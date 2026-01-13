По-близо ли е мирът в Украйна

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещна с украинския си колега Володимир Зеленски и заяви, че двамата са "може би много близо" до споразумение за прекратяване на войната с Русия, пише "Ройтерс".

Те обаче дадоха малко подробности за това как ще бъдат решени най-спорните въпроси между враждуващите страни, а именно териториалните отстъпки и гаранциите за сигурност за Украйна.

Ето някои от основните препъникамъни след седмици на интензивна дипломация:

Териториалният спор

Русия, която нахлу в Украйна през февруари 2022 г., контролира около 116 000 кв. км, или около 19,2% от украинската територия.

Това е приблизително с 1,2% повече отколкото преди три години, според проукраински карти. Руските сили са напреднали през 2025 г. с най-бързите темпове от 2022 г. насам.

Русия твърди, че Крим, който Москва анексира през 2014 г., Донецка и Луганска области - заедно известни като Донбас - плюс Запорожка и Херсонска област сега са законно част от Русия. По-голямата част от международната общност твърди, че те са били анексирани незаконно.

Русия обаче не е постигнала основната си цел да завземе целия Донбас и днес повтори исканията си Украйна да се изтегли от района на Донецк, който все още държи - около 5000 кв. км - ако иска мир.

Кремъл предупреди, че ако Киев не сключи сделка, ще загуби още територия.

Киев отхвърля идеята да отстъпи територия, която защитава от близо четири години, заявявайки, че иска боевете по сегашните фронтови линии да бъдат спрени.

Както Тръмп, така и Зеленски вчера посочиха, че бъдещето на Донбас не е решено, въпреки че президентът на САЩ заяви, че дискусиите "се движат в правилната посока".

Съгласно първоначалния си 28-точков мирен план Съединените щати, търсейки компромис, предложиха свободна икономическа зона, ако Украйна напусне района, въпреки че остава неясно как такава зона би функционирала на практика.

Русия не контролира цялата Запорожка и Херсонска област и е завзела малки части от Харковска, Сумска, Николаевска и Днепропетровска област.

Руският вестник "Комерсант" съобщи, че Путин е заявил, че може да е отворен за размяна на част от територията, контролирана от руските сили другаде в Украйна, в замяна на целия Донбас.

Как биха работили гаранциите за сигурност?

Украйна, предпазлива от неуспешните уверения на съюзниците в миналото, твърди, че се нуждае от стабилни гаранции за сигурност, за да предотврати друга руска атака.

Днес Зеленски заяви, че проект на мирна рамка за прекратяване на войната на Русия предвижда гаранции за сигурност на САЩ за Украйна за 15 години. Той добави, че е поискал от Тръмп да предостави гаранции до 50 години.

Тръмп иска Европа да поеме основната част от предоставянето на каквито и да е гаранции, макар и с подкрепата на САЩ. Каква форма ще приемат те обаче, остава неясно. Москва, например, заяви, че всяко разполагане на чуждестранни войски в Украйна би било неприемливо.

Русия поиска и ограничения за размера на украинската армия и защита на рускоезичните и православните вярващи в Украйна и твърди, че Украйна трябва да бъде неутрална.

Киев твърди, че рускоезичното население е защитено и че Украйна спазва законодателството на ЕС. Съгласно украинско 20-точково мирно предложение страната ще запази въоръжените си сили в сегашния им брой от 800 000 души.

А НАТО?

Едно от основните искания на Путин за прекратяване на войната е западните лидери да се ангажират писмено да спрат разширяването на НАТО на изток.

Първоначалните мирни предложения на САЩ включваха клауза, че Алиансът няма да се разширява допълнително, че Украйна ще заложи в конституцията си, че няма да се присъедини към НАТО, и че НАТО ще включи в устава си разпоредба, че Украйна няма да бъде приемана в бъдеще.

Украйна ще получи краткосрочен преференциален достъп до европейския пазар, докато се разглежда кандидатурата ѝ за присъединяване към Европейския съюз.

Съгласно рамковото мирно предложение на Украйна, Съединените щати, НАТО и европейските страни ще предоставят на Украйна гаранции за сигурност, които отразяват член 5 - клаузата за взаимна отбрана в основополагащия договор на НАТО.

А какво ще се случи с парите и замразените активи на Русия?

Първоначалните предложения на САЩ гласят, че Русия, под западните санкции заради войната, ще бъде реинтегрирана в световната икономика и поканена да бъде част от Г-8.

В първоначалните си предложения Съединените щати заявиха, че ще сключат дългосрочно споразумение с Русия за развитие на "енергетика, природни ресурси, инфраструктура, изкуствен интелект, центрове за данни, проекти за добив на редкоземни метали в Арктика и други взаимноизгодни корпоративни възможности".

През декември лидерите на Европейския съюз решиха да дадат назаем 90 милиарда евро на Украйна за финансиране на отбраната ѝ срещу Русия през следващите две години.

Ядрени въпроси, избори и бизнес

Мирните действия биха могли да доведат до договаряне на Русия и Съединените щати да възобновят преговорите за контрол върху стратегическите ядрени оръжия.

Бъдещето на Запорожката атомна електроцентрала, която се намира на украинска територия, контролирана от Русия, е неясно.

В медиите се спекулира, че Русия може да предложи на американски компании дялове в огромния си сектор за природни ресурси.

Вашингтон предложи идеята за провеждане на избори в Украйна. Путин твърди, че ръководството в Киев е загубило легитимност, след като е отказало да проведе избори, когато мандатът на Зеленски е изтекъл. На свой ред Киев посочва, че не може да провежда избори, докато е във военно положение и защитава територията си от Русия.