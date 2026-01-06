Новини
Свят »
Русия »
Русия съобщи за унищожени 129 украински дрона през нощта
  Тема: Украйна

Русия съобщи за унищожени 129 украински дрона през нощта

6 Януари, 2026 09:59 597 7

  • русия-
  • дрон-
  • унищожени-
  • нощта-
  • украйна

Безпилотните апарати са били прехванати в няколко руски области, според Министерството на отбраната

Русия съобщи за унищожени 129 украински дрона през нощта - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руските системи за противовъздушна отбрана са свалили общо 129 украински безпилотни летателни апарата през изминалата нощ над различни части на страната. Това съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от агенция ТАСС, предава БТА.

В официалното изявление се посочва, че в интервала от 23:00 ч. московско време на 5 януари (22:00 ч. българско време) до 07:00 ч. московско време на 6 януари дежурните сили на противовъздушната отбрана са открили, прехванали и унищожили 129 украински дрона от самолетен тип.

Още новини от Украйна

По данни на ведомството 29 от безпилотните апарати са били свалени над Брянска област, 15 - над Белгородска област, 13 - над Ярославска област, а други 10 - над Новгородска област.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    8 14 Отговор
    Тръмп направи услуга на Путин , като измести центъра към Венецуела , и сега Русия направо разцепя Украйна !

    Коментиран от #2, #3

    10:02 06.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 И Зелчо така се оплака

    8 14 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    бил изоставен от ,"съюзниците "си.
    Бих добавил, че пробваха с мечока, видяха че ги победи и насочиха шоуто другаде. Да излязат като победители. Побеждават само беззащитните.

    Коментиран от #7

    10:07 06.01.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    5 5 Отговор
    Жалката Ватнишка реалност !!!
    Световна сила, да ? 🎅🎅🎅

    10:14 06.01.2026

  • 5 Новините

    5 3 Отговор
    От Украйна ни омръзнаха едно и също дронове и удари хич не ги чета вече

    10:15 06.01.2026

  • 6 Факт

    6 3 Отговор
    На фронта рашистите губят в пъти повече жива сила и техника от украиците и от безсилие после сеят терор с бомбардировки по градовете на Украйна.

    10:34 06.01.2026

  • 7 Жириновски в Държавна дума😂

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "И Зелчо така се оплака":

    Мечката е най-глупавото животно. Няма друго животно, което да спи по половин година.
    ​Представете си – половин година сън! Каква е тази страна, която спи? Ние трябва да сме будни!
    ​Мечката е тромава, дива и мързелива. Тя само ръмжи и не прави нищо смислено. Това не е правилният символ за нас.
    ​На Русия ѝ трябва вълк. Вълкът е смел, той е санитар на гората и никога не изоставя своите. А мечката? Тя е просто груба сила.

    10:50 06.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания