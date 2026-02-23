ЕС критикува Унгария за заплахата ѝ да блокира новия пакет санкции срещу Русия

Европейските външни министри остро разкритикуваха Унгария за намерението ѝ да блокира последния пакет от санкции на ЕС срещу Русия, предаде "Политико", цитирана от News.bg.
Блокът се събра в Брюксел, за да обсъди одобрението на 20-ия пакет санкции срещу Москва, който се очакваше да бъде приет преди 24 февруари - датата, отбелязваща четвъртата годишнина от войната в Украйна. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антониу Коща планират да посетят Киев по този повод.
Унгария обаче заяви, че ще блокира санкциите, освен ако Киев не възобнови доставките на руски петрол към Унгария и Словакия чрез петролопровода "Дружба". Украинската страна твърди, че съоръжението е било повредено от руски удар на 27 януари, докато Будапеща и Братислава настояват, че Киев умишлено не е възстановил потока.
Освен това Унгария заплаши да блокира заем от 90 милиарда евро за Украйна, договорен през декември 2025 г. от лидерите на ЕС.
Германският външен министър Йохан Вадефул изрази учудване от унгарската позиция, като посочи, че не е правилно страната му да "използва собствената си борба за свобода, за да предаде европейския суверенитет". Литовският министър Кястутис Будрис заяви, че е "наистина разстроен и разочарован" и подчерта, че мотивите на Унгария не се базират на европейските интереси за сигурност.
Полският външен министър Радослав Сикорски критикува Унгария за това, че е забравила какво означава съпротива срещу руска инвазия. Той добави, че премиерът Виктор Орбан представя Киев като враг, използвайки този наратив за политически цели преди парламентарните избори през април.
Вадефул и Будрис призоваха Будапеща да преосмисли позицията си, но няколко министри останаха скептични относно възможността да повлияят на решението. Главният дипломат на ЕС Кая Калас предупреди, че днес няма да има напредък, но усилията за дискусия ще продължат.
Румънският външен министър Оана-Силвия Цою потвърди това и добави, че не е сигурна дали 20-тият пакет от санкции ще бъде одобрен тази седмица, отбелязвайки, че подобни ситуации са се случвали и преди.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бегай
Коментиран от #3, #16
14:57 23.02.2026
2 Будапеща не е София
Коментиран от #11
14:58 23.02.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Бегай":И откога да защитаваш интересите на собствения си народ е наглост🤔❓❗
14:59 23.02.2026
4 Унгарците
Ще си върнат закарпатието без война !!!
15:10 23.02.2026
5 мнение
15:13 23.02.2026
6 Виктор
Не продава интересите на страната си !!!
Беше сам. Сега се присъединиха словаците и чехите......
следват още много...........
15:16 23.02.2026
7 Калъчев
15:22 23.02.2026
8 Урсули те
15:23 23.02.2026
9 Орбан е мъж
15:27 23.02.2026
10 Тулупа от Банкя
15:28 23.02.2026
11 Е преди И
До коментар #2 от "Будапеща не е София":Бай Бойко беше мъж. Сега се е сложил в поза удобна за е@а не и припява фалшивата песен заедно с урсули те .
Коментиран от #14
15:29 23.02.2026
12 ООрана държава
15:47 23.02.2026
13 Стенли
15:53 23.02.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "Е преди И":Е доколко е мъжкарско да избягаш като "прани гащи" от турнир по бойни спортове🤔
или да изоставиш жена с малко дете заради нещо в гащите на чужда фуста🤔
или да се отречеш от собствено дете от "мис гащи"🤔
❗❗❗
16:28 23.02.2026
15 Даката
17:35 23.02.2026
16 Даката
До коментар #1 от "Бегай":Имам колега унгарец, който ми каза, че това е най-мразеният унгарец в Унгария, абсолютен боkлуk, kойто е поставен от руските служби, за да руши Европейския съюз отвътре... въпроса е дали ще му позволим да го стори.
17:39 23.02.2026