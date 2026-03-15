Кирил Дмитриев: Тръмп се отнасял със Зеленски като с негов син? Много съмнително...

Кирил Дмитриев, специален представител на президента на Руската федерация за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди страни, коментира твърдението на Володимир Зеленски, че президентът на САЩ Доналд Тръмп се отнася с него като със син.

„Зеленски каза, че Тръмп се отнася с него като със син. Мнозина се съмняват в това“, написа Дмитриев в X.

Той коментира публикация на зам.-съветника на президента на САЩ Стив Кортез, който твърди, че "Зеленски не е нито син на Тръмп, нито проблем за САЩ".

По-рано днес Тръмп заяви, че „последният човек, от когото ние се нуждаем от помощ, е Зеленски.“

„Изненадан съм, че Зеленски не иска да сключи сделка. Кажете му да сключи сделка, защото Путин. Много по-трудно е да се преговаря със Зеленски“, каза Тръмп в интервю за NBC News.