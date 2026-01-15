От февруари! ЕС понижава още тавана на цените на руския петрол

Европейският съюз ще понижи тавана на цените на руския петрол до 44,1 долара за барел от 1 февруари, според решението на Съвета на ЕС, пише Фокус.



В края на 2022 г. бе въведен лимит от 60 долара, а в началото на есента на 2025 г. той беше понижен до 47,6 долара. Той ще бъде в сила до 31 януари.



Те взеха решение да установят максимална цена за руския суров петрол поради продължаващите военни действия в Украйна. През февруари 2023 г. влязоха в сила ограничения за нефтопродуктите: 100 долара за барел за дизелово гориво (тъй като то се продава с надценка в сравнение със суровия нефт) и 45 долара за барел мазут, който се продава с отстъпка.



Русия въведе ответни мерки и забрани износа на петрол и нефтопродукти по договори, чиито условия следват тавана на цените на петрола. Забраната бе удължавана многократно, за последен път – до 30 юни 2026 г.



През декември Reuters съобщи, че Г-7 и Европейският съюз обсъждат идеята за замяна на тавана на цените с пълна забрана за предоставяне на услуги по транспортиране на руски петрол по море. Преди това в ЕС разглеждаха инициатива, която предполага автоматично преразглеждане на ценовия лимит на всеки три месеца, в зависимост от пазарната стойност на петрола.

