Веселин Вучков: Деликатно отклоних предложението да съм вътрешен министър в служебния кабинет

„Да, имах среща с господин Андрей Гюров. Имахме един сравнително продължителен разговор, на който деликатно отклоних предложението да поема министерски пост в това служебно правителство.“ Това каза в предаването „120 минути“ по БТВ бившият министър на вътрешните работи и бивш депутат от ГЕРБ проф. Веселин Вучков.
Като основен мотив за отказа той посочи дистанцията си от активната политика през последните близо 10 години.
Назначаването и последвалата оставка на Стоил Цицелков като вицепремиер по честни избори Вучков определи като „лош старт“ за служебното правителство.
Според него ролята на специален вицепремиер по изборите е спорна.
„Не съм сигурен дали е необходимо в българския Министерски съвет да има специален вицепремиер по въпроса да проведем сравнително прилични, т.е. честни избори“, коментира Вучков.
Той подчерта, че провеждането на честни избори е отговорност на целия кабинет: „В крайна сметка това е професионална, политическа, обществена дейност на всеки министър, особено в служебно правителство.“
Вучков коментира и евентуална смяна на главния секретар на МВР, като подчерта, че всеки министър има право да подбере екипа си.
„Главният секретар на вътрешното министерство не се е появил нито веднъж пред медия. Според мен на него може да му се пише наистина едно много голямо отсъствие, при това неизвинено отсъствие“, каза бившият вътрешен министър за Мирослав Рашков, който е на поста главен секретар от 28 август 2025 г.
За трагичния случай „Петрохан-Околчица“ Вучков разкритикува закъснялата реакция на институциите. По думите му прекалено дълго се е отложила първата пресконференция.
Той изрази притеснение и от факта, че в продължение на години различни институции са работили по сигнали за групата около Ивайло Калушев, но без видим резултат.
„Всичко това е потънало в студенината на чиновническото безхаберие“, смята бившият вътрешен министър.
Вучков постави и въпроса за дейността на структури, представящи се с отличителни знаци, създаващи впечатление за държавна легитимност: „Това не може да бъде преотстъпена дейност на частна структура. Това е много важен въпрос.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Каква
Коментиран от #3, #11
19:41 22.02.2026
2 Голямата глава
19:41 22.02.2026
3 Виж сега,
До коментар #1 от "Каква":Всички са вперили погледи в министъра на вътрешните работи, защото герберо-пеевските престъпници вече купуват гласове и подготвят фалшифициране на изборите. МВР е институцията, която трябва да залови всички тези престъпници. Иска се денонощна работа и всички разчитат на служебния министър на вътрешните работи да си свърши работата перфектно.
Коментиран от #10
19:46 22.02.2026
4 6699
19:56 22.02.2026
5 Пуфи
Коментиран от #13
19:58 22.02.2026
7 6699
20:06 22.02.2026
8 ООрана държава
20:07 22.02.2026
9 Да,бе
20:16 22.02.2026
10 Питане
До коментар #3 от "Виж сега,":Дали комунистическите "престъпници"
/цитат/ на сина на товариш Решетников и другарката Импексова стоят мирно ?
И друго да те питам : Защо там където СТЕ чучнали Альоша НЕ Е ЛИ МЯСТОТО ЗА ПАМЕТНИКА НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА - Васил Левски ???
Неговият малък паметник - в краката на поробителя !
И още да те питам - хиляди са руските паметници в България. ЗАЩО НЯМА ПОНЕ ЕДИН в Русия на български национален герой ???
Знам, че ти и твойте съидейници ще ме удостоите с "-".. Така е защото за вас Русия ви е като майка, а България - като някаква там без значение !
20:17 22.02.2026
11 Европеец
До коментар #1 от "Каква":Вучков макар и кадър на ГЕРБ един от малкото стойностни хора разбиращи батака МВР.....
20:54 22.02.2026
12 Помним
22:46 22.02.2026
13 Българин
До коментар #5 от "Пуфи":Тоя е изключително зле! Преди време бойко го направи министър и тоя толкова си беше повярвал, че дори не знаеше, че основната му задача е да служи на ДПС. За това и след 3 дена го махнаха!
23:43 22.02.2026