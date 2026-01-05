Новини
Румънският премиер определи операцията на Съединените щати във Венецуела като необичайна

Румънският премиер определи операцията на Съединените щати във Венецуела като необичайна

5 Януари, 2026 12:20 1 193 51

Румъния ще следва официалната позиция на ЕС по отношение на военната операция на САЩ във Венецуела

Румънският премиер определи операцията на Съединените щати във Венецуела като необичайна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Румъния ще следва официалната позиция на Европейския съюз по отношение на военната операция на САЩ във Венецуела, при която президентът Николас Мадуро бе заловен и отведен в Ню Йорк, заяви румънския премиер Илие Боложан в интервю за Диджи24. Той увери, че няма заплаха за сигурността на румънските граждани, които в момента се намират в южноамериканската държава, предаде БТА.

Боложан припомни друго подобно събитие преди повече от 30 години в Никарагуа, когато бившият диктатор Мануел Нориега е бил арестуван от спецчастите на САЩ.

„Внимателно наблюдаваме какво се случва в Южна Америка, във Венецуела, страна, чието ръководство не е признато от международната общност или от Румъния след избори, които бяха счетени за фалшифицирани. Надяваме се, че ще бъде намерена формула за преход към демократичен режим и решение за избягване на конфликти“, отбеляза румънският премиер.

Той определи операцията на Съединените щати като необичайна, а отношенията между САЩ и Венецуела като противоречиви през последните години.

„САЩ обвиняват диктаторските ръководства на Венецуела от последните години в трафик на наркотици, в насърчаване на престъпността, на незаконната миграция, и както знаем от известно време военноморските сили на Съединените щати са във венецуелската крайбрежна зона и нанасят удари по лодки, заподозрени в трафик на наркотици и т.н. От тази гледна точка това беше специална операция, която не е обичайна, но се надявам, че народът на Венецуела ще бъде в ситуация, в която ще може да установи стабилно ръководство и да се върне към демократична система“, коментира премиерът.

Що се отнася до изявлението на американския президент Доналд Тръмп за възможността от нова атака във Венецуела, Илие Боложан заяви, че се надява „да не се стигне до подобна ситуация“.


  • 1 честен ционист

    21 4 Отговор
    Защото предусеща и своята съдба.

    Коментиран от #35

    12:21 05.01.2026

  • 2 Много

    23 1 Отговор
    дипломатично , бе !

    12:21 05.01.2026

  • 3 Галя от Малдивите

    33 0 Отговор
    Нашите псевдо управляащи са се изпокрили и чакат някой да се обади от Посолството, да каже как да реагират на новните от Венецуела.

    Коментиран от #10, #44

    12:23 05.01.2026

  • 4 Абе ,то и

    30 0 Отговор
    екзекуцията на Чаушеску и жена му пред погледа на целия свят беше "нещо необичайно" !

    12:23 05.01.2026

  • 5 ВВП

    28 2 Отговор
    РФ има право да издъни Румъния и Финландия .защото от там влиза дрога и оръжие за режима в Киев..Погледнато от ъгъла на Тромп ,е така

    12:23 05.01.2026

  • 6 Феникс

    26 2 Отговор
    Няма нищо необичайно, в момента диктатурата и фашизма си пробиват път през целуфановата опаковка на "демокрацията" и "капитализма"! В Румъния фалшифицираха избора на хората, в България ни натикват насила в еврозоната, отвличат президенти на суверенни държави, вече нищо не трябва да ни учудва, а да грабваме оръжие, явно момента е назрял!

    12:24 05.01.2026

  • 7 ВВП

    14 1 Отговор
    Трябва да се уизбуши президенството в Букурещ..

    12:25 05.01.2026

  • 8 мишоците в ес уплашени от чичо тръмп

    16 1 Отговор
    ако не клякат достатъчно
    и тях ще ги проберат с хеликопетери в сащ кат мъдаро

    като необичайна ще обичайна операция

    12:25 05.01.2026

  • 9 дядо поп

    19 1 Отговор
    Ветропоказател , безгласна буква.

    12:26 05.01.2026

  • 10 Иван

    7 14 Отговор

    До коментар #3 от "Галя от Малдивите":

    Само Мунчо и ботокса не са измънкали нищо.

    12:26 05.01.2026

  • 11 ВВП

    11 5 Отговор
    Пускай 100 калибъра по Букурещ.и 100 по Финландия .Тия са неспасяеми.

    12:26 05.01.2026

  • 12 Бонев

    21 1 Отговор
    Поне нещо са коментирали.Дори и от македонска област казаха нещо,а нашите снишени и не смеят да гъкнат.

    Коментиран от #16

    12:26 05.01.2026

  • 13 Питам

    4 18 Отговор
    Кога ще извлекат путин от бункера?

    12:27 05.01.2026

  • 14 ВВП

    11 1 Отговор
    Мишокъ Стуб е дилър на бяло и крилати ракети..Да се знае.

    12:27 05.01.2026

  • 15 да се готвят наградените

    10 1 Отговор
    с медали гранитски
    за връчването им в хеликоптери на път за сащ

    12:28 05.01.2026

  • 16 Нашите ги знаем.

    3 14 Отговор

    До коментар #12 от "Бонев":

    А Путин да не е онемял?!

    Коментиран от #19

    12:28 05.01.2026

  • 17 ВВП

    10 0 Отговор
    Сашо Стубб,е наркотерорист.Вижда се бяло по нослето му.

    12:29 05.01.2026

  • 18 Феникс

    12 2 Отговор
    Костадин Костадинов:

    САЩ нападнаха Венецуела и отвлякоха нейния президент Мадуро.
    Очаквам незабавната и принципна позиция на Европейския съюз:
    1. Осъждане на агресията.
    2. Налагане на санкции над САЩ.
    3. Незабавна военна помощ за Венецуела.
    4. Прекратяване на всякакви контакти със САЩ.
    Не е особено трудно. Когато Русия нападна Украйна еврокомисарите постъпиха по този начин. Сега би трябвало да имат същата реакция, нали?
    Апропо, родните еничари кога ще ходят да замерят с червена боя американското посолство заради това посегателство над суверенна държава? А Васко Ухото кога ще сложи венецуелското знаме на балкона си, до украинското?
    Разлика между Украйна и Венецуела не би трябвало да има, нали?

    Коментиран от #22, #23

    12:30 05.01.2026

  • 19 Бонев

    11 1 Отговор

    До коментар #16 от "Нашите ги знаем.":

    Не плащам данъци на Путин, така че слабо ме интересува какво прави.

    12:31 05.01.2026

  • 22 Атанасова

    2 6 Отговор

    До коментар #18 от "Феникс":

    Оплачи се на арменският поп.

    12:33 05.01.2026

  • 23 Гук

    2 9 Отговор

    До коментар #18 от "Феникс":

    Радвай се.Един отпадЪК по-малко.Некст!

    12:35 05.01.2026

  • 24 Жалки лицемери

    17 1 Отговор
    Никоя атлантическа марионетка не смее да мяцне истината - империята на злото и терора са Съединените ционистки Щати.

    12:35 05.01.2026

  • 25 Бащата на някаква Саяна

    3 6 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    12:35 05.01.2026

  • 26 Тома

    10 0 Отговор
    Защото пък в Румъния изборите не бяха фалшифицирани.Водещият с над 20% на първия тур за президент го минаха

    12:36 05.01.2026

  • 27 Бащата на някаква Саяна

    2 7 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    12:36 05.01.2026

  • 29 ВВП

    12 0 Отговор
    След 3 дена Путин ще обяви Кая за наркотеррорист..Ще обяви награда .Все някой ще я достави..В пакет,с панделка

    Коментиран от #33

    12:37 05.01.2026

  • 30 О,чуден

    11 0 Отговор
    Малиии, щом този заговори за фалшиви избори, какво ли се очаква от нашите "вода ненапита" Демократи?!

    12:37 05.01.2026

  • 31 ВВП

    12 0 Отговор
    Кефя се как мъцат подлогите псевдо президенти..Ъъъъъ...

    12:39 05.01.2026

  • 32 И какво правим

    10 0 Отговор
    като и в Румъния изборите са фалшифицирани?

    Коментиран от #34

    12:39 05.01.2026

  • 33 ББП

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "ВВП":

    само мечтите са безплатни... засега

    12:40 05.01.2026

  • 34 Дедо Тръмпоч

    7 1 Отговор

    До коментар #32 от "И какво правим":

    Нищо не правим, много малко нефт имат мамалигите.

    Коментиран от #37

    12:41 05.01.2026

  • 35 Историк

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Обичам нещата да се наричат с истинските им имена. Тръм ще направи Венецуаела 51 щат на САЩ. А след това Гренландия 52-рия, Куба 53-тия и т.н. САЩ продължават с колонизацията на този див див Запад.

    Коментиран от #36, #38, #47

    12:42 05.01.2026

  • 36 И Сибир

    0 3 Отговор

    До коментар #35 от "Историк":

    54 ти...

    12:44 05.01.2026

  • 37 Той нефта

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Дедо Тръмпоч":

    сам извира...

    12:45 05.01.2026

  • 38 Да те поправя -

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Историк":

    колония и ексклав са различни понятия.

    12:50 05.01.2026

  • 39 Опс

    5 0 Отговор
    Какато и да гледате - това си е чист тероризъм - нападение и отвличане...от стожера на "демокрацията "

    12:51 05.01.2026

  • 40 Нашите тръмписти

    6 1 Отговор
    дума не са обелили за коментар!
    Баш тръмпистът Георги Марков, бивш седесар, мълчи!
    Външният министър Георг, дето пусна чевръсто Путин през българско небе, мъчи!
    Имаме МЪЛЧАЛИВЦИ за управляващи.

    Коментиран от #45, #48

    12:51 05.01.2026

  • 41 Рублен

    2 3 Отговор
    няма ли да порицае Тръмп и да размаха юмручето?!

    Коментиран от #43, #46

    12:53 05.01.2026

  • 42 Читател

    5 0 Отговор
    "Румъния ще следва официалната позиция на Европейския съюз"

    Ха ха ха демек ние сме наведени и каквото кажат началниците които ни сложиха на власт. Нашите наведени "евроатлантици" даже не смеят да се обадят - те си знаят че каквото кажат началниците това ще е.

    Де ги всичките които се радваха и плачеха даже че сме станали колония на краварите. Всички са се изпокрили като мишки.

    12:54 05.01.2026

  • 43 Възмутен

    6 0 Отговор

    До коментар #41 от "Рублен":

    Къде ги "евроатлантиците" ми кажи - няма един да каже нещо. И какво ще ни обяснявате ми е интересно като вземе и Гренландия рижия. На какъв член от устава на НАТО ще се позовавате тогава - или на бай Дончовия ще попаднете.

    Я ми обясни сега какъв "агресор" е Русия защото е нападнала "суверенна държава". Къде отидоха опорките за "ненамеса във вътрешните работи" или те вече не важат защото става дума за "спонсорите" ви.

    13:00 05.01.2026

  • 44 розово пони грантове гони

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Галя от Малдивите":

    А защо руснаците бият негрите, а???
    А чакай, не беше така ами онака, за танките в Чехословакия на злите комонисди.

    Важното е сега да се правим на неми когато ФAЩианците правят същото! Пък не върви да врякнеш "Слава Венецуеле" без спусната команда, не е евроатлантическо.

    13:01 05.01.2026

  • 45 Антитрол

    6 0 Отговор

    До коментар #40 от "Нашите тръмписти":

    "дето пусна чевръсто Путин през българско небе, мъчи!"

    А тези дето пуснаха краварите да си направят 4 бази на наша територия и да ни окупират къде са. Тези които пък се "съветват" с американското посолство кои да са началниците на служби къде са - всички "евроатлантици" са се изпокрили в дупките си и не смеят да се покажат.

    13:05 05.01.2026

  • 46 Банкята

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "Рублен":

    дека е? Сложи ли венецуелския байрак до окраинския?

    13:13 05.01.2026

  • 47 Помнещ

    5 0 Отговор

    До коментар #35 от "Историк":

    "Тръм ще направи Венецуаела 51 щат на САЩ. А след това Гренландия 52-рия, Куба 53-тия и т.н."

    Колкото направиха щати Ирак, Либия, Сирия, Судан - целта на краварите е да откраднат каквото могат а не да хранят местните "аборигени". Местните във Венесуела ще тънат в мизерия както тънат в мизерия местните в гореизброените държави. Куба да не би да е била богата когато краварите са я владели. Най бедните държави в света също са техни владения - Ямайка, Хаити, Доминиканската република, Пуерто Рико - всичките са управлявани дистанционно от краварите.

    13:14 05.01.2026

  • 48 Жълтопаветен канибал

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Нашите тръмписти":

    Накрая да не стане така, от посолствоТО да дойде един списък със "щастливци за награждаване" и всичките в него да са евроатлантици и жълтопаветия?
    Евроатлантетата никога няма да разберат, че подмазваческия слугинаж никой не го уважава и обикновено първи изгърмява!

    13:15 05.01.2026

  • 49 Българин

    4 0 Отговор
    Хаде сега господа "евроатлантици" да си сложим по един байрак на Венецуела, да осъдим САЩ и да измислим поредния пакет санкции, да замразим активите на САЩ, да конфискуваме яхтите на богатите американци, да откажем да купуваме петрол и газ от САЩ, да излезем с някоя декларацийка с която осъждаме агресора САЩ за "с нищо непредизвиканото нападение над суверенна държава", да излезем по улиците и да викаме "Слава на Венесуела".

    Нали ни обяснявахте че сте имали "принципи" и сте се ръководели от "евроатлантическите ценности" - хайде не се крийте като мишки и да се спотайвате.

    13:25 05.01.2026

  • 50 Българин

    0 3 Отговор
    Тоя много се е объркал. Операцията е напълно ибичайна и съвсем очаквана. Дори и Мадуро бе помолил Тръмп, да дойде и да го прибере. Той много добре знаеше, чкакво го очаква за наглото му поведение!
    Така че, такива операции ще има за всеки, дръзнал да се дърви на пметрополията, на която принадлежи.
    Това е все едно, преди 150 години Белгия да търпи неподчинение от Конго. Такъв филм просто няма!

    Коментиран от #51

    13:26 05.01.2026

  • 51 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Българин":

    "Това е все едно, преди 150 години Белгия да търпи неподчинение от Конго"

    Ааа, гледам при нас няма такова нещо - нашите "евроатлантици" и козячета са подчинени и силно наведени на господарите си. Те просто без да се кланят на някого не могат да живеят и за това всички от тях са на 100% без изключения бивши комуняги и ченгета от ДС които се кланяха на СССР но сега господарите са други. Те даже не могат да разберат Левски защо се е борил за свободна и независима България а не се е кланял на Падишаха в такава силна и велика империя като Османската.

    Ето сега САЩ са най-силната и велика империя и те не могат да разберат разни "копейки" как така не искат да се кланят на господарите им и слагат интересите на България на първо място.

    13:40 05.01.2026

