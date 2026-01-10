Медицинска сестра загина при пожар, предизвикан от бунтовници в Иран

Медицинска сестра загина в ранните часове на 9 януари в резултат на пожар, предизвикан от бунтовници в болница в северозападния ирански град Гилан, съобщи иранската държавна телевизия IRIB.

Най-малко 50 пожарни коли са били повредени от протестиращи в Техеран и други градове, според началника на пожарната служба на провинция Техеран Кодратолах Мохамади.

„В четвъртък вечерта бунтовниците са повредили 43 тежки превозни средства, а до втората нощ броят на повредените превозни средства е достигнал 50“, цитира го държавната телевизия на Иран.

Според Мохамади протестиращите не само са подпалили превозни средства, но и са пречили на работата на пожарникарите. „По време на една операция нашият персонал се е насочвал към горяща жилищна сграда, но бунтовниците са подпалили превозните средства и са им попречили да стигнат до мястото на инцидента“, каза той.

Ръководителят на пожарната служба съобщи също, че в няколко града са регистрирани палежи и нападения срещу съоръжения на спасителните служби: „В Машхад е била подпалена една станция с оборудване, 15 превозни средства са повредени в Исфахан, пет превозни средства в Ахваз и пожарна станция е била подпалена в Шираз. Сградата на Червения полумесец е била подпалена и в град Изе.“

На 29 декември 2025 г. търговци започнаха протести в Техеран поради рязкото понижение на иранския риал. На 30 декември студенти се присъединиха към вълненията. Вълнението се разпространи в повечето големи градове. На 2 януари по улиците се появиха групи от неидентифицирани въоръжени лица, а въоръжените сблъсъци между бунтовници и правоохранителни органи се засилиха.

Вълнението достигна своя връх вечерта на 8 януари, когато най-малко 11 цивилни, включително дете, и няколко служители на реда, включително прокурорът на град Есфарайен, бяха убити от бунтовници. Кметът на Техеран Алиреза Закани съобщи, че бунтовниците са изгорили 25 джамии в столицата, повредили са 26 банки, 3 медицински центъра, 10 правителствени учреждения, 48 пожарни коли, 42 автобуса и линейки, както и 24 апартамента. Иранските власти са определили бунтовниците като терористи и са обвинили Израел и Съединените щати за организирането на безредиците.