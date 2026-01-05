Румънският премиер определи операцията на Съединените щати във Венецуела като необичайна

Румъния ще следва официалната позиция на Европейския съюз по отношение на военната операция на САЩ във Венецуела, при която президентът Николас Мадуро бе заловен и отведен в Ню Йорк, заяви румънския премиер Илие Боложан в интервю за Диджи24. Той увери, че няма заплаха за сигурността на румънските граждани, които в момента се намират в южноамериканската държава, предаде БТА.

Боложан припомни друго подобно събитие преди повече от 30 години в Никарагуа, когато бившият диктатор Мануел Нориега е бил арестуван от спецчастите на САЩ.

„Внимателно наблюдаваме какво се случва в Южна Америка, във Венецуела, страна, чието ръководство не е признато от международната общност или от Румъния след избори, които бяха счетени за фалшифицирани. Надяваме се, че ще бъде намерена формула за преход към демократичен режим и решение за избягване на конфликти“, отбеляза румънският премиер.

Той определи операцията на Съединените щати като необичайна, а отношенията между САЩ и Венецуела като противоречиви през последните години.

„САЩ обвиняват диктаторските ръководства на Венецуела от последните години в трафик на наркотици, в насърчаване на престъпността, на незаконната миграция, и както знаем от известно време военноморските сили на Съединените щати са във венецуелската крайбрежна зона и нанасят удари по лодки, заподозрени в трафик на наркотици и т.н. От тази гледна точка това беше специална операция, която не е обичайна, но се надявам, че народът на Венецуела ще бъде в ситуация, в която ще може да установи стабилно ръководство и да се върне към демократична система“, коментира премиерът.

Що се отнася до изявлението на американския президент Доналд Тръмп за възможността от нова атака във Венецуела, Илие Боложан заяви, че се надява „да не се стигне до подобна ситуация“.