Жители на Каблешково излизат на протест заради лош път

Днес отново има протест заради разбит път. Жители на Каблешково и околните населени места излизат на протест, заради лошото състояние на пътя между Бургас и Каблешково.
Недоволството ескалира след години сигнали за лошото състояние на настилката.
Това е втори протест за по-малко от месец с настояване за спешни действия, като жителите вече са внесли подписка до няколко държавни и местни институции.
Тя е подкрепена от повече от 3600 души с искане за незабавен основен ремонт на пътя.
Такъв не е правен повече от 35 години, а пътят е алтернативен между Слънчев бряг и Несебър.
