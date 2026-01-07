Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп добавя 25 държави към списъка за гаранции при влизане в САЩ

Тръмп добавя 25 държави към списъка за гаранции при влизане в САЩ

7 Януари, 2026 12:01 1 963 18

  • доналд тръмп-
  • гаранции-
  • сащ-
  • виза

Гражданите на новите държави ще трябва да внасят до 15 000 долара при кандидатстване за виза B1/B2

Тръмп добавя 25 държави към списъка за гаранции при влизане в САЩ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Администрацията на президента Доналд Тръмп обяви, че 25 допълнителни държави се добавят към списъка на страните, чиито граждани ще бъдат задължени да внесат гаранции до 15 000 долара, за да кандидатстват за влизане в САЩ, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Списъкът включва предимно държави от Африка, Латинска Америка и Южна Азия, като към вторник общият брой на страните в програмата достига 38. Политиката ще влезе в сила на 21 януари. Сред новодобавените е и Венецуела, чийто свален лидер Николас Мадуро бе задържан от американските сили през уикенда и отведен в Ню Йорк.

„Всеки гражданин на тези държави, за когото се установи, че отговаря на условията за виза B1/B2, трябва да внесе гаранция от 5 000, 10 000 или 15 000 долара“, уточняват от Държавния департамент. Сумата се определя по време на интервюто за виза. Кандидатите трябва да потвърдят условията на облигацията чрез онлайн платформата на Министерството на финансите - Pay.gov.

Пилотната програма стартира през август с първоначален списък от държави, като целта на облигациите е да възпрат посетителите от пресрочване на визите си, предназначени за туризъм или бизнес.

Откакто встъпи в длъжност, Тръмп прилага твърда имиграционна политика, включваща депортиране, анулиране на визи и зелени карти, както и проверка на публикации в социалните мрежи и предишни изказвания на имигранти.

Правозащитни организации критикуват тези мерки, посочвайки, че ограничават гаранциите за справедлив процес и свободата на словото, докато Тръмп и съюзниците му твърдят, че политиките са насочени към подобряване на вътрешната сигурност.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За 15000 долара

    20 3 Отговор
    наркокартелите ще вкарат цял автобус с мигранти от Латинска америка. Пий си апчетата Джокер!

    12:06 07.01.2026

  • 2 Самоизолация

    20 4 Отговор
    Кой ще му работи на Бай Дончо?
    Ханериканците не са по работата.

    12:08 07.01.2026

  • 3 Отец Дионисий

    5 24 Отговор
    Всяка сутрин милион хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    Коментиран от #5, #6, #7, #14

    12:12 07.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Берлин

    14 4 Отговор

    До коментар #3 от "Отец Дионисий":

    Мисля обратното,окраинец и бандеронацист.

    12:15 07.01.2026

  • 6 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    8 18 Отговор

    До коментар #3 от "Отец Дионисий":

    Как пък един български клепар не кандидатства за за руският рай ?


    Благодаря за вниманието!

    Коментиран от #11

    12:15 07.01.2026

  • 7 Отец Нафърфирий

    16 3 Отговор

    До коментар #3 от "Отец Дионисий":

    Милиарди хора по света се радват, че не са укри. Бусоифициране, ....даяк.... и Бандера.

    12:16 07.01.2026

  • 8 Сатана Z

    7 3 Отговор
    15К в зелено е напълно справедлива цена за законно пребиваване в Обора при положение,че почти същата сума се плаща на каналджии да прекарват нелегалните през границата с Мехико

    Коментиран от #10, #15

    12:17 07.01.2026

  • 9 Зевзек

    12 1 Отговор
    "Сред новодобавените е и Венецуела"

    Ха честито на венецуелците за "американската демокрация" - не стига че им откраднаха петрола ами и сега ще трябва да се бръкнат и с по 15 000 долара ако искат да отидат при господарите си. А за нашите козячета колко е таксата - една година тролене по форумите ли?

    12:20 07.01.2026

  • 10 Запознат

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    "за законно пребиваване в Обора"

    виза B1/B2 са туристически визи и не ти дават право на работа и те търсят ако не излезеш преди крайния срок пък ако те прекарат трафиканти те не знаят че си на тяхна територия и можеш да се скатаваш. Законно пребиваване е само със зелена карта.

    12:25 07.01.2026

  • 11 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Вече ще се хвърля в Дунава - не стига че цяла година пиша тук да събера някой цент да замина в САЩ ами и сега ще ми искат 15 000 долара. От къде да ги взема - хвърлям се в Дунава.

    Коментиран от #17

    12:28 07.01.2026

  • 12 $$$

    3 0 Отговор
    USA построиха КОМУНИЗМА !!!

    12:32 07.01.2026

  • 13 КОЙ РАЗПОРЕДИ

    3 0 Отговор
    ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ?

    12:33 07.01.2026

  • 14 Зевзек

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Отец Дионисий":

    "се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци"

    Обаче са нещастни че изобщо са се родили и сега цял живот да са принудени да стоят наведени на господарите си за да има за баничка.

    Коментиран от #16

    12:34 07.01.2026

  • 15 Нека да пиша

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    Рано душицо мамина си душил кюлотите на другарката Цола Драгойчева ,и Митрофанова !

    12:35 07.01.2026

  • 16 Изобщо

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Зевзек":

    не е вярно, това което пишеш. Европейците и американците си пият коктейлите и си гледат живота, а над 2 000 000 руснаци са вече под земята, ликвидирани в Украйна. И за какво са умрели, за тоя дето духа...

    12:37 07.01.2026

  • 17 Град Козлодуй

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    В онлифанс,правиш клипове на партитата на дувара !

    12:37 07.01.2026

  • 18 Стратегическа

    2 0 Отговор
    и груба грешка на Тръмп е че остави комунистите във Венецуела да продалжават да управляват Венецуела и които сега се съюзват с латино амерканските терористи и всякаква партизанска паплач спонсорирана от русия , като се подготвят за реванш с отвличането на Тръмп и да залеят САЩ с комунистически терор от атентати и саботажи...!

    13:24 07.01.2026