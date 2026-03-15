Жители на Каблешково излизат на протест заради лош път

Днес отново има протест заради разбит път. Жители на Каблешково и околните населени места излизат на протест, заради лошото състояние на пътя между Бургас и Каблешково.



Недоволството ескалира след години сигнали за лошото състояние на настилката.

Това е втори протест за по-малко от месец с настояване за спешни действия, като жителите вече са внесли подписка до няколко държавни и местни институции.

Тя е подкрепена от повече от 3600 души с искане за незабавен основен ремонт на пътя.

Такъв не е правен повече от 35 години, а пътят е алтернативен между Слънчев бряг и Несебър.