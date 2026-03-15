Жители на Каблешково излизат на протест заради лош път

15 Март, 2026 11:32, обновена 15 Март, 2026 10:49

Недоволството ескалира след години сигнали за състоянието на настилката

Снимка: БНТ
Днес отново има протест заради разбит път. Жители на Каблешково и околните населени места излизат на протест, заради лошото състояние на пътя между Бургас и Каблешково.

Недоволството ескалира след години сигнали за лошото състояние на настилката.

Това е втори протест за по-малко от месец с настояване за спешни действия, като жителите вече са внесли подписка до няколко държавни и местни институции.

Тя е подкрепена от повече от 3600 души с искане за незабавен основен ремонт на пътя.

Такъв не е правен повече от 35 години, а пътят е алтернативен между Слънчев бряг и Несебър.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 очевидец

    1 0 Отговор
    Евродепутати търсят Иран на картата, един дори посочи България 😂😂😂
    И тези клоуни пишат декларации против един народ и държава без дори да знаят къде се намира🤦

    10:51 15.03.2026

  • 2 излизат на протест заради лош път

    3 0 Отговор
    важното е пак да гласувате за същите дето прибират парите от данъците ви и ддс и осигуровки
    и се чудите що не се ремонтира

    10:53 15.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 бою циганина

    0 0 Отговор
    направи хиляди километри мъдисрали

    11:00 15.03.2026

