Орбан каза НЕ! Унгария блокира процеса на разширяването на ЕС поради различия по въпроса за Украйна

Унгария блокира документа относно процеса на разширяване, който Европейският съюз приема всяка година, тъй като се противопоставя на преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС, заяви днес датският министър по европейските въпроси Мари Биер, цитирана от ДПА, пише БТА.
Правителството на унгарския премиер Виктор Орбан е заявило, че няма да подкрепи положителна оценка на напредъка на Украйна, каза Биер. Този елемент от оценката обаче не може да бъде премахнат, тъй като е подкрепен от всички други страни от ЕС, добави тя.
Дания в момента е ротационен председател на Съвета на Европейския съюз.
„Имаме 26 страни членки, които демонстрират силна подкрепа за Украйна и Украйна отговаря на очакванията“, посочи Биер в кулоарите на консултациите в Брюксел.
Формулировката относно Украйна е „справедлива и честна“, добави тя.
Германският представител Гюнтер Крихбаум разкритикува поведението на Унгария, като го нарече „все по-разрушително“, и обвини Будапеща, че бави ЕС.
За Украйна ветото на Унгария означава, че тя вече не може да се надява на започване на официални преговори за присъединяване към ЕС.
Биер обаче подчерта, че процесът на присъединяване все пак напредва, защото работата продължава неофициално.
„Това означава, че Украйна получава инструкции как да проведе реформи, какво да изпълни, какво повечето държави членки искат от страната да изпълни“, каза Биер и допълни, че процесът на присъединяване „все още е активен“.
Това означава, че страната би могла да постигне много бърз напредък, ако Унгария в даден момент се откаже от ветото си.
Настоящото унгарско правителство оправдава противопоставянето си на присъединяването на Украйна към ЕС, като посочва големите финансови нужди на страната и я обвинява, че унгарското малцинство в Украйна е в неравностойно положение.
Датското председателство на Съвета на ЕС изрази съжаление, че не успя да убеди Унгария да подкрепи начало на преговорите с Украйна за присъединяване. Много съжалявам, няколко държави отбелязаха, че това изпраща погрешен сигнал на кандидатстващите за присъединяване страни, каза датският министър по европейските въпроси Мари Биер на пресконференция след последното за годината заседание на Съвета на ЕС по общи въпроси.
Предвиждаше се на днешното заседание да бъдат приети заключения, свързани с разширяването на ЕС, но Унгария не даде своята подкрепа и не бе постигнато необходимото единодушие. Биер поясни, че сега Дания ще предложи заключения на председателството - становище на 26 от 27-те държави в ЕС (без Унгария).
Опитахме се днес да постигнем заключения на Съвета на ЕС, но за съжаление не беше възможно, посочи тя. Унгария ни блокира да постигнем заключения, опитите ни бяха отхвърлени, каза Биер. Искаме кандидатстващите за ЕС страни да изберат нас, а не Русия, добави тя.
Еврокомисарят по въпросите на бюджета Пьотър Серафин изрази очакване техническата работа за подготовка на преговорите с Украйна и Молдова да продължи. Когато условията позволяват, ще можем да преминем към определянето на преговорните рамки, добави той. Серафин допълни, че е време за подготовка на черновата на договора за присъединяването на Черна гора.
Трябва да се подготвим и в ЕС за бъдещото разширяване, това е свързано и с бюджета, поясни еврокомисарят. Необходимо е да оценим как да съобразим политиките си занапред с присъединяването на допълнителни дърлжави, каза Серафин.
Дания си бе поставила в началото на председателството през юли задачата да убеди Будапеща да подкрепи преговорите с Киев. От 1 януари председателството се поема от Кипър, чийто постоянен представител в ЕС заяви преди дни, че въпросът с разширяването остава сред водещите задачи.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #8, #52
20:17 16.12.2025
2 Гошо
20:18 16.12.2025
3 Бийк
И тръмп няма да му помогне
И все пак матрьошките имат около 12 календарни месеца да правят гадости
А това е доста притеснително
20:18 16.12.2025
4 Да,бе
Коментиран от #16, #21, #53
20:18 16.12.2025
5 Евала
Коментиран от #83
20:19 16.12.2025
6 Борис
20:19 16.12.2025
7 Имаше няколко
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Като него, но всичките до един ги нарекоха русофили и власт няма да помиришат. И са прави хората. Тук не е Москва
20:19 16.12.2025
8 Скитник
До коментар #1 от "Последния Софиянец":На Орбан му трябват такива като вас.
20:19 16.12.2025
9 БОЛШЕВИК
Коментиран от #22
20:20 16.12.2025
10 Иван
20:21 16.12.2025
11 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите
20:22 16.12.2025
12 Майна
Ние никога не сме имали такъв държавник в управлението
Само Костадинов може!
Да бъде!
Коментиран от #20, #57
20:22 16.12.2025
13 Пипи
20:23 16.12.2025
14 Мда
20:23 16.12.2025
15 БРАВО НА ОРБАН!
20:23 16.12.2025
16 Въх
До коментар #4 от "Да,бе":Много си неук, не унгарците а поляците спасяват Европа от варварите. При това два пъти, един път от османците през 1683 г. при Виена и втори път от червените орди през 1920 г. при Варшава
Коментиран от #18, #19
20:23 16.12.2025
17 Пич
Коментиран от #84
20:24 16.12.2025
18 За Хан Тервел
До коментар #16 от "Въх":Чувал ли си?
Има Паметник. Къде?
Коментиран от #28
20:25 16.12.2025
20 Имахме
До коментар #12 от "Майна":Другаря Тодор Живков се опъна на Горбачов за перестройката и го събориха от власт софийските лумпени. Как от един милион софиянци не се намериха поне 50 хиляди в негова подкрепа! А той им построи панелки, да излязат от колибите с овцете и въшките.
Коментиран от #26, #55
20:27 16.12.2025
21 Да питам,
До коментар #4 от "Да,бе":Спасиха от еврофашистка напаст??? По-голяма npocтотия човек и със свещ да търси, няма да намери да прочете. Гнyc!
Коментиран от #27
20:27 16.12.2025
22 Глупости
До коментар #9 от "БОЛШЕВИК":Тва рустаците само глупости ръсите . За сравнение през третото тримесечие на 2025 г. в "богата" Русия средната работна заплата е 950 до 1050 евро и то по данни на Росстат, а в "бедна" България е 1310 - 1320 евро, е няма толкова много глупави българи които ще искат да заменят Европа с вас
Коментиран от #34, #43, #75
20:28 16.12.2025
23 Дика
20:28 16.12.2025
24 Болшевик
20:28 16.12.2025
25 Не, че нещо ама...
20:29 16.12.2025
26 Не, драги,
До коментар #20 от "Имахме":Не пишете небивалици. Нищо подобно не се случи. Все още сме живи и помним.
20:29 16.12.2025
27 Да,бе
До коментар #21 от "Да питам,":Пробвай първо да мислиш,за предпочитане критично,пък за питането ще дойде време,ако личната гнус ти го позволи.
20:30 16.12.2025
28 Да да
До коментар #18 от "За Хан Тервел":Така е и ние веднъж спасяваме Европа от варварите
20:30 16.12.2025
29 Продажното премиерче дЖилезку
20:30 16.12.2025
30 Точно в десетката
20:30 16.12.2025
31 Ъъъъъъъъъъ
20:31 16.12.2025
32 Който знае
20:31 16.12.2025
34 БОЛШЕВИК
До коментар #22 от "Глупости":Не е важно колко ти е заплатата, а какво и колко можеш да си позволиш с нея.
Коментиран от #38
20:32 16.12.2025
35 С тази корупция на чужди милиарди
20:33 16.12.2025
36 Ционистчето проклето ГЕЙргиев
20:33 16.12.2025
37 Оти да се лажеме?
20:33 16.12.2025
38 М да
До коментар #34 от "БОЛШЕВИК":Точно така, в 4/5 от американските щати бензина е по-евтин от колкото в Русия, а разликата в заплатите е от Земята до Небето
Коментиран от #81
20:35 16.12.2025
39 торбан
20:35 16.12.2025
40 Да,бе
До коментар #33 от "О...":Виж си родословното дърво..Или сигурно смесен храсталак...
20:35 16.12.2025
41 Значи пари нема,
20:36 16.12.2025
42 Ъхъъъъ.....
Коментиран от #47
20:37 16.12.2025
43 Пенсионер 69 годишен
До коментар #22 от "Глупости":Сложих ти минус, защото Паритетът на покупателната способност, ППС, се определя не само от заплатите, а и от цените на стоките и услугите. Например горивата са два пъти по-евтини, отоплението на жилището е на символична цена, токът е под 1 ст. за киловатчас и т.н.. По твоите изчисления, ние сме по-добре и от Япония и Германия и от Китай и Индия, защото по ППС те са на близко ниво с Русия, като Германия и Япония изостават, а Китай, Индия и САЩ са на първите три места, въпреки че в Индия има и много бедни.
Коментиран от #58
20:37 16.12.2025
44 ШЕФА
20:40 16.12.2025
45 Гориил
20:41 16.12.2025
46 Потресаващо е ей
20:43 16.12.2025
47 М да
До коментар #42 от "Ъхъъъъ.....":Мобилизацията е винаги ПРИНУДИТЕЛЕН процес, във всяка страна по всяко време. Разликата е само в това че до през всички векове до преди 80 години за отказ от мобилизация навсякъде се е прилагало само едно наказание, а сега в Украйна, а и почти в целия свят с изключение на няколко тирании това наказание вече не се прилага
Коментиран от #51
20:44 16.12.2025
48 Домашно към урок N1
Коментиран от #86
20:45 16.12.2025
49 СССР
20:47 16.12.2025
50 Бат Петьо Парчето
20:47 16.12.2025
51 унгарското малцинство в Украйна
До коментар #47 от "М да":Не е подложено на мобилизация и то точно заради правителството на Орбан! Виж обаче при нашите предатели в правителствата от началото на войната положението е на изуй гащи ....
Коментиран от #63, #65
20:48 16.12.2025
53 Историк
До коментар #4 от "Да,бе":Боже Господи, колко сте неуки! Това са ПОЛЯЦИТЕ.
Унгарец по име Орбан - дава на султан Мехмед оръдията, с които разрушават стените на Константинопол.
Коментиран от #56
20:48 16.12.2025
54 Дедо
20:49 16.12.2025
55 Ха ха ха ха
До коментар #20 от "Имахме":В панелките всичко си имаше - съвсем като на село.
20:51 16.12.2025
56 Да,бе
До коментар #53 от "Историк":В случая историк е някакъв сарказъм от типа на автоимунните.
20:51 16.12.2025
58 М да
До коментар #43 от "Пенсионер 69 годишен":Тва за символичните цени на разходите за отопление, осветление и прочие беше вярно до преди 5 години, сега там ги вдигат редовно и ревът миличките , вече ривът .....кански, а ако сравниш други цени като тези на лекарствата, на битовата техника и на някои храни нещата съвсем не са такива кавито ги описваш. А и "богата" Русия има нефт, газ, злато, диаманти,......... а какво има бедна България - олигархия, инсталиранани по съветско-руски образец да ни пие кръвчицата в своя и Съветско-руска полза.
Всъщност основна разлика е че Русия няма само едно нещо - Акъл, а нашият все пак се оказа повечко, видимо повечко.
Коментиран от #66
20:54 16.12.2025
59 Артилерист
Коментиран от #70
20:54 16.12.2025
60 Ами
20:55 16.12.2025
61 Този впрочем
20:55 16.12.2025
62 Ха ХаХа
20:55 16.12.2025
63 М да
До коментар #51 от "унгарското малцинство в Украйна":Самия командващ на Специалните безпилотни сили на Украйна Робърт Броуди с позивна Мадяр е унгарец и унгарското малцинството не прави изключение и също се мобилизира
Коментиран от #67, #74
20:57 16.12.2025
64 Гулаш
Коментиран от #68
20:58 16.12.2025
65 Ха ха ха ха
До коментар #51 от "унгарското малцинство в Украйна":Най-известният украински боец с позивна Маджар, сещаш ли се, каква националност е?
20:58 16.12.2025
66 Ха ХаХа
До коментар #58 от "М да":Прабаба ти ефективно е задоволявала османлиите, а баба ти германците
Коментиран от #73, #77
20:59 16.12.2025
68 Това е сигурно
До коментар #64 от "Гулаш":Тлъстият Кокор
21:00 16.12.2025
69 До края на март
21:02 16.12.2025
70 Каратист
До коментар #59 от "Артилерист":Едно време имахме евтини руски автомобили - Жигули, Москвичи и евтини руски жени, а от тях се народиха едни евтини келемета.
21:03 16.12.2025
71 Основният въпрос е
21:05 16.12.2025
72 Дедо
21:05 16.12.2025
73 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Цецко
21:10 16.12.2025
77 Въх
До коментар #66 от "Ха ХаХа":Пак е за предпочитане , в сравнение с твоята задоволяваща в аналноорална последователтост руЗките варвари
21:12 16.12.2025
78 Обективен
21:16 16.12.2025
79 Абе я у лево...
21:17 16.12.2025
80 А где
Коментиран от #82
21:23 16.12.2025
81 Атина Палада
До коментар #38 от "М да":Абе шОшОН,в американските щати спят в кашоните по тротоарите а богатите в дървени колиби,ти тананикаш за бензин..Какво сравнение правиш ония в кашоните и колибите с бяла Русия?
21:26 16.12.2025
82 Атина Палада
До коментар #80 от "А где":Украинците си я прибраха в Украйна! Не свалихте руски,ами посегнахте на украински паметник..:)
21:28 16.12.2025
83 Арни
До коментар #5 от "Евала":Питай унгарците дали е така. Виж протеста в Будапеща срещу Орбан е по-голям от последния протест в София. А последните социологически проучвания сочат , че опозиционният лидер е преди Орбан. Информирай се не само от руски източници, но явно знаеш само руски, другите езици са ти чужди.
21:36 16.12.2025
84 Чип
До коментар #17 от "Пич":Умен, умен, колко да е умен, колкото Тръмпи и Пут.ин :)
21:38 16.12.2025
85 Данко Харсъзина
21:41 16.12.2025
86 Ха ха
До коментар #48 от "Домашно към урок N1":Правилно, трябва да работим заедно само с демократите Путин и Ким. Виж там как всички са свободни, могат да говорят каквото мислят, да критикуват властта, да протестират…Майтап бе Уйли, но кой да разбере, бетонна глава мозък няма
21:45 16.12.2025
87 Данко Харсъзина
21:46 16.12.2025