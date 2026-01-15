От февруари! ЕС понижава още тавана на цените на руския петрол

Европейският съюз ще понижи тавана на цените на руския петрол до 44,1 долара за барел от 1 февруари, според решението на Съвета на ЕС, пише Фокус.
В края на 2022 г. бе въведен лимит от 60 долара, а в началото на есента на 2025 г. той беше понижен до 47,6 долара. Той ще бъде в сила до 31 януари.
Те взеха решение да установят максимална цена за руския суров петрол поради продължаващите военни действия в Украйна. През февруари 2023 г. влязоха в сила ограничения за нефтопродуктите: 100 долара за барел за дизелово гориво (тъй като то се продава с надценка в сравнение със суровия нефт) и 45 долара за барел мазут, който се продава с отстъпка.
Русия въведе ответни мерки и забрани износа на петрол и нефтопродукти по договори, чиито условия следват тавана на цените на петрола. Забраната бе удължавана многократно, за последен път – до 30 юни 2026 г.
През декември Reuters съобщи, че Г-7 и Европейският съюз обсъждат идеята за замяна на тавана на цените с пълна забрана за предоставяне на услуги по транспортиране на руски петрол по море. Преди това в ЕС разглеждаха инициатива, която предполага автоматично преразглеждане на ценовия лимит на всеки три месеца, в зависимост от пазарната стойност на петрола.
13:05 15.01.2026
2 дон Вито
Лукови глави неадекватни......
13:06 15.01.2026
3 А защо
Питам правителството/т.нар./.
13:06 15.01.2026
4 Защо не -40?
13:08 15.01.2026
5 Вашето мнение
13:08 15.01.2026
6 Значи ЕС още купува
13:09 15.01.2026
7 Атлантик стана синоним на фекален
13:10 15.01.2026
8 Атлантизма е еманацията на нацизма...
13:11 15.01.2026
9 Мишел
13:11 15.01.2026
10 Спасение няма
-;-
Анашата руско/путлеристка рафинерия кога ща вдигне цените по бензиностанциите!!
13:12 15.01.2026
11 дончичо
До коментар #4 от "Защо не -40?":Какво ще купуваш ти,ве!? Купува тоя дето има пари,ПАРИ! А ти нямаш,няма и да имаш!!!
13:13 15.01.2026
12 Поредната
13:13 15.01.2026
13 Може
13:13 15.01.2026
14 Розовото пони Путин
До коментар #1 от "Вашето мнение":Много съм притеснен от фалита на Газпром. Добре че е Песков да ме утешава в бункера 🌈
13:13 15.01.2026
16 Учуден
Нали Европата нямаше да купува изобщо руски петрол - какво стана. Нали се беше отказала на 100% от руския петрол.
13:16 15.01.2026
17 Путлер може и да си вярва
До коментар #14 от "Розовото пони Путин":Розовото пони Путин
До коментар 1 от "Вашето мнение":
Много съм притеснен от фалита на Газпром. Добре че е Песков да ме утешава в бункера
-;-
Ама и Песков ли вечее на сигурно в Бункера!
Колко ли Бункери имат Рашистите!
13:16 15.01.2026
18 Антипазарна Европа
13:17 15.01.2026
19 Гадно
До коментар #2 от "дон Вито":дон Вито
А кога ще приемат отрицателни цени?
Лукови глави неадекватни......
-;-
Какво е това отрицателна цена?
да не би рафинерията да почне да ни плаща та да купуваме боклуците й?!
13:17 15.01.2026
20 Пешо Мастиката
- От февруари понижавам тавана на цените на пиенето на 1 евро на литър!!!
Ама кръчмарят ми се ухили и си го премести в другия крачол.
13:19 15.01.2026
22 Съвсем
До коментар #10 от "Спасение няма":малко остана - петнайсетина дена само, докато напълно приемем евтото и после гааз до дупка.
13:20 15.01.2026
24 Е С може да си понижава тяхния Петрол!
13:20 15.01.2026
25 А относно краденият от САЩ петрол
13:20 15.01.2026
27 Запознат
До коментар #10 от "Спасение няма":"Анашата руско/путлеристка рафинерия"
Оказа се че била на едни евреи от краварника "нашата" рафинерия а на тях е позволено да си вдигат цените и да не плащат данъци.
13:22 15.01.2026
28 Не ме интересува Европейският съюз
13:23 15.01.2026
29 Нещо такова
До коментар #19 от "Гадно":Плащаме за реклама на еврото по БНТ и цените се повишават двойно с въвеждането му.
13:23 15.01.2026
30 Просто човек
13:24 15.01.2026
32 Колко?
До коментар #1 от "Вашето мнение":Цената не се вдигна много, само 5-6 пъти.
13:25 15.01.2026
33 Спасение няма
До коментар #30 от "Просто човек":Просто човек
Нека потъва Блатото…
-;-
Дано да спре Усрацията на рашистите и да се организираме за вдигате на Украинската стена!
13:25 15.01.2026
34 Надявам се
13:26 15.01.2026
36 Атина Палада
13:27 15.01.2026
37 Зевзек
До коментар #30 от "Просто човек":Само че "блатото" върви напред а потъна джендърския ЕССР. Нали ни уверявахте още 2022 че до 3 месеца Русия ще фалира и ще се разпадне пък то НАТО-то се разпадна а ЕС фалира.
13:28 15.01.2026
38 Само неадекватен човек
13:28 15.01.2026
39 Пробвали са тая тактика
До коментар #4 от "Защо не -40?":на Женския пазар в Брюксел но нещое не се е получило.
Еврпоейската комисия е назначила ескперти да разследват защо не е станало.
13:28 15.01.2026
41 Евродебил
13:30 15.01.2026
42 Зевзек
До коментар #33 от "Спасение няма":"и да се организираме за вдигате на Украинската стена"
Освен на София-прайд да се организирате аз друг начин не виждам.
13:30 15.01.2026
43 Защо бре гнусни атлантически предатели
13:31 15.01.2026
46 Перо
13:34 15.01.2026
47 Атлантическите предатели
До коментар #28 от "Не ме интересува Европейският съюз":Винаги са анонимни. Страх ги е от Народен съд. Тези които са към ЕК са абсолютно неизвестни олигофрени. Скоро ги разглеждах кои са. Нито една популярна личност няма
13:34 15.01.2026
48 Морски
До коментар #37 от "Зевзек":И докато в Русия раздават купони за хляб, копейкаджиите ще продължават да сънуват "икономическия просперитет " на бедната руска мечка 🤣🐻🤣🐻🤣
13:37 15.01.2026
49 Търновец
13:37 15.01.2026
50 !!!?
До коментар #18 от "Антипазарна Европа":Богатите държави винаги имат бъдеще, Русия да му мисли, че е скъсана отвсякъде.
13:39 15.01.2026
51 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #50 от "!!!?":И откога ДЛЪЖНИЦИТЕ са богати 🤔❓
13:45 15.01.2026
52 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
13:47 15.01.2026
53 !!!?
До коментар #51 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ето го клуба на богатите за 2025 година, за какво са произвели, в трилиони -$ :
1.САЩ- $30,62 , 2. Китай- $19,40, 3. Германия -$5,01, 4. Япония- $4,28, 5. Индия - $4,13, 6. Великобритания -$3,96, 7. Франция - $3,21.
Това е положението, дори и да не ви харесва.
13:52 15.01.2026
54 Атина Палада
До коментар #50 от "!!!?":Ти явно си пил американска белина:)) Русия е най богатата страна на света ..Да я сравняваш с фалиралите Западняци е все едно да сравняваш банкер с клошар...
13:53 15.01.2026
55 Атина Палада
До коментар #53 от "!!!?":Говориш за фятни пари:)защото никога не си чувал за реална икономика...
13:54 15.01.2026
56 ПЕНКО
13:58 15.01.2026
57 Берлин
До коментар #49 от "Търновец":Погледни кой на първо място по консумацията на алкохола: 1- Румъния, Молдова, Испания, Англия,Латвия, Естония, Полша Литва, Словакия, Германия, Люксембург, България ,Русия на 37 място.
Коментиран от #67
14:00 15.01.2026
58 !!!?
До коментар #54 от "Атина Палада":За съжаление на русофилите, Русия никога не е била сред богатите държава. Имаше някакви шансове да се доближи до Италия и Испания през 2021, но не успя. Останаха си неразвита държава. Сега вече са в процес на свободно падане.
14:02 15.01.2026
59 Хехе
14:02 15.01.2026
60 ВВП
14:04 15.01.2026
61 Затова
До коментар #18 от "Антипазарна Европа":ли всичко живо от цял свят, включително от Русия, се избива да се довлече да живее в Европа? Много странно, явно всичките са мазохисти и бягат от хубавото в лошото ЕС дето няма бъдеще
14:04 15.01.2026
62 Усеща
До коментар #3 от "А защо":се, бензинът е много по-евтин от преди войната!
14:05 15.01.2026
63 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #53 от "!!!?":Значи са произвели стоки за 30 трилиона,
а дължат над 34 трилиона❗
И дългът им постоянно расте и расте❗
От години ЗАТЪВАТ все повече и повече в дългове, ама били БОГАТИ‼️
14:06 15.01.2026
64 Европеец
До коментар #1 от "Вашето мнение":Моето мнение е,че Европата е една фригидна бабичка мераклийка.....
14:08 15.01.2026
65 Мишел
14:08 15.01.2026
66 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #59 от "Хехе":ХАХО, ще те разочаровам, но цената на бензина у нас НЯМА НИЩО ОБЩО С ЦЕНАТА на петрола по борсите❗
Направи справка колко беше литър бензин при 140$/барел и колко при 70$/барел‼️
Ще се изненадАш, че разликата беше няколко стотинки😀😀😀
14:09 15.01.2026
67 Русия
До коментар #57 от "Берлин":е на първо място в света, по пиене на одеколон и антифриз. Вероятно и затова е на първите места по смъртност в света, като причина, освен лошото им здравеопазване и хигиена.
14:11 15.01.2026