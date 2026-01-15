Захарова: Шантажът и заплахите срещу Куба са неприемливи

Русия заяви днес, че използването на език на шантаж и заплахи срещу Куба е неприемливо, след като американският президент Доналд Тръмп призова Хавана да сключи споразумение, преди да е станало твърде късно, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Следим отблизо ситуацията в Латинска Америка и Карибския регион. Разбира се, ние сме загрижени за нарастващото напрежение и ескалацията на агресивната реторика, включително срещу нашата приятелска Република Куба", заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.

"Ние се застъпваме за уреждане на всички междудържавни противоречия по политически и дипломатически път. Убедени сме, че езикът на шантажа и заплахите е просто неприемлив, още повече по отношение на Острова на свободата, неговия народ и правителство, които от десетилетия изпитват на себе си целия ужас на нелегитимни, незаконни и противозаконни санкции, които наистина вече са влезли в историята под името "блокада"", цитира ТАСС думите на Захарова.

Куба реагира остро на призива, отправен от президента на САЩ Доналд Тръмп, да се съгласи на "сделка, преди да е станало прекалено късно". Кубинският министър на външните работи Бруно Родригес обвини Съединените щати в "престъпно поведение", заплашващо световния мир, предаде Ройтерс.

"Никой не ни диктува какво да правим", обяви, от своя страна, президентът Мигел Диас-Канел, цитиран от Франс прес. Диас-Канел отбеляза, че Куба е "свободна, независима страна". "Куба не напада; тя е подложена от 66 години на агресия от страна на Съединените щати", подчерта той.