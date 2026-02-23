Медведев сравни съдбата на киевските власти с тази на Мусолини и Хитлер

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев коментира бъдещето на украинското ръководство след евентуалното приключване на конфликта, като направи аналог с авторитарни фигури от историята, предава News.bg.

"Съдбата на Бенито Мусолини и Адолф Хитлер е показателен пример, както и съдбата на онези, които впоследствие бяха изправени пред съд, осъдени и в много случаи екзекутирани от Съветския съюз", заяви Медведев.

Още новини от Украйна

Сравнявайки това с положението на киевските власти, той отбеляза, че "продължаващите военни действия са, честно казано, продължение на собствения им живот".

Медведев добави, че ако не успеят да избягат в друга западна държава, "собствените им хора ще ги обесят някъде на Майдана".