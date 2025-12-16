Орбан каза НЕ! Унгария блокира процеса на разширяването на ЕС поради различия по въпроса за Украйна

Унгария блокира документа относно процеса на разширяване, който Европейският съюз приема всяка година, тъй като се противопоставя на преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС, заяви днес датският министър по европейските въпроси Мари Биер, цитирана от ДПА, пише БТА.

Правителството на унгарския премиер Виктор Орбан е заявило, че няма да подкрепи положителна оценка на напредъка на Украйна, каза Биер. Този елемент от оценката обаче не може да бъде премахнат, тъй като е подкрепен от всички други страни от ЕС, добави тя.

Още новини от Украйна

Дания в момента е ротационен председател на Съвета на Европейския съюз.

„Имаме 26 страни членки, които демонстрират силна подкрепа за Украйна и Украйна отговаря на очакванията“, посочи Биер в кулоарите на консултациите в Брюксел.

Формулировката относно Украйна е „справедлива и честна“, добави тя.

Германският представител Гюнтер Крихбаум разкритикува поведението на Унгария, като го нарече „все по-разрушително“, и обвини Будапеща, че бави ЕС.

За Украйна ветото на Унгария означава, че тя вече не може да се надява на започване на официални преговори за присъединяване към ЕС.

Биер обаче подчерта, че процесът на присъединяване все пак напредва, защото работата продължава неофициално.

„Това означава, че Украйна получава инструкции как да проведе реформи, какво да изпълни, какво повечето държави членки искат от страната да изпълни“, каза Биер и допълни, че процесът на присъединяване „все още е активен“.

Това означава, че страната би могла да постигне много бърз напредък, ако Унгария в даден момент се откаже от ветото си.

Настоящото унгарско правителство оправдава противопоставянето си на присъединяването на Украйна към ЕС, като посочва големите финансови нужди на страната и я обвинява, че унгарското малцинство в Украйна е в неравностойно положение.

Датското председателство на Съвета на ЕС изрази съжаление, че не успя да убеди Унгария да подкрепи начало на преговорите с Украйна за присъединяване. Много съжалявам, няколко държави отбелязаха, че това изпраща погрешен сигнал на кандидатстващите за присъединяване страни, каза датският министър по европейските въпроси Мари Биер на пресконференция след последното за годината заседание на Съвета на ЕС по общи въпроси.

Предвиждаше се на днешното заседание да бъдат приети заключения, свързани с разширяването на ЕС, но Унгария не даде своята подкрепа и не бе постигнато необходимото единодушие. Биер поясни, че сега Дания ще предложи заключения на председателството - становище на 26 от 27-те държави в ЕС (без Унгария).

Опитахме се днес да постигнем заключения на Съвета на ЕС, но за съжаление не беше възможно, посочи тя. Унгария ни блокира да постигнем заключения, опитите ни бяха отхвърлени, каза Биер. Искаме кандидатстващите за ЕС страни да изберат нас, а не Русия, добави тя.

Еврокомисарят по въпросите на бюджета Пьотър Серафин изрази очакване техническата работа за подготовка на преговорите с Украйна и Молдова да продължи. Когато условията позволяват, ще можем да преминем към определянето на преговорните рамки, добави той. Серафин допълни, че е време за подготовка на черновата на договора за присъединяването на Черна гора.

Трябва да се подготвим и в ЕС за бъдещото разширяване, това е свързано и с бюджета, поясни еврокомисарят. Необходимо е да оценим как да съобразим политиките си занапред с присъединяването на допълнителни дърлжави, каза Серафин.

Дания си бе поставила в началото на председателството през юли задачата да убеди Будапеща да подкрепи преговорите с Киев. От 1 януари председателството се поема от Кипър, чийто постоянен представител в ЕС заяви преди дни, че въпросът с разширяването остава сред водещите задачи.