Мецола: Не бива да се подценяват силата, решимостта и готовността на ЕС да действа

Председателката на Европейски парламент Роберта Мецола заяви, че основното послание на Европа към света е, че не бива да се подценяват нейната сила, решителност и готовност да действа. Тя направи изявлението при откриването на годишната среща на посланиците на Европейски съюз в Брюксел, предава БТА.
По време на форума, който продължава и утре, се очаква да се изкажат и председателката на Европейска комисия Урсула фон дер Лайен, председателят на Европейски съвет Антонио Коща, както и върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас.
Мецола подчерта, че светът се е променил и днес е значително по-непредсказуем и рисков. По думите ѝ всяка седмица Европа се изправя пред нови геополитически предизвикателства, а последните месеци са били особено трудни за съюза. Според нея ЕС вече не може да си позволи дълги периоди за вземане на решения и трябва да гледа реалистично на международната обстановка, без колебание да предприема необходимите действия.
Коментирайки събитията в Иран, тя заяви, че ситуацията отваря възможност за промяна, но същевременно показва до каква степен един режим може да се вкопчи във властта. Мецола осъди ударите срещу съседни държави и призова те да бъдат прекратени незабавно. Тя също така подчерта необходимостта от продължаване на подкрепата за иранския народ.
Председателката на парламента обърна внимание и на войната в Украйна, като посочи, че конфликтът навлиза в петата си година и заплахата остава реална. Тя подчерта, че позицията на ЕС остава непроменена - трябва да бъде постигнат справедлив и устойчив мир, като решенията не бива да се вземат без участието на Украйна и Европа.
Мецола определи разширяването на Европейски съюз като стратегическа и геополитическа необходимост. По думите ѝ съюзът трябва да работи и за възстановяване на отношенията с Великобритания, като същевременно се зачита решението на британските граждани да напуснат общността. Тя отбеляза, че за първи път от десетилетие се създава усещане, че моментът за подобна стъпка е подходящ.
По отношение на връзките със Съединени американски щати Мецола призна, че понякога между партньорите възникват шумни разногласия. Въпреки това тя подчерта, че трансатлантическият съюз остава ключова основа за сигурността и търговските отношения.
