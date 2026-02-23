ЕС критикува Унгария за заплахата ѝ да блокира новия пакет санкции срещу Русия

Европейските външни министри остро разкритикуваха Унгария за намерението ѝ да блокира последния пакет от санкции на ЕС срещу Русия, предаде "Политико", цитирана от News.bg.

Блокът се събра в Брюксел, за да обсъди одобрението на 20-ия пакет санкции срещу Москва, който се очакваше да бъде приет преди 24 февруари - датата, отбелязваща четвъртата годишнина от войната в Украйна. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антониу Коща планират да посетят Киев по този повод.

Унгария обаче заяви, че ще блокира санкциите, освен ако Киев не възобнови доставките на руски петрол към Унгария и Словакия чрез петролопровода "Дружба". Украинската страна твърди, че съоръжението е било повредено от руски удар на 27 януари, докато Будапеща и Братислава настояват, че Киев умишлено не е възстановил потока.

Освен това Унгария заплаши да блокира заем от 90 милиарда евро за Украйна, договорен през декември 2025 г. от лидерите на ЕС.

Германският външен министър Йохан Вадефул изрази учудване от унгарската позиция, като посочи, че не е правилно страната му да "използва собствената си борба за свобода, за да предаде европейския суверенитет". Литовският министър Кястутис Будрис заяви, че е "наистина разстроен и разочарован" и подчерта, че мотивите на Унгария не се базират на европейските интереси за сигурност.

Полският външен министър Радослав Сикорски критикува Унгария за това, че е забравила какво означава съпротива срещу руска инвазия. Той добави, че премиерът Виктор Орбан представя Киев като враг, използвайки този наратив за политически цели преди парламентарните избори през април.

Вадефул и Будрис призоваха Будапеща да преосмисли позицията си, но няколко министри останаха скептични относно възможността да повлияят на решението. Главният дипломат на ЕС Кая Калас предупреди, че днес няма да има напредък, но усилията за дискусия ще продължат.

Румънският външен министър Оана-Силвия Цою потвърди това и добави, че не е сигурна дали 20-тият пакет от санкции ще бъде одобрен тази седмица, отбелязвайки, че подобни ситуации са се случвали и преди.