Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Ватикан »
Папа Лъв XIV: Светите Кирил и Методий могат да помогнат за съживяването на Европа
  Тема: Aleteia.org

Папа Лъв XIV: Светите Кирил и Методий могат да помогнат за съживяването на Европа

13 Февруари, 2026 12:25 665 11

  • aleteia-
  • лъв xiv-
  • кирил и методий-
  • папата

Кирил и Методий, апостоли на славяните и покровители на Европа, могат да помогнат за съживяването на Европа, каза папа Лъв

Папа Лъв XIV: Светите Кирил и Методий могат да помогнат за съживяването на Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Aleteia.org Aleteia.org

Папа Лъв XIV говори за Световния ден на болните, отбелязван в Чиклайо, Перу и запали свещ пред статуята на Дева Мария от Лурд в зала „Павел VI“, след което се помоли пред Лурдската пещера във Ватиканските градини, предаде Aleteia.org.

Светиите Кирил и Методий, апостоли на славяните и покровители на Европа, могат да помогнат за съживяването на Европа. Това каза папа Лъв, който, като поздрави полските поклонници, присъстващи на общата аудиенция, припомни „бащите на християнството, на езика и на културата на славянските народи“. Литургичната им памет се чества на 14 февруари, пише vaticannews.va.

Нека се върнем към тяхното апостолско дело – както призоваваше Свети Йоан Павел II – в изграждането на ново единство на европейския континент, за преодоляване на напреженията, разделенията и противоречията – религиозни и политически.

Молитва за болните

Призивът за европейско единство идва през Световния ден на болните. За да го отбележи, при пристигането си в зала „Павел VI“, папата запали свещ пред статуята на Пресвета Богородица от Лурд, в деня, в който Църквата чества нейната памет. Докато всички пееха „Аве Мария от Лурд“.

След аудиенцията, ще отида до Лурдската пещера във Ватиканските градини и ще запаля свещ, знак на моята молитва за всички болни, за които днес, през Световния ден на болните, си спомняме с особена обич.

Апел за солидарност с Колумбия

След това, на испански език папата припомни, че тази година честването се отбелязва в светилището на Дева Мария на Мира в Чиклайо, място, скъпо на Лъв ХIV. „Аз се присъединявам духовно“, подчерта той. В Перу папата изпрати кардинал Майкъл Черни, префект на Дикастерията за насърчаване на цялостното човешко развитие. Светият Отец поверява болните и техните семейства на Мария.

Поверявам на Неговата закрила и жертвите, и всички засегнати от тежките наводнения в Колумбия, като същевременно призовавам цялата общност да подкрепи пострадалите семейства с милосърдие и молитва.

На Дева Мария от Лурд, в деня на нейната литургична памет, в поздрава си на италиански език Лъв XIV повери младите хора, болните и младоженците, за да може тя „да се застъпи за вас пред Бог и да по лучи за вас благодатта, която ще ви подкрепя по вашия път“.

Великите пости, време за молитва

„Следващата сряда започва периодът на Великите пости“: папата, на английски, нарече този период необходим „за да задълбочим познанието и любовта си към Господ, за да изпитаме сърцата и живота си, и да съсредоточим отново погледа си върху Исус и Неговата любов към нас“.


Ватикан
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Невероятно, но факт!

    2 0 Отговор
    Защо ми се струва, че България и българите...никой не ги е 6а .ва?

    12:30 13.02.2026

  • 2 Майна

    4 1 Отговор
    Папата за солидарност с Колумбия(;картелите, лондонсити)
    И славяните с този сатанизъм
    Няма как да стане
    Ние сме с православна Русия

    12:31 13.02.2026

  • 3 Българин

    1 2 Отговор
    Кирил и Методий са едни гръцки шпиони, които са имали единствената цел да унищожт България!
    За това католическият папа толкова ги слави!

    12:33 13.02.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    Нерде КолуМбия, нерде Кирил и Методий 🤔

    12:35 13.02.2026

  • 5 лудия

    4 1 Отговор
    Тези папи са тормозели братята ,дори единия свети Кирил е убит в Рим.Но сега правят точки чрез тях . Това какво се нарича ...?

    12:39 13.02.2026

  • 6 864

    2 1 Отговор
    Латинците ги биха, ги гониха, сега ги хвалят. Нещо задни политически напъни са ги обзели.
    А проблемите са имали светите братя с тях показва че великата схизма от 1054г. е станала много по-рано.

    12:42 13.02.2026

  • 7 Българин

    1 1 Отговор
    Знаете ли каква е разликата между (Богомилите - Първоначалните Истинските Христяни "духовници" на Исус и неговата съпруга Диана - преименувана на Мария Магдалена, от които са техните дъщеря Синтия и братя Петър и Павел, от които са всички така наречени Римски Императори и всички Царски Родове в Европа и Род Дуло, които са създавали род за да има народ - Държавотворния Божествен Българси Народ) и Юдите поставили по - късно на Кръст Исуса Христа по Църковните Храмове и създадената от Юдите Коран през 6 век от новата ера Юдо-мюсюлманските "духовници"? Че при вторите и третите педофилията е позволена.

    12:44 13.02.2026

  • 8 Българин

    0 0 Отговор
    Исус Христос е носел ДЪРВЕН КРЪСТ.... тия сегашните ???ДУХОВНИ??? пеещи по Българските Духовни Храмове - Църквите със Златни Килограмови Тупузи на Гърдите нямат нищо общо със Семейството на Исус Христос и неговата съпруга Диана (прекръстена на Мария Магдалена) и техните деца дъщеря Синтия и братя Петър и Павел от който са всички Римски Императори и Царски родове и Род Дуло по Европа. Исус никога не е бил на Кръста, а неговият син Петър се ражда на 24 декември 33 година от Христа!

    12:46 13.02.2026

  • 9 Българин

    1 0 Отговор
    Българина не го интересува Инвазийния Гръцки Език на Данайците - Вандалите нахлули по Българската Божествена Земя на Балканите и въобще нас Децата - Потомците на Исус Христос и Диана - Българите не ни интересува какви истории още ще измислите вие фарисеите за нас Българите! Не е достатъчно само да я кажеш или напишеш тази думичка и универсална Всемирна парола ЛЮБОВ, отваряща всички врати и прегради, и то задължително на Свещения Божи Сътворченски Български език!
    ПАВЕЛ=ЛЕПАВ=Люпов=Любов. ЛЮБОВ=БОВЮЛ=Бавел=Павел - който е всички т. нар. "римски императори" от Нерон, Тит Флавий Веспасиан=Marcus Ulpius Trajnus=Publius Aelius Traianus Hadrianus=Titus Aurelius Fulvus Boionius Arreius Antonius Pius до Gaius Aurelius Diocletianus, който е Кан и Цар Авитохол (33 -333), дето живя на Земята реално 300 години, и се качи "Горе" през 333 година напълно реален и всевластен като Свети Павел, оттогава досега Шеф на небесното Светейшество! Бог е Българин!

    12:47 13.02.2026

  • 10 Българин

    1 0 Отговор
    Как може въобще в Християнска България да има мюзюлманска Партия ДПС? Как може въобще в Християнска България да има комунистическа Партия БКП? Има ли в България Християнска Партия? Не! А защо Не? Понеже ние Българите, децата на Исус Христос сме ХОРА и сме Родени ХОРИСТИЯНИ и сме ХОРА на ИСТИНАТА. На нас Българите не са ни нужни Храмове за да се молим на някакви си измислени парични Църкви, Минарета, Синагоги. Всеки ден нашият Бог - Загрея - Слънцето - Изгрява на Хоризонта - ДЕН, Грее, Твори Живот на Земята и след това Залязва пак на ХорИзОнта - НОЩ! ИсТорията е Истината за Торта с която ние Българите - Боговете на Балканите - поколенията на децата "Синтия, Петър и Павел" на Исус Христос и Диана, преименувана от фалшификаторите на Историята на Мария Магдалена, покриваме Земята.

    12:48 13.02.2026

  • 11 Бог е Българин

    0 0 Отговор
    Иса и Ма (Богиня Майка) Диана са Българските Всесилни и Всемогъщи Богове Творци и Демиурзи, Господари и Властелини на световете и Автори и Постановчици на транс епохалната експериментална екстремална риалити драматизация "Българите и човешката цивилизация" – Господ Бог Отец Исус и Великата Богиня Майка Диана, познати от последните им аватарни проявления преди 2000 години в Тракия пред Българите като Христос и Мария Магдалена, по – късно манипулирана от Тях самите като Богородица или Дева Мария (Богиня Диана Мария=Богиня Мадара), Родоначалниците на новоепохалната генерация на Арианите/Арии/Рая/Раи/Арий – ци от Българския жречески род Дуло на Кан (Жреци), от който род са всички духовни водачи и лидери и интелектуалният творчески и прогресивен елит на всички народи и племена, както и изродените им реакционни управленчески и богаташки елити, от този род сме и всички тия феноменни Българи и крипто Българи със задължително начално ниво на IQ > 70 и следващите висши нива на IQ > 130 > 140..., които познаем Боговете ни и се познаем, че сме Техни генетични потомци с унаследени Техните характеристики – сиреч сме богове, все още с малка "б", с помощта на

    Свещения шифър, който ви разкриваме чрез Тайната на Свещения Български език

    12:54 13.02.2026