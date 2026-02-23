Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Първият дипломат на Киев: Не може Унгария и Словакия да държат целия Европейски съюз за заложник
  Тема: Украйна

Първият дипломат на Киев: Не може Унгария и Словакия да държат целия Европейски съюз за заложник

23 Февруари, 2026 15:26

Изявлението му е в контекста на намерението на Будапеща да блокира санкции на ЕС срещу Москва и заем от 90 милиарда евро за Киев заради спрения приток на гориво по петролопровода "Дружба" - според унгарската страна по вина на Украйна

Ултиматумите на Унгария и Словакия трябва да се насочат единствено към Кремъл, каза днес министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Изявлението му е в контекста на намерението на Будапеща да блокира санкции на ЕС срещу Москва и заем от 90 милиарда евро за Киев заради спрения приток на гориво по петролопровода "Дружба" - според унгарската страна "по вина на Украйна".

"Не може тези две държави да държат целия Европейски съюз за заложник. Призоваваме ги да се ангажират с конструктивно сътрудничество и отговорно поведение", написа Сибига в социалната платформа "Екс".


  • 1 БУК

    164 10 Отговор
    Само вие можете! И без да сте член.

    15:27 23.02.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    133 9 Отговор
    не реви нацист!!
    не е европа заложник - вие сте! но не ни интересува!!

    15:27 23.02.2026

  • 3 Съдията

    145 11 Отговор
    А вие може да държите целия свят за заложник, така ли? Просяци, вдигайте бялото знаме, докато е време, че то неумолимо изтича. Тик-так, тик-так.😂

    15:29 23.02.2026

  • 4 Оги

    98 9 Отговор
    Прав си, Андрейчо, като имат проблем с вас, да ви спират тока и да се оправят, какво ни пука на нас останалите за вашите междусъседски отношения.

    15:29 23.02.2026

  • 5 Не може една

    121 9 Отговор
    почти несъществуваща държава да дои целия ЕС...

    15:30 23.02.2026

  • 6 Махараминдри баба

    78 9 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    15:30 23.02.2026

  • 7 Махараминдри баба

    66 11 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    15:31 23.02.2026

  • 8 Хаха

    86 8 Отговор
    Киевската фашистка хунта вече да не официално е част от Четвъртия ЕС-райх?

    15:31 23.02.2026

  • 9 Махараминдри баба

    50 8 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    15:31 23.02.2026

  • 10 Махараминдри баба

    58 8 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    15:31 23.02.2026

  • 11 Констатация

    70 7 Отговор
    Такива упреци биха имали смисъл от устата на г-жа Калас, не от външният министър на Украйна.

    15:31 23.02.2026

  • 12 Точен

    67 7 Отговор
    Може, Андрейчо, може...

    15:31 23.02.2026

  • 13 КОЛЬО ПАРЪМА

    63 9 Отговор
    За украинците само бой кой сте вий бе хо хо ли

    15:32 23.02.2026

  • 14 Евроатлантик

    8 79 Отговор
    Когато, през 2027г. Украйна влезе в ЕС, председател ще стане Зеленски. Ще ги питам тогава Унгария и Словакия как ще блокират. Всички ще подкрепяме Зеленски.

    Коментиран от #32, #34, #42, #47, #51

    15:33 23.02.2026

  • 15 пурко

    83 7 Отговор
    я тоя ... не стига, че цяла Европа им плаща милиарди, от които крадат като обезумели, ама вече и акъл дава... ти го пускаш под масата то се качва отгоре...

    15:33 23.02.2026

  • 16 павела митова

    49 10 Отговор
    УКРИТЕ,ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗБИВАНИ ПОГОЛОВНО

    15:34 23.02.2026

  • 17 шаа

    70 7 Отговор
    Първият дипломат на Киев: Не може Унгария и Словакия да държат целия Европейски съюз за заложник. Само ние имаме това право.

    15:34 23.02.2026

  • 18 Андрейчо Стига

    59 8 Отговор
    Андрейчо Стига мама! Укрите им спирате петрола, те ви спират тока и парите

    15:35 23.02.2026

  • 19 фбр

    57 8 Отговор
    90 милиарда за зеления наркоман и кликата му от крадци ,само през крив макарон!!! Откъде накъде този кретен се е загрижил за ЕС???

    15:35 23.02.2026

  • 20 Разбира се

    42 6 Отговор
    Само Украйна може това.

    15:35 23.02.2026

  • 21 име

    47 9 Отговор
    Само доживотен затвор в сибирска наказателна колония ще оправи оцелялите от денацификацията бандери. 200г руснаците трябва да им набиват канчето за да ги излекуват трайно от бандеризма.

    15:35 23.02.2026

  • 22 Външен министър на

    44 7 Отговор
    Украйна пък не знае, че ЕС все още не е федерация…

    15:36 23.02.2026

  • 23 Да,бе

    39 6 Отговор
    404 може,пък Унгария и Словакия не могат...Украински му работи.

    15:38 23.02.2026

  • 24 Стенли

    46 7 Отговор
    Ей сигурно осемдесет процента от населението на ЕС не одобрява даването на помощ на Украйна както и в България но гласува за такава политици които с лека ръка раздават милиарди евро събрани от нас данъкоплатците това в пълна сила важи и за България

    15:39 23.02.2026

  • 25 Ххх

    41 6 Отговор
    Никой не е длъжен да плаща на укрокрадците !!! Крадат милиони а бедните умират.

    Коментиран от #31

    15:39 23.02.2026

  • 26 Велико

    38 6 Отговор
    Това е вътрешен въпрос на ЕС , а не на Украйна .

    15:41 23.02.2026

  • 27 ООрана държава

    29 6 Отговор
    Урсуланците се държат като диктатори, за това е съюз и демокрация в ес, не може всички да са съгласни с грабежа над европееца

    15:43 23.02.2026

  • 28 ама че нагли тез пумияри

    28 6 Отговор
    ама може украйна да източва целия съюз без да членува в него нали

    15:44 23.02.2026

  • 29 Само питам

    26 6 Отговор
    Що бе укрите дето не са никакви , само те ли ще държат Ес като заложник ?

    15:45 23.02.2026

  • 30 нагъл,

    28 6 Отговор
    по-нагъл, най-нагъл, украинец!

    15:45 23.02.2026

  • 31 Клети, нещастни копейки 🤪

    6 26 Отговор

    До коментар #25 от "Ххх":

    Плащаш ти . 🤣
    С какво плащаш като си на социална издръжка ?!
    Добре, че хвърлят някое Евро насам, че да не се налага да ровиш в канчетата на уличните кучета.

    Коментиран от #35

    15:45 23.02.2026

  • 32 жек так

    17 6 Отговор

    До коментар #14 от "Евроатлантик":

    До тогава ще се хванете за палците .

    15:46 23.02.2026

  • 33 Не бе

    22 6 Отговор
    Не може хунта, дошла с преврат, да държи целия съюз да и плаща за тъпотиите...

    15:47 23.02.2026

  • 34 ти си никой

    20 5 Отговор

    До коментар #14 от "Евроатлантик":

    за да се наричаш всички!!! това е болестно състояние да знаеш потърси лекар

    15:47 23.02.2026

  • 35 я кажи каун

    13 4 Отговор

    До коментар #31 от "Клети, нещастни копейки 🤪":

    Колко ту ту ру тки направи днес ?

    15:47 23.02.2026

  • 36 Може,укрнаzzист тъп,може,

    20 4 Отговор
    и евроgeysкиа ЕС ЕС нищо не може да им направи.Още повече,че не е само Унгария с великия Орбан,а вече и Фицо от Словакия и Чехия също вдигнаха среден пръст на този ялов съюз.

    Коментиран от #46

    15:47 23.02.2026

  • 37 Историята помни

    6 16 Отговор
    През 2008 г. Орбан критикува Кремъл – наричаше други европейски правителства „марионетки на Москва“ и определяше одобрението на проекта „Южен поток“ от предишното правителство за държавна измяна.

    Изведнъж през 2009 г. всичко се промени. Орбан неочаквано се появи на събора на “Единна Русия” в Санкт Петербург, където се срещна с Путин. Той веднага спря да критикува Русия, а година по-късно, когато Орбан отново стана премиер на Унгария, се превърна в един от ключовите апологети на Путин в Европа.

    Какво се случи с Орбан за толкова кратък период от време?

    Пълен куфар с пари

    "Веднъж през пролетта на 1994 г., в навечерието на изборите, преводачът на Могилевич ми донесе куфар с 1 милион марки."
    Едва след парламентарните избори разбрах, че младежът на когото връчих куфара с 1 млн. ДМ е Виктор Орбан от Фидес. Могилевич го нарече „решаващ фактор в предизборната кампания“.
    През 2008 г., криминалния крал Семьон Могилевич е арестуван в Москва не по искане на ФСБ, а за укриване на данъци.
    Дитмар Клодо смята, че за да осигури освобождаването си, Могилевич е предал част от активите си и е споделил с Кремъл документите си, компрометиращи Виктор Орбан.
    „За съжаление днес Орбан е марионетка, която следва инструкциите на Путин“, коментира Клодо пред The Insider. Той смята, че в замяна на свободата си Могилевич е предал компрометиращите записи на ФСБ Николай Патрушев. Веднага след ареста на Могилевич , Орбан направи рязък завой в политиката си.

    Коментиран от #60

    15:48 23.02.2026

  • 38 трако

    15 5 Отговор
    Няма "Цял ЕС", а тоталитарно управляваща ЕК на Урсула.

    Коментиран от #48

    15:50 23.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Квартал 95

    18 3 Отговор
    Защото Унгария и Словакия спират да се подарят на Зеленото и Шайката около него нови 90 милиарда? Затова ли са лоши и държат целия ЕС за заложник? Ами не, те са героите на ЕС - всички други са крадци и зависими развратници.

    15:52 23.02.2026

  • 41 Анонимен

    15 4 Отговор
    Не може и Украйна да се държи, сякаш целият Европейски съюз ѝ е длъжен.

    С какво точно е специална Украйна? Даже не е част от ЕС, а четири години се наливат пари като в бездънна дупка и все не стигат! Бежанците четири години живеят като на почивка и българският данъкоплатец вади пари от джоба си, които могат да отидат за нуждите на българските пенсионери, за българско здравопазване, за какво ли още не!

    Какво искат още и на какво основание?

    15:52 23.02.2026

  • 42 Мило джендърче

    16 3 Отговор

    До коментар #14 от "Евроатлантик":

    Виждам последствията на фентанила -и се радвам от сърце че такива като теб не се размножават

    15:55 23.02.2026

  • 43 ами

    13 3 Отговор
    хахаха - само украина има право да държи европейския съюз като заложник

    15:55 23.02.2026

  • 44 ВКК 531

    8 4 Отговор
    МОГАТ, и е добре, че могат!

    15:55 23.02.2026

  • 45 Само факти

    2 15 Отговор
    "Пpиятeлcтвoтo" c pуccия винarи вoди дo мизepия, диkтaтуpa, kopуnция и бeзnpaвиe !

    В отношенията с Русия има строга зависимост - колкото си по-близко до нея, толкова по-скъпо плащаш. Нали Орбан уж е най-близък до Путин, получавал всички по преференциални цени - и нефт и газ. За това Унгария настоявала за дерогация, не спазва санкции и иска на всяка цена да си получава руски нефт и руски газ. Да, ама не. Тукашните му адепти го хвалят с умната политика - помните как замрази цените на горивата. Следва осанна, правил го защото бил много близък до Путин и изведнъж дойде сметката и ..... стана страшно. Дефицити в бюджета, високи лихви, висока инфлация /най-висока в ЕС/. Постоянният му пратеник Сийярто се моли в Москва, но никой не дава ниски цени нито на суровия нефт – плащат за Уралс като за Брент /както при нас/, и природния газ е по-високите тарифи. нито на природния газ, При това за разлика от нас - тяхната компания МОЛ има находища от които добива.

    Така че всеки път когато ви дават за пример Унгария и Орбан, и сочат за пример отношенията му с Путинова Русия, и че близките отношения с Москва означават евтини горива или природен газ - си спомнете за орбан и как направи Унгария последна в ЕС. За Москва няма равноправни партньори в Източна Европа, има плащащи васали с корумпирани елити.

    Коментиран от #49, #68, #69

    15:57 23.02.2026

  • 46 Много ясно

    16 3 Отговор

    До коментар #36 от "Може,укрнаzzист тъп,може,":

    Истинските държавници гледат интересите на собствените си народи. А никой народ няма интерес да бъде вкарван във война финансово или чрез жива сила.

    15:57 23.02.2026

  • 47 Вероятно

    17 2 Отговор

    До коментар #14 от "Евроатлантик":

    Соломон Паси е баща ти а тагарев майка ти -или както дойде но уникално и сплотено семейство -умен си като селско ренде все пак родителите ти са дали своето -забравих чефо ти е братовчед по майчина линия

    15:58 23.02.2026

  • 48 Реалист

    3 15 Отговор

    До коментар #38 от "трако":

    Що се мъчиш бе човек ?! Толкова е лесно да заживееш мечтания си живот на Изток, никой няма да те спре като тръгваш, вече не стрелят по границата като при соц концлагера.
    Вземи живота си в собствени ръце ! Не чакай на поредния спасител, прояви малко инициатива!

    Ето Путин обещава високи заплати, ниски цени, качествено образование и достъпна медицина.
    Лесно и бързо получаване на гражданство. Защита от джендъри, които дебнат от всякъде.
    Може веднага да избягаш от натовската, европейска пропаднала гейропа.
    Освен това, вие копейките се чувствате задължени на Русия, че два пъти ни е окупирала.
    Не се мъчи! Следвай мечтите си! Живей си живота в руския рай. На никой няма да липсваш в България.
    Не ги гледай тези 3 млн. българи, които емигрираха до един на Запад. Те не нищо не разбират.

    Коментиран от #50, #56, #59, #61, #63, #65, #66, #72, #75

    16:00 23.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Виж сега ге-

    7 2 Отговор

    До коментар #48 от "Реалист":

    Йтак що не вземеш да оближеш наденицата до картофите както те е учил дядоти

    16:02 23.02.2026

  • 51 Не си чел условията за влизане

    9 1 Отговор

    До коментар #14 от "Евроатлантик":

    в този некадърен и робски съюз.Първо и най-важно условие,е страната да не е води военни действия. В най-лошия случай до тогава няма да е свършила войната,а в най-добрия ще е приключила и територията и ще е в пределите на Русия под името на Ново русия. Така,че няма да ви се сбъдне желанието,ама розовите ви мечти са си ваши не ми пречите.А и ЕС не гори от желание да приема укронаzzистите в съюза,а хвърлят морковчета за да ги хъсят срещу руснаците,за да продължат войната от която някой/единици/ печелят,а останалите много губят.

    16:05 23.02.2026

  • 52 Офф

    1 9 Отговор
    Сега като дойде и наш мунчо, ще станат светата троица, дето ще държи Европа за заложник. Но Орбан ще си е заминал, преди да се дотътрузи рундьо мунчев боташов, така че всъщност няма да има тройка.

    16:08 23.02.2026

  • 53 Клеопатра

    12 0 Отговор
    отврат, къде да повърна, от кога тези долни бандоровци ще ни заповядват и коментират кой какви са и какво трябва да бъдат. Потресена съм, това е жалко падение

    16:09 23.02.2026

  • 54 Перо

    11 1 Отговор
    Тоя ционистки унтерменш от Киев, започна да дава оценки на ЕС и неговите членове, наглостта им няма граници! Управниците трябва да ги беси собственото население за бедите, които им нанесоха!

    16:09 23.02.2026

  • 55 Шиши

    7 0 Отговор
    Що бе тикво да не могат само вие ли да можете?

    16:10 23.02.2026

  • 56 Орфей

    12 1 Отговор

    До коментар #48 от "Реалист":

    Каквото и да им търсим като съчувствие, украинците си остават съчми. Дори и днес все така си живеят в паралелна вселена, където те са нещо уникално и непвторимо. "Шикарно" , както се изразяват на чист руски език... Никакви бомби, ракети, студ и страдания няма да ги промент. Имат си повреда в дънната платка.

    16:11 23.02.2026

  • 57 Търновец

    10 0 Отговор
    Тъкмо Украйна държи ЕС за заложник - натрапена и корумпирана страна

    16:13 23.02.2026

  • 58 Гост

    7 0 Отговор
    Може може

    16:13 23.02.2026

  • 59 Протекционист

    12 0 Отговор

    До коментар #48 от "Реалист":

    Моля през сълзи Върховнта Кая и миротворцоте: Не ни подкрепяйте повече, че на нас украинците не ни мре повече!
    И искаме все пак да ни остане някаква държава с излаз на море! И научете най-после какво е точно предложението на Русия за мир, което е доста щедро за случая, а когато руснаците сами си доосвободят Донецк, то ще отпадне и ще има следващо преложение!

    А, ако толкова ви се иска да мрат руснаци, обявете им война и си ги трепете сами, да видите как е, а нас ни оставете вече на мира! Успех!!!

    16:14 23.02.2026

  • 60 Много интересно

    9 0 Отговор

    До коментар #37 от "Историята помни":

    мислене имаш,което показва,че въобще не си в час с това което става. Орбан се опълчи на тъпия и некадърен ЕСЕС откакто започна това с мигрантите и похода им на запад. Тогава той си затвори границите и не пусна нито един от мигрантите през Унгария,за разлика от нашите нещастници,които като верни брюкселски подлоги отвориха границите,а после като взеха да ги връщат,ние чинно се подчинихме и приехме,защото за тях сме един голям WC. Тогава Орбан бе лошия,че за първи път не изпълни заръките на скапания Брюксел,като каза... "мен са ме избирали унгарци и аз съм длъжен тях да защитя и да се съобразя с техните приоритети и желания".....Има разлика с нашите убитаци и изтръпналяци,които мислят за джоба си и са готови да продадт всичко,както и направиха,например за краварските военни самолети на летището в кестенията никой не обели дума,защото сме продадени и дори земята не е наша,а чужда и квот решат новите господари,това ще е без да предупреждават робите.

    16:16 23.02.2026

  • 61 баба ти

    13 0 Отговор

    До коментар #48 от "Реалист":

    Каква, по дяволите, е тази Украйна и с какво е толкова ценна за човечеството? Някаква обетована земя?!

    Отговорът е ясен. Украйна е просто разходен материал на глобализма; платформа за унищожение на Русия, славянството и православието. Продължение на хитлеровия Генерален план "Ост" за геноцид и етническо прочистване на обширни области в Източна Европа и Русия и заселването им с католици.

    16:16 23.02.2026

  • 62 Важното

    9 0 Отговор
    е да си препродавате оръжията и комисионните да вървят.

    16:16 23.02.2026

  • 63 Еленко

    10 0 Отговор

    До коментар #48 от "Реалист":

    Украинците доказаха, че не са способни да поддържат самостоятелна държавност. Още щом я получиха през 90те на миналия век започнаха да се оглеждат на кого да я продадат. И без много въображение направиха банален избор. Обаче забравиха за географското си положение.
    И сега са без ток и газ във война. От глупост

    16:17 23.02.2026

  • 64 Уса

    12 0 Отговор
    Не може една цгнска държава Украйна да заборчава целия свят със заеми за златни тоалетни

    16:18 23.02.2026

  • 65 Гомез

    10 0 Отговор

    До коментар #48 от "Реалист":

    Слава Богу на "вас", десетките умни и красиви градски активисти, ТикТок инфлуенсъри, ютюбъри, медии и НПО-та, които работите неуморимо за това да изкорените предразсъдъците ни и да ни превърнете в готини и широкоскроени интелектуалци. Такива, които не се плашат от това, че Европа се превръща в ислямско гето, а го приемат като естествена и позитивна част от борбата с фашизма, расизма и ретроградността. (smiley)

    16:18 23.02.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Неслучайно народът е казал : Член

    8 0 Отговор
    за Украйна !

    16:19 23.02.2026

  • 68 Мандолина

    10 1 Отговор

    До коментар #45 от "Само факти":

    Фашистите в Европа не се нуждаят от мир. За тях стратегическата цел за стратегическо и икономическо унищожаване на "врага" Русия е по-важно. За това се размахва денонощно призрака на "заплахата от Изток". Съкровеното им желание е: Слаба, много слаба Русия, от която да се изпомпват природни богатства и суровини за почти без пари. Подобно на неоколониялната им политика спрямо бившите си колонии по света. А, колкото до Украйна и украинския народ - това е само територия и население от нечовеци. Гориво за война, подлежащо на унищожение. Последното не ви ли напомня за нещо,описано в "Моята борба" и речите на чичко Гьобелс?

    16:20 23.02.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 кожас

    6 0 Отговор
    Ти зелени пом..яр какъв си,че да обсъждаш кой какъв е в ЕС?

    16:26 23.02.2026

  • 71 Анонимен

    6 0 Отговор
    Може,може.Не всички са лакеи на хунтата в Киев.

    16:29 23.02.2026

  • 72 Що не си Е.П.М

    4 1 Отговор

    До коментар #48 от "Реалист":

    бе насмъркан про.п@дняк

    16:31 23.02.2026

  • 73 ПолиТолог

    7 0 Отговор
    Откъде накъде няква си окропска маzzz Тиа ще какзва какво могат страните членки на ЕС Унгария и Словакия ?

    16:38 23.02.2026

  • 74 Гост

    3 0 Отговор
    Не може, ама го правят.

    16:44 23.02.2026

  • 75 Професор

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "Реалист":

    Глобалистска Подд Лого ами ти що не ходиш обратно да живееш у наннай касси умиррри санната .....каа ?

    16:44 23.02.2026

  • 76 Ами

    6 0 Отговор
    то не може и една крадлива нация да командва целия свят,ама ...

    16:46 23.02.2026

  • 77 Само питам

    7 0 Отговор
    Значи 2 държави не могат, но една може...
    А народа някой питал ло го е дали иска да обеднява за да плаща за война?

    16:47 23.02.2026

  • 78 Хи хи

    3 1 Отговор
    Докога урките ще ни разиграват ??? Докога Путин ще е толкова мекушав към тях ??? урките се опитват да ни вкарат във война бе, трябва бърз и съкрушителен отговор, да не си го и помислят повече !!!

    16:51 23.02.2026

  • 79 Ролан

    2 1 Отговор
    Може

    16:54 23.02.2026

  • 80 Опс

    2 0 Отговор
    То и зеления нарко и шайката му не трябва да цедят целия свят, ама го правят...

    17:01 23.02.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Тома

    4 0 Отговор
    Няма по нагли от укронацистите.Те искат всички да им се кланят и зареждат с пари за сметка на народите от ЕС

    17:06 23.02.2026

  • 83 Мишел

    1 0 Отговор
    А Украйна може, така ли?

    17:25 23.02.2026

  • 84 Жорко

    1 0 Отговор
    Еее,трай не лай ,подлого украинска,гледайте си в канчето,още отсега с претенции.

    17:44 23.02.2026

  • 85 Наблюдател

    1 0 Отговор
    Може,може,ти нямаш думата,ясно !

    17:49 23.02.2026

  • 86 Не може

    0 0 Отговор
    Ама може, такива са правилата ей на СМакедония само ние я спираме сега и не могат да влязът в ЕС. Отделно ако си мислят че като влязът в ЕС и ще станат по конкурентни или по богати се лъжат.

    18:02 23.02.2026

  • 87 Първият дипломат

    0 0 Отговор
    Първият дипломат на Киев: Не може Унгария и Словакия да държат целия Европейски съюз за заложник

    18:04 23.02.2026

