Тръмп добавя 25 държави към списъка за гаранции при влизане в САЩ

Администрацията на президента Доналд Тръмп обяви, че 25 допълнителни държави се добавят към списъка на страните, чиито граждани ще бъдат задължени да внесат гаранции до 15 000 долара, за да кандидатстват за влизане в САЩ, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.
Списъкът включва предимно държави от Африка, Латинска Америка и Южна Азия, като към вторник общият брой на страните в програмата достига 38. Политиката ще влезе в сила на 21 януари. Сред новодобавените е и Венецуела, чийто свален лидер Николас Мадуро бе задържан от американските сили през уикенда и отведен в Ню Йорк.
„Всеки гражданин на тези държави, за когото се установи, че отговаря на условията за виза B1/B2, трябва да внесе гаранция от 5 000, 10 000 или 15 000 долара“, уточняват от Държавния департамент. Сумата се определя по време на интервюто за виза. Кандидатите трябва да потвърдят условията на облигацията чрез онлайн платформата на Министерството на финансите - Pay.gov.
Пилотната програма стартира през август с първоначален списък от държави, като целта на облигациите е да възпрат посетителите от пресрочване на визите си, предназначени за туризъм или бизнес.
Откакто встъпи в длъжност, Тръмп прилага твърда имиграционна политика, включваща депортиране, анулиране на визи и зелени карти, както и проверка на публикации в социалните мрежи и предишни изказвания на имигранти.
Правозащитни организации критикуват тези мерки, посочвайки, че ограничават гаранциите за справедлив процес и свободата на словото, докато Тръмп и съюзниците му твърдят, че политиките са насочени към подобряване на вътрешната сигурност.
