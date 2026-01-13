Тръмп към иранците: "Помощта е напът"

"Ирански патриоти, продължавайте да протестирате! Помощта е напът", написа американският президент Доналд Тръмп в Truth Social и обяви, че е отменил всички преговори с ръководството на Иран.

На фона на масовите протести в Иран американският президент Доналд Тръмп отмени на първо време всички преговори с ръководството в Техеран и обеща подкрепа на демонстрантите.

"Те ще платят висока цена"

"Ирански патриоти, продължавайте да протестирате! Превземете вашите институции!", написа той в Truth Social и обяви, че е отменил всички срещи с ирански правителствени представители, докато "не спре безсмисленото убиване на демонстранти".

"Те ще платят висока цена", пише още Тръмп и добавя с главни букви: "Помощта е на път". Засега не е ясно какво точно има предвид с това.

Германия привика иранския посланик

Външното министерство в Берлин също реагира на събитията в Иран и привика иранския посланик.

"Бруталните действия на иранския режим срещу собственото му население са шокиращи", гласи позицията на министерството, публикувана в X. "Призоваваме Иран да прекрати насилието срещу собствените си граждани и да зачита техните права", се казва още в съобщението.

Франция и Дания също привикаха посланиците на Иран в двете страни.

Стотици убити демонстранти

Вече повече от две седмици иранците протестират срещу авторитарния режим в Ислямската република. Силите за сигурност реагират с брутална жестокост. Според сведенията на активисти убити са вече стотици демонстранти.