В присъствието на папа Лъв XIV беше представен негов мозаечен портрет
В присъствието на папа Лъв XIV беше представен негов мозаечен портрет

15 Януари, 2026 16:04 313 2

Големият мозаечен портрет, изпълнен върху златен фон, се състои от 15 хиляди плочки

В присъствието на папа Лъв XIV беше представен негов мозаечен портрет - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Aleteia.org Aleteia.org

В присъствието на папа Лъв XIV беше представен негов мозаечен портрет от 15 хиляди плочки, предаде Aleteia.org.

На 14 януари беше представен на папа Лъв XIV неговият официален мозаечен портрет, който ще бъде поставен на фриза на базиликата „Свети Павел извън стените“ в Рим.

Големият мозаечен портрет, изпълнен върху златен фон, се състои от 15 хиляди плочки. Диаметърът му е почти два метра. Медальонът ще заеме място в специалната галерия, която свидетелства за непрекъснатостта на служението на наследниците на свети Петър, пише vaticannews.va.

Портретът беше представен на Светия отец в присъствието на кардинал Джеймс Харви, архиерей на базиликата „Свети Павел извън стените“; кардинал Мауро Гамбети, архиерей на базиликата „Свети Петър“ и папски викарий за Държавата-град Ватикан; както и отец Донато Аляри, настоятел на бенедиктинското абатство „Свети Павел“.

Мозаечното изображение на 267-ия папа ще бъде поставено в мраморна декоративна рамка на фриза в десния кораб на базиликата, до портрета на неговия предшественик – Франциск. Според традицията портретът на действащия папа ще има специално осветление. Над него ще бъде изписано името му на латински език.


Ватикан
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
  • 1 казано е

    2 0 Отговор
    не се възгордявай

    16:10 15.01.2026

  • 2 Тоя Лъв не знам кой си

    1 0 Отговор
    прилича на одъртяла версия на копанар Европейкин.

    16:12 15.01.2026