Папа Лъв XIV: Светите Кирил и Методий могат да помогнат за съживяването на Европа

Папа Лъв XIV говори за Световния ден на болните, отбелязван в Чиклайо, Перу и запали свещ пред статуята на Дева Мария от Лурд в зала „Павел VI“, след което се помоли пред Лурдската пещера във Ватиканските градини, предаде Aleteia.org.

Светиите Кирил и Методий, апостоли на славяните и покровители на Европа, могат да помогнат за съживяването на Европа. Това каза папа Лъв, който, като поздрави полските поклонници, присъстващи на общата аудиенция, припомни „бащите на християнството, на езика и на културата на славянските народи“. Литургичната им памет се чества на 14 февруари, пише vaticannews.va.

Нека се върнем към тяхното апостолско дело – както призоваваше Свети Йоан Павел II – в изграждането на ново единство на европейския континент, за преодоляване на напреженията, разделенията и противоречията – религиозни и политически.

Молитва за болните

Призивът за европейско единство идва през Световния ден на болните. За да го отбележи, при пристигането си в зала „Павел VI“, папата запали свещ пред статуята на Пресвета Богородица от Лурд, в деня, в който Църквата чества нейната памет. Докато всички пееха „Аве Мария от Лурд“.

След аудиенцията, ще отида до Лурдската пещера във Ватиканските градини и ще запаля свещ, знак на моята молитва за всички болни, за които днес, през Световния ден на болните, си спомняме с особена обич.

Апел за солидарност с Колумбия

След това, на испански език папата припомни, че тази година честването се отбелязва в светилището на Дева Мария на Мира в Чиклайо, място, скъпо на Лъв ХIV. „Аз се присъединявам духовно“, подчерта той. В Перу папата изпрати кардинал Майкъл Черни, префект на Дикастерията за насърчаване на цялостното човешко развитие. Светият Отец поверява болните и техните семейства на Мария.

Поверявам на Неговата закрила и жертвите, и всички засегнати от тежките наводнения в Колумбия, като същевременно призовавам цялата общност да подкрепи пострадалите семейства с милосърдие и молитва.

На Дева Мария от Лурд, в деня на нейната литургична памет, в поздрава си на италиански език Лъв XIV повери младите хора, болните и младоженците, за да може тя „да се застъпи за вас пред Бог и да по лучи за вас благодатта, която ще ви подкрепя по вашия път“.

Великите пости, време за молитва

„Следващата сряда започва периодът на Великите пости“: папата, на английски, нарече този период необходим „за да задълбочим познанието и любовта си към Господ, за да изпитаме сърцата и живота си, и да съсредоточим отново погледа си върху Исус и Неговата любов към нас“.