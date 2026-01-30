Тръмп: Имаме много големи, много мощни кораби, които в момента се насочват към Иран

Правителството на САЩ все още оставя отворена опцията за военен удар срещу Иран, но се надява на диалог с Техеран. Президентът Доналд Тръмп посочи, че ще проведе разговори с иранското ръководство, но същевременно изпрати още един военен кораб в региона, информира вестник "Велт", пише БТА в прегледа на печата.

На премиерата на документален филм за съпругата си Мелания Тръмп във Вашингтон, Тръмп отговори на въпрос на журналист относно евентуални преговори с Техеран. "Възнамерявам да го направя, да", каза американският президент.

И още: "Имаме много големи, много мощни кораби, които в момента се насочват към Иран и би било чудесно, ако не се налага да ги използваме". Тръмп обаче не даде подробности за естеството или времето на евентуалния диалог. Той също така не каза кой ще води преговорите от името на Вашингтон.

След бруталното потушаване на последните протести в Иран, САЩ не изключиха нова военна операция срещу страната и изпратиха военни кораби, като самолетоносача "Ейбрахам Линкълн", в региона. Вчера според Ройтерс и Cи Би Ес там е пристигнал и още един разрушител. С това общият брой на военните кораби в региона достига десет.

Шефът на Пентагона Пийт Хегсет заяви, че военните сега очакват заповедите на Тръмп: "Готови сме да изпълним всичко, което президентът поиска от министерството на войната", каза Хегсет.

Според "Ню Йорк Таймс", който се позовава на правителствени източници, на Тръмп са били представени различни варианти за военни удари през последните дни, но той все още не е взел решение. Допълнителни варианти все още се разработват и обсъждат. Все още няма консенсус относно целта на евентуални военни действия.

Вестникът изброява три варианта, които са били обсъждани досега. Най-рискованият би бил да се изпратят американски войски в Иран, за да унищожат онези части от ядрените съоръжения, които са оцелели след американските въздушни удари през юни . Тръмп обаче публично се позова и на неуспешната специална операция за освобождаване на 52 заложници в Иран през 1980 г. по времето на президента Джими Картър, като я нарича "поучителна история".

Друг вариант би била серия от военни удари срещу цели на иранското ръководство, с цел отстраняване на 86-годишния върховен лидер аятолах Али Хаменей с подкрепата на иранските сили. Предстои обаче да се види дали потенциалните наследници биха били по-склонни да сътрудничат със САЩ при тази стратегия.

Според "Ню Йорк Таймс", Израел настоятелно призовава правителството на САЩ да обмисли трети вариант: съвместни въздушни удари срещу ракетната програма на Иран. Разузнавателни данни сочат, че Иран до голяма степен е възстановил програмата след дванадесетдневната война с Израел през юни. Иран използва тези ракети, за да заплашва Израел.

Дали преговорите с Иран ще продължат е под въпрос. През 2015 г. петте постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН – Китай, Франция, Русия, Великобритания и САЩ – заедно с Германия и ЕС, сключиха споразумение с Иран, което имаше за цел да позволи използването на ядрена енергия за мирни цели.

През 2018 г., по време на първия мандат на Тръмп, САЩ се оттеглиха от сделката – отчасти поради слабия контрол и защото Иран продължи да работи по своята конвенционална ракетна програма. Оттогава Тръмп е яростен критик на споразумението, което в крайна сметка се разпадна през 2025 г. с оттеглянето на Иран.

"Като главнокомандващ на най-мощните въоръжени сили в света, президентът Тръмп разполага с много възможности по отношение на Иран", заяви говорителка на Белия дом пред "Ню Йорк Таймс". "Президентът заяви, че се надява, че няма да са необходими действия, но иранският режим трябва да постигне споразумение, преди да е станало твърде късно."

И "Франкфуртер Рундшау" търси отговор на въпроса ще има ли наистина военна конфронтация между САЩ и режима в Техеран и как биха могли да процедират въоръжените сили на САЩ.

Самолетоносачът "Ейбрахам Линкълн" вече е в Персийския залив, а десет военни кораба са заели позиции . Но експерти подозират, че тази армада може да е просто тактика за отвличане на вниманието. Истинският удар срещу Иран може да дойде от бомбардировачи B-2, които през миналата година унищожиха ирански ядрени съоръжения, пише вестникът.

"Франкфуртер Руншау" припомня успешната операция "Среднощен чук" от юни 2025 г., когато бомбардировачите B-2 унищожиха подземните ядрени съоръжения във Фордоу и Натанз с 14 бомби за разрушаване на бункери. Шест бомбардировача B-2 демонстративно прелетяха над Тихия океан към Гуам – за отвличане на вниманието. Всъщност бобардировките бяха извършени от самолети, тайно прелетели от Мисури през Атлантика. Въпросът е дали подобно отвличане на вниманието може да се повтори сега . Докато флотилията около "Ейбрахам Линкълн" привлича цялото внимание, стелт бомбардировачите може вече тайно да кацат в американската база Диего Гарсия или другаде.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио конкретизира заплахата: "Ако имаме доказателства, че атака срещу нашите войски в региона е неизбежна, ще действаме, за да защитим персонала си в региона“, заяви той пред Сената на САЩ . Приблизително 30 000 американски войници са разположени в осем или девет обекта – всички в обсега на иранските ракети, посочва "Франкфуртер Рундшау".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ескалира реториката си: "Времето изтича. Следващата атака ще бъде много по-лоша", предупреди той чрез социалната мрежа "Трут Соушъл". Неговото послание, според "Франкфуртер Рундшау" е : Преговаряйте за ядрена сделка или се изправете пред повторение на "Операция Среднощен чук".

Списание "Форбс" идентифицира вероятните цели: командни центрове около аятолах Хаменей, останалите ядрени съоръжения и командни центрове на Революционната гвардия. За разлика от първата атака, този път Тръмп би могъл да се насочи директно към висшето ръководство в Иран. Списанието посочва, че бомбардировачите B-2 са единствените самолети в света, способни да носят тежки бомби за разрушаване на бункери", които могат да проникнат през 90 метра скала и бетон – достатъчно, за да унищожат всеки ирански бункерен комплекс.

"Вашингтон пост" търси отговор на въпроса за каква мисия беше изпратена в района на Персийския залив "масивната армада", както я определи самият президент на САЩ Доналд Тръмп в социалната мрежа "Трут Соушъл".

Вестникът припомня, че първоначално Тръмп се отказа от удар срещу Иран, след като чу опасенията на чуждестранни съюзници и военни съветници, които се опасяваха от недостатъчно военно присъствие на САЩ в региона, за да отблъснат потенциалния отговор на Техеран. Но Вашингтон изпрати ударната група на самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" , модерни разузнавателни самолети и други военни средства в Близкия изток, въпреки че протестите в Иран до голяма степен бяха спрели, когато самолетоносачът пристигна в региона тази седмица.

Тръмп оставя отворен въпросът за целта на изпращането на армадата – "готова, желае и е способна бързо да изпълни мисията си, с голяма скорост и сила, ако е необходимо", без да уточнява каква е.

Вестникът припомня казаното от държавния секретар Марко Рубио пред Комисията по външни работи на Сената, който заяви, че армадата е изпратена за "превантивно предотвратяване" на иранска атака срещу десетки хиляди американски военнослужещи, които са разположени в бази в Бахрейн, Катар, Саудитска Арабия и другаде в Близкия изток. Рубио също допусна, че затихналите протести могат да бъдат подновени. В същото време "Вашингтон пост" отбелязва, че режимът в Иран не е дал никакви индикации, че планира превантивна атака срещу американските сили, въпреки че обеща да отговори агресивно, ако САЩ или Израел ударят първи.