Кирил Дмитриев: Тръмп се отнасял със Зеленски като с негов син? Много съмнително...

15 Март, 2026 06:27, обновена 15 Март, 2026 06:36 870 8

Той не е нито син на президента, нито проблем за САЩ, заяви зам.-съветникът на президента на САЩ Стив Кортез

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кирил Дмитриев, специален представител на президента на Руската федерация за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди страни, коментира твърдението на Володимир Зеленски, че президентът на САЩ Доналд Тръмп се отнася с него като със син.

„Зеленски каза, че Тръмп се отнася с него като със син. Мнозина се съмняват в това“, написа Дмитриев в X.

Той коментира публикация на зам.-съветника на президента на САЩ Стив Кортез, който твърди, че "Зеленски не е нито син на Тръмп, нито проблем за САЩ".

По-рано днес Тръмп заяви, че „последният човек, от когото ние се нуждаем от помощ, е Зеленски.“

„Изненадан съм, че Зеленски не иска да сключи сделка. Кажете му да сключи сделка, защото Путин. Много по-трудно е да се преговаря със Зеленски“, каза Тръмп в интервю за NBC News.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 3 Отговор
    ма що намразихте Тръмпягата?нали ,му се кефихте навремето?

    06:40 15.03.2026

  • 2 Бикът от Шри Ланка

    2 2 Отговор
    НА ПУТИНАНУСА Е КАТО ВУЛКАН

    06:43 15.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пак някой е писал и спал...!

    5 0 Отговор
    ,,Кажете му да сключи сделка, защото Путин."
    Какво-,,Путин"...?!?!

    06:47 15.03.2026

  • 5 ЗЕЛЕНСКИ В ШОК!

    5 1 Отговор
    По-рано днес Тръмп заяви, че „последният човек, от когото ние се нуждаем от помощ, е Зеленски.“
    😨😓😮‍💨🙄🫢

    06:50 15.03.2026

  • 6 а бе..

    2 1 Отговор
    Китайскио нострадамус го каза..че масква бавно но славно ще батише бандерците..а зеления мухал ще батише икономиката на урсулците,сега чека от тях още сто млрда оти е обещал с тях на дъртио пфайзерски джендър урсуль да си върне поне един блок от запорожката аец..та она целата струва 60 млрда $

    06:51 15.03.2026

  • 7 Уса

    1 0 Отговор
    Бащата на Зеленски е Байдн..Кой не е порил украинки...

    07:04 15.03.2026

  • 8 Констатация

    0 0 Отговор
    Нема нужда да Клоуна да му е като син, достатъчно е да му бъде послушна Марионетка!!! В тази шахматна партия, Рижавия го играе "добрия полицай", а Европа "лошия", пита се: Дедо Путин разбира ли, че го играят? Накрая пак ще се изцепи по ТВ екрана с коронния си лаф: "Нас обманули!!!" -))))))

    07:08 15.03.2026

