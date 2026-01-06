Русия съобщи за унищожени 129 украински дрона през нощта

Руските системи за противовъздушна отбрана са свалили общо 129 украински безпилотни летателни апарата през изминалата нощ над различни части на страната. Това съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от агенция ТАСС, предава БТА.

В официалното изявление се посочва, че в интервала от 23:00 ч. московско време на 5 януари (22:00 ч. българско време) до 07:00 ч. московско време на 6 януари дежурните сили на противовъздушната отбрана са открили, прехванали и унищожили 129 украински дрона от самолетен тип.

По данни на ведомството 29 от безпилотните апарати са били свалени над Брянска област, 15 - над Белгородска област, 13 - над Ярославска област, а други 10 - над Новгородска област.