Киев: Следващият кръг от преговори за мир с Русия може да се състои в края на тази седмица
  Тема: Украйна

Киев: Следващият кръг от преговори за мир с Русия може да се състои в края на тази седмица

23 Февруари, 2026 15:56 919 27

  • русия-
  • украйна-
  • кирило буданов-
  • володимир зеленски-
  • донбас-
  • крим

Кирило Буданов заяви още, че тази седмица може да се осъществи и нова размяна на военнопленници между Русия и Украйна

Киев: Следващият кръг от преговори за мир с Русия може да се състои в края на тази седмица - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Следващият кръг от преговорите за край на войната в Украйна може да се състои в края на тази седмица, заяви днес началникът на канцеларията на президента Володимир Зеленски - Кирило Буданов, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

"Мисля, че в края на седмицата, на тази седмица", каза той пред укрински журналисти в отговор на въпрос на информационния портал "Новини.Лайв" (Novyny.Live) за това кога се очаква нов кръг от тристранни преговори Украйна-Русия-САЩ.

Буданов заяви още, че тази седмица може да се осъществи нова размяна на военнопленници между Русия и Украйна. Числеността на разменените военнослужещи в плен може да е по-голяма от последния път, когато двете страни размениха по 157 души, добави той, като в същото време отказа да назове точен брой.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Атина Палада

    10 20 Отговор
    Няма кой да подпише капитулацията на Русия

    Коментиран от #17

    15:57 23.02.2026

  • 2 Атина Палада

    8 20 Отговор
    Четири години мъки на пат-ра-ва-та руска армия в Донбас

    Коментиран от #5

    15:58 23.02.2026

  • 3 Може

    13 4 Отговор
    Ама надали......
    Хи хи хи

    16:00 23.02.2026

  • 4 Анонимен

    21 4 Отговор
    Докато Украйна благоволи да седне на масата за преговори и да приеме условията за мир, вече ще е късно. Ама нищо, поне доказват пред света... каквото там са решили да докажат.

    16:01 23.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 име

    20 3 Отговор
    Явно хунтата и евроатлантиците забравят, че "борбата" започна с цел " нищо по-малко от границите на Украйна от 1991г, а Путин в затвора" и "безусловна подкрепа за Украйна колкото време е нужно", премина към "стратегическо поражение на Русия", след това премина в жеЛАЕНЕ на "мир чрез сила" и сега се е сгърчила до борба за "достоен мир". Някой брои ли колко планове за победа направи наркомана или всички им изгубихме бройката?

    Коментиран от #11

    16:03 23.02.2026

  • 7 ПУТИН НЯМА ДА ОТСТЪПИ

    23 3 Отговор
    И МИЛИМЕТЪР ОТ РУСКИТЕ ИНТЕРЕСИ.

    16:04 23.02.2026

  • 8 Скъпи другари

    4 18 Отговор
    Путин не е прецедент в загубите на руски територии.
    Такива имат и царете Михаил Федорович и Николай II.
    А през 90-те години на 20 век Русия /СССР/ губи и социалистическите си колонии в Изт.Европа.
    Сега Китай диша във врата на Русия.
    СВО ???!!!
    Хахахаааха.
    Шоуто предстои!

    16:04 23.02.2026

  • 9 Вашето мнение

    17 0 Отговор
    Според правилните димукратични журналя киев побеждава, какви преговори, какво е това бързане. Нека поне до Москва стигнат и тогава на червения площад.

    Коментиран от #12

    16:08 23.02.2026

  • 10 Трол

    0 9 Отговор
    Г-н Буданов е следващият президент на Украйна.

    Коментиран от #13

    16:08 23.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Путин стои там

    3 13 Отговор

    До коментар #9 от "Вашето мнение":

    дето застана преди година.
    Света върви напред, а втарая се успа.

    Коментиран от #14, #21

    16:11 23.02.2026

  • 13 Оксана из Киев

    14 1 Отговор

    До коментар #10 от "Трол":

    Будинов ще е в Сибир до края на жалкия си живот.

    16:11 23.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 пиночет

    1 14 Отговор
    Идва краят на Путин

    16:13 23.02.2026

  • 16 касата

    2 10 Отговор

    До коментар #14 от "Вашето мнение":

    Всички знаят, че джендърите и обратните са в Кремъл, начело с пасивен педофил!

    Коментиран от #20, #27

    16:15 23.02.2026

  • 17 Източния фронт

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    се движи на запад.
    Споко ще получиш сърце туп.
    Този анализ е на западняците и американците

    16:17 23.02.2026

  • 18 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    2 5 Отговор
    Няма да мръдна от бункера

    Коментиран от #23

    16:19 23.02.2026

  • 19 Дас Хаген

    5 0 Отговор
    За какво ходите изобщо на преговори! Условията ви са поставени и Путин не е Тръмп всеки ден да си сменя мнението!

    16:27 23.02.2026

  • 20 Кои всички....

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "касата":

    ....членовете на група Епщайн ли?
    Аре у лево Уи.бераУо- се.де.ра ст.

    16:43 23.02.2026

  • 21 Ми кат е така...

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Путин стои там":

    ....що сте се напънали за мирни преговори ...или нещо май по - скоро на спешна помощ Минск 2 прилича ситуацията.

    Коментиран от #25

    16:45 23.02.2026

  • 22 ИЗБЯГАЛИЯ ЗАЛУЖНИ

    3 0 Отговор
    Вече подписал у Лондон КАПИТУЛАЦИЯТА.

    16:55 23.02.2026

  • 23 зелен мухал..

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Пасивен Кремълски педофил с токчета":

    Айде урсулци..давайте млрди за новите ми планчета за победа

    16:59 23.02.2026

  • 24 Няма нафта няма газ и ток също

    0 0 Отговор
    Следващия кръг на ада ще е когато им спрат и тоалетната хартия.

    Коментиран от #26

    17:04 23.02.2026

  • 25 Нормално е нападната държава

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ми кат е така...":

    да иска мир.
    Парадокса е, че Великата Русия коленичи пред Тръмп да му й някакви територии, които не може да помирише.

    17:31 23.02.2026

  • 26 Русия за пореден път

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Няма нафта няма газ и ток също":

    си създаде хилядолетен враг.
    Ще има и ток, и вода.
    Само блатните ще си останат същите. И вие.

    17:32 23.02.2026

  • 27 бебето

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "касата":

    Лекувай се ,явно си прехванал 3 перрр от клошара Фон Корлеоне .Следващият път ползвай два шлифера един върху друг .

    17:39 23.02.2026

Новини по държави:
