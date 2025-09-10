Ватиканът към Израел: Планът за две държави е единственият изход

Израелският президент Ицхак Херцог се срещна с папа Лъв XIV във Ватикана. По време на аудиенцията папата коментира трагичната ситуация в Газа и подчерта необходимостта „да се осигури бъдеще за палестинския народ“, наричайки решението за две държави „единственият изход от продължаващата война“, предаде Aleteia.org.

Папа Лъв XIV прие на аудиенция във Ватикана президента на Държавата Израел, Ицхак Херцог. След това президентът се срещна с ватиканския държавен секретар кардинал Пиетро Паролин.

Основният фокус на разговорите е бил върху „многобройните конфликти в Близкия изток“, с особен акцент върху Газа. Светият престол изрази надежда за „бързо възобновяване на преговорите между израелци и палестинци“, призовавайки за „смели решения“ и международна подкрепа за осигуряване на освобождаването на заложници, постигане на съгласие „като спешен въпрос“ за постоянно прекратяване на огъня и осигуряване на хуманитарен достъп.

Страните са обсъдили „как да осигурят бъдеще за палестинския народ, както и мир и стабилност в региона“, като Светият престол потвърждава, че решението за две държави е единственият жизнеспособен изход от настоящата война. Разговорите са засегнали и Западния бряг, „важния“ въпрос за Йерусалим и мястото на християнските общности в Близкия изток.

Херцог благодари на папата за „топлото посрещане“ и за лидерството му в насърчаването на мира. Без да споменава директно Газа, той нарече освобождаването на израелските заложници „първата съществена стъпка към по-добро бъдеще за целия регион“ и каза: „Израел копнее за деня, в който народите от Близкия изток ще живеят заедно в мир, партньорство и надежда.“

Той добави, че Израел е ангажиран и решен да гарантира „сигурността и благополучието“ на християните в Светата земя и в целия регион.