Тръмп към иранците: "Помощта е напът"

"Ирански патриоти, продължавайте да протестирате! Помощта е напът", написа американският президент Доналд Тръмп в Truth Social и обяви, че е отменил всички преговори с ръководството на Иран.
На фона на масовите протести в Иран американският президент Доналд Тръмп отмени на първо време всички преговори с ръководството в Техеран и обеща подкрепа на демонстрантите.
"Те ще платят висока цена"
"Ирански патриоти, продължавайте да протестирате! Превземете вашите институции!", написа той в Truth Social и обяви, че е отменил всички срещи с ирански правителствени представители, докато "не спре безсмисленото убиване на демонстранти".
"Те ще платят висока цена", пише още Тръмп и добавя с главни букви: "Помощта е на път". Засега не е ясно какво точно има предвид с това.
Германия привика иранския посланик
Външното министерство в Берлин също реагира на събитията в Иран и привика иранския посланик.
"Бруталните действия на иранския режим срещу собственото му население са шокиращи", гласи позицията на министерството, публикувана в X. "Призоваваме Иран да прекрати насилието срещу собствените си граждани и да зачита техните права", се казва още в съобщението.
Франция и Дания също привикаха посланиците на Иран в двете страни.
Стотици убити демонстранти
Вече повече от две седмици иранците протестират срещу авторитарния режим в Ислямската република. Силите за сигурност реагират с брутална жестокост. Според сведенията на активисти убити са вече стотици демонстранти.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Превод:
23:25 13.01.2026
2 Защо
Коментиран от #4, #12
23:25 13.01.2026
3 Пак ли„ бре?
Коментиран от #17
23:26 13.01.2026
4 Путин
До коментар #2 от "Защо":Децата ни са там в еврейските "демократипни" режими на запад. Ахахахха
23:26 13.01.2026
5 Сорос
23:28 13.01.2026
6 китайски балон
23:28 13.01.2026
10 Валката
23:31 13.01.2026
12 Слава на великият Путин!!!
До коментар #2 от "Защо":Лидерът на свободният свят! Победителят на НАТО! Всички елгебетейки ще бъдете излекувани!
Коментиран от #19, #70
23:36 13.01.2026
13 Помощта е на път
23:36 13.01.2026
14 Жан Клод
23:38 13.01.2026
16 ЦарИкона
23:39 13.01.2026
17 Нищо ще издържим!
До коментар #3 от "Пак ли„ бре?":Няма да издържат обаче протестите в Иран! Яко ще ги бомбардират и привърженици и противници на режима!
23:39 13.01.2026
24 Бгг
23:45 13.01.2026
28 А50
Коментиран от #44
23:47 13.01.2026
29 Смешник
23:48 13.01.2026
30 ...
сещам се "за мир в украйна за 24 часа"
23:48 13.01.2026
32 никой не вярва на Тръмп
23:48 13.01.2026
33 Жалка работа
23:48 13.01.2026
37 Механик
До коментар #22 от "Копейка":Вервай ми, ама такива като тоя ще са първите дето ще посрещнат руската армия-Освободителка. Бощушите им ще лиже това джуденце!
Ще дава и отзадзе и отпредзе. А Белене ще е обетована земя за такива като тоя.
Коментиран от #45, #53
23:50 13.01.2026
38 Чекай, чекай малко
До коментар #11 от "Ицо":За сега само центаджии, авно дедо шорош е дал аванс.
23:51 13.01.2026
44 Ъъъъ не!
До коментар #28 от "А50":Не вярвам втори път да настъпят мотиката! Ако този път решат да се бият, авионосните групи барабар с "непотопяемият самолетоносач" сериозно ще пострадат! През юни се показаха като страхливци!
23:55 13.01.2026
48 Баце
23:57 13.01.2026
50 ?????
Между другото днес Украйна е атакувала два гръцки танкера пътуващи към Новорусийск да товарят казахстански петрол от терминала на КТК. Единият от тях е фрахт на Шеврон.
Радвам се за украинските шении.
Коментиран от #52
23:58 13.01.2026
52 ?????
До коментар #50 от "?????":Естествено не шении, а гении.
23:59 13.01.2026
58 Пази Боже
00:05 14.01.2026
59 Поги
00:06 14.01.2026
60 Шахин Шаха
Империята на злото се разпада
Коментиран от #67
00:07 14.01.2026
70 Слава на кого ?
До коментар #12 от "Слава на великият Путин!!!":Ай пак повтори . Кое му е великото точно ? Обесни ми
01:13 14.01.2026
76 Соваж бейби
01:51 14.01.2026
78 Помощта е на път
Храна, соя, газ, нафта, вода, тоалетна хартия, контрацепти и упътване за фейсбуците. Нищо от това,
само приказки и даже оръжието им не се котира там, да не говорим за ядрени технологии !
Виж Кока кола може за замъгляване на съзнанието.
06:20 14.01.2026
79 У киреча
07:31 14.01.2026