Захарова: Шантажът и заплахите срещу Куба са неприемливи

Русия заяви днес, че използването на език на шантаж и заплахи срещу Куба е неприемливо, след като американският президент Доналд Тръмп призова Хавана да сключи споразумение, преди да е станало твърде късно, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Следим отблизо ситуацията в Латинска Америка и Карибския регион. Разбира се, ние сме загрижени за нарастващото напрежение и ескалацията на агресивната реторика, включително срещу нашата приятелска Република Куба", заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.
"Ние се застъпваме за уреждане на всички междудържавни противоречия по политически и дипломатически път. Убедени сме, че езикът на шантажа и заплахите е просто неприемлив, още повече по отношение на Острова на свободата, неговия народ и правителство, които от десетилетия изпитват на себе си целия ужас на нелегитимни, незаконни и противозаконни санкции, които наистина вече са влезли в историята под името "блокада"", цитира ТАСС думите на Захарова.
Куба реагира остро на призива, отправен от президента на САЩ Доналд Тръмп, да се съгласи на "сделка, преди да е станало прекалено късно". Кубинският министър на външните работи Бруно Родригес обвини Съединените щати в "престъпно поведение", заплашващо световния мир, предаде Ройтерс.
"Никой не ни диктува какво да правим", обяви, от своя страна, президентът Мигел Диас-Канел, цитиран от Франс прес. Диас-Канел отбеляза, че Куба е "свободна, независима страна". "Куба не напада; тя е подложена от 66 години на агресия от страна на Съединените щати", подчерта той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Тъпа ушанка
19:25 15.01.2026
3 Колко
19:26 15.01.2026
4 Кална ватенка
Нещо не го показвате с действията си.
19:26 15.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ний ша Ва упрайм
19:27 15.01.2026
7 Европеец
До коментар #1 от "Сила":Напълно съм съгласен с казаното от Захарова.... Харесвах бай Дончо в началото когато каза, че с президент Владимир Путин са предотврати ли третата световна война.... Ама сега нещо бях му препоръчал на бай Дончо от обора да или на психиатър, много лабилен станал.... А относно твоя коментар за Захарова имаш много здраве от арменския поп, не може да изстъпиш и на малкото пръстче.....
Коментиран от #16, #21
19:27 15.01.2026
8 дон Вито
Венсеремос комрадес!
Вива ла револусион!
Коментиран от #33
19:27 15.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Владимир Путин, президент
Рускините са пословично (не)красиви !!!
Което обяснява пословичния руски алкохолизъм 😁
19:27 15.01.2026
11 Ъхъ!!!
Коментиран от #19
19:28 15.01.2026
12 БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС
19:28 15.01.2026
13 Пиянка Захаровска
19:28 15.01.2026
14 Медик
До коментар #1 от "Сила":Добре си проучил майка си.
19:28 15.01.2026
15 Смех с ватенки
19:30 15.01.2026
16 да бе
До коментар #7 от "Европеец":Нищо няма да направят във Венецуела, дори и да искат, немогат. Явно е устойчива системата там, не е като да махнеш тиквата и тикволандия да се разпадне. Според мен, само вдига пара бай Дончо, за да печели дивиденти от Eвpoгeйчетата и да им продава на скъпо мексикански или друг петрол, претоварен в американските портове. Па ако се излъжат за Гренландия, берекет версен!
19:31 15.01.2026
17 !!!?
19:32 15.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Щооо
До коментар #11 от "Ъхъ!!!":Кво ти пречи денацифицирането на Украйна?!
Коментиран от #23, #25
19:32 15.01.2026
20 Баба Яга е по-хубава
САЩ трябва да защитат американското население на Куба от червените нацисти.
САЩ ще си вземе своето и никой няма да ги спре.
САЩ са АРМИЯ НОМЕР ЕДНО НА СВЕТА.
19:32 15.01.2026
21 Ха ХаХа
До коментар #7 от "Европеец":Кой го интересува какво харесва един цър.ул?🤣
Коментиран от #30
19:33 15.01.2026
22 Българин.
Коментиран от #28
19:33 15.01.2026
23 Да ни пази Аллах
До коментар #19 от "Щооо":Ако утре Турция реши да денацифицира, ще разбереш.
19:33 15.01.2026
24 ЧЕБУРАШКА БЕЗ РУБАШКА
Коментиран от #31
19:34 15.01.2026
25 Против фашизма
До коментар #19 от "Щооо":Денацификации от всякакъв род са империалистически нацизъм.
19:34 15.01.2026
26 Гражданин
19:34 15.01.2026
27 Демократ
19:35 15.01.2026
28 Как мислиш?
До коментар #22 от "Българин.":Я виж, какви са олигарсите и финансистите около Путин. Евреи, че и граждани на Израел.
В България Бойко Българин ли е? Пеевски българин ли е? Костадинов е черен - той е от малцинството.
19:36 15.01.2026
29 БЕЗСИЛНИ ЗА М.О.Ч.А. БЕЗСИЛНИ ЗА ЛЕВА
Коментиран от #32, #34, #36, #39, #41, #42, #48
19:36 15.01.2026
30 Европеец
До коментар #21 от "Ха ХаХа":Явно тебе те интересува като гледам.... Но това си остава твой проблем, сигурно получаваш оргазъм като пишеш едно и също след моите коментари.... Не ми пречиш, безразличен си ми , сега ти отговорих от скука....
19:36 15.01.2026
31 ПАРФЮМИРАН КАЧУР
До коментар #24 от "ЧЕБУРАШКА БЕЗ РУБАШКА":Топорчо накокорченият пори русороби ,пълни ги кат ярки.
19:38 15.01.2026
32 ахмак
До коментар #29 от "БЕЗСИЛНИ ЗА М.О.Ч.А. БЕЗСИЛНИ ЗА ЛЕВА":Ама това истина ли е наистина
19:39 15.01.2026
33 Кубинче
До коментар #8 от "дон Вито":Е как да "вива", като умираме от глад... Бензин нема, ток нема, храним се с боклуци; само комунизъм на всеки ъгъл.
Коментиран от #58
19:39 15.01.2026
34 Ана
До коментар #29 от "БЕЗСИЛНИ ЗА М.О.Ч.А. БЕЗСИЛНИ ЗА ЛЕВА":На мен не ми се вярва ,но знаеш ли?
19:40 15.01.2026
35 Неспазването
19:40 15.01.2026
36 петър Пеев
До коментар #29 от "БЕЗСИЛНИ ЗА М.О.Ч.А. БЕЗСИЛНИ ЗА ЛЕВА":В днешно време всичко е възможно
19:41 15.01.2026
37 Куба либре
19:41 15.01.2026
38 Д-р Марин Белчев
19:42 15.01.2026
39 вяра атова
До коментар #29 от "БЕЗСИЛНИ ЗА М.О.Ч.А. БЕЗСИЛНИ ЗА ЛЕВА":Вярвайте им като си нямате работа
19:42 15.01.2026
40 хаха
19:42 15.01.2026
41 Силистра
До коментар #29 от "БЕЗСИЛНИ ЗА М.О.Ч.А. БЕЗСИЛНИ ЗА ЛЕВА":Аз пък вярвам що да не
19:44 15.01.2026
42 Франция
До коментар #29 от "БЕЗСИЛНИ ЗА М.О.Ч.А. БЕЗСИЛНИ ЗА ЛЕВА":Сигурно си бил там
19:45 15.01.2026
43 Гражданин
19:46 15.01.2026
44 КОКОРЧО РАЗПОРИ- М.О.Ч.А.
Коментиран от #45, #46, #47, #49
19:46 15.01.2026
45 чичо
До коментар #44 от "КОКОРЧО РАЗПОРИ- М.О.Ч.А.":Докато не видя не вярвам
19:47 15.01.2026
46 краси
До коментар #44 от "КОКОРЧО РАЗПОРИ- М.О.Ч.А.":Мен пък не ми пука
19:48 15.01.2026
47 Сашо марков
До коментар #44 от "КОКОРЧО РАЗПОРИ- М.О.Ч.А.":И преди съм го чувал, може и да е вярно. Ще се разбере.
19:50 15.01.2026
48 ман юнайтед
До коментар #29 от "БЕЗСИЛНИ ЗА М.О.Ч.А. БЕЗСИЛНИ ЗА ЛЕВА":Ай млъкни вече ши ти дам левче
19:51 15.01.2026
49 Кюстендил
До коментар #44 от "КОКОРЧО РАЗПОРИ- М.О.Ч.А.":Цял ден не престана, какво ти има пич?
19:52 15.01.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Хайдушките Щати
Жените проститутки, а мъжете келнери и сутеньори.
Фидел ги смачка на таратор и сега искат същото да правят.
Но пассаран !
19:59 15.01.2026
52 Български народ няма
До коментар #50 от "оня с коня":Има турски роби
20:00 15.01.2026
53 Хахахаха
Коментиран от #55, #68
20:02 15.01.2026
54 Хахахаха
Коментиран от #56
20:02 15.01.2026
55 Ха ХаХа
До коментар #53 от "Хахахаха":Хайде да видим козяшки пръч
Коментиран от #60
20:02 15.01.2026
56 Ха ХаХа
До коментар #54 от "Хахахаха":Мелани каза че той няма вече нищо за преместване
20:06 15.01.2026
57 Zахарова
20:09 15.01.2026
58 дон Вито
До коментар #33 от "Кубинче":Санкции драги.
Демократични!
20:10 15.01.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Хахахаха
До коментар #55 от "Ха ХаХа":Това го пишехте и за Венецуела копей! Куба е зависима от внос, а тя вече е блокирана от САЩ. Дали няма да си я вземат без бой, как мислиш?
Коментиран от #62, #65, #69, #70
20:19 15.01.2026
61 Маша
ВЕЛИКА !!!
20:19 15.01.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Тръмп
20:31 15.01.2026
64 Факт
20:33 15.01.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Модна къща
20:36 15.01.2026
67 Спасение няма
-;-
Като Пияната твърди че се били застъпвали за уреждане по политически и Дипломанически път, защо на 24.02.2022 тодина в 5:30 сутринта 200 хиляди солдати навлезоха в несъщестувашата Украйна?!
Аман от лъжливи и агресивни путлеристи?!
20:50 15.01.2026
68 Куба има захарна тръстика и пури
До коментар #53 от "Хахахаха":Какво може да предложи Куба?!
20:54 15.01.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Ко те радва тъ пей
До коментар #60 от "Хахахаха":кражбата, пиратството, тероризма, лъжите и всичко пошло? Това тъ пей е символ на тотална деградация в едно общество! Дори не бих съжалил такъв отпадък на обществото.
Съжалявам, че преча на сайта ви да е залят от тро леи, лъжи и простотия, но не е достойно. Затова когато съм на линия, ще преча на тъпотията и лъжите, които са ви ценни. Ако не разбра, докато съм тук, ще го повтаряме, за да се вижда от всички. Нали съм ясен? 😄
21:10 15.01.2026