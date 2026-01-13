Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Тръмп към иранците: "Помощта е напът"

Тръмп към иранците: "Помощта е напът"

13 Януари, 2026 23:23 1 861 79

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • иран-
  • аятолах али хаменей-
  • фордо-
  • масуд пезешкиан

На фона на масовите протести в Иран американският президент Доналд Тръмп отмени на първо време всички преговори с ръководството в Техеран и обеща подкрепа на демонстрантите

Тръмп към иранците: "Помощта е напът" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

"Ирански патриоти, продължавайте да протестирате! Помощта е напът", написа американският президент Доналд Тръмп в Truth Social и обяви, че е отменил всички преговори с ръководството на Иран.

На фона на масовите протести в Иран американският президент Доналд Тръмп отмени на първо време всички преговори с ръководството в Техеран и обеща подкрепа на демонстрантите.

"Те ще платят висока цена"

"Ирански патриоти, продължавайте да протестирате! Превземете вашите институции!", написа той в Truth Social и обяви, че е отменил всички срещи с ирански правителствени представители, докато "не спре безсмисленото убиване на демонстранти".

"Те ще платят висока цена", пише още Тръмп и добавя с главни букви: "Помощта е на път". Засега не е ясно какво точно има предвид с това.

Германия привика иранския посланик

Външното министерство в Берлин също реагира на събитията в Иран и привика иранския посланик.

"Бруталните действия на иранския режим срещу собственото му население са шокиращи", гласи позицията на министерството, публикувана в X. "Призоваваме Иран да прекрати насилието срещу собствените си граждани и да зачита техните права", се казва още в съобщението.

Франция и Дания също привикаха посланиците на Иран в двете страни.

Стотици убити демонстранти

Вече повече от две седмици иранците протестират срещу авторитарния режим в Ислямската република. Силите за сигурност реагират с брутална жестокост. Според сведенията на активисти убити са вече стотици демонстранти.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Превод:

    25 9 Отговор
    Тръмп - заробването е на път!

    23:25 13.01.2026

  • 2 Защо

    5 13 Отговор
    Путлер защо не може да спре еврейската пропаганда на еврейските режими на запад???

    Коментиран от #4, #12

    23:25 13.01.2026

  • 3 Пак ли„ бре?

    13 2 Отговор
    Поне за втори път само днес.

    Коментиран от #17

    23:26 13.01.2026

  • 4 Путин

    16 6 Отговор

    До коментар #2 от "Защо":

    Децата ни са там в еврейските "демократипни" режими на запад. Ахахахха

    23:26 13.01.2026

  • 5 Сорос

    6 11 Отговор
    Иран кога ще спре да убива еврейските активисти?

    23:28 13.01.2026

  • 6 китайски балон

    10 4 Отговор
    Под формата на колко тонни бомби?

    23:28 13.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Валката

    9 11 Отговор
    Айде,аятоласите ще летят с Пан Ам при мадуро

    23:31 13.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Слава на великият Путин!!!

    14 14 Отговор

    До коментар #2 от "Защо":

    Лидерът на свободният свят! Победителят на НАТО! Всички елгебетейки ще бъдете излекувани!

    Коментиран от #19, #70

    23:36 13.01.2026

  • 13 Помощта е на път

    16 3 Отговор
    и пристига с реактивна скорост,качена на:Ф-35,Ф-22,В-1,В-2 и В-52.Ще стигне до всички,които имате петрол,газ и още нещо. ОК.

    23:36 13.01.2026

  • 14 Жан Клод

    11 11 Отговор
    Аятолаха има часове живот

    23:38 13.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ЦарИкона

    10 9 Отговор
    миризливия аятолах няма да доживее изгрева

    23:39 13.01.2026

  • 17 Нищо ще издържим!

    3 7 Отговор

    До коментар #3 от "Пак ли„ бре?":

    Няма да издържат обаче протестите в Иран! Яко ще ги бомбардират и привърженици и противници на режима!

    23:39 13.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Бгг

    21 6 Отговор
    Бай Дончо ще помогне на иранците да се отърват от нефта си и да си съсипят държавата, като Ирак, Либия, Сирия. Врагове не ти трябват с такива " доброжелатели". Има ли в света наивни хора дето още вярват на запада ???

    23:45 13.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 А50

    9 5 Отговор
    Иран да си затвори въздушното пространство за няколко дена защото рептилите могат да се прикрият зад цивилния трафик, правили са го вече. Така ще могат да пуцат по всичко което лети

    Коментиран от #44

    23:47 13.01.2026

  • 29 Смешник

    14 7 Отговор
    Болшинството не са демонстранти а терористи с оръжие в ръце насъскани и платени от САЩ за да съборят власта в Иран също като Майдана в Киев довела на власт нациски режим И там бяха избити много хора

    23:48 13.01.2026

  • 30 ...

    11 2 Отговор
    "Тръмп каза" - звучи забавно...
    сещам се "за мир в украйна за 24 часа"

    23:48 13.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 никой не вярва на Тръмп

    15 3 Отговор
    Него го интересувасамо алъш-вериша.

    23:48 13.01.2026

  • 33 Жалка работа

    7 2 Отговор
    Дочезеле тренира плонжове.

    23:48 13.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Механик

    9 6 Отговор

    До коментар #22 от "Копейка":

    Вервай ми, ама такива като тоя ще са първите дето ще посрещнат руската армия-Освободителка. Бощушите им ще лиже това джуденце!
    Ще дава и отзадзе и отпредзе. А Белене ще е обетована земя за такива като тоя.

    Коментиран от #45, #53

    23:50 13.01.2026

  • 38 Чекай, чекай малко

    7 3 Отговор

    До коментар #11 от "Ицо":

    За сега само центаджии, авно дедо шорош е дал аванс.

    23:51 13.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ъъъъ не!

    4 5 Отговор

    До коментар #28 от "А50":

    Не вярвам втори път да настъпят мотиката! Ако този път решат да се бият, авионосните групи барабар с "непотопяемият самолетоносач" сериозно ще пострадат! През юни се показаха като страхливци!

    23:55 13.01.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Баце

    5 1 Отговор
    То един остров "с два кучешки впряга" отказа на Дони, та Иран ли ще се съобразява с прищевките му?

    23:57 13.01.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 ?????

    4 2 Отговор
    Ха ха.
    Между другото днес Украйна е атакувала два гръцки танкера пътуващи към Новорусийск да товарят казахстански петрол от терминала на КТК. Единият от тях е фрахт на Шеврон.
    Радвам се за украинските шении.

    Коментиран от #52

    23:58 13.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 ?????

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "?????":

    Естествено не шении, а гении.

    23:59 13.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Пази Боже

    11 6 Отговор
    Американците помогнаха на народа на Ирак , помогнаха на народа Либия , помогнаха на народа на Авганистан , на Сърбия ,.... Венецуела . предстои да видим помощта за Куба , Канада , Гренландия.... .Пази Боже от американска помощ!

    00:05 14.01.2026

  • 59 Поги

    7 2 Отговор
    Ще летят чалми.

    00:06 14.01.2026

  • 60 Шахин Шаха

    9 3 Отговор
    Е на път от САЩ.Скоро Иран ще се върне към свободния свят.
    Империята на злото се разпада

    Коментиран от #67

    00:07 14.01.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Слава на кого ?

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Слава на великият Путин!!!":

    Ай пак повтори . Кое му е великото точно ? Обесни ми

    01:13 14.01.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Соваж бейби

    6 3 Отговор
    Тука ми намирисва на война ,ей така подкукуросаха и Украйна онези дори се молиха си спомням видеа молим ви Амерака елате ,чакаме ви ,на им сега .Тука интригата ще е по интересна онези са мисюлмани ?Дончо и там ли ще се кандидатира за президент и в Венецоела ,за Израел нищо не каза там не иска ли ?

    01:51 14.01.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Помощта е на път

    5 1 Отговор
    Я да помислим какво помощ могат да предоставят Световните Терористи САЩ на старна като Иран ?
    Храна, соя, газ, нафта, вода, тоалетна хартия, контрацепти и упътване за фейсбуците. Нищо от това,
    само приказки и даже оръжието им не се котира там, да не говорим за ядрени технологии !
    Виж Кока кола може за замъгляване на съзнанието.

    06:20 14.01.2026

  • 79 У киреча

    4 1 Отговор
    С тия му изявления Тръмп се набута в либераст-глобалистката парадигма за износ на думбалумбакрация ! Нали уж беше бизнесмен? Какво се меси във вътрешни работи? Националната гвардия и имиграционните му не бият,арестуват и не трепят ли? Да не изпреварят Иран с Гражданската война и тогава Иран да идва с помощ?

    07:31 14.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания