Автобусните превозвачи искат компенсации от държавата

15 Март, 2026 11:32, обновена 15 Март, 2026 10:46 360 5

Пътническите превози у нас в момента работят на загуба, твърдят браншовиците

Пътническите превози у нас в момента работят на загуба, твърдят браншовиците. Цените на билетите не са пипани от години.

Заради голямото увеличение на цените на горивата компаниите ще поискат държавата да създаде механизъм те да бъдат компенсирани.

Засега не се очаква повишаване на билетите за междуградските линии, нито спиране на услугата. Горивата стигат до 1,50 евро за литър, а експертите предвиждат и увеличение до 30%. За да не плащат повече потребителите, от пътническите превози ще поискат компенсации от държавата. Такива е имало последно в началото на войната в Украйна.

От Съюза на международните превозвачи също предупредиха за риск от фалити в транспортния сектор. Те поскаха от държавата да приеме спешни национални механизми за компенсиране на извънредния ръст на разходите за гориво.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    Бойко Борисов си купи Мазерати за 30 млн долара чрез Юнион Ивкони.А сега иска компенсации.

    10:47 15.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    750 евро от билети за курс а гориво 150 евро.600 евро на курс чиста печалба.

    10:50 15.03.2026

  • 3 разбрахме вече няколко пъти от завчера

    2 0 Отговор
    сега уж бнр го казва
    или сте пак вие писарите

    10:50 15.03.2026

  • 4 Бонев

    3 0 Отговор
    Когато печелят всички искат капитализъм, когато губят почват да искат социализъм.

    10:55 15.03.2026

  • 5 морския

    2 0 Отговор
    който пътува да си плаща !!! никакви компенсации !!!

    10:56 15.03.2026

