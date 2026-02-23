Новини
ЕС критикува Унгария за заплахата ѝ да блокира новия пакет санкции срещу Русия

23 Февруари, 2026 14:55 1 054 16

Външните министри на блока настояват Будапеща да преосмисли позицията си, след като премиерът Орбан поиска възобновяване на доставките на руски петрол към Унгария и Словакия

ЕС критикува Унгария за заплахата ѝ да блокира новия пакет санкции срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейските външни министри остро разкритикуваха Унгария за намерението ѝ да блокира последния пакет от санкции на ЕС срещу Русия, предаде "Политико", цитирана от News.bg.

Блокът се събра в Брюксел, за да обсъди одобрението на 20-ия пакет санкции срещу Москва, който се очакваше да бъде приет преди 24 февруари - датата, отбелязваща четвъртата годишнина от войната в Украйна. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антониу Коща планират да посетят Киев по този повод.

Унгария обаче заяви, че ще блокира санкциите, освен ако Киев не възобнови доставките на руски петрол към Унгария и Словакия чрез петролопровода "Дружба". Украинската страна твърди, че съоръжението е било повредено от руски удар на 27 януари, докато Будапеща и Братислава настояват, че Киев умишлено не е възстановил потока.

Освен това Унгария заплаши да блокира заем от 90 милиарда евро за Украйна, договорен през декември 2025 г. от лидерите на ЕС.

Германският външен министър Йохан Вадефул изрази учудване от унгарската позиция, като посочи, че не е правилно страната му да "използва собствената си борба за свобода, за да предаде европейския суверенитет". Литовският министър Кястутис Будрис заяви, че е "наистина разстроен и разочарован" и подчерта, че мотивите на Унгария не се базират на европейските интереси за сигурност.

Полският външен министър Радослав Сикорски критикува Унгария за това, че е забравила какво означава съпротива срещу руска инвазия. Той добави, че премиерът Виктор Орбан представя Киев като враг, използвайки този наратив за политически цели преди парламентарните избори през април.

Вадефул и Будрис призоваха Будапеща да преосмисли позицията си, но няколко министри останаха скептични относно възможността да повлияят на решението. Главният дипломат на ЕС Кая Калас предупреди, че днес няма да има напредък, но усилията за дискусия ще продължат.

Румънският външен министър Оана-Силвия Цою потвърди това и добави, че не е сигурна дали 20-тият пакет от санкции ще бъде одобрен тази седмица, отбелязвайки, че подобни ситуации са се случвали и преди.


Унгария
  • 1 Бегай

    19 40 Отговор
    Изхвърлете ги от ЕС тия наглеци.

    Коментиран от #3, #16

    14:57 23.02.2026

  • 2 Будапеща не е София

    36 14 Отговор
    Орбан не е Борисов.

    Коментиран от #11

    14:58 23.02.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    40 17 Отговор

    До коментар #1 от "Бегай":

    И откога да защитаваш интересите на собствения си народ е наглост🤔❓❗

    14:59 23.02.2026

  • 4 Унгарците

    23 15 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    15:10 23.02.2026

  • 5 мнение

    34 15 Отговор
    Аз мисля, че искането на Унгария и Словакия е нормално! Даже е задължително да се изпълнят доставките на петрол през украйна, след като тези две страни и предоставят електроенергия! Отношение от ЕС към тези страни е ясно показание за лицемерието на Запада! Очевидно ЕС са управлява от неофашисти!

    15:13 23.02.2026

  • 6 Виктор

    33 14 Отговор
    Е Истински Държавник !!!
    Не продава интересите на страната си !!!
    Беше сам. Сега се присъединиха словаците и чехите......
    следват още много...........

    15:16 23.02.2026

  • 7 Калъчев

    28 14 Отговор
    Орбан е умен и честен към народа и Европа човек. Браво. За разлика от глупашката управа на целия еврейски съюз, наумила си да бори РФ заради собственото си оцеляване. Същото което прави ционистката маша лудото дони с целия свят, включително с жалките никак умни мижитурки от ЕС.

    15:22 23.02.2026

  • 8 Урсули те

    20 13 Отговор
    Пренебрегват интересите на страни членки на съюза и ни ангажират с финансова , военна подкрепа , политическа и каквато се сетите още със чужда страна извън съюза , каквато се явява Руската покрайнина. Европейската империя наистина ли иска да вземе руската покрайнина? На какво основание лидерите искат при положение , че сметките ги плащат обикновените хора. Помислете и за негативите които ще ни " довлече " приобщаването на Руската покрайнина и за финансовите разходи които ще трябва да прави европейското семейство.

    15:23 23.02.2026

  • 9 Орбан е мъж

    22 15 Отговор
    За разлика от Заека от Банкя

    15:27 23.02.2026

  • 10 Тулупа от Банкя

    15 12 Отговор
    Е със заешко сърце.

    15:28 23.02.2026

  • 11 Е преди И

    9 15 Отговор

    До коментар #2 от "Будапеща не е София":

    Бай Бойко беше мъж. Сега се е сложил в поза удобна за е@а не и припява фалшивата песен заедно с урсули те .

    Коментиран от #14

    15:29 23.02.2026

  • 12 ООрана държава

    8 13 Отговор
    Ние гражданите плащаме всяко евро по тия санкции, европейски рефврендум преди да влязат в сила санкции, където да е обяснено щетата за данъкоплатеца

    15:47 23.02.2026

  • 13 Стенли

    10 14 Отговор
    Е какво излиза че единственият управник който мисли първо за държавата си а след това за така наречената държава Украйна е Орбан и може би и Фицо по надолу под една друга статия бях написал и ще го повторя, може би осемдесет процента от населението на ЕС не одобрява даването на помощ за Украйна но гласува за такава политици които с лека ръка раздават милиарди евро събрани от нас данъкоплатците това в пълна сила важи и за България

    15:53 23.02.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Е преди И":

    Е доколко е мъжкарско да избягаш като "прани гащи" от турнир по бойни спортове🤔
    или да изоставиш жена с малко дете заради нещо в гащите на чужда фуста🤔
    или да се отречеш от собствено дете от "мис гащи"🤔
    ❗❗❗

    16:28 23.02.2026

  • 15 Даката

    2 2 Отговор
    Трябва да има лостове, които да заставят Унгария да направи своя избор... Европейски съюз или Русия, омръзна ни от такива "Троянски коне" като Орбан и Фицо?

    17:35 23.02.2026

  • 16 Даката

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Бегай":

    Имам колега унгарец, който ми каза, че това е най-мразеният унгарец в Унгария, абсолютен боkлуk, kойто е поставен от руските служби, за да руши Европейския съюз отвътре... въпроса е дали ще му позволим да го стори.

    17:39 23.02.2026

