Медицинска сестра загина при пожар, предизвикан от бунтовници в Иран

10 Януари, 2026 13:47 769 25

Най-малко 50 пожарни коли са били повредени от протестиращи

Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Медицинска сестра загина в ранните часове на 9 януари в резултат на пожар, предизвикан от бунтовници в болница в северозападния ирански град Гилан, съобщи иранската държавна телевизия IRIB.

Най-малко 50 пожарни коли са били повредени от протестиращи в Техеран и други градове, според началника на пожарната служба на провинция Техеран Кодратолах Мохамади.

„В четвъртък вечерта бунтовниците са повредили 43 тежки превозни средства, а до втората нощ броят на повредените превозни средства е достигнал 50“, цитира го държавната телевизия на Иран.

Според Мохамади протестиращите не само са подпалили превозни средства, но и са пречили на работата на пожарникарите. „По време на една операция нашият персонал се е насочвал към горяща жилищна сграда, но бунтовниците са подпалили превозните средства и са им попречили да стигнат до мястото на инцидента“, каза той.

Ръководителят на пожарната служба съобщи също, че в няколко града са регистрирани палежи и нападения срещу съоръжения на спасителните служби: „В Машхад е била подпалена една станция с оборудване, 15 превозни средства са повредени в Исфахан, пет превозни средства в Ахваз и пожарна станция е била подпалена в Шираз. Сградата на Червения полумесец е била подпалена и в град Изе.“

На 29 декември 2025 г. търговци започнаха протести в Техеран поради рязкото понижение на иранския риал. На 30 декември студенти се присъединиха към вълненията. Вълнението се разпространи в повечето големи градове. На 2 януари по улиците се появиха групи от неидентифицирани въоръжени лица, а въоръжените сблъсъци между бунтовници и правоохранителни органи се засилиха.

Вълнението достигна своя връх вечерта на 8 януари, когато най-малко 11 цивилни, включително дете, и няколко служители на реда, включително прокурорът на град Есфарайен, бяха убити от бунтовници. Кметът на Техеран Алиреза Закани съобщи, че бунтовниците са изгорили 25 джамии в столицата, повредили са 26 банки, 3 медицински центъра, 10 правителствени учреждения, 48 пожарни коли, 42 автобуса и линейки, както и 24 апартамента. Иранските власти са определили бунтовниците като терористи и са обвинили Израел и Съединените щати за организирането на безредиците.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
  • 1 Ме бунтовници Милена

    6 9 Отговор
    А протестиращи борещи се за свобода

    13:48 10.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 стоян георгиев

    6 8 Отговор
    Веднага се включи руския акционер в сайта.протестиращите зверове убиха медицинска сестра и иранските власти кротко застреляха 220 от тях...ха...

    Коментиран от #6

    13:54 10.01.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    6 9 Отговор
    Колко ли ще загинат га почнат бунтовете в Масква ?
    Не ми пука.....🎅🎅🎅

    Коментиран от #5

    13:55 10.01.2026

  • 5 джудж ,😡

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":

    На теб ти пука само за зеленият гном , другите не са ти важни ...

    14:01 10.01.2026

  • 6 Парадокс

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    Истината понякога е по-трудна за разбиране от лъжата.

    14:02 10.01.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 3 Отговор
    ТВА ВЕЧЕ СИ Е ТЕОРРИЗЪМ
    ... А НАЙ - ГОЛЕМИТЕ ТЕРОРИСТИ СА ДВАМА АНТИХРИСТИ БИБИ И ДОНАЛД ДЪК

    14:02 10.01.2026

  • 8 а бе факти

    5 2 Отговор
    вие сте доказано лъжливо сайтче оцветено със пари от соросидни организации

    14:04 10.01.2026

  • 9 във ирак

    5 2 Отговор
    преди десетина години същата измет помете историята,и тая измет се казваше идил и т н се същата краварскоплатена измет

    Коментиран от #10, #14

    14:05 10.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    САМО НЕ МОГА ДА РАЗБЕРА ЗАЩО
    СИ ИСКАТ МОНАРХИЯТА
    И ТАМ ДВИЖЕНИЕ НДСВ - РЕЗА ПАХЛАВИ :)
    ....
    ПОЗНАТ СЦЕНАРИЙ :)

    14:09 10.01.2026

  • 12 👌👌👌👌

    4 1 Отговор
    Кметът на Техеран Алиреза Закани съобщи, че бунтовниците са изгорили 25 джамии в столицата. 🤔Излиза че в иран , освен джамии , друго няма🤔🤔

    Коментиран от #15

    14:10 10.01.2026

  • 13 бунтовниците

    3 1 Отговор
    Защо са убили медицинската сестра ? По примера на САЩ или Израел вероятно

    Коментиран от #16

    14:13 10.01.2026

  • 14 Рамбосилек

    1 5 Отговор

    До коментар #9 от "във ирак":

    За комунистическата измет убивала полицаи и взривявала църкви нещо да кажеш? А разните септемврийски възстания и преврати срещу законната власт? Защо ни учехте, че те пък били народни, а не спонсорирани от ЦРУ?

    Коментиран от #18

    14:13 10.01.2026

  • 15 Когато си тъп

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "👌👌👌👌":

    Тъп си до гроб

    14:13 10.01.2026

  • 16 Именно

    2 4 Отговор

    До коментар #13 от "бунтовниците":

    По примера на руснаците дето разрушиха половината болници в Източна Украйна.

    14:14 10.01.2026

  • 17 Хеми значи бензин

    2 1 Отговор
    Няма как т ъп гейрманец да ми дава наклон

    14:14 10.01.2026

  • 18 Ъхъ ъхъ

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "Рамбосилек":

    За бесенето с тел и горенето на живи над 7000 леви интелектуалци в пещите на военните гробища нещо да кажеш.
    Първият фашистки режим но Цанков, който разпалва гражданска война.
    За даването на 50000 лв.срещу отрязана партизанска главахда кажеш нещо.
    За застреляни в упор 12 г.деца?
    За загубените 4 войни,40% територии и убити половинрмилион мъже.
    Та това бил елитът?
    Никакъв Народен съд, нужно е било ликвидация на място както правеха те

    14:18 10.01.2026

  • 19 Бако

    3 1 Отговор
    Агентите на мосад и цру за изгорили женицата .

    14:19 10.01.2026

  • 20 Асен

    0 0 Отговор
    От кога протестиращите за свобода ги наричат бунтовници?

    14:20 10.01.2026

  • 21 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Иранските жълтопаветници са същите шушумиги като Софийската ЛГБТ измет ,чието постижение беше да събори паметника на Съветската армия.

    14:24 10.01.2026

  • 22 Факти

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Александър Георгиев (Коджакафалията) е най-големият дарител в историята на България. Още по турско робство става най-богатият човек в цялата Бургаска околия. Пътува и търгува из цяла Европа, Близкия Изток, Африка и Русия. Преди да почине през 1913 г. дарява цялото си имане на над 600 бедни семейства, вдовици, бежанци, болници, църкви и т.н. Дарението е на стойност 25 милиона златни лева, които днес са над 1 милиард лева! Благодарните бургазлии го наричат "Бащата на Бургас" и му издигат паметник. След 30 години комунистите идват на власт и премахват паметника. На негово място поставят паметник на Георги Димитров. Забранено е да се почита Коджакафалията. Махалата, кръстена на негово име, е преименувана. Издадената за него книга е забранена. Не може да се знае, че най-големият дарител в историята на България е натрупал богатството си под турско робство и после го е раздал на бедните. Трябва да се почита само и единствено Русия. Комунистите са разрушили стотици паметници, манастири и църкви. Премахнали са изключително красивия паметник на Ботев във Враца по проект на австриеца Густав Еберлайн, който по това време е един от най-известните скулптури в Европа. Руското робство съсипа България и още не можем да се оправим.

    Коментиран от #24

    14:27 10.01.2026

  • 23 ФАКТ

    3 0 Отговор
    Долу ръцете от Персия тя е хилядолетна вчерашни престъпници вън от Иран

    14:35 10.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Да Иранския Народ

    0 0 Отговор
    Вече ги наричат Бунтовници .

    А не са ли Освободители
    Които искат да премахнат
    Диктатора Аятолах ?

    14:46 10.01.2026

Новини по държави:
