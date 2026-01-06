Русия съобщи за унищожени 129 украински дрона през нощта

Руските системи за противовъздушна отбрана са свалили общо 129 украински безпилотни летателни апарата през изминалата нощ над различни части на страната. Това съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от агенция ТАСС, предава БТА.
В официалното изявление се посочва, че в интервала от 23:00 ч. московско време на 5 януари (22:00 ч. българско време) до 07:00 ч. московско време на 6 януари дежурните сили на противовъздушната отбрана са открили, прехванали и унищожили 129 украински дрона от самолетен тип.
По данни на ведомството 29 от безпилотните апарати са били свалени над Брянска област, 15 - над Белгородска област, 13 - над Ярославска област, а други 10 - над Новгородска област.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #2, #3
10:02 06.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 И Зелчо така се оплака
До коментар #1 от "Пич":бил изоставен от ,"съюзниците "си.
Бих добавил, че пробваха с мечока, видяха че ги победи и насочиха шоуто другаде. Да излязат като победители. Побеждават само беззащитните.
Коментиран от #7
10:07 06.01.2026
4 Владимир Путин, президент
Световна сила, да ? 🎅🎅🎅
10:14 06.01.2026
5 Новините
10:15 06.01.2026
6 Факт
10:34 06.01.2026
7 Жириновски в Държавна дума😂
До коментар #3 от "И Зелчо така се оплака":Мечката е най-глупавото животно. Няма друго животно, което да спи по половин година.
Представете си – половин година сън! Каква е тази страна, която спи? Ние трябва да сме будни!
Мечката е тромава, дива и мързелива. Тя само ръмжи и не прави нищо смислено. Това не е правилният символ за нас.
На Русия ѝ трябва вълк. Вълкът е смел, той е санитар на гората и никога не изоставя своите. А мечката? Тя е просто груба сила.
10:50 06.01.2026