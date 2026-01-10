Медицинска сестра загина при пожар, предизвикан от бунтовници в Иран

Медицинска сестра загина в ранните часове на 9 януари в резултат на пожар, предизвикан от бунтовници в болница в северозападния ирански град Гилан, съобщи иранската държавна телевизия IRIB.
Най-малко 50 пожарни коли са били повредени от протестиращи в Техеран и други градове, според началника на пожарната служба на провинция Техеран Кодратолах Мохамади.
„В четвъртък вечерта бунтовниците са повредили 43 тежки превозни средства, а до втората нощ броят на повредените превозни средства е достигнал 50“, цитира го държавната телевизия на Иран.
Според Мохамади протестиращите не само са подпалили превозни средства, но и са пречили на работата на пожарникарите. „По време на една операция нашият персонал се е насочвал към горяща жилищна сграда, но бунтовниците са подпалили превозните средства и са им попречили да стигнат до мястото на инцидента“, каза той.
Ръководителят на пожарната служба съобщи също, че в няколко града са регистрирани палежи и нападения срещу съоръжения на спасителните служби: „В Машхад е била подпалена една станция с оборудване, 15 превозни средства са повредени в Исфахан, пет превозни средства в Ахваз и пожарна станция е била подпалена в Шираз. Сградата на Червения полумесец е била подпалена и в град Изе.“
На 29 декември 2025 г. търговци започнаха протести в Техеран поради рязкото понижение на иранския риал. На 30 декември студенти се присъединиха към вълненията. Вълнението се разпространи в повечето големи градове. На 2 януари по улиците се появиха групи от неидентифицирани въоръжени лица, а въоръжените сблъсъци между бунтовници и правоохранителни органи се засилиха.
Вълнението достигна своя връх вечерта на 8 януари, когато най-малко 11 цивилни, включително дете, и няколко служители на реда, включително прокурорът на град Есфарайен, бяха убити от бунтовници. Кметът на Техеран Алиреза Закани съобщи, че бунтовниците са изгорили 25 джамии в столицата, повредили са 26 банки, 3 медицински центъра, 10 правителствени учреждения, 48 пожарни коли, 42 автобуса и линейки, както и 24 апартамента. Иранските власти са определили бунтовниците като терористи и са обвинили Израел и Съединените щати за организирането на безредиците.
1 Ме бунтовници Милена
13:48 10.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 стоян георгиев
Коментиран от #6
13:54 10.01.2026
4 Владимир Путин, президент
Не ми пука.....🎅🎅🎅
Коментиран от #5
13:55 10.01.2026
5 джудж ,😡
До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":На теб ти пука само за зеленият гном , другите не са ти важни ...
14:01 10.01.2026
6 Парадокс
До коментар #3 от "стоян георгиев":Истината понякога е по-трудна за разбиране от лъжата.
14:02 10.01.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
... А НАЙ - ГОЛЕМИТЕ ТЕРОРИСТИ СА ДВАМА АНТИХРИСТИ БИБИ И ДОНАЛД ДЪК
14:02 10.01.2026
8 а бе факти
14:04 10.01.2026
9 във ирак
Коментиран от #10, #14
14:05 10.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СИ ИСКАТ МОНАРХИЯТА
И ТАМ ДВИЖЕНИЕ НДСВ - РЕЗА ПАХЛАВИ :)
....
ПОЗНАТ СЦЕНАРИЙ :)
14:09 10.01.2026
12 👌👌👌👌
Коментиран от #15
14:10 10.01.2026
13 бунтовниците
Коментиран от #16
14:13 10.01.2026
14 Рамбосилек
До коментар #9 от "във ирак":За комунистическата измет убивала полицаи и взривявала църкви нещо да кажеш? А разните септемврийски възстания и преврати срещу законната власт? Защо ни учехте, че те пък били народни, а не спонсорирани от ЦРУ?
Коментиран от #18
14:13 10.01.2026
15 Когато си тъп
До коментар #12 от "👌👌👌👌":Тъп си до гроб
14:13 10.01.2026
16 Именно
До коментар #13 от "бунтовниците":По примера на руснаците дето разрушиха половината болници в Източна Украйна.
14:14 10.01.2026
17 Хеми значи бензин
14:14 10.01.2026
18 Ъхъ ъхъ
До коментар #14 от "Рамбосилек":За бесенето с тел и горенето на живи над 7000 леви интелектуалци в пещите на военните гробища нещо да кажеш.
Първият фашистки режим но Цанков, който разпалва гражданска война.
За даването на 50000 лв.срещу отрязана партизанска главахда кажеш нещо.
За застреляни в упор 12 г.деца?
За загубените 4 войни,40% територии и убити половинрмилион мъже.
Та това бил елитът?
Никакъв Народен съд, нужно е било ликвидация на място както правеха те
14:18 10.01.2026
19 Бако
14:19 10.01.2026
20 Асен
14:20 10.01.2026
21 Сатана Z
14:24 10.01.2026
22 Факти
До коментар #2 от "Сатана Z":Александър Георгиев (Коджакафалията) е най-големият дарител в историята на България. Още по турско робство става най-богатият човек в цялата Бургаска околия. Пътува и търгува из цяла Европа, Близкия Изток, Африка и Русия. Преди да почине през 1913 г. дарява цялото си имане на над 600 бедни семейства, вдовици, бежанци, болници, църкви и т.н. Дарението е на стойност 25 милиона златни лева, които днес са над 1 милиард лева! Благодарните бургазлии го наричат "Бащата на Бургас" и му издигат паметник. След 30 години комунистите идват на власт и премахват паметника. На негово място поставят паметник на Георги Димитров. Забранено е да се почита Коджакафалията. Махалата, кръстена на негово име, е преименувана. Издадената за него книга е забранена. Не може да се знае, че най-големият дарител в историята на България е натрупал богатството си под турско робство и после го е раздал на бедните. Трябва да се почита само и единствено Русия. Комунистите са разрушили стотици паметници, манастири и църкви. Премахнали са изключително красивия паметник на Ботев във Враца по проект на австриеца Густав Еберлайн, който по това време е един от най-известните скулптури в Европа. Руското робство съсипа България и още не можем да се оправим.
Коментиран от #24
14:27 10.01.2026
23 ФАКТ
14:35 10.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Да Иранския Народ
А не са ли Освободители
Които искат да премахнат
Диктатора Аятолах ?
14:46 10.01.2026