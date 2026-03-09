Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Мецола: Не бива да се подценяват силата, решимостта и готовността на ЕС да действа

Мецола: Не бива да се подценяват силата, решимостта и готовността на ЕС да действа

9 Март, 2026 11:15

Председателката на Европейския парламент Роберта Мецола призова ЕС да действа по-решително пред новите геополитически предизвикателства

Мецола: Не бива да се подценяват силата, решимостта и готовността на ЕС да действа - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Председателката на Европейски парламент Роберта Мецола заяви, че основното послание на Европа към света е, че не бива да се подценяват нейната сила, решителност и готовност да действа. Тя направи изявлението при откриването на годишната среща на посланиците на Европейски съюз в Брюксел, предава БТА.

По време на форума, който продължава и утре, се очаква да се изкажат и председателката на Европейска комисия Урсула фон дер Лайен, председателят на Европейски съвет Антонио Коща, както и върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас.

Мецола подчерта, че светът се е променил и днес е значително по-непредсказуем и рисков. По думите ѝ всяка седмица Европа се изправя пред нови геополитически предизвикателства, а последните месеци са били особено трудни за съюза. Според нея ЕС вече не може да си позволи дълги периоди за вземане на решения и трябва да гледа реалистично на международната обстановка, без колебание да предприема необходимите действия.

Коментирайки събитията в Иран, тя заяви, че ситуацията отваря възможност за промяна, но същевременно показва до каква степен един режим може да се вкопчи във властта. Мецола осъди ударите срещу съседни държави и призова те да бъдат прекратени незабавно. Тя също така подчерта необходимостта от продължаване на подкрепата за иранския народ.

Председателката на парламента обърна внимание и на войната в Украйна, като посочи, че конфликтът навлиза в петата си година и заплахата остава реална. Тя подчерта, че позицията на ЕС остава непроменена - трябва да бъде постигнат справедлив и устойчив мир, като решенията не бива да се вземат без участието на Украйна и Европа.

Мецола определи разширяването на Европейски съюз като стратегическа и геополитическа необходимост. По думите ѝ съюзът трябва да работи и за възстановяване на отношенията с Великобритания, като същевременно се зачита решението на британските граждани да напуснат общността. Тя отбеляза, че за първи път от десетилетие се създава усещане, че моментът за подобна стъпка е подходящ.

По отношение на връзките със Съединени американски щати Мецола призна, че понякога между партньорите възникват шумни разногласия. Въпреки това тя подчерта, че трансатлантическият съюз остава ключова основа за сигурността и търговските отношения.


Белгия
  • 1 Таа па

    37 2 Отговор
    И си верва

    Коментиран от #18

    11:17 09.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Леле, леле

    43 2 Отговор
    Такива кифли действат и съюза потъва!
    Та, хайде ма, иди и побеждавай Русия в Укра и САЩ и Израел в Близкият Изток? И двете войни не са одобрени от ООН и са нарушение на международното право!
    И с какво ще действаш? С лъкове и стрели? Абе скрийте се смешници. Не сте избирани и сте ни натресени, на дебели заплати, да ни съсипвате... Чеп за зеле не става от вас!

    Коментиран от #7

    11:21 09.03.2026

  • 4 ккк

    25 1 Отговор
    Да, от години все гръмки изказвания и нищо - от глобалните играчи, на твърдото 5 място от 4 участника!

    11:22 09.03.2026

  • 5 Трябва се изринат

    32 2 Отговор
    Тия некомпетентни женици от управлението на ессср

    11:23 09.03.2026

  • 6 ООрана държава

    31 3 Отговор
    Какво ще действате бе? ЕС е донор в кома

    Коментиран от #10

    11:24 09.03.2026

  • 7 веле,меле

    5 12 Отговор

    До коментар #3 от "Леле, леле":

    май снощи не са те "поздравили"

    11:24 09.03.2026

  • 8 тръмпи краде на изток да закърпи дупки

    24 3 Отговор
    европа какво да действа . гледа . планове за 20 г напред . нациски подбор . само с украйна и от 2014г с меркелица проблеми . мигранти , майдановци . рецесии и финансови кризи . европа е горда ама няма с какво .

    11:24 09.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 за тебе донор

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "ООрана държава":

    на днк

    11:24 09.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тома

    13 1 Отговор
    Тази си личи че е много первезна.

    11:25 09.03.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 1 Отговор
    АМИ ЕС ДА ПРИЕМЕ ЛИБИЯ В ЕС
    ...... ЗА УЖАС НА МАКЕДОНЦИТЕ :)

    Коментиран от #29

    11:28 09.03.2026

  • 14 Кукуруку

    20 2 Отговор
    Аз силни лидери в Европа не виждам. Освен на Испания, който има топки да се противопостави на рижавия ненормалник

    11:29 09.03.2026

  • 15 Цялата

    18 0 Отговор
    Урсуланска измет в затвора

    11:30 09.03.2026

  • 16 Георгиев

    20 1 Отговор
    Да си кажа и аз мнението, въпреки модераторът. Световните управници дадоха европейската власт в ръцете на жени. Някои от тях са доста посредствени. Всички са алчни за пати, за много пари. И са недосегаеми от контролни и следствени органи. И вземат глупави и вредни решения, които само ги облагодетелстват в момента. А Европа върви надолу. И то и за сметка на най бедните страни. Вече пета година захранваме безплатно Киев и няма шанс заемите им да се върнат на ЕС, на МВФ. Да му мислят нашите деца и внуци.

    Коментиран от #35

    11:32 09.03.2026

  • 17 провинциалист

    18 1 Отговор
    Разбира се, че не трябва да се подценява. Видяхме какво стана на изборите в Румъния. Виждаме как си затварят очите за шмекериите на нашите избори. Но пък на предстоящите ни избори щяло да има засилено европейско присъствие (чух го току-що по радиото и очаквам да дойде и тук като новина по някое време следобед).

    11:33 09.03.2026

  • 18 Мнение

    24 0 Отговор

    До коментар #1 от "Таа па":

    Това са тия отрпки (урсула, кая калас, баба мецола, кристин лагард и др), които час по-скоро трябва да бъдат свалени (с шутове) от властта на ЕС, щото го закриват със скорост по-висока и от кражбите на народна пара в България, от бг евроатлантиците!!!

    11:34 09.03.2026

  • 19 000

    16 0 Отговор
    Тпансатлантическо сътрудничество, та сащ унищожават икономически европа!

    11:37 09.03.2026

  • 20 жежбдц

    10 0 Отговор
    Това 100 процента е мъж

    11:39 09.03.2026

  • 21 Хахахахаха

    17 0 Отговор
    Каква решимост бе с тия наведени кухи женски патици и клоуни начело на ЕС.

    11:40 09.03.2026

  • 22 ггефж

    9 1 Отговор
    Вижте и гушата , хриле ли има , нещо рептилско ли ???

    11:41 09.03.2026

  • 23 ха ха ха

    12 1 Отговор
    ко речи ..............пръц и замириса. Със кое ще действате ма краво ....................със бусовете със пачки и кюлчета ли.

    11:41 09.03.2026

  • 24 пъчещи се

    10 0 Отговор
    смешкофци некадърни на
    хранилка

    11:44 09.03.2026

  • 25 Ай де бе

    11 0 Отговор
    Тъпа кокошка. Никой не бръсне ни за слива.

    11:46 09.03.2026

  • 26 истина ти казвам

    10 0 Отговор
    Омръзна ми от путараци дето се прават на много корави!

    11:48 09.03.2026

  • 27 Симеон

    6 0 Отговор
    Мецола,Европа с какво ще действа?Тръмпито си вкара автогол,още в третата минута,а Европа ближе рани на поразия!Италия ,къде ли е в цялата схема?

    11:54 09.03.2026

  • 28 един

    3 0 Отговор
    Тази /този/ пак не си е пил(а) хапчетата!

    11:56 09.03.2026

  • 29 Хмм..

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Що си мисля, че отдавна и Либия, и Сирия, и Ирак, Афганистан, Пакистан - всичките са отдавна в ЕС! Подпомагат раждаемостта...(е, понякога и масакрират по коледни базари), но нали Хелзинкския комитет е с тях....

    12:00 09.03.2026

  • 30 Хмм

    3 0 Отговор
    ЕС- женско царство

    12:17 09.03.2026

  • 31 Митко Пешев

    5 0 Отговор
    Бууум една декларацийка по главата

    12:21 09.03.2026

  • 32 тия май ги избират коя по-голяма

    3 0 Отговор
    тъпанарщина суб безмозъчна ще изръси. Хем грозилища да го хване човек страх кът ги гледа,хем прости,ама пък със самочувствие до луната.

    12:22 09.03.2026

  • 33 Да , ще действа

    3 0 Отговор
    Първо ще минат през кенефите да се облекчат, а после ще напишат две декларации, едната копие на другата под индиго....после още не са решили какво друго ще направят

    12:22 09.03.2026

  • 34 Перо

    1 0 Отговор
    Джендъризъм и “сила, решимост и готовност”, това е смешно!

    12:24 09.03.2026

  • 35 До георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Георгиев":

    Няма какво да ,,му мислят нашите деца и внуци,,. Обърнахте света да ги направите безродници. Ще си вьигнат чукалата и ще се преселят там, където ще имат възможност да ,,цоцат,, отново жаллката България

    12:28 09.03.2026

