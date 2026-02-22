Веселин Вучков: Деликатно отклоних предложението да съм вътрешен министър в служебния кабинет

„Да, имах среща с господин Андрей Гюров. Имахме един сравнително продължителен разговор, на който деликатно отклоних предложението да поема министерски пост в това служебно правителство.“ Това каза в предаването „120 минути“ по БТВ бившият министър на вътрешните работи и бивш депутат от ГЕРБ проф. Веселин Вучков.

Като основен мотив за отказа той посочи дистанцията си от активната политика през последните близо 10 години.

Назначаването и последвалата оставка на Стоил Цицелков като вицепремиер по честни избори Вучков определи като „лош старт“ за служебното правителство.

Според него ролята на специален вицепремиер по изборите е спорна.

„Не съм сигурен дали е необходимо в българския Министерски съвет да има специален вицепремиер по въпроса да проведем сравнително прилични, т.е. честни избори“, коментира Вучков.

Той подчерта, че провеждането на честни избори е отговорност на целия кабинет: „В крайна сметка това е професионална, политическа, обществена дейност на всеки министър, особено в служебно правителство.“

Вучков коментира и евентуална смяна на главния секретар на МВР, като подчерта, че всеки министър има право да подбере екипа си.

„Главният секретар на вътрешното министерство не се е появил нито веднъж пред медия. Според мен на него може да му се пише наистина едно много голямо отсъствие, при това неизвинено отсъствие“, каза бившият вътрешен министър за Мирослав Рашков, който е на поста главен секретар от 28 август 2025 г.

За трагичния случай „Петрохан-Околчица“ Вучков разкритикува закъснялата реакция на институциите. По думите му прекалено дълго се е отложила първата пресконференция.

Той изрази притеснение и от факта, че в продължение на години различни институции са работили по сигнали за групата около Ивайло Калушев, но без видим резултат.

„Всичко това е потънало в студенината на чиновническото безхаберие“, смята бившият вътрешен министър.

Вучков постави и въпроса за дейността на структури, представящи се с отличителни знаци, създаващи впечатление за държавна легитимност: „Това не може да бъде преотстъпена дейност на частна структура. Това е много важен въпрос.“