Новини
Свят »
Белгия »
Орбан каза НЕ! Унгария блокира процеса на разширяването на ЕС поради различия по въпроса за Украйна
  Тема: Украйна

Орбан каза НЕ! Унгария блокира процеса на разширяването на ЕС поради различия по въпроса за Украйна

16 Декември, 2025 20:14, обновена 16 Декември, 2025 21:02 2 633 87

  • унгария-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • виктор орбан-
  • владимир путин-
  • европейски съюз

За Киев ветото на Унгария означава, че вече не може да се надява на започване на официални преговори за присъединяване към ЕС

Орбан каза НЕ! Унгария блокира процеса на разширяването на ЕС поради различия по въпроса за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Унгария блокира документа относно процеса на разширяване, който Европейският съюз приема всяка година, тъй като се противопоставя на преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС, заяви днес датският министър по европейските въпроси Мари Биер, цитирана от ДПА, пише БТА.

Правителството на унгарския премиер Виктор Орбан е заявило, че няма да подкрепи положителна оценка на напредъка на Украйна, каза Биер. Този елемент от оценката обаче не може да бъде премахнат, тъй като е подкрепен от всички други страни от ЕС, добави тя.

Още новини от Украйна

Дания в момента е ротационен председател на Съвета на Европейския съюз.

„Имаме 26 страни членки, които демонстрират силна подкрепа за Украйна и Украйна отговаря на очакванията“, посочи Биер в кулоарите на консултациите в Брюксел.

Формулировката относно Украйна е „справедлива и честна“, добави тя.

Германският представител Гюнтер Крихбаум разкритикува поведението на Унгария, като го нарече „все по-разрушително“, и обвини Будапеща, че бави ЕС.

За Украйна ветото на Унгария означава, че тя вече не може да се надява на започване на официални преговори за присъединяване към ЕС.

Биер обаче подчерта, че процесът на присъединяване все пак напредва, защото работата продължава неофициално.

„Това означава, че Украйна получава инструкции как да проведе реформи, какво да изпълни, какво повечето държави членки искат от страната да изпълни“, каза Биер и допълни, че процесът на присъединяване „все още е активен“.

Това означава, че страната би могла да постигне много бърз напредък, ако Унгария в даден момент се откаже от ветото си.

Настоящото унгарско правителство оправдава противопоставянето си на присъединяването на Украйна към ЕС, като посочва големите финансови нужди на страната и я обвинява, че унгарското малцинство в Украйна е в неравностойно положение.

Датското председателство на Съвета на ЕС изрази съжаление, че не успя да убеди Унгария да подкрепи начало на преговорите с Украйна за присъединяване. Много съжалявам, няколко държави отбелязаха, че това изпраща погрешен сигнал на кандидатстващите за присъединяване страни, каза датският министър по европейските въпроси Мари Биер на пресконференция след последното за годината заседание на Съвета на ЕС по общи въпроси.

Предвиждаше се на днешното заседание да бъдат приети заключения, свързани с разширяването на ЕС, но Унгария не даде своята подкрепа и не бе постигнато необходимото единодушие. Биер поясни, че сега Дания ще предложи заключения на председателството - становище на 26 от 27-те държави в ЕС (без Унгария).

Опитахме се днес да постигнем заключения на Съвета на ЕС, но за съжаление не беше възможно, посочи тя. Унгария ни блокира да постигнем заключения, опитите ни бяха отхвърлени, каза Биер. Искаме кандидатстващите за ЕС страни да изберат нас, а не Русия, добави тя.

Еврокомисарят по въпросите на бюджета Пьотър Серафин изрази очакване техническата работа за подготовка на преговорите с Украйна и Молдова да продължи. Когато условията позволяват, ще можем да преминем към определянето на преговорните рамки, добави той. Серафин допълни, че е време за подготовка на черновата на договора за присъединяването на Черна гора.

Трябва да се подготвим и в ЕС за бъдещото разширяване, това е свързано и с бюджета, поясни еврокомисарят. Необходимо е да оценим как да съобразим политиките си занапред с присъединяването на допълнителни дърлжави, каза Серафин.

Дания си бе поставила в началото на председателството през юли задачата да убеди Будапеща да подкрепи преговорите с Киев. От 1 януари председателството се поема от Кипър, чийто постоянен представител в ЕС заяви преди дни, че въпросът с разширяването остава сред водещите задачи.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 47 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    82 23 Отговор
    Трябва ни някой като Орбан.

    Коментиран от #7, #8, #52

    20:17 16.12.2025

  • 2 Гошо

    74 14 Отговор
    Вижда се кои в ЕС има топки. Останалите да развяват знамето с дъгата.

    20:18 16.12.2025

  • 3 Бийк

    17 62 Отговор
    Орбан си отива догодина
    И тръмп няма да му помогне
    И все пак матрьошките имат около 12 календарни месеца да правят гадости
    А това е доста притеснително

    20:18 16.12.2025

  • 4 Да,бе

    73 12 Отговор
    Историята някак странно се повтаря..Навремето унгарците помагат за спирането на османската напаст пред Виена и спасяват Европа,а сега пак я спасяват ,но от еврофашистката напаст.

    Коментиран от #16, #21, #53

    20:18 16.12.2025

  • 5 Евала

    68 11 Отговор
    Дай Боже повече политици като Орбан

    Коментиран от #83

    20:19 16.12.2025

  • 6 Борис

    15 50 Отговор
    О.... тоя е пътник, останаха му още 4 месеца и половина. След това ще му се налага да бяга на някъде за да отърве затвора, най вероятно при онова говадо Мицкоски.... ха....ха....ха

    20:19 16.12.2025

  • 7 Имаше няколко

    11 45 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Като него, но всичките до един ги нарекоха русофили и власт няма да помиришат. И са прави хората. Тук не е Москва

    20:19 16.12.2025

  • 8 Скитник

    10 34 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    На Орбан му трябват такива като вас.

    20:19 16.12.2025

  • 9 БОЛШЕВИК

    45 11 Отговор
    ЕС е изкуствено създадено сборище и няма бъдеще. ЕС допусна голямо разслоение на една малка част много богати и огромна маса бедни, в малки населени места допусна феодализация и беззаконие.

    Коментиран от #22

    20:20 16.12.2025

  • 10 Иван

    29 4 Отговор
    Каква Украйна а Балканите кога като са в по напреднал стадий.

    20:21 16.12.2025

  • 11 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    44 2 Отговор
    Не харесаха тази новина

    20:22 16.12.2025

  • 12 Майна

    37 13 Отговор
    Браво!
    Ние никога не сме имали такъв държавник в управлението
    Само Костадинов може!
    Да бъде!

    Коментиран от #20, #57

    20:22 16.12.2025

  • 13 Пипи

    9 39 Отговор
    Абе чиба! Вън болшевика Орбан и лакеите му от ЕС! Като не им харесва, блатните ги очакват с отворени обятия.

    20:23 16.12.2025

  • 14 Мда

    29 5 Отговор
    На чужд гръб и сто тояги са малко! Били разочаровани европейците. Те нали нямат етническо малцинство в Украйна, което да гине за киевските нацюги, като Унгария и България! Да не забравяме етническите българи, на които са погазени правата, също както и на етническите унгарци.

    20:23 16.12.2025

  • 15 БРАВО НА ОРБАН!

    40 9 Отговор
    Б Р А В О!!!!

    20:23 16.12.2025

  • 16 Въх

    8 27 Отговор

    До коментар #4 от "Да,бе":

    Много си неук, не унгарците а поляците спасяват Европа от варварите. При това два пъти, един път от османците през 1683 г. при Виена и втори път от червените орди през 1920 г. при Варшава

    Коментиран от #18, #19

    20:23 16.12.2025

  • 17 Пич

    37 4 Отговор
    Глупаците най много не понасят умният човек !!! Около него се усещат смешни и жалки ! Орбан е умен човек !!!

    Коментиран от #84

    20:24 16.12.2025

  • 18 За Хан Тервел

    15 1 Отговор

    До коментар #16 от "Въх":

    Чувал ли си?
    Има Паметник. Къде?

    Коментиран от #28

    20:25 16.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Имахме

    27 5 Отговор

    До коментар #12 от "Майна":

    Другаря Тодор Живков се опъна на Горбачов за перестройката и го събориха от власт софийските лумпени. Как от един милион софиянци не се намериха поне 50 хиляди в негова подкрепа! А той им построи панелки, да излязат от колибите с овцете и въшките.

    Коментиран от #26, #55

    20:27 16.12.2025

  • 21 Да питам,

    6 16 Отговор

    До коментар #4 от "Да,бе":

    Спасиха от еврофашистка напаст??? По-голяма npocтотия човек и със свещ да търси, няма да намери да прочете. Гнyc!

    Коментиран от #27

    20:27 16.12.2025

  • 22 Глупости

    9 25 Отговор

    До коментар #9 от "БОЛШЕВИК":

    Тва рустаците само глупости ръсите . За сравнение през третото тримесечие на 2025 г. в "богата" Русия средната работна заплата е 950 до 1050 евро и то по данни на Росстат, а в "бедна" България е 1310 - 1320 евро, е няма толкова много глупави българи които ще искат да заменят Европа с вас

    Коментиран от #34, #43, #75

    20:28 16.12.2025

  • 23 Дика

    6 23 Отговор
    Крайно време е Унгария вън от ЕС и да ходят където искат. След това ако на някой му харесва как ще изглеждат като държава, да решава дали да направи същото като нея. Ако не му харесва да си стои в ЕС. Няма как една Унгария да казва как да изглежда ЕС, а щом на нея не й харесва, нормално е да напусне, никой не може да я държи там насила.

    20:28 16.12.2025

  • 24 Болшевик

    24 7 Отговор
    Ама тоя Орбан как не се роди в България.

    20:28 16.12.2025

  • 25 Не, че нещо ама...

    31 3 Отговор
    Обявиха Украйна за най корумпирана държава, последните месеци с брутални скандали за корупция на най-висше ниво, постоянно в пресата (даже и тук имаше статии) излиза информация,че напредъка е нулев и изведнъж, Украйна е готова на преговори за присъединяване и изпълнява срички критерии.Даже и Хари Потър би зависят на този светкавичен прогрес

    20:29 16.12.2025

  • 26 Не, драги,

    11 3 Отговор

    До коментар #20 от "Имахме":

    Не пишете небивалици. Нищо подобно не се случи. Все още сме живи и помним.

    20:29 16.12.2025

  • 27 Да,бе

    5 3 Отговор

    До коментар #21 от "Да питам,":

    Пробвай първо да мислиш,за предпочитане критично,пък за питането ще дойде време,ако личната гнус ти го позволи.

    20:30 16.12.2025

  • 28 Да да

    11 1 Отговор

    До коментар #18 от "За Хан Тервел":

    Така е и ние веднъж спасяваме Европа от варварите

    20:30 16.12.2025

  • 29 Продажното премиерче дЖилезку

    16 2 Отговор
    да бъде бързо отстранено защото е позор за държавата ни и днес пак е дрънкал глупости.

    20:30 16.12.2025

  • 30 Точно в десетката

    18 2 Отговор
    Този ги закова

    20:30 16.12.2025

  • 31 Ъъъъъъъъъъ

    25 3 Отговор
    Само така Орбане! На война, като на война! Блокаж на всичко, което е свързано с Украйна!

    20:31 16.12.2025

  • 32 Който знае

    5 16 Отговор
    Много се задържа пудела на Вова, догодина на пенсия

    20:31 16.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 БОЛШЕВИК

    21 3 Отговор

    До коментар #22 от "Глупости":

    Не е важно колко ти е заплатата, а какво и колко можеш да си позволиш с нея.

    Коментиран от #38

    20:32 16.12.2025

  • 35 С тази корупция на чужди милиарди

    23 1 Отговор
    откраднати долари в брой. Няма как оценката да е положителна и добра за напредъка на Украйна. Ръководството на ЕС е за съд. Хората се погнусяват вече. Как пък никой не казва нещо добро за това ръководство включително и в Западните страни.

    20:33 16.12.2025

  • 36 Ционистчето проклето ГЕЙргиев

    15 2 Отговор
    спешно да бъде въдворено в най близкият психодиспансер ! Ама веднага ...

    20:33 16.12.2025

  • 37 Оти да се лажеме?

    8 7 Отговор
    Тия камъни са в нашата градина и в услига на Мицкоски. Обществена тайна е обвързаността му с Орбан, а той сега услужливо му дава възможност да отлага вписването на българите в констиуцията, без да бъде упрекван от сънародниците си, че той е единствената причина РСМ да не започва преговори за членство в ЕС.

    20:33 16.12.2025

  • 38 М да

    7 15 Отговор

    До коментар #34 от "БОЛШЕВИК":

    Точно така, в 4/5 от американските щати бензина е по-евтин от колкото в Русия, а разликата в заплатите е от Земята до Небето

    Коментиран от #81

    20:35 16.12.2025

  • 39 торбан

    3 5 Отговор
    йок корбан !

    20:35 16.12.2025

  • 40 Да,бе

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "О...":

    Виж си родословното дърво..Или сигурно смесен храсталак...

    20:35 16.12.2025

  • 41 Значи пари нема,

    6 2 Отговор
    ама оружие требе да се купи. Ами онизи сакат или пари или дупе. Пари нема оружие требе да се земе, действайте!

    20:36 16.12.2025

  • 42 Ъхъъъъ.....

    17 4 Отговор
    унгарското малцинство в Украйна е в неравностойно положение, а българското малцинство в Украйна е в равностойно положение и затова силово и принудително го мобилизират нали? Щото очевидно престъпното ни правителство е съгласно с това ...

    Коментиран от #47

    20:37 16.12.2025

  • 43 Пенсионер 69 годишен

    9 3 Отговор

    До коментар #22 от "Глупости":

    Сложих ти минус, защото Паритетът на покупателната способност, ППС, се определя не само от заплатите, а и от цените на стоките и услугите. Например горивата са два пъти по-евтини, отоплението на жилището е на символична цена, токът е под 1 ст. за киловатчас и т.н.. По твоите изчисления, ние сме по-добре и от Япония и Германия и от Китай и Индия, защото по ППС те са на близко ниво с Русия, като Германия и Япония изостават, а Китай, Индия и САЩ са на първите три места, въпреки че в Индия има и много бедни.

    Коментиран от #58

    20:37 16.12.2025

  • 44 ШЕФА

    14 5 Отговор
    Велик Орбан !

    20:40 16.12.2025

  • 45 Гориил

    15 5 Отговор
    Мисля, че ще има още две или три държави, които решително ще кажат „не“ на Бандера. В резултат на това Киев ще се върне към състоянието от 1991 г., когато бандеровският елит реши (възползвайки се от кратката слабост на Русия поради необходимостта от реформи и отстраняването на комунистите от власт) да предприеме отчаяна стъпка, създавайки неестествена антируска държава и влизайки в конфронтация с Москва.

    20:41 16.12.2025

  • 46 Потресаващо е ей

    13 4 Отговор
    (Това означава, че страната би могла да постигне много бърз напредък, ако Унгария в даден момент се откаже от ветото си.) ....И какъв ще е тоя напредък ? Нацистки вероятно? Паметниците на Бандера ли ще почнат да събарят или правата на малцинствата ще спазват?

    20:43 16.12.2025

  • 47 М да

    5 2 Отговор

    До коментар #42 от "Ъхъъъъ.....":

    Мобилизацията е винаги ПРИНУДИТЕЛЕН процес, във всяка страна по всяко време. Разликата е само в това че до през всички векове до преди 80 години за отказ от мобилизация навсякъде се е прилагало само едно наказание, а сега в Украйна, а и почти в целия свят с изключение на няколко тирании това наказание вече не се прилага

    Коментиран от #51

    20:44 16.12.2025

  • 48 Домашно към урок N1

    14 5 Отговор
    Да си отговорим на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    Коментиран от #86

    20:45 16.12.2025

  • 49 СССР

    6 10 Отговор
    Украински войници отново ще освободят Будапеща от нацизма.

    20:47 16.12.2025

  • 50 Бат Петьо Парчето

    6 11 Отговор
    СМЪРТ НА КОМУНИЗМА И ПУТИНОФИЛИЯТА

    20:47 16.12.2025

  • 51 унгарското малцинство в Украйна

    10 4 Отговор

    До коментар #47 от "М да":

    Не е подложено на мобилизация и то точно заради правителството на Орбан! Виж обаче при нашите предатели в правителствата от началото на войната положението е на изуй гащи ....

    Коментиран от #63, #65

    20:48 16.12.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Историк

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Да,бе":

    Боже Господи, колко сте неуки! Това са ПОЛЯЦИТЕ.

    Унгарец по име Орбан - дава на султан Мехмед оръдията, с които разрушават стените на Константинопол.

    Коментиран от #56

    20:48 16.12.2025

  • 54 Дедо

    5 10 Отговор
    Проблема не е ,че Унгария налага вето на Украйна, а че един руски слуга като Орбан налага вето на Украйна. Но като му вземат властта ,ще се променят нещата в Унгария. Жалко е един путинист милиардер да налага мнението си на цяла Европа.

    20:49 16.12.2025

  • 55 Ха ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Имахме":

    В панелките всичко си имаше - съвсем като на село.

    20:51 16.12.2025

  • 56 Да,бе

    1 2 Отговор

    До коментар #53 от "Историк":

    В случая историк е някакъв сарказъм от типа на автоимунните.

    20:51 16.12.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 М да

    3 7 Отговор

    До коментар #43 от "Пенсионер 69 годишен":

    Тва за символичните цени на разходите за отопление, осветление и прочие беше вярно до преди 5 години, сега там ги вдигат редовно и ревът миличките , вече ривът .....кански, а ако сравниш други цени като тези на лекарствата, на битовата техника и на някои храни нещата съвсем не са такива кавито ги описваш. А и "богата" Русия има нефт, газ, злато, диаманти,......... а какво има бедна България - олигархия, инсталиранани по съветско-руски образец да ни пие кръвчицата в своя и Съветско-руска полза.
    Всъщност основна разлика е че Русия няма само едно нещо - Акъл, а нашият все пак се оказа повечко, видимо повечко.

    Коментиран от #66

    20:54 16.12.2025

  • 59 Артилерист

    15 3 Отговор
    Орбан се държи като истински държавник, който смело защитава интересите на страната си. Той имаше куража да застане на страната на Тръмп, дори тогава, когато всички коленичеха пред неадекватния Байдън. Затова сега Тръмп се застъпи за него и Унгария продължава да получава евтина енергия от Русия. А какво се случва с България заради нейните послушковци във властта? От износител на електричество и печеливша от това, България сега има недостиг, плаща прескъпо на Уестингхауз за обслужване на АЕЦ Козлодуй, както и за газ. България е опоскана, няма пари за най-належащи плащания и тегли нови заеми за милиарди, включително и не може да приеме ЗАКОНА за държавния бюджет, защото трябва да включи в него неприемлив дефицит и още дългове. Борисов свали правителството си защото се задават още по-големи проблеми и хаус с парите без българския лев...

    Коментиран от #70

    20:54 16.12.2025

  • 60 Ами

    13 3 Отговор
    Браво на Орбан! Почти не останаха здравомислещи в ЕС! Корумпираните, нагли укротарикати нямат място в ЕС, имаме си достатъчно урсули!

    20:55 16.12.2025

  • 61 Този впрочем

    9 3 Отговор
    Германският представител Гюнтер Крихбаум не е точно германец щото е с двойно гражданство, израелско и немско и германско му е само костюмчето. Въобще не би трябвало пост да заема даже държавен

    20:55 16.12.2025

  • 62 Ха ХаХа

    1 1 Отговор
    Затова ли Варшявянка е най болшевишката песен?

    20:55 16.12.2025

  • 63 М да

    4 4 Отговор

    До коментар #51 от "унгарското малцинство в Украйна":

    Самия командващ на Специалните безпилотни сили на Украйна Робърт Броуди с позивна Мадяр е унгарец и унгарското малцинството не прави изключение и също се мобилизира

    Коментиран от #67, #74

    20:57 16.12.2025

  • 64 Гулаш

    2 9 Отговор
    Орбан се наигра. Скара ще го вкарат в пета глуха да си играе на диктатор.

    Коментиран от #68

    20:58 16.12.2025

  • 65 Ха ха ха ха

    3 4 Отговор

    До коментар #51 от "унгарското малцинство в Украйна":

    Най-известният украински боец с позивна Маджар, сещаш ли се, каква националност е?

    20:58 16.12.2025

  • 66 Ха ХаХа

    6 2 Отговор

    До коментар #58 от "М да":

    Прабаба ти ефективно е задоволявала османлиите, а баба ти германците

    Коментиран от #73, #77

    20:59 16.12.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Това е сигурно

    1 2 Отговор

    До коментар #64 от "Гулаш":

    Тлъстият Кокор

    21:00 16.12.2025

  • 69 До края на март

    2 3 Отговор
    Всички тези Евразия с по 10% одобрение ще бъдат изритани

    21:02 16.12.2025

  • 70 Каратист

    1 5 Отговор

    До коментар #59 от "Артилерист":

    Едно време имахме евтини руски автомобили - Жигули, Москвичи и евтини руски жени, а от тях се народиха едни евтини келемета.

    21:03 16.12.2025

  • 71 Основният въпрос е

    6 1 Отговор
    Защо нашето марионетно правителство е "ЗА" ? Какви са му аргументите? Има ли въобще такива? ...

    21:05 16.12.2025

  • 72 Дедо

    1 5 Отговор
    Проблема не е ,че Унгария налага вето на Украйна, а че един руски слуга като Орбан налага вето на Украйна. Но като му вземат властта ,ще се променят нещата в Унгария. Жалко е един путинист милиардер да налага мнението си на цяла Европа.

    21:05 16.12.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Цецко

    2 3 Отговор
    Малко си противоречи тоя Орбан . Хем налага вето на Украйна ,защото нарушава правата на унгарското малцинство, хем подкрепя членството на Северна Македония, въпреки че ние сме сложили вето зашито те нарушават правата на българското малцинство. Е сега какво излиза ,че унгарското малцинство е по важно от българското.

    21:10 16.12.2025

  • 77 Въх

    2 3 Отговор

    До коментар #66 от "Ха ХаХа":

    Пак е за предпочитане , в сравнение с твоята задоволяваща в аналноорална последователтост руЗките варвари

    21:12 16.12.2025

  • 78 Обективен

    3 1 Отговор
    Нищо ново, в екстремни ситуации зависимите действат според волята на господарите си

    21:16 16.12.2025

  • 79 Абе я у лево...

    5 4 Отговор
    „Имаме 26 страни членки, които демонстрират силна подкрепа за Украйна и Украйна отговаря на очакванията“......Колкото ние редовите българи я подкрепяме нали ? ... ще ми обобщават кво били страни ... шепа олигофрени овластени по някаква случайност били държави видеш ли, и то хора с по под 9% обществена подкрепа

    21:17 16.12.2025

  • 80 А где

    1 2 Отговор
    МОЧАТА?

    Коментиран от #82

    21:23 16.12.2025

  • 81 Атина Палада

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "М да":

    Абе шОшОН,в американските щати спят в кашоните по тротоарите а богатите в дървени колиби,ти тананикаш за бензин..Какво сравнение правиш ония в кашоните и колибите с бяла Русия?

    21:26 16.12.2025

  • 82 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #80 от "А где":

    Украинците си я прибраха в Украйна! Не свалихте руски,ами посегнахте на украински паметник..:)

    21:28 16.12.2025

  • 83 Арни

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Евала":

    Питай унгарците дали е така. Виж протеста в Будапеща срещу Орбан е по-голям от последния протест в София. А последните социологически проучвания сочат , че опозиционният лидер е преди Орбан. Информирай се не само от руски източници, но явно знаеш само руски, другите езици са ти чужди.

    21:36 16.12.2025

  • 84 Чип

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Пич":

    Умен, умен, колко да е умен, колкото Тръмпи и Пут.ин :)

    21:38 16.12.2025

  • 85 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Велик! Велик! Велик!

    21:41 16.12.2025

  • 86 Ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Домашно към урок N1":

    Правилно, трябва да работим заедно само с демократите Путин и Ким. Виж там как всички са свободни, могат да говорят каквото мислят, да критикуват властта, да протестират…Майтап бе Уйли, но кой да разбере, бетонна глава мозък няма

    21:45 16.12.2025

  • 87 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Нашите както винаги мишкуват. За това Мицкоски постоянно се гаври с България.

    21:46 16.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания