави, че хората са се "съсредоточили" върху коментара на Тръмп от събота, че САЩ ще "управляват" страната.
"Не става въпрос за управление – става въпрос за контрол на политиката по отношение на по този въпрос", заяви Рубио.
На въпроса какво иска от Родригес, на която Върховният съд на Венецуела предостави временни президентски правомощия, Тръмп отговори пред журналисти: "Имаме нужда от пълен достъп. Имаме нужда от достъп до петрола и други ресурси в страната им, които да ни позволят да я възстановим".
Тръмп също така повтори твърдението си, че САЩ ще "контролират ситуацията" Венецуела, като заяви, че Вашингтон вече "контролира ситуацията" в страната. "Ние ще я управляваме, ще я оправим", каза той.
Тръмп заплаши с военни действия Колумбия и заяви, че САЩ "контролират ситуацията" във Венецуела, извежда в заглавие друго британско издание - в. "Гардиън".
Тръмп заяви, че Колумбия се управлява от "болен човек" и обвини колумбийския президент Густаво Петро, че произвежда и продава кокаин на САЩ, добавяйки: "Той обаче няма го прави много дълго".
Според аудиозапис на разговор на Тръмп с медиите на борда на "Еър Форс 1" снощи, когато журналист го пита дали това означава, че ще има американска операция в Колумбия, президентът отговаря: "Звучи ми добре".
Отношенията между САЩ и Колумбия са напрегнати от месеци на фона на засилване на военното присъствие на Вашингтон в Карибско море, а Петро е един от най-острите критици на Тръмп.
Колумбийският лидер заяви, че правителството му конфискува кокаин в безпрецедентни количества и миналия месец покани Тръмп да посети страната за да види усилията на правителството за унищожаване на лабораториите за производство на наркотици.
През уикенда Петро нарече действията на САЩ във Венецуела "посегателство срещу суверенитета" на Латинска Америка, което ще доведе до хуманитарна криза, отбелязва "Гардиън".
Критиката на Петро към операцията на САЩ срещу Венецуела и техните действия срещу малки лодки в Карибско море и Тихия океан разгневи Тръмп, който в събота заяви, че колумбийският лидер трябва да "внимава в картинката".
Колумбийският президент призовава Доналд Тръмп да спре да го клевети, пише в заглавие френският в. "Монд".
Густаво Петро отхвърли вчера заплахите на своя американски колега Доналд Тръмп, който го обвини без доказателства, че е наркотрафикант.
"Името ми не фигурира в съдебните досиета за трафик на наркотици. Спрете да ме клеветите, г-н Тръмп", обърна се колумбийският президент към американския си колега в социалната мрежа "Екс".
Колумбийското министерство на външните работи определи заплахите на американския президент като "недопустима намеса" и призова за "уважение".
Густаво Петро, който остро критикува военните действия на правителството на Тръмп в региона, обвинява САЩ, че са задържали Николас Мадуро "без правно основание", отбелязва "Монд".
Планът на САЩ да "контролират ситуацията" във Венецуела е обгърнат от неяснота, извежда в заглавие на аналитична статия американският в. "Вашингтон пост".
Не е ясно как САЩ ще се справят с тази сложна дипломаческа задача на практическо равнище. Тръмп заяви в събота, че работна група от високопоставени съветници е дълбоко ангажирана с планирането на бъдещето на Венецуела, но дори подобни стъпки изглеждат неясни, отбелязва американското издание.
Марко Рубио лично е фокусиран върху процеса, но неговите обширни правомощия като държавен секретар и съветник по националната сигурност означават, че е малко вероятно да има време да ръководи ежедневната политика, заявиха няколко американски служители.
След като разгради голяма част от външнополитическите структури на САЩ откакто дойде на власт, Тръмп разчита на малък брой доверени сътрудници и бизнес партньори, които да се занимават с основни въпроси като неговия мирен план за Газа, преговорите между Украйна и Русия, а сега и Венецуела, отбелязва "Вашингтон пост".
Съставът на Съвета за национална сигурност беше орязан, а администрацията все още не е номинирала помощник държавен секретар, който да се занимава със Западното кълбо.
Белият дом обмисля да даде на Стивън Милър, заместник-началник на канцеларията на Тръмп и съветник по въпросите на вътрешната сигурност, по-голяма роля в контрола на операциите във Венецуела след отстраняването на Мадуро, каза източник, запознат с въпроса, посочва "Вашингтон пост".
Милър е архитект на антиимиграционната и граничната политика на администрацията на Тръмп и играе ключова роля в усилията за отстраняването на Мадуро. Той беше сред малкото високопоставени служители на администрацията, които придружаваха президента по време на пресконференцията в събота в имението му в Мар а Лаго във Флорида, отбелязва американското издание.
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #7, #13
10:50 05.01.2026
2 ЩЕ НАНЕСЕТЕ ДЕДОВИЯ
Коментиран от #3, #18, #54
10:52 05.01.2026
5 Да питам нещо...за протокола само?
Коментиран от #10, #39
10:55 05.01.2026
7 И тая година ли ще хабиш
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":кислорода на по-заслужили от теб?
10:56 05.01.2026
9 Българин .
10:56 05.01.2026
10 Разлика между Тръмп и предишните няма
До коментар #5 от "Да питам нещо...за протокола само?":Той просто е по-дректен.
Всичките преди са били иzроди и са се месили.
10:57 05.01.2026
11 Аммммм
Коментиран от #15
10:57 05.01.2026
12 жоро
"лаком гzz кръв sere"
10:58 05.01.2026
13 Коуега
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":На теб, май животът ти е само да плюеш по Русия и да спамиш по цял ден статиите в сайта,а? Успокой се малко.Във всяка статия...Русия, Путин, руснаци,ахмаци...излез навън,разходи се,купи си дъвки.Хайде...със здраве👍
Коментиран от #19
10:58 05.01.2026
14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
10:59 05.01.2026
15 Доналд Тръмп офишъл
До коментар #11 от "Аммммм":И 6@л съм ги
10:59 05.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 И Путин и Тръмп и си
10:59 05.01.2026
18 РОГИТЕ НА ДЯВОЛА ТРЪМП
До коментар #2 от "ЩЕ НАНЕСЕТЕ ДЕДОВИЯ":АКО НЕ ИСКАТЕ ДА НИ СТАНИТЕ РОБИ, ЩЕ ВИ НАНЕСЕМ ВТОРИ УДАР! ТОВА КАЗВА ДОНАЛД ТРЪМП МИРОЛЮБЕЦА ФАЛШИВ. ТРОМПЕТА СИ ПОКАЗА ДЯВОЛСКИТЕ РОГА ПРЕД ЦЕЛИЯ СВЯТ. ДА СЕ ГОТВЯТ ГРЕНЛАНДИЯ, ИРАН, СЕВЕРНА КОРЕЯ, МЕКСИКО, КАНАДА! ОСОБЕНО КАНАДА, ЯНКИТЕ ИСКАТ ДА СИ Я ПРИЛАПАТ. ВСЕ ПО НЕНАСИТНИ СТАВАТ.
10:59 05.01.2026
19 Българин.
До коментар #13 от "Коуега":Сигурно е някой мръсен евреи и защитава ционистите!
11:00 05.01.2026
20 Фотографа
Коментиран от #40
11:00 05.01.2026
21 Тази новина, не се харесва от
Коментиран от #23, #46
11:03 05.01.2026
23 Феникс
До коментар #21 от "Тази новина, не се харесва от":Защо тогава са във съюз със щатите, ако Дания се съюзи със Русия, тези своеволия на краварите няма да минат!
11:05 05.01.2026
24 РИЖ ПЕРЧЕМ към НОБЕЛ УСТРЕМЕН
11:06 05.01.2026
25 Цък
Коментиран от #33
11:07 05.01.2026
26 Тръмтака
11:07 05.01.2026
27 гръмовержецът💥
11:07 05.01.2026
28 китайски балон
11:08 05.01.2026
29 Коста
Коментиран от #38
11:10 05.01.2026
30 Трон
11:10 05.01.2026
31 Пилотът Гошу
Директно заявление, че ако не им дадат да им ограбят страната, ще използват военна сила 😂😂😂😂 Гламавите венецуелци решиха, че ще стават Швейцария...
11:12 05.01.2026
32 Оракула от Делфи
е въпрос на който днес цял свят се чуди???
Това е диктакт-заповед от диктатор, не
прича на този демократично избран Президент
за който гласуваха стотици милиони объркани американци!!!!
Ако Путин не беше нападнал Украйна ,
сега Мадуро ,щеше да си развява перчема на свобода!!!
Едно зло , никога не идва само!!!
11:13 05.01.2026
33 Коста
До коментар #25 от "Цък":Не ги е забравил... Наркотици има... Те са бонус към петрола
11:13 05.01.2026
34 Дончо Лудия
Коментиран от #35
11:13 05.01.2026
35 Коста
До коментар #34 от "Дончо Лудия":Италианската мафия така действа. Рекет ... Плащаш за защита. САЩ да им плащат за възстановяване. Всъщност големите спонсори на Тръмп са Големите Петролни и Военни компании. С голямо участие на мафията в тях.
11:18 05.01.2026
36 Някой
"Имаме нужда от пълен достъп. Имаме нужда от достъп до петрола и други ресурси в страната им, които да ни позволят да я възстановим".
Превод за публиката:
Искаме да ви ограбим. Че ние да сме по-богати, а вие бедни роби.
Какво ги отличава от мутрите? Нищо! Имат повече военни средства.
САЩ наричана държавата затвор (с най-много затворници и относително и абсолютно), си се управлява от терористи и престъпници.
11:19 05.01.2026
37 бай Ставри
11:21 05.01.2026
38 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #29 от "Коста":Венецоела🤔🤔🤔🤔 и Коломбиа🤔🤔🤔🤔
11:22 05.01.2026
40 „Художник”
До коментар #20 от "Фотографа":абсолютен нарко бандит
Вж.му стойката
И на онези т.нар.войници на заден план😀...
11:23 05.01.2026
41 Факт
11:24 05.01.2026
42 Сащ са
То и баба ми е тинейджърка :)!
11:24 05.01.2026
43 Русия бе Злото на 20-я век
Днес Тръмп е решил завинаги да ликвидира и да изкорени това руско Зло от 20-я век......
11:31 05.01.2026
44 Леля Гошо
11:32 05.01.2026
45 Тръмпунгерът
11:35 05.01.2026
47 Ако няма предателство
Вижте филма Блек Хоук ! Там нещата са почти документално снимани !
Но тук си мирише на предатели ! Обикновено са от уялата се върхушка ! Като у нас и 89, та до 2026 ! Бай Тошо тогава закъсня с поредното прочистване и го гледаме резултата !
11:45 05.01.2026
48 Военния министър на Венецуела
11:46 05.01.2026
49 ВВП
11:54 05.01.2026
50 Пецо
11:55 05.01.2026
51 От протокола
До коментар #39 от "демократ":Ши.б. аме само демократични шв. е..с тери !
11:58 05.01.2026
52 Демократ
12:01 05.01.2026
53 Данко Харсъзина
12:08 05.01.2026
54 Kaлпазанин
До коментар #2 от "ЩЕ НАНЕСЕТЕ ДЕДОВИЯ":Ако не е цензурата ционистка ,ще знаем какво се случва .
12:08 05.01.2026