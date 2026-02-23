Медведев сравни съдбата на киевските власти с тази на Мусолини и Хитлер

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев коментира бъдещето на украинското ръководство след евентуалното приключване на конфликта, като направи аналог с авторитарни фигури от историята, предава News.bg.
"Съдбата на Бенито Мусолини и Адолф Хитлер е показателен пример, както и съдбата на онези, които впоследствие бяха изправени пред съд, осъдени и в много случаи екзекутирани от Съветския съюз", заяви Медведев.
Сравнявайки това с положението на киевските власти, той отбеляза, че "продължаващите военни действия са, честно казано, продължение на собствения им живот".
Медведев добави, че ако не успеят да избягат в друга западна държава, "собствените им хора ще ги обесят някъде на Майдана".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Швейк
14:36 23.02.2026
2 Бичето
14:36 23.02.2026
3 Почти позна
Коментиран от #14
14:38 23.02.2026
4 Гост
Коментиран от #56, #61
14:38 23.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Зеленко
Коментиран от #66
14:39 23.02.2026
7 Зелю Нерон
Коментиран от #15, #64
14:39 23.02.2026
8 Барман
14:39 23.02.2026
9 """"""""""""
„Мисля, че той (Владимир Зеленски ) ще повтори съдбата на Мусолини. Това е очевидно“, сподели мнението си той.
Макгрегър също подчерта, че украинският лидер ще понесе възмездие, дори ако реши да избяга.
„Вярвам, че светът ще види колко е корумпиран и какъв отвратителен човек всъщност е“, завърши полковникът.
По-рано Bloomberg съобщи, че разочарованието, отчаянието и умората нарастват сред украинското население поради неуспешното контранастъпление и липсата на перспективи за бързо приключване на конфликта.
Коментиран от #12, #68
14:41 23.02.2026
10 Здрасти
14:42 23.02.2026
11 Баце ЕООД
Коментиран от #74
14:42 23.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Иван Кръстев
До коментар #5 от "Шопо":Според теб няма разлика между Русия и СССР.
Коментиран от #43
14:44 23.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 име
До коментар #7 от "Зелю Нерон":Само отвори примерно Тикток, и гледай бандерчета на 30г ходят да търбушат и рушат църквите, или да отвличат хора от улиците. Не вярвам тези бандерчета да го ликвидират, по-скоро хората може да им писне и да свалят управлението, нямат силата сами да извършат денацификация. Ако някой ще го ликвидира, това ще спонсорите му от ЕССР и най-вече острова на poдocмешенията, да не лстигат до тях разкритията за корупция.
Коментиран от #18, #65, #72
14:44 23.02.2026
16 Анджо
14:45 23.02.2026
17 Шалтето
14:45 23.02.2026
18 Паживьом увидим
До коментар #15 от "име":Дет съ вика
14:46 23.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Констатация
14:47 23.02.2026
21 а ма..
14:47 23.02.2026
22 Шалтето
До коментар #12 от "Ротердам":Олодимир! - Последен номер ! Дум ! Няма да боли!Татко Бандерко ще те приюти!
14:47 23.02.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Цвете
14:49 23.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Джуджето Медведев
14:50 23.02.2026
27 Атина Палада
До коментар #12 от "Ротердам":За каква суверенна държава бълнуваш и ти :))))
Те САЩ, Русия и Китай не са напълно независими ти ми говориш за Сомалия, Украйна и България за суверенитет ха ха ха Вземи се скрили :))
Коментиран от #35, #36
14:52 23.02.2026
28 Цвете
14:52 23.02.2026
29 Факт
14:52 23.02.2026
30 Факт
И тримата започнаха войни в Европа, които не могат да спечелят! И тримата оправдават агресията си с нуждата от „защита“ на своите народи или с възвръщане на „исторически земи“.
Хитлер (1939): Търси Lebensraum (жизнено пространство) и напада Полша, за да „защити“ германското малцинство в Гданск.
Сталин (1939): Започва войната заедно с Хитлер с идеята за триумф на комунизма и напада Финландия, за да „подсигури“ безопасността на Ленинград.
Путин (2022): Стреми се към възстановяване на влиянието на Руската империя/СССР и напада Украйна, за да „защити“ хората в Донбас и да спре НАТО.
Всички те подцениха съпротивата на жертвата и единството на свободния свят.
Хитлер приключи в бункер, Сталин остави империя, която се разпадна под собствената си тежест, а Путин в началото на 2026 г. вижда как неговата „втора армия“ затъва в калта, докато държавата му се превръща в ресурсна база на Китай. 77 години слушахме руснаците да се хвалят: „Можем да повторим!“ („Можем повторить!“). Е, повториха позора си! Нагадили! Наистина са добри в това – те дори не са глупаци, които се учат от грешките си.
14:53 23.02.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 хаха
14:53 23.02.2026
33 Хихата
Коментиран от #37, #78
14:55 23.02.2026
34 Ъ-ъ, к’во речи
Та на тоя фон да викаш на други хора, че били диктатори е доста неадекватно…
14:56 23.02.2026
35 Ротердам
До коментар #27 от "Атина Палада":Отлично ме разбра
14:56 23.02.2026
36 Абсолютна хубавиня
До коментар #27 от "Атина Палада":няма, моме Атино.
Всичко е относително.
Ама агресията върху Украйна от орките не е относителна.
Чукни се по това, дето го влачиш връз раменете.
14:57 23.02.2026
37 хаха
До коментар #33 от "Хихата":Я продължавай да лаеш бе ватнишко г0мно! хахаха
Необразована кухорога подлога тръгнала да бълва умнотии. Още още г0мновоз тъпоглав!
14:58 23.02.2026
38 Димон може да говори
15:00 23.02.2026
39 Герги
Коментиран от #42
15:01 23.02.2026
40 Украинец
Аааа не се притеснявай те почнаха един по един да се спасяват на запад - плъховете първи напускат потъващия кораб. Какво ще правят обаче тези от ТЦК които продължават да ловят хора по улиците - началника на ТЦК Одеса го хванали с милион и половина долара и изчезнал.
15:06 23.02.2026
41 Кривоверен алкаш
Коментиран от #45, #50
15:07 23.02.2026
42 Зевзек
До коментар #39 от "Герги":Те златните тоалетни им паднаха от небето нали
15:07 23.02.2026
43 Шопо
До коментар #13 от "Иван Кръстев":Всичко на тази територия е построено от СССР
Коментиран от #55, #62, #67, #71
15:08 23.02.2026
44 Наздраве
Коментиран от #47
15:08 23.02.2026
45 Учуден
До коментар #41 от "Кривоверен алкаш":"щеше да си живеят братски както до 2014"
Е така де ама господарите ти организираха кървав преврат и назначиха неонацистка хунта на власт която почна да избива собствените си граждани. В Одеса пак ли руснаците ви бяха виновни - защо тези неща ги забравяте.
15:10 23.02.2026
46 Дима
Дима от много пиене не разбра, че Рашистан и Путлер влязоха в ролята на Хитлер и Мусолини.
Коментиран от #48
15:11 23.02.2026
47 Учуден
До коментар #44 от "Наздраве":Що ли хунтата взе да се изнася на запад един по един - Ермак къде е, Миндич.
Коментиран от #76
15:12 23.02.2026
48 Учуден
До коментар #46 от "Дима":"Рашистан и Путлер влязоха в ролята на Хитлер и Мусолини"
Обаче киевската хунта с пречупените кръстове изобщо не са в ролята на Хитлер и Мусолини. Той Бандера изобщо не е бил нацист.
15:15 23.02.2026
49 Злодеи под слънцето
Коментиран от #51
15:16 23.02.2026
50 Зевзек
До коментар #41 от "Кривоверен алкаш":"Ако Вие не се бъркахте в дърбавните дела на Украйна"
Ха ха ха те сигурно руснаците дадоха 5 милиарда долара да организират преврат и сигурно руснаците назначиха тяхна хунта.
15:17 23.02.2026
51 Антитрол
До коментар #49 от "Злодеи под слънцето":"как да върне човешките лица на кремълските убийци!"
Пък киевските убийци изобщо не палиха живи протестиращи - то кремълските бяха.
Ех пуста пропаганда като не казвате на черното бяло не върви никак.
15:20 23.02.2026
52 !!!?
Коментиран от #79
15:25 23.02.2026
53 Казуар
15:44 23.02.2026
54 Аха
15:51 23.02.2026
55 А украинците
До коментар #43 от "Шопо":през това време бяха на плажа в Хаваите.
Аман от малоумници.
16:01 23.02.2026
56 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #4 от "Гост":На грамадната необятна Русия не са и притрябвали нови територии или полуострови...Тя иска да възстанови своя ПРЕСТИЖ на международната сцена, който го загуби със загубата на „Студената война“. Русия иска РЕВАНШ и това е параноята на Путин, Медведев и компания. Заради реваншизмът им са и всичките приказки, че водят войната в Украйна против САЩ, НАТО и ЕС... Между впрочем, „РЕВАНШИЗМЪТ“ е една от причините ХИТЛЕР да започне ВСВ.
Коментиран от #73, #80
16:02 23.02.2026
57 Смеххх
16:03 23.02.2026
58 Краят на ЕС,НАТО и Украйна е неизбежен!
Коментиран от #60, #70, #81, #83, #85
16:08 23.02.2026
59 Даката
16:33 23.02.2026
60 Даката
До коментар #58 от "Краят на ЕС,НАТО и Украйна е неизбежен!":Руснаците има да чакате такъв разпад на Европейския съюз и НАТО... скандинавските страни ще влизат в НАТО, Швеция е само началото. Колкото сте по-лоши, като хора, толкова повече държави, ще търсят обединение срещу руския тумор Путин.
Коментиран от #84
16:37 23.02.2026
61 Пръдльо
До коментар #4 от "Гост":гостарски,за 10 дни украинците освободиха 400 кв км.окупираи територии.А ти си драскай каквито искаш глупости,така и така никой не ги чете!!
16:48 23.02.2026
62 ЧУПКАТА
До коментар #43 от "Шопо":Прокълнато невежество!!
16:50 23.02.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Пръцкоо
До коментар #7 от "Зелю Нерон":Зеленски е най уважавания политик в цял свят,а ти кой си?
16:56 23.02.2026
65 Именит
До коментар #15 от "име":пр@стак ти замисляш ли се къде ще свреш,май започва началото на краят ви??
16:59 23.02.2026
66 Сельооо
До коментар #6 от "Зеленко":Недей да преписваш твоето положение на Зеленски!Къде е той ,къде си ти?!!!?
17:01 23.02.2026
67 Герги
До коментар #43 от "Шопо":е...и...Украйна да не беше на Луната...и тя беше в СССР...
17:04 23.02.2026
68 Пръцльооо
До коментар #9 от """""""""""""":Ти ли ще го наказваш или кака ти?
17:04 23.02.2026
69 Дмитрий мечока
17:06 23.02.2026
70 Муухахахахаха
До коментар #58 от "Краят на ЕС,НАТО и Украйна е неизбежен!":Ми ти бе недраги ни пръцко,къде ще отидеш?
17:08 23.02.2026
71 Шопееее
До коментар #43 от "Шопо":Всичко построено в СССР на територията на Украйна е строено от народа на Украйна! Все едно бай Тошо и БКП да са ти сторили заводите в България. Как само караха хората безплатно да блъскат за това. Пък те обираха после мазнинката и си вкарваха неща от лошия запад.
Коментиран от #82
17:09 23.02.2026
72 Ха ха ха ха хи хи хи хи
До коментар #15 от "име":Ако ходят да търбушат в окупираните територии са за геройски медали.
17:11 23.02.2026
73 Сельооо
До коментар #56 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Не може рухнали империи да бъдат възстановени.Няма такъв случай в историята! НЯМА И ДА ИМА!!
17:14 23.02.2026
74 Пръдляк
До коментар #11 от "Баце ЕООД":С тези темпове Украйна до два месеца е в Москва!Пък да видим кой няма да го има!!
17:17 23.02.2026
75 Маша, Медведев и Песков
17:17 23.02.2026
76 Сульооо
До коментар #47 от "Учуден":А ти помисли ли на къде ще се изнасяш или още се чудиш?
17:19 23.02.2026
77 Плд, ул Св Климент
... много заплашва, ама от миша дупка
17:21 23.02.2026
78 Лелееее
До коментар #33 от "Хихата":Що си пр@зд??
17:21 23.02.2026
79 Има известна разлика
До коментар #52 от "!!!?":Медводков и Коня се хилят защото са пийнали, а Хитко и Мусолини не си позволяват да се снимат с чашка.
17:23 23.02.2026
80 Ехааааа
До коментар #56 от "ИМПЕРИАЛИСТ":И на децата вече е ясно ,че Путлер иска глобален конфликт.Мисли че по този начин ще се класира на челно място в геополитиката!Късно е чадо мандалото хлопна.
17:25 23.02.2026
81 Хи хи хи хи ха ха ха ха
До коментар #58 от "Краят на ЕС,НАТО и Украйна е неизбежен!":Този няма пипе и един коментира да напише, но драска руски опорки като склерозирал папагал. За кого ли ги пише?
17:29 23.02.2026
82 Мани го тоа
До коментар #71 от "Шопееее":Толкова е натъртен че знае ли се
17:32 23.02.2026
83 Селячко,
До коментар #58 от "Краят на ЕС,НАТО и Украйна е неизбежен!":Колко години изкара в трети клас?
17:36 23.02.2026
84 А бе
До коментар #60 от "Даката":Обмисля се формирането на европейско НАТО с по широк периметър на действие! А този си драка ли драска глупостите!.
17:42 23.02.2026
85 А бе кух
До коментар #58 от "Краят на ЕС,НАТО и Украйна е неизбежен!":Не прекалявай с празните лозунги.И твоят не е отложен!
17:45 23.02.2026