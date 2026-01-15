Новини
Захарова: Шантажът и заплахите срещу Куба са неприемливи

15 Януари, 2026 19:22 1 166 70

Ние се застъпваме за уреждане на всички междудържавни противоречия по политически и дипломатически път, обяви Москва

Захарова: Шантажът и заплахите срещу Куба са неприемливи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Русия заяви днес, че използването на език на шантаж и заплахи срещу Куба е неприемливо, след като американският президент Доналд Тръмп призова Хавана да сключи споразумение, преди да е станало твърде късно, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Следим отблизо ситуацията в Латинска Америка и Карибския регион. Разбира се, ние сме загрижени за нарастващото напрежение и ескалацията на агресивната реторика, включително срещу нашата приятелска Република Куба", заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.

"Ние се застъпваме за уреждане на всички междудържавни противоречия по политически и дипломатически път. Убедени сме, че езикът на шантажа и заплахите е просто неприемлив, още повече по отношение на Острова на свободата, неговия народ и правителство, които от десетилетия изпитват на себе си целия ужас на нелегитимни, незаконни и противозаконни санкции, които наистина вече са влезли в историята под името "блокада"", цитира ТАСС думите на Захарова.

Куба реагира остро на призива, отправен от президента на САЩ Доналд Тръмп, да се съгласи на "сделка, преди да е станало прекалено късно". Кубинският министър на външните работи Бруно Родригес обвини Съединените щати в "престъпно поведение", заплашващо световния мир, предаде Ройтерс.

"Никой не ни диктува какво да правим", обяви, от своя страна, президентът Мигел Диас-Канел, цитиран от Франс прес. Диас-Канел отбеляза, че Куба е "свободна, независима страна". "Куба не напада; тя е подложена от 66 години на агресия от страна на Съединените щати", подчерта той.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тъпа ушанка

    30 12 Отговор
    Русия стана като ООН. Само изразява становище, че нещо е неприемливо и никой не се съобразява с нея.

    19:25 15.01.2026

  • 3 Колко

    24 9 Отговор
    Пък да са неприемливи, попитай Мадуро, какво мисли.

    19:26 15.01.2026

  • 4 Кална ватенка

    27 12 Отговор
    "Ние се застъпваме за уреждане на всички междудържавни противоречия по политически и дипломатически път."

    Нещо не го показвате с действията си.

    19:26 15.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ний ша Ва упрайм

    8 3 Отговор
    носете ракетите

    19:27 15.01.2026

  • 7 Европеец

    16 19 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Напълно съм съгласен с казаното от Захарова.... Харесвах бай Дончо в началото когато каза, че с президент Владимир Путин са предотврати ли третата световна война.... Ама сега нещо бях му препоръчал на бай Дончо от обора да или на психиатър, много лабилен станал.... А относно твоя коментар за Захарова имаш много здраве от арменския поп, не може да изстъпиш и на малкото пръстче.....

    Коментиран от #16, #21

    19:27 15.01.2026

  • 8 дон Вито

    14 10 Отговор
    Хамериканците да не се готвят да акостират в Залива на прасетата?
    Венсеремос комрадес!
    Вива ла револусион!

    Коментиран от #33

    19:27 15.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Владимир Путин, президент

    16 14 Отговор
    Что cкaзать....
    Рускините са пословично (не)красиви !!!
    Което обяснява пословичния руски алкохолизъм 😁

    19:27 15.01.2026

  • 11 Ъхъ!!!

    25 14 Отговор
    То и вашата война в Украйна е неприемлива!

    Коментиран от #19

    19:28 15.01.2026

  • 12 БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС

    6 7 Отговор
    БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС-НАЙ ВЕЛИКАТА БОГИНЯ БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС-БОГИНЯТА НА ВСИЧКИ БОГИНИ. ПО ВЕЛИЧЕСТВЕНА ОТ АТИНА ,ПО КРАСИВА ОТ АФРОДИТА ,ПО МЪДРА ОТ АРТЕМИДА. ЦЕЛИЯ СВЯТ КОЛЕНИЧИ ПРЕД БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС

    19:28 15.01.2026

  • 13 Пиянка Захаровска

    16 14 Отговор
    Тази вонещница е предложила бельото си на кубинската армия като химическо оръжие против янките, но горките кубинци отказали смутено, много пошла воня щяло да удари Куба !! 😂😂😂😂😂

    19:28 15.01.2026

  • 14 Медик

    6 9 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Добре си проучил майка си.

    19:28 15.01.2026

  • 15 Смех с ватенки

    16 8 Отговор
    Краварите арестуваха руски танкер N 6

    19:30 15.01.2026

  • 16 да бе

    10 14 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    Нищо няма да направят във Венецуела, дори и да искат, немогат. Явно е устойчива системата там, не е като да махнеш тиквата и тикволандия да се разпадне. Според мен, само вдига пара бай Дончо, за да печели дивиденти от Eвpoгeйчетата и да им продава на скъпо мексикански или друг петрол, претоварен в американските портове. Па ако се излъжат за Гренландия, берекет версен!

    19:31 15.01.2026

  • 17 !!!?

    16 9 Отговор
    Пияната Лайкучка на кремълския Ку Чи Син лае по кервана, но той си върви...!

    19:32 15.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Щооо

    8 14 Отговор

    До коментар #11 от "Ъхъ!!!":

    Кво ти пречи денацифицирането на Украйна?!

    Коментиран от #23, #25

    19:32 15.01.2026

  • 20 Баба Яга е по-хубава

    14 11 Отговор
    САЩ имат право да се защитават. Куба е законен американски щат.

    САЩ трябва да защитат американското население на Куба от червените нацисти.

    САЩ ще си вземе своето и никой няма да ги спре.

    САЩ са АРМИЯ НОМЕР ЕДНО НА СВЕТА.

    19:32 15.01.2026

  • 21 Ха ХаХа

    5 5 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    Кой го интересува какво харесва един цър.ул?🤣

    Коментиран от #30

    19:33 15.01.2026

  • 22 Българин.

    6 7 Отговор
    Нещо не се връзва! Медиите пишат че Путин е евреин? Обаче в Украйна най големите инвестиции са еврейски?Блек Рок. Мосанто. Ротшилд. Рокфелер?Е пак как евреина Путин ще прогонва еврейски инвеститори от Украйна?

    Коментиран от #28

    19:33 15.01.2026

  • 23 Да ни пази Аллах

    7 9 Отговор

    До коментар #19 от "Щооо":

    Ако утре Турция реши да денацифицира, ще разбереш.

    19:33 15.01.2026

  • 24 ЧЕБУРАШКА БЕЗ РУБАШКА

    3 10 Отговор
    Кокорчо натопорчен пори мъ от изгрев ,а пък след обяда урсула мъ натяга. Мъката ми тежка чак е нечовешка и аз като медведа шъ са самоубия. Освен ако кокора не мъ напори яко чак да ми хареса. После и при феса и той да мъ курдиса МЪКА РУСОРОБСКА ВСЕКИ МЪ МАНДЪРСЪ.

    Коментиран от #31

    19:34 15.01.2026

  • 25 Против фашизма

    9 6 Отговор

    До коментар #19 от "Щооо":

    Денацификации от всякакъв род са империалистически нацизъм.

    19:34 15.01.2026

  • 26 Гражданин

    10 5 Отговор
    И последната комунистическа база извън бланото отива на кино!

    19:34 15.01.2026

  • 27 Демократ

    9 7 Отговор
    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    19:35 15.01.2026

  • 28 Как мислиш?

    9 5 Отговор

    До коментар #22 от "Българин.":

    Я виж, какви са олигарсите и финансистите около Путин. Евреи, че и граждани на Израел.

    В България Бойко Българин ли е? Пеевски българин ли е? Костадинов е черен - той е от малцинството.

    19:36 15.01.2026

  • 29 БЕЗСИЛНИ ЗА М.О.Ч.А. БЕЗСИЛНИ ЗА ЛЕВА

    9 6 Отговор
    УРСУЛА ГИ РАЗПОРИ , КОКОР ГИ НАТОПОРИ ВСИЧКИ РУСОРОБИ ГЪЛТАТ НА КОКОРА.

    Коментиран от #32, #34, #36, #39, #41, #42, #48

    19:36 15.01.2026

  • 30 Европеец

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Ха ХаХа":

    Явно тебе те интересува като гледам.... Но това си остава твой проблем, сигурно получаваш оргазъм като пишеш едно и също след моите коментари.... Не ми пречиш, безразличен си ми , сега ти отговорих от скука....

    19:36 15.01.2026

  • 31 ПАРФЮМИРАН КАЧУР

    5 5 Отговор

    До коментар #24 от "ЧЕБУРАШКА БЕЗ РУБАШКА":

    Топорчо накокорченият пори русороби ,пълни ги кат ярки.

    19:38 15.01.2026

  • 32 ахмак

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "БЕЗСИЛНИ ЗА М.О.Ч.А. БЕЗСИЛНИ ЗА ЛЕВА":

    Ама това истина ли е наистина

    19:39 15.01.2026

  • 33 Кубинче

    9 4 Отговор

    До коментар #8 от "дон Вито":

    Е как да "вива", като умираме от глад... Бензин нема, ток нема, храним се с боклуци; само комунизъм на всеки ъгъл.

    Коментиран от #58

    19:39 15.01.2026

  • 34 Ана

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "БЕЗСИЛНИ ЗА М.О.Ч.А. БЕЗСИЛНИ ЗА ЛЕВА":

    На мен не ми се вярва ,но знаеш ли?

    19:40 15.01.2026

  • 35 Неспазването

    5 5 Отговор
    на световните институции и правила, е знак, че САЩ иска диктатура над света. Вие сте единствените, които могат да ги приземят. Ясно е, че където има ЯО, САЩ стои настрани. Сложете такова в застрашените страни от САЩ, за да има мир.

    19:40 15.01.2026

  • 36 петър Пеев

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "БЕЗСИЛНИ ЗА М.О.Ч.А. БЕЗСИЛНИ ЗА ЛЕВА":

    В днешно време всичко е възможно

    19:41 15.01.2026

  • 37 Куба либре

    2 3 Отговор
    Едно време руски военни кораби са наблюдавали отблизо излитането на ракетите за луната от Кейп Канаверал.

    19:41 15.01.2026

  • 38 Д-р Марин Белчев

    6 2 Отговор
    Така е, но Куба няма много опции към момента и трябва да се съобразява с претенциите на Големия брат. Да не се лютят и да не обвиняват в империализъм, като нямат подкрепа. Русия ги подкрепя на думи, а КНР само и когато им изнася.

    19:42 15.01.2026

  • 39 вяра атова

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "БЕЗСИЛНИ ЗА М.О.Ч.А. БЕЗСИЛНИ ЗА ЛЕВА":

    Вярвайте им като си нямате работа

    19:42 15.01.2026

  • 40 хаха

    9 3 Отговор
    Ама кой те пита тебе МА, ватенко гримирана във водка?

    19:42 15.01.2026

  • 41 Силистра

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "БЕЗСИЛНИ ЗА М.О.Ч.А. БЕЗСИЛНИ ЗА ЛЕВА":

    Аз пък вярвам що да не

    19:44 15.01.2026

  • 42 Франция

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "БЕЗСИЛНИ ЗА М.О.Ч.А. БЕЗСИЛНИ ЗА ЛЕВА":

    Сигурно си бил там

    19:45 15.01.2026

  • 43 Гражданин

    1 4 Отговор
    Пак ще ви го сложат в устичките, и пак ще го преглътнете отново, защото сте бokлyци

    19:46 15.01.2026

  • 44 КОКОРЧО РАЗПОРИ- М.О.Ч.А.

    4 0 Отговор
    УРСУЛА И ТЯ ПОРИ -ВСЕ ПАК Е БОГИНЯ

    Коментиран от #45, #46, #47, #49

    19:46 15.01.2026

  • 45 чичо

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "КОКОРЧО РАЗПОРИ- М.О.Ч.А.":

    Докато не видя не вярвам

    19:47 15.01.2026

  • 46 краси

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "КОКОРЧО РАЗПОРИ- М.О.Ч.А.":

    Мен пък не ми пука

    19:48 15.01.2026

  • 47 Сашо марков

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "КОКОРЧО РАЗПОРИ- М.О.Ч.А.":

    И преди съм го чувал, може и да е вярно. Ще се разбере.

    19:50 15.01.2026

  • 48 ман юнайтед

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "БЕЗСИЛНИ ЗА М.О.Ч.А. БЕЗСИЛНИ ЗА ЛЕВА":

    Ай млъкни вече ши ти дам левче

    19:51 15.01.2026

  • 49 Кюстендил

    3 2 Отговор

    До коментар #44 от "КОКОРЧО РАЗПОРИ- М.О.Ч.А.":

    Цял ден не престана, какво ти има пич?

    19:52 15.01.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Хайдушките Щати

    4 3 Отговор
    Навремето превърнаха Куба в Американско кабаре на мафията.
    Жените проститутки, а мъжете келнери и сутеньори.
    Фидел ги смачка на таратор и сега искат същото да правят.
    Но пассаран !

    19:59 15.01.2026

  • 52 Български народ няма

    1 2 Отговор

    До коментар #50 от "оня с коня":

    Има турски роби

    20:00 15.01.2026

  • 53 Хахахаха

    2 1 Отговор
    И Куба ще мине под САЩ, не се притеснявайте!

    Коментиран от #55, #68

    20:02 15.01.2026

  • 54 Хахахаха

    1 0 Отговор
    Тръмпоча си го премести! Хахахаха.

    Коментиран от #56

    20:02 15.01.2026

  • 55 Ха ХаХа

    1 3 Отговор

    До коментар #53 от "Хахахаха":

    Хайде да видим козяшки пръч

    Коментиран от #60

    20:02 15.01.2026

  • 56 Ха ХаХа

    2 2 Отговор

    До коментар #54 от "Хахахаха":

    Мелани каза че той няма вече нищо за преместване

    20:06 15.01.2026

  • 57 Zахарова

    1 0 Отговор
    Аман от таз Куба. Ми то само разруха

    20:09 15.01.2026

  • 58 дон Вито

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Кубинче":

    Санкции драги.
    Демократични!

    20:10 15.01.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Ха ХаХа":

    Това го пишехте и за Венецуела копей! Куба е зависима от внос, а тя вече е блокирана от САЩ. Дали няма да си я вземат без бой, как мислиш?

    Коментиран от #62, #65, #69, #70

    20:19 15.01.2026

  • 61 Маша

    1 2 Отговор
    Е
    ВЕЛИКА !!!

    20:19 15.01.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Тръмп

    0 1 Отговор
    Стига мрънкайте гледайте Украйна да не изпусните .Трампелата ги нахендри Куба е следващата джендарите остават най накрая щото и греландия е хапка голяма

    20:31 15.01.2026

  • 64 Факт

    0 0 Отговор
    Както винаги всеотдайна, ангажирана и недостъпна!

    20:33 15.01.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Модна къща

    0 1 Отговор
    Сменете и тоалета на тая вече се замириса на пот.Как може един и същи тоалет преоблечете я да заприлича на жена

    20:36 15.01.2026

  • 67 Спасение няма

    0 0 Отговор
    Ние се застъпваме за уреждане на всички междудържавни противоречия по политически и дипломатически път, обяви Москва
    -;-
    Като Пияната твърди че се били застъпвали за уреждане по политически и Дипломанически път, защо на 24.02.2022 тодина в 5:30 сутринта 200 хиляди солдати навлезоха в несъщестувашата Украйна?!
    Аман от лъжливи и агресивни путлеристи?!

    20:50 15.01.2026

  • 68 Куба има захарна тръстика и пури

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Хахахаха":

    Какво може да предложи Куба?!

    20:54 15.01.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Ко те радва тъ пей

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Хахахаха":

    кражбата, пиратството, тероризма, лъжите и всичко пошло? Това тъ пей е символ на тотална деградация в едно общество! Дори не бих съжалил такъв отпадък на обществото.

    Съжалявам, че преча на сайта ви да е залят от тро леи, лъжи и простотия, но не е достойно. Затова когато съм на линия, ще преча на тъпотията и лъжите, които са ви ценни. Ако не разбра, докато съм тук, ще го повтаряме, за да се вижда от всички. Нали съм ясен? 😄

    21:10 15.01.2026

