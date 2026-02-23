Първият дипломат на Киев: Не може Унгария и Словакия да държат целия Европейски съюз за заложник

Ултиматумите на Унгария и Словакия трябва да се насочат единствено към Кремъл, каза днес министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
Изявлението му е в контекста на намерението на Будапеща да блокира санкции на ЕС срещу Москва и заем от 90 милиарда евро за Киев заради спрения приток на гориво по петролопровода "Дружба" - според унгарската страна "по вина на Украйна".
Today at the EU Foreign Affairs Council I reiterated that Hungarian and Slovak ultimatums should be directed only to the Kremlin.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 23, 2026
These two countries cannot hold the entire EU hostage. We call on both to engage in constructive cooperation and responsible behaviour.
Ahead of the… pic.twitter.com/lGm97JXGga
"Не може тези две държави да държат целия Европейски съюз за заложник. Призоваваме ги да се ангажират с конструктивно сътрудничество и отговорно поведение", написа Сибига в социалната платформа "Екс".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БУК
15:27 23.02.2026
2 ДрайвингПлежър
не е европа заложник - вие сте! но не ни интересува!!
15:27 23.02.2026
3 Съдията
15:29 23.02.2026
4 Оги
15:29 23.02.2026
5 Не може една
15:30 23.02.2026
6 Махараминдри баба
Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби
15:30 23.02.2026
7 Махараминдри баба
Фидел Кастро 1992 г.
15:31 23.02.2026
8 Хаха
15:31 23.02.2026
9 Махараминдри баба
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
15:31 23.02.2026
10 Махараминдри баба
15:31 23.02.2026
11 Констатация
15:31 23.02.2026
12 Точен
15:31 23.02.2026
13 КОЛЬО ПАРЪМА
15:32 23.02.2026
14 Евроатлантик
Коментиран от #32, #34, #42, #47, #51
15:33 23.02.2026
15 пурко
15:33 23.02.2026
16 павела митова
15:34 23.02.2026
17 шаа
15:34 23.02.2026
18 Андрейчо Стига
15:35 23.02.2026
19 фбр
15:35 23.02.2026
20 Разбира се
15:35 23.02.2026
21 име
15:35 23.02.2026
22 Външен министър на
15:36 23.02.2026
23 Да,бе
15:38 23.02.2026
24 Стенли
15:39 23.02.2026
25 Ххх
Коментиран от #31
15:39 23.02.2026
26 Велико
15:41 23.02.2026
27 ООрана държава
15:43 23.02.2026
28 ама че нагли тез пумияри
15:44 23.02.2026
29 Само питам
15:45 23.02.2026
30 нагъл,
15:45 23.02.2026
31 Клети, нещастни копейки 🤪
До коментар #25 от "Ххх":Плащаш ти . 🤣
С какво плащаш като си на социална издръжка ?!
Добре, че хвърлят някое Евро насам, че да не се налага да ровиш в канчетата на уличните кучета.
Коментиран от #35
15:45 23.02.2026
32 жек так
До коментар #14 от "Евроатлантик":До тогава ще се хванете за палците .
15:46 23.02.2026
33 Не бе
15:47 23.02.2026
34 ти си никой
До коментар #14 от "Евроатлантик":за да се наричаш всички!!! това е болестно състояние да знаеш потърси лекар
15:47 23.02.2026
35 я кажи каун
До коментар #31 от "Клети, нещастни копейки 🤪":Колко ту ту ру тки направи днес ?
15:47 23.02.2026
36 Може,укрнаzzист тъп,може,
Коментиран от #46
15:47 23.02.2026
37 Историята помни
Изведнъж през 2009 г. всичко се промени. Орбан неочаквано се появи на събора на “Единна Русия” в Санкт Петербург, където се срещна с Путин. Той веднага спря да критикува Русия, а година по-късно, когато Орбан отново стана премиер на Унгария, се превърна в един от ключовите апологети на Путин в Европа.
Какво се случи с Орбан за толкова кратък период от време?
Пълен куфар с пари
"Веднъж през пролетта на 1994 г., в навечерието на изборите, преводачът на Могилевич ми донесе куфар с 1 милион марки."
Едва след парламентарните избори разбрах, че младежът на когото връчих куфара с 1 млн. ДМ е Виктор Орбан от Фидес. Могилевич го нарече „решаващ фактор в предизборната кампания“.
През 2008 г., криминалния крал Семьон Могилевич е арестуван в Москва не по искане на ФСБ, а за укриване на данъци.
Дитмар Клодо смята, че за да осигури освобождаването си, Могилевич е предал част от активите си и е споделил с Кремъл документите си, компрометиращи Виктор Орбан.
„За съжаление днес Орбан е марионетка, която следва инструкциите на Путин“, коментира Клодо пред The Insider. Той смята, че в замяна на свободата си Могилевич е предал компрометиращите записи на ФСБ Николай Патрушев. Веднага след ареста на Могилевич , Орбан направи рязък завой в политиката си.
Коментиран от #60
15:48 23.02.2026
38 трако
Коментиран от #48
15:50 23.02.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Квартал 95
15:52 23.02.2026
41 Анонимен
С какво точно е специална Украйна? Даже не е част от ЕС, а четири години се наливат пари като в бездънна дупка и все не стигат! Бежанците четири години живеят като на почивка и българският данъкоплатец вади пари от джоба си, които могат да отидат за нуждите на българските пенсионери, за българско здравопазване, за какво ли още не!
Какво искат още и на какво основание?
15:52 23.02.2026
42 Мило джендърче
До коментар #14 от "Евроатлантик":Виждам последствията на фентанила -и се радвам от сърце че такива като теб не се размножават
15:55 23.02.2026
43 ами
15:55 23.02.2026
44 ВКК 531
15:55 23.02.2026
45 Само факти
В отношенията с Русия има строга зависимост - колкото си по-близко до нея, толкова по-скъпо плащаш. Нали Орбан уж е най-близък до Путин, получавал всички по преференциални цени - и нефт и газ. За това Унгария настоявала за дерогация, не спазва санкции и иска на всяка цена да си получава руски нефт и руски газ. Да, ама не. Тукашните му адепти го хвалят с умната политика - помните как замрази цените на горивата. Следва осанна, правил го защото бил много близък до Путин и изведнъж дойде сметката и ..... стана страшно. Дефицити в бюджета, високи лихви, висока инфлация /най-висока в ЕС/. Постоянният му пратеник Сийярто се моли в Москва, но никой не дава ниски цени нито на суровия нефт – плащат за Уралс като за Брент /както при нас/, и природния газ е по-високите тарифи. нито на природния газ, При това за разлика от нас - тяхната компания МОЛ има находища от които добива.
Така че всеки път когато ви дават за пример Унгария и Орбан, и сочат за пример отношенията му с Путинова Русия, и че близките отношения с Москва означават евтини горива или природен газ - си спомнете за орбан и как направи Унгария последна в ЕС. За Москва няма равноправни партньори в Източна Европа, има плащащи васали с корумпирани елити.
Коментиран от #49, #68, #69
15:57 23.02.2026
46 Много ясно
До коментар #36 от "Може,укрнаzzист тъп,може,":Истинските държавници гледат интересите на собствените си народи. А никой народ няма интерес да бъде вкарван във война финансово или чрез жива сила.
15:57 23.02.2026
47 Вероятно
До коментар #14 от "Евроатлантик":Соломон Паси е баща ти а тагарев майка ти -или както дойде но уникално и сплотено семейство -умен си като селско ренде все пак родителите ти са дали своето -забравих чефо ти е братовчед по майчина линия
15:58 23.02.2026
48 Реалист
До коментар #38 от "трако":Що се мъчиш бе човек ?! Толкова е лесно да заживееш мечтания си живот на Изток, никой няма да те спре като тръгваш, вече не стрелят по границата като при соц концлагера.
Вземи живота си в собствени ръце ! Не чакай на поредния спасител, прояви малко инициатива!
Ето Путин обещава високи заплати, ниски цени, качествено образование и достъпна медицина.
Лесно и бързо получаване на гражданство. Защита от джендъри, които дебнат от всякъде.
Може веднага да избягаш от натовската, европейска пропаднала гейропа.
Освен това, вие копейките се чувствате задължени на Русия, че два пъти ни е окупирала.
Не се мъчи! Следвай мечтите си! Живей си живота в руския рай. На никой няма да липсваш в България.
Не ги гледай тези 3 млн. българи, които емигрираха до един на Запад. Те не нищо не разбират.
Коментиран от #50, #56, #59, #61, #63, #65, #66, #72, #75
16:00 23.02.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Виж сега ге-
До коментар #48 от "Реалист":Йтак що не вземеш да оближеш наденицата до картофите както те е учил дядоти
16:02 23.02.2026
51 Не си чел условията за влизане
До коментар #14 от "Евроатлантик":в този некадърен и робски съюз.Първо и най-важно условие,е страната да не е води военни действия. В най-лошия случай до тогава няма да е свършила войната,а в най-добрия ще е приключила и територията и ще е в пределите на Русия под името на Ново русия. Така,че няма да ви се сбъдне желанието,ама розовите ви мечти са си ваши не ми пречите.А и ЕС не гори от желание да приема укронаzzистите в съюза,а хвърлят морковчета за да ги хъсят срещу руснаците,за да продължат войната от която някой/единици/ печелят,а останалите много губят.
16:05 23.02.2026
52 Офф
16:08 23.02.2026
53 Клеопатра
16:09 23.02.2026
54 Перо
16:09 23.02.2026
55 Шиши
16:10 23.02.2026
56 Орфей
До коментар #48 от "Реалист":Каквото и да им търсим като съчувствие, украинците си остават съчми. Дори и днес все така си живеят в паралелна вселена, където те са нещо уникално и непвторимо. "Шикарно" , както се изразяват на чист руски език... Никакви бомби, ракети, студ и страдания няма да ги промент. Имат си повреда в дънната платка.
16:11 23.02.2026
57 Търновец
16:13 23.02.2026
58 Гост
16:13 23.02.2026
59 Протекционист
До коментар #48 от "Реалист":Моля през сълзи Върховнта Кая и миротворцоте: Не ни подкрепяйте повече, че на нас украинците не ни мре повече!
И искаме все пак да ни остане някаква държава с излаз на море! И научете най-после какво е точно предложението на Русия за мир, което е доста щедро за случая, а когато руснаците сами си доосвободят Донецк, то ще отпадне и ще има следващо преложение!
А, ако толкова ви се иска да мрат руснаци, обявете им война и си ги трепете сами, да видите как е, а нас ни оставете вече на мира! Успех!!!
16:14 23.02.2026
60 Много интересно
До коментар #37 от "Историята помни":мислене имаш,което показва,че въобще не си в час с това което става. Орбан се опълчи на тъпия и некадърен ЕСЕС откакто започна това с мигрантите и похода им на запад. Тогава той си затвори границите и не пусна нито един от мигрантите през Унгария,за разлика от нашите нещастници,които като верни брюкселски подлоги отвориха границите,а после като взеха да ги връщат,ние чинно се подчинихме и приехме,защото за тях сме един голям WC. Тогава Орбан бе лошия,че за първи път не изпълни заръките на скапания Брюксел,като каза... "мен са ме избирали унгарци и аз съм длъжен тях да защитя и да се съобразя с техните приоритети и желания".....Има разлика с нашите убитаци и изтръпналяци,които мислят за джоба си и са готови да продадт всичко,както и направиха,например за краварските военни самолети на летището в кестенията никой не обели дума,защото сме продадени и дори земята не е наша,а чужда и квот решат новите господари,това ще е без да предупреждават робите.
16:16 23.02.2026
61 баба ти
До коментар #48 от "Реалист":Каква, по дяволите, е тази Украйна и с какво е толкова ценна за човечеството? Някаква обетована земя?!
Отговорът е ясен. Украйна е просто разходен материал на глобализма; платформа за унищожение на Русия, славянството и православието. Продължение на хитлеровия Генерален план "Ост" за геноцид и етническо прочистване на обширни области в Източна Европа и Русия и заселването им с католици.
16:16 23.02.2026
62 Важното
16:16 23.02.2026
63 Еленко
До коментар #48 от "Реалист":Украинците доказаха, че не са способни да поддържат самостоятелна държавност. Още щом я получиха през 90те на миналия век започнаха да се оглеждат на кого да я продадат. И без много въображение направиха банален избор. Обаче забравиха за географското си положение.
И сега са без ток и газ във война. От глупост
16:17 23.02.2026
64 Уса
16:18 23.02.2026
65 Гомез
До коментар #48 от "Реалист":Слава Богу на "вас", десетките умни и красиви градски активисти, ТикТок инфлуенсъри, ютюбъри, медии и НПО-та, които работите неуморимо за това да изкорените предразсъдъците ни и да ни превърнете в готини и широкоскроени интелектуалци. Такива, които не се плашат от това, че Европа се превръща в ислямско гето, а го приемат като естествена и позитивна част от борбата с фашизма, расизма и ретроградността. (smiley)
16:18 23.02.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Неслучайно народът е казал : Член
16:19 23.02.2026
68 Мандолина
До коментар #45 от "Само факти":Фашистите в Европа не се нуждаят от мир. За тях стратегическата цел за стратегическо и икономическо унищожаване на "врага" Русия е по-важно. За това се размахва денонощно призрака на "заплахата от Изток". Съкровеното им желание е: Слаба, много слаба Русия, от която да се изпомпват природни богатства и суровини за почти без пари. Подобно на неоколониялната им политика спрямо бившите си колонии по света. А, колкото до Украйна и украинския народ - това е само територия и население от нечовеци. Гориво за война, подлежащо на унищожение. Последното не ви ли напомня за нещо,описано в "Моята борба" и речите на чичко Гьобелс?
16:20 23.02.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 кожас
16:26 23.02.2026
71 Анонимен
16:29 23.02.2026
72 Що не си Е.П.М
До коментар #48 от "Реалист":бе насмъркан про.п@дняк
16:31 23.02.2026
73 ПолиТолог
16:38 23.02.2026
74 Гост
16:44 23.02.2026
75 Професор
До коментар #48 от "Реалист":Глобалистска Подд Лого ами ти що не ходиш обратно да живееш у наннай касси умиррри санната .....каа ?
16:44 23.02.2026
76 Ами
16:46 23.02.2026
77 Само питам
А народа някой питал ло го е дали иска да обеднява за да плаща за война?
16:47 23.02.2026
78 Хи хи
16:51 23.02.2026
79 Ролан
16:54 23.02.2026
80 Опс
17:01 23.02.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Тома
17:06 23.02.2026
83 Мишел
17:25 23.02.2026
84 Жорко
17:44 23.02.2026
85 Наблюдател
17:49 23.02.2026
86 Не може
18:02 23.02.2026
87 Първият дипломат
18:04 23.02.2026