Първият дипломат на Киев: Не може Унгария и Словакия да държат целия Европейски съюз за заложник

Ултиматумите на Унгария и Словакия трябва да се насочат единствено към Кремъл, каза днес министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Изявлението му е в контекста на намерението на Будапеща да блокира санкции на ЕС срещу Москва и заем от 90 милиарда евро за Киев заради спрения приток на гориво по петролопровода "Дружба" - според унгарската страна "по вина на Украйна".

Today at the EU Foreign Affairs Council I reiterated that Hungarian and Slovak ultimatums should be directed only to the Kremlin.



These two countries cannot hold the entire EU hostage. We call on both to engage in constructive cooperation and responsible behaviour.



Ahead of the… pic.twitter.com/lGm97JXGga — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 23, 2026

"Не може тези две държави да държат целия Европейски съюз за заложник. Призоваваме ги да се ангажират с конструктивно сътрудничество и отговорно поведение", написа Сибига в социалната платформа "Екс".