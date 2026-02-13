Папа Лъв XIV: Светите Кирил и Методий могат да помогнат за съживяването на Европа

Папа Лъв XIV говори за Световния ден на болните, отбелязван в Чиклайо, Перу и запали свещ пред статуята на Дева Мария от Лурд в зала „Павел VI“, след което се помоли пред Лурдската пещера във Ватиканските градини, предаде Aleteia.org.
Светиите Кирил и Методий, апостоли на славяните и покровители на Европа, могат да помогнат за съживяването на Европа. Това каза папа Лъв, който, като поздрави полските поклонници, присъстващи на общата аудиенция, припомни „бащите на християнството, на езика и на културата на славянските народи“. Литургичната им памет се чества на 14 февруари, пише vaticannews.va.
Нека се върнем към тяхното апостолско дело – както призоваваше Свети Йоан Павел II – в изграждането на ново единство на европейския континент, за преодоляване на напреженията, разделенията и противоречията – религиозни и политически.
Молитва за болните
Призивът за европейско единство идва през Световния ден на болните. За да го отбележи, при пристигането си в зала „Павел VI“, папата запали свещ пред статуята на Пресвета Богородица от Лурд, в деня, в който Църквата чества нейната памет. Докато всички пееха „Аве Мария от Лурд“.
След аудиенцията, ще отида до Лурдската пещера във Ватиканските градини и ще запаля свещ, знак на моята молитва за всички болни, за които днес, през Световния ден на болните, си спомняме с особена обич.
Апел за солидарност с Колумбия
След това, на испански език папата припомни, че тази година честването се отбелязва в светилището на Дева Мария на Мира в Чиклайо, място, скъпо на Лъв ХIV. „Аз се присъединявам духовно“, подчерта той. В Перу папата изпрати кардинал Майкъл Черни, префект на Дикастерията за насърчаване на цялостното човешко развитие. Светият Отец поверява болните и техните семейства на Мария.
Поверявам на Неговата закрила и жертвите, и всички засегнати от тежките наводнения в Колумбия, като същевременно призовавам цялата общност да подкрепи пострадалите семейства с милосърдие и молитва.
На Дева Мария от Лурд, в деня на нейната литургична памет, в поздрава си на италиански език Лъв XIV повери младите хора, болните и младоженците, за да може тя „да се застъпи за вас пред Бог и да по лучи за вас благодатта, която ще ви подкрепя по вашия път“.
Великите пости, време за молитва
„Следващата сряда започва периодът на Великите пости“: папата, на английски, нарече този период необходим „за да задълбочим познанието и любовта си към Господ, за да изпитаме сърцата и живота си, и да съсредоточим отново погледа си върху Исус и Неговата любов към нас“.
1 Невероятно, но факт!
12:30 13.02.2026
2 Майна
И славяните с този сатанизъм
Няма как да стане
Ние сме с православна Русия
12:31 13.02.2026
3 Българин
За това католическият папа толкова ги слави!
12:33 13.02.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
12:35 13.02.2026
5 лудия
12:39 13.02.2026
6 864
А проблемите са имали светите братя с тях показва че великата схизма от 1054г. е станала много по-рано.
12:42 13.02.2026
7 Българин
12:44 13.02.2026
8 Българин
12:46 13.02.2026
9 Българин
ПАВЕЛ=ЛЕПАВ=Люпов=Любов. ЛЮБОВ=БОВЮЛ=Бавел=Павел - който е всички т. нар. "римски императори" от Нерон, Тит Флавий Веспасиан=Marcus Ulpius Trajnus=Publius Aelius Traianus Hadrianus=Titus Aurelius Fulvus Boionius Arreius Antonius Pius до Gaius Aurelius Diocletianus, който е Кан и Цар Авитохол (33 -333), дето живя на Земята реално 300 години, и се качи "Горе" през 333 година напълно реален и всевластен като Свети Павел, оттогава досега Шеф на небесното Светейшество! Бог е Българин!
12:47 13.02.2026
10 Българин
12:48 13.02.2026
11 Бог е Българин
Свещения шифър, който ви разкриваме чрез Тайната на Свещения Български език
12:54 13.02.2026