Румънският премиер определи операцията на Съединените щати във Венецуела като необичайна

Румъния ще следва официалната позиция на Европейския съюз по отношение на военната операция на САЩ във Венецуела, при която президентът Николас Мадуро бе заловен и отведен в Ню Йорк, заяви румънския премиер Илие Боложан в интервю за Диджи24. Той увери, че няма заплаха за сигурността на румънските граждани, които в момента се намират в южноамериканската държава, предаде БТА.
Боложан припомни друго подобно събитие преди повече от 30 години в Никарагуа, когато бившият диктатор Мануел Нориега е бил арестуван от спецчастите на САЩ.
„Внимателно наблюдаваме какво се случва в Южна Америка, във Венецуела, страна, чието ръководство не е признато от международната общност или от Румъния след избори, които бяха счетени за фалшифицирани. Надяваме се, че ще бъде намерена формула за преход към демократичен режим и решение за избягване на конфликти“, отбеляза румънският премиер.
Той определи операцията на Съединените щати като необичайна, а отношенията между САЩ и Венецуела като противоречиви през последните години.
„САЩ обвиняват диктаторските ръководства на Венецуела от последните години в трафик на наркотици, в насърчаване на престъпността, на незаконната миграция, и както знаем от известно време военноморските сили на Съединените щати са във венецуелската крайбрежна зона и нанасят удари по лодки, заподозрени в трафик на наркотици и т.н. От тази гледна точка това беше специална операция, която не е обичайна, но се надявам, че народът на Венецуела ще бъде в ситуация, в която ще може да установи стабилно ръководство и да се върне към демократична система“, коментира премиерът.
Що се отнася до изявлението на американския президент Доналд Тръмп за възможността от нова атака във Венецуела, Илие Боложан заяви, че се надява „да не се стигне до подобна ситуация“.
1 честен ционист
Коментиран от #35
12:21 05.01.2026
2 Много
12:21 05.01.2026
3 Галя от Малдивите
Коментиран от #10, #44
12:23 05.01.2026
4 Абе ,то и
12:23 05.01.2026
5 ВВП
12:23 05.01.2026
6 Феникс
12:24 05.01.2026
7 ВВП
12:25 05.01.2026
8 мишоците в ес уплашени от чичо тръмп
и тях ще ги проберат с хеликопетери в сащ кат мъдаро
като необичайна ще обичайна операция
12:25 05.01.2026
9 дядо поп
12:26 05.01.2026
10 Иван
До коментар #3 от "Галя от Малдивите":Само Мунчо и ботокса не са измънкали нищо.
12:26 05.01.2026
11 ВВП
12:26 05.01.2026
12 Бонев
Коментиран от #16
12:26 05.01.2026
13 Питам
12:27 05.01.2026
14 ВВП
12:27 05.01.2026
15 да се готвят наградените
за връчването им в хеликоптери на път за сащ
12:28 05.01.2026
16 Нашите ги знаем.
До коментар #12 от "Бонев":А Путин да не е онемял?!
Коментиран от #19
12:28 05.01.2026
17 ВВП
12:29 05.01.2026
18 Феникс
САЩ нападнаха Венецуела и отвлякоха нейния президент Мадуро.
Очаквам незабавната и принципна позиция на Европейския съюз:
1. Осъждане на агресията.
2. Налагане на санкции над САЩ.
3. Незабавна военна помощ за Венецуела.
4. Прекратяване на всякакви контакти със САЩ.
Не е особено трудно. Когато Русия нападна Украйна еврокомисарите постъпиха по този начин. Сега би трябвало да имат същата реакция, нали?
Апропо, родните еничари кога ще ходят да замерят с червена боя американското посолство заради това посегателство над суверенна държава? А Васко Ухото кога ще сложи венецуелското знаме на балкона си, до украинското?
Разлика между Украйна и Венецуела не би трябвало да има, нали?
Коментиран от #22, #23
12:30 05.01.2026
19 Бонев
До коментар #16 от "Нашите ги знаем.":Не плащам данъци на Путин, така че слабо ме интересува какво прави.
12:31 05.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Атанасова
До коментар #18 от "Феникс":Оплачи се на арменският поп.
12:33 05.01.2026
23 Гук
До коментар #18 от "Феникс":Радвай се.Един отпадЪК по-малко.Некст!
12:35 05.01.2026
24 Жалки лицемери
12:35 05.01.2026
25 Бащата на някаква Саяна
12:35 05.01.2026
26 Тома
12:36 05.01.2026
27 Бащата на някаква Саяна
12:36 05.01.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ВВП
Коментиран от #33
12:37 05.01.2026
30 О,чуден
12:37 05.01.2026
31 ВВП
12:39 05.01.2026
32 И какво правим
Коментиран от #34
12:39 05.01.2026
33 ББП
До коментар #29 от "ВВП":само мечтите са безплатни... засега
12:40 05.01.2026
34 Дедо Тръмпоч
До коментар #32 от "И какво правим":Нищо не правим, много малко нефт имат мамалигите.
Коментиран от #37
12:41 05.01.2026
35 Историк
До коментар #1 от "честен ционист":Обичам нещата да се наричат с истинските им имена. Тръм ще направи Венецуаела 51 щат на САЩ. А след това Гренландия 52-рия, Куба 53-тия и т.н. САЩ продължават с колонизацията на този див див Запад.
Коментиран от #36, #38, #47
12:42 05.01.2026
36 И Сибир
До коментар #35 от "Историк":54 ти...
12:44 05.01.2026
37 Той нефта
До коментар #34 от "Дедо Тръмпоч":сам извира...
12:45 05.01.2026
38 Да те поправя -
До коментар #35 от "Историк":колония и ексклав са различни понятия.
12:50 05.01.2026
39 Опс
12:51 05.01.2026
40 Нашите тръмписти
Баш тръмпистът Георги Марков, бивш седесар, мълчи!
Външният министър Георг, дето пусна чевръсто Путин през българско небе, мъчи!
Имаме МЪЛЧАЛИВЦИ за управляващи.
Коментиран от #45, #48
12:51 05.01.2026
41 Рублен
Коментиран от #43, #46
12:53 05.01.2026
42 Читател
Ха ха ха демек ние сме наведени и каквото кажат началниците които ни сложиха на власт. Нашите наведени "евроатлантици" даже не смеят да се обадят - те си знаят че каквото кажат началниците това ще е.
Де ги всичките които се радваха и плачеха даже че сме станали колония на краварите. Всички са се изпокрили като мишки.
12:54 05.01.2026
43 Възмутен
До коментар #41 от "Рублен":Къде ги "евроатлантиците" ми кажи - няма един да каже нещо. И какво ще ни обяснявате ми е интересно като вземе и Гренландия рижия. На какъв член от устава на НАТО ще се позовавате тогава - или на бай Дончовия ще попаднете.
Я ми обясни сега какъв "агресор" е Русия защото е нападнала "суверенна държава". Къде отидоха опорките за "ненамеса във вътрешните работи" или те вече не важат защото става дума за "спонсорите" ви.
13:00 05.01.2026
44 розово пони грантове гони
До коментар #3 от "Галя от Малдивите":А защо руснаците бият негрите, а???
А чакай, не беше така ами онака, за танките в Чехословакия на злите комонисди.
Важното е сега да се правим на неми когато ФAЩианците правят същото! Пък не върви да врякнеш "Слава Венецуеле" без спусната команда, не е евроатлантическо.
13:01 05.01.2026
45 Антитрол
До коментар #40 от "Нашите тръмписти":"дето пусна чевръсто Путин през българско небе, мъчи!"
А тези дето пуснаха краварите да си направят 4 бази на наша територия и да ни окупират къде са. Тези които пък се "съветват" с американското посолство кои да са началниците на служби къде са - всички "евроатлантици" са се изпокрили в дупките си и не смеят да се покажат.
13:05 05.01.2026
46 Банкята
До коментар #41 от "Рублен":дека е? Сложи ли венецуелския байрак до окраинския?
13:13 05.01.2026
47 Помнещ
До коментар #35 от "Историк":"Тръм ще направи Венецуаела 51 щат на САЩ. А след това Гренландия 52-рия, Куба 53-тия и т.н."
Колкото направиха щати Ирак, Либия, Сирия, Судан - целта на краварите е да откраднат каквото могат а не да хранят местните "аборигени". Местните във Венесуела ще тънат в мизерия както тънат в мизерия местните в гореизброените държави. Куба да не би да е била богата когато краварите са я владели. Най бедните държави в света също са техни владения - Ямайка, Хаити, Доминиканската република, Пуерто Рико - всичките са управлявани дистанционно от краварите.
13:14 05.01.2026
48 Жълтопаветен канибал
До коментар #40 от "Нашите тръмписти":Накрая да не стане така, от посолствоТО да дойде един списък със "щастливци за награждаване" и всичките в него да са евроатлантици и жълтопаветия?
Евроатлантетата никога няма да разберат, че подмазваческия слугинаж никой не го уважава и обикновено първи изгърмява!
13:15 05.01.2026
49 Българин
Нали ни обяснявахте че сте имали "принципи" и сте се ръководели от "евроатлантическите ценности" - хайде не се крийте като мишки и да се спотайвате.
13:25 05.01.2026
50 Българин
Така че, такива операции ще има за всеки, дръзнал да се дърви на пметрополията, на която принадлежи.
Това е все едно, преди 150 години Белгия да търпи неподчинение от Конго. Такъв филм просто няма!
Коментиран от #51
13:26 05.01.2026
51 Българин
До коментар #50 от "Българин":"Това е все едно, преди 150 години Белгия да търпи неподчинение от Конго"
Ааа, гледам при нас няма такова нещо - нашите "евроатлантици" и козячета са подчинени и силно наведени на господарите си. Те просто без да се кланят на някого не могат да живеят и за това всички от тях са на 100% без изключения бивши комуняги и ченгета от ДС които се кланяха на СССР но сега господарите са други. Те даже не могат да разберат Левски защо се е борил за свободна и независима България а не се е кланял на Падишаха в такава силна и велика империя като Османската.
Ето сега САЩ са най-силната и велика империя и те не могат да разберат разни "копейки" как така не искат да се кланят на господарите им и слагат интересите на България на първо място.
13:40 05.01.2026