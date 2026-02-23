Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Медведев сравни съдбата на киевските власти с тази на Мусолини и Хитлер
  Тема: Украйна

Медведев сравни съдбата на киевските власти с тази на Мусолини и Хитлер

23 Февруари, 2026 14:35 1 774 85

  • дмитрий медведев-
  • киев-
  • мусолини-
  • хитлер-
  • русия-
  • украйна

Руският заместник-председател на Съвета за сигурност предупреди, че украинското ръководство може да понесе съдбата на исторически авторитарни лидери, ако не избяга

Медведев сравни съдбата на киевските власти с тази на Мусолини и Хитлер - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев коментира бъдещето на украинското ръководство след евентуалното приключване на конфликта, като направи аналог с авторитарни фигури от историята, предава News.bg.

"Съдбата на Бенито Мусолини и Адолф Хитлер е показателен пример, както и съдбата на онези, които впоследствие бяха изправени пред съд, осъдени и в много случаи екзекутирани от Съветския съюз", заяви Медведев.

Сравнявайки това с положението на киевските власти, той отбеляза, че "продължаващите военни действия са, честно казано, продължение на собствения им живот".

Медведев добави, че ако не успеят да избягат в друга западна държава, "собствените им хора ще ги обесят някъде на Майдана".


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Швейк

    37 41 Отговор
    Глупав човек.

    14:36 23.02.2026

  • 2 Бичето

    37 40 Отговор
    Това момче е пиянка.

    14:36 23.02.2026

  • 3 Почти позна

    36 37 Отговор
    За руското ръководство се отнася!!! Объркал се е медведката, наздраве!!!

    Коментиран от #14

    14:38 23.02.2026

  • 4 Гост

    47 29 Отговор
    Колкото по рано, толкова по добре за самите украинци. Кокото повече стои на власт Зеленски, толкова по малко останва от Украйна, факт!

    Коментиран от #56, #61

    14:38 23.02.2026

  • 6 Зеленко

    32 44 Отговор
    От два месеца не съм си прал потника, няма вода в бункера за златната тоалетна, няма ток и интернет, вмирисан съм, белото свръшва, срам ме е да се покажа да прося пари по европейските столици!

    Коментиран от #66

    14:39 23.02.2026

  • 7 Зелю Нерон

    28 38 Отговор
    Съдбата на Зелю бих я сравнил с тази на Нерон по-скоро. За тия дето не знаят, заклан от собствената си гвардия понеже даже езичниците римляни със закопавели сърца и груби души са се възмутили от кръвта, която е пролял

    Коментиран от #15, #64

    14:39 23.02.2026

  • 8 Барман

    29 21 Отговор
    Нищо ново от Димон.

    14:39 23.02.2026

  • 9 """"""""""""

    29 15 Отговор
    Украинският президент Владимир Зеленски няма да избегне наказанието след края на конфликта с Русия, заяви бившият съветник на шефа на Пентагона полковник Дъглас Макгрегър в интервю за YouTube канала си
    „Мисля, че той (Владимир Зеленски ) ще повтори съдбата на Мусолини. Това е очевидно“, сподели мнението си той.
    Макгрегър също подчерта, че украинският лидер ще понесе възмездие, дори ако реши да избяга.
    „Вярвам, че светът ще види колко е корумпиран и какъв отвратителен човек всъщност е“, завърши полковникът.
    По-рано Bloomberg съобщи, че разочарованието, отчаянието и умората нарастват сред украинското население поради неуспешното контранастъпление и липсата на перспективи за бързо приключване на конфликта.

    Коментиран от #12, #68

    14:41 23.02.2026

  • 10 Здрасти

    14 23 Отговор
    Смешник

    14:42 23.02.2026

  • 11 Баце ЕООД

    21 18 Отговор
    Абе да, ама украйна повече като държава няма да я има.. Ей така, да изтъкне очевидната разлика

    Коментиран от #74

    14:42 23.02.2026

  • 13 Иван Кръстев

    15 11 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    Според теб няма разлика между Русия и СССР.

    Коментиран от #43

    14:44 23.02.2026

  • 15 име

    21 15 Отговор

    До коментар #7 от "Зелю Нерон":

    Само отвори примерно Тикток, и гледай бандерчета на 30г ходят да търбушат и рушат църквите, или да отвличат хора от улиците. Не вярвам тези бандерчета да го ликвидират, по-скоро хората може да им писне и да свалят управлението, нямат силата сами да извършат денацификация. Ако някой ще го ликвидира, това ще спонсорите му от ЕССР и най-вече острова на poдocмешенията, да не лстигат до тях разкритията за корупция.

    Коментиран от #18, #65, #72

    14:44 23.02.2026

  • 16 Анджо

    12 9 Отговор
    За хитлер няма доказателства,че се е самоубил. И тая съдба на хит, и мус, този път ще се върне и при тях. Само ,че те няма да могат да се скрият.,😜

    14:45 23.02.2026

  • 17 Шалтето

    11 9 Отговор
    Олодимир! - Последен номер ! Дум ! Няма да боли!

    14:45 23.02.2026

  • 18 Паживьом увидим

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "име":

    Дет съ вика

    14:46 23.02.2026

  • 20 Констатация

    19 17 Отговор
    Медведев, ти по-добре внимавай, власта на дедо Путин да не повтори съдбата на император Николай II, че последствията за теб и такива като теб, може да се окажат крайно негативни, възможно дори - фатални!

    14:47 23.02.2026

  • 21 а ма..

    14 12 Отговор
    Смотаната..и да търкаш и да не търкаш,дезинфекцията на укронатьцистите ще продължи до последнио бандерец

    14:47 23.02.2026

  • 22 Шалтето

    12 9 Отговор

    До коментар #12 от "Ротердам":

    Олодимир! - Последен номер ! Дум ! Няма да боли!Татко Бандерко ще те приюти!

    14:47 23.02.2026

  • 24 Цвете

    11 14 Отговор
    МОЖЕ ЛИ ТОЛКОВА МНОГО ДА СИ ДОЛЕН И ГАДЕН, ДА ПРАВИ СРЪВНЕНИЕ С НАЙ ГОЛЕМИТЕ СЪТРАПИ НА МИНАЛИЯ ВЕК? УТРЕ СТАВАТ ЧЕТИРИ ( 4 ) ГОДИНИ ОТ НАХЛУВАНЕТО ВИ В ЕДНА РОДОЛЮБИВА СТРАНА. СВЕТЪТ Е ЗАД УКРАЙНА, А ВИЕ СТЕ И УБИЙЦИ. 🙈😢🙉😢🙊😢👎👺😠👎🤔

    14:49 23.02.2026

  • 26 Джуджето Медведев

    12 12 Отговор
    говори за себе си и останалите Кремълски мижитурки.

    14:50 23.02.2026

  • 27 Атина Палада

    16 6 Отговор

    До коментар #12 от "Ротердам":

    За каква суверенна държава бълнуваш и ти :))))
    Те САЩ, Русия и Китай не са напълно независими ти ми говориш за Сомалия, Украйна и България за суверенитет ха ха ха Вземи се скрили :))

    Коментиран от #35, #36

    14:52 23.02.2026

  • 28 Цвете

    11 13 Отговор
    МОЖЕ ЛИ ТОЛКОВА МНОГО ДА СИ ДОЛЕН И ГАДЕН, ДА ПРАВИ СРЪВНЕНИЕ С НАЙ ГОЛЕМИТЕ СЪТРАПИ НА МИНАЛИЯ ВЕК? УТРЕ СТАВАТ ЧЕТИРИ ( 4 ) ГОДИНИ ОТ НАХЛУВАНЕТО ВИ В ЕДНА РОДОЛЮБИВА СТРАНА. СВЕТЪТ Е ЗАД УКРАЙНА, А ВИЕ СТЕ И УБИЙЦИ. 🙈😢🙉😢🙊😢👎👺😠👎🤔

    14:52 23.02.2026

  • 29 Факт

    14 14 Отговор
    Русия отговаря на всички критерии за фашистка държава.

    14:52 23.02.2026

  • 30 Факт

    15 11 Отговор
    Какво е общото между Сталин, Хитлер и Путин?
    И тримата започнаха войни в Европа, които не могат да спечелят! И тримата оправдават агресията си с нуждата от „защита“ на своите народи или с възвръщане на „исторически земи“.
    Хитлер (1939): Търси Lebensraum (жизнено пространство) и напада Полша, за да „защити“ германското малцинство в Гданск.
    Сталин (1939): Започва войната заедно с Хитлер с идеята за триумф на комунизма и напада Финландия, за да „подсигури“ безопасността на Ленинград.
    Путин (2022): Стреми се към възстановяване на влиянието на Руската империя/СССР и напада Украйна, за да „защити“ хората в Донбас и да спре НАТО.
    Всички те подцениха съпротивата на жертвата и единството на свободния свят.
    Хитлер приключи в бункер, Сталин остави империя, която се разпадна под собствената си тежест, а Путин в началото на 2026 г. вижда как неговата „втора армия“ затъва в калта, докато държавата му се превръща в ресурсна база на Китай. 77 години слушахме руснаците да се хвалят: „Можем да повторим!“ („Можем повторить!“). Е, повториха позора си! Нагадили! Наистина са добри в това – те дори не са глупаци, които се учат от грешките си.

    14:53 23.02.2026

  • 32 хаха

    9 4 Отговор
    Сигурно сигурно... Няма го саркози и берлускони да го подпират този пияница.

    14:53 23.02.2026

  • 33 Хихата

    8 6 Отговор
    Ми то затова зельо не иска и да чуе за мир и, ако от него зависи, наистина ще го протака "до последния украинец". Защото след войната Русия и международният трибунал може да го съди и осъди, но украинците жив ще го одерат, ако го докопат и все още има оцелели украинци... е оттуй го е шубе зельо!

    Коментиран от #37, #78

    14:55 23.02.2026

  • 34 Ъ-ъ, к’во речи

    8 3 Отговор
    Ако правилно разбирам, г-н Путин е доживотен президент, който управлява заедно с тяхната си дълбока държава. Раята дали го подкрепя или не, не може да се каже, тъй като не да имали свободни избори от 20 години (всеки може да си провери как мачкаха конкуренцията, като Навални е само един пример).
    Та на тоя фон да викаш на други хора, че били диктатори е доста неадекватно…

    14:56 23.02.2026

  • 35 Ротердам

    1 6 Отговор

    До коментар #27 от "Атина Палада":

    Отлично ме разбра

    14:56 23.02.2026

  • 36 Абсолютна хубавиня

    6 7 Отговор

    До коментар #27 от "Атина Палада":

    няма, моме Атино.
    Всичко е относително.
    Ама агресията върху Украйна от орките не е относителна.
    Чукни се по това, дето го влачиш връз раменете.

    14:57 23.02.2026

  • 37 хаха

    8 4 Отговор

    До коментар #33 от "Хихата":

    Я продължавай да лаеш бе ватнишко г0мно! хахаха

    Необразована кухорога подлога тръгнала да бълва умнотии. Още още г0мновоз тъпоглав!

    14:58 23.02.2026

  • 38 Димон може да говори

    6 5 Отговор
    каквото си иска когато не е трезвен.

    15:00 23.02.2026

  • 39 Герги

    7 5 Отговор
    Кой говори за нацисти и грабители....този дали изтрезнява някога...

    Коментиран от #42

    15:01 23.02.2026

  • 40 Украинец

    8 6 Отговор
    Медведев добави, че ако не успеят да избягат в друга западна държава, "собствените им хора ще ги обесят някъде на Майдана".

    Аааа не се притеснявай те почнаха един по един да се спасяват на запад - плъховете първи напускат потъващия кораб. Какво ще правят обаче тези от ТЦК които продължават да ловят хора по улиците - началника на ТЦК Одеса го хванали с милион и половина долара и изчезнал.

    15:06 23.02.2026

  • 41 Кривоверен алкаш

    9 4 Отговор
    Ако Вие не се бъркахте в дърбавните дела на Украйна,и не подкокоросахте рускоезичното население в Донбас,нямаше да я има тази злоба към крепостните,щеше да си живеят братски както до 2014 год...Ама не спряхте да давате наклон на .....хората в Украйна...как да изгубите довчерашен Васал...мизерно руско племе...не че зад Океана са по хубави,но и Вие сте убийци и крадци на територии....

    Коментиран от #45, #50

    15:07 23.02.2026

  • 42 Зевзек

    4 4 Отговор

    До коментар #39 от "Герги":

    Те златните тоалетни им паднаха от небето нали

    15:07 23.02.2026

  • 43 Шопо

    9 10 Отговор

    До коментар #13 от "Иван Кръстев":

    Всичко на тази територия е построено от СССР

    Коментиран от #55, #62, #67, #71

    15:08 23.02.2026

  • 44 Наздраве

    6 3 Отговор
    И това само няколко дни след световния ден на алкохолиците- 20 февруари!!!

    Коментиран от #47

    15:08 23.02.2026

  • 45 Учуден

    7 5 Отговор

    До коментар #41 от "Кривоверен алкаш":

    "щеше да си живеят братски както до 2014"

    Е така де ама господарите ти организираха кървав преврат и назначиха неонацистка хунта на власт която почна да избива собствените си граждани. В Одеса пак ли руснаците ви бяха виновни - защо тези неща ги забравяте.

    15:10 23.02.2026

  • 46 Дима

    7 6 Отговор
    Опять нажрался Дима Путлер и цялата кремълска банда ви издава съд в Хага.
    Дима от много пиене не разбра, че Рашистан и Путлер влязоха в ролята на Хитлер и Мусолини.

    Коментиран от #48

    15:11 23.02.2026

  • 47 Учуден

    3 4 Отговор

    До коментар #44 от "Наздраве":

    Що ли хунтата взе да се изнася на запад един по един - Ермак къде е, Миндич.

    Коментиран от #76

    15:12 23.02.2026

  • 48 Учуден

    5 7 Отговор

    До коментар #46 от "Дима":

    "Рашистан и Путлер влязоха в ролята на Хитлер и Мусолини"

    Обаче киевската хунта с пречупените кръстове изобщо не са в ролята на Хитлер и Мусолини. Той Бандера изобщо не е бил нацист.

    15:15 23.02.2026

  • 49 Злодеи под слънцето

    3 7 Отговор
    След като Медведев мислил за своята съдба и тази на останалите кремълски вождове, за свое успокоение и самочувствие решил да прикачи на киевските власти тази незавидна участ. Няма страшно Медведев, Румен Радев ще ви спаси! Вече предизборно планира своя спасителен план - как да върне човешките лица на кремълските убийци!

    Коментиран от #51

    15:16 23.02.2026

  • 50 Зевзек

    6 4 Отговор

    До коментар #41 от "Кривоверен алкаш":

    "Ако Вие не се бъркахте в дърбавните дела на Украйна"

    Ха ха ха те сигурно руснаците дадоха 5 милиарда долара да организират преврат и сигурно руснаците назначиха тяхна хунта.

    15:17 23.02.2026

  • 51 Антитрол

    8 7 Отговор

    До коментар #49 от "Злодеи под слънцето":

    "как да върне човешките лица на кремълските убийци!"

    Пък киевските убийци изобщо не палиха живи протестиращи - то кремълските бяха.

    Ех пуста пропаганда като не казвате на черното бяло не върви никак.

    15:20 23.02.2026

  • 52 !!!?

    7 4 Отговор
    Като две капки вода !!!?

    Коментиран от #79

    15:25 23.02.2026

  • 53 Казуар

    11 4 Отговор
    Медведче, Путин върши военни престъпления като разрушава топлофикации и електропредприятия при минус 20 градуса.

    15:44 23.02.2026

  • 54 Аха

    5 4 Отговор
    Хитлер завладя горе долу цяла Европа за няколко години, а руснаците завладяха 20% от Украйна за 4 години, така че да не сравнява великани с джуджета.

    15:51 23.02.2026

  • 55 А украинците

    3 1 Отговор

    До коментар #43 от "Шопо":

    през това време бяха на плажа в Хаваите.
    Аман от малоумници.

    16:01 23.02.2026

  • 56 ИМПЕРИАЛИСТ

    7 5 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    На грамадната необятна Русия не са и притрябвали нови територии или полуострови...Тя иска да възстанови своя ПРЕСТИЖ на международната сцена, който го загуби със загубата на „Студената война“. Русия иска РЕВАНШ и това е параноята на Путин, Медведев и компания. Заради реваншизмът им са и всичките приказки, че водят войната в Украйна против САЩ, НАТО и ЕС... Между впрочем, „РЕВАНШИЗМЪТ“ е една от причините ХИТЛЕР да започне ВСВ.

    Коментиран от #73, #80

    16:02 23.02.2026

  • 57 Смеххх

    4 0 Отговор
    Това е пръц новина.

    16:03 23.02.2026

  • 58 Краят на ЕС,НАТО и Украйна е неизбежен!

    3 8 Отговор
    Зеленски или бяга или гори!

    Коментиран от #60, #70, #81, #83, #85

    16:08 23.02.2026

  • 59 Даката

    5 1 Отговор
    Когато крадецът вика дръжте крадеца... нищо нетипично за руските 60клуци.

    16:33 23.02.2026

  • 60 Даката

    5 1 Отговор

    До коментар #58 от "Краят на ЕС,НАТО и Украйна е неизбежен!":

    Руснаците има да чакате такъв разпад на Европейския съюз и НАТО... скандинавските страни ще влизат в НАТО, Швеция е само началото. Колкото сте по-лоши, като хора, толкова повече държави, ще търсят обединение срещу руския тумор Путин.

    Коментиран от #84

    16:37 23.02.2026

  • 61 Пръдльо

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    гостарски,за 10 дни украинците освободиха 400 кв км.окупираи територии.А ти си драскай каквито искаш глупости,така и така никой не ги чете!!

    16:48 23.02.2026

  • 62 ЧУПКАТА

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "Шопо":

    Прокълнато невежество!!

    16:50 23.02.2026

  • 64 Пръцкоо

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Зелю Нерон":

    Зеленски е най уважавания политик в цял свят,а ти кой си?

    16:56 23.02.2026

  • 65 Именит

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "име":

    пр@стак ти замисляш ли се къде ще свреш,май започва началото на краят ви??

    16:59 23.02.2026

  • 66 Сельооо

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Зеленко":

    Недей да преписваш твоето положение на Зеленски!Къде е той ,къде си ти?!!!?

    17:01 23.02.2026

  • 67 Герги

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Шопо":

    е...и...Украйна да не беше на Луната...и тя беше в СССР...

    17:04 23.02.2026

  • 68 Пръцльооо

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от """""""""""""":

    Ти ли ще го наказваш или кака ти?

    17:04 23.02.2026

  • 69 Дмитрий мечока

    2 0 Отговор
    Пак прекалил с водката. Да не е искал да каже че съдбата на Путин ще е същата като на Хитлер и Мусолини.

    17:06 23.02.2026

  • 70 Муухахахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Краят на ЕС,НАТО и Украйна е неизбежен!":

    Ми ти бе недраги ни пръцко,къде ще отидеш?

    17:08 23.02.2026

  • 71 Шопееее

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Шопо":

    Всичко построено в СССР на територията на Украйна е строено от народа на Украйна! Все едно бай Тошо и БКП да са ти сторили заводите в България. Как само караха хората безплатно да блъскат за това. Пък те обираха после мазнинката и си вкарваха неща от лошия запад.

    Коментиран от #82

    17:09 23.02.2026

  • 72 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "име":

    Ако ходят да търбушат в окупираните територии са за геройски медали.

    17:11 23.02.2026

  • 73 Сельооо

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Не може рухнали империи да бъдат възстановени.Няма такъв случай в историята! НЯМА И ДА ИМА!!

    17:14 23.02.2026

  • 74 Пръдляк

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Баце ЕООД":

    С тези темпове Украйна до два месеца е в Москва!Пък да видим кой няма да го има!!

    17:17 23.02.2026

  • 75 Маша, Медведев и Песков

    2 0 Отговор
    пият заедно 4 дни в седмицата, а другите 3 по двама, има един дежурен трезвяк през тези дни. След първата бутилка правят treesome или по двама. Най вълнуващо е когато Маша е трезва и я няма. Вчера беше трезвена Маша, днес е Медведев, ще има изявление от Песков утре, или в други ден.

    17:17 23.02.2026

  • 76 Сульооо

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Учуден":

    А ти помисли ли на къде ще се изнасяш или още се чудиш?

    17:19 23.02.2026

  • 77 Плд, ул Св Климент

    0 0 Отговор
    този е някакъв бункерен Маршал от Ставката на Путин.
    ... много заплашва, ама от миша дупка

    17:21 23.02.2026

  • 78 Лелееее

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Хихата":

    Що си пр@зд??

    17:21 23.02.2026

  • 79 Има известна разлика

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "!!!?":

    Медводков и Коня се хилят защото са пийнали, а Хитко и Мусолини не си позволяват да се снимат с чашка.

    17:23 23.02.2026

  • 80 Ехааааа

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    И на децата вече е ясно ,че Путлер иска глобален конфликт.Мисли че по този начин ще се класира на челно място в геополитиката!Късно е чадо мандалото хлопна.

    17:25 23.02.2026

  • 81 Хи хи хи хи ха ха ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Краят на ЕС,НАТО и Украйна е неизбежен!":

    Този няма пипе и един коментира да напише, но драска руски опорки като склерозирал папагал. За кого ли ги пише?

    17:29 23.02.2026

  • 82 Мани го тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Шопееее":

    Толкова е натъртен че знае ли се

    17:32 23.02.2026

  • 83 Селячко,

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Краят на ЕС,НАТО и Украйна е неизбежен!":

    Колко години изкара в трети клас?

    17:36 23.02.2026

  • 84 А бе

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Даката":

    Обмисля се формирането на европейско НАТО с по широк периметър на действие! А този си драка ли драска глупостите!.

    17:42 23.02.2026

  • 85 А бе кух

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Краят на ЕС,НАТО и Украйна е неизбежен!":

    Не прекалявай с празните лозунги.И твоят не е отложен!

    17:45 23.02.2026

