Новини
Свят »
От февруари! ЕС понижава още тавана на цените на руския петрол
  Тема: Украйна

От февруари! ЕС понижава още тавана на цените на руския петрол

15 Януари, 2026 13:03 1 107 67

  • русия-
  • петрол-
  • нефт-
  • санкции-
  • лукойл-
  • роснефт-
  • рубла-
  • опек

Москва въведе ответни мерки и забрани износа на петрол и нефтопродукти по договори, чиито условия следват тавана на цените на суровината

От февруари! ЕС понижава още тавана на цените на руския петрол - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европейският съюз ще понижи тавана на цените на руския петрол до 44,1 долара за барел от 1 февруари, според решението на Съвета на ЕС, пише Фокус.

В края на 2022 г. бе въведен лимит от 60 долара, а в началото на есента на 2025 г. той беше понижен до 47,6 долара. Той ще бъде в сила до 31 януари.

Те взеха решение да установят максимална цена за руския суров петрол поради продължаващите военни действия в Украйна. През февруари 2023 г. влязоха в сила ограничения за нефтопродуктите: 100 долара за барел за дизелово гориво (тъй като то се продава с надценка в сравнение със суровия нефт) и 45 долара за барел мазут, който се продава с отстъпка.

Русия въведе ответни мерки и забрани износа на петрол и нефтопродукти по договори, чиито условия следват тавана на цените на петрола. Забраната бе удължавана многократно, за последен път – до 30 юни 2026 г.

През декември Reuters съобщи, че Г-7 и Европейският съюз обсъждат идеята за замяна на тавана на цените с пълна забрана за предоставяне на услуги по транспортиране на руски петрол по море. Преди това в ЕС разглеждаха инициатива, която предполага автоматично преразглеждане на ценовия лимит на всеки три месеца, в зависимост от пазарната стойност на петрола.

Още новини от Украйна


Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    56 6 Отговор
    За радост на всички розови европейчета ес купува руски газ с американска надценка.

    Коментиран от #14, #21, #32, #64

    13:05 15.01.2026

  • 2 дон Вито

    46 6 Отговор
    А кога ще приемат отрицателни цени?
    Лукови глави неадекватни......

    Коментиран от #19

    13:06 15.01.2026

  • 3 А защо

    44 5 Отговор
    не се усеща и в цените на стоките и услугите?
    Питам правителството/т.нар./.

    Коментиран от #62

    13:06 15.01.2026

  • 4 Защо не -40?

    20 21 Отговор
    Руснаците да ни плащат по 40 долара ако искат да им го купуваме?

    Коментиран от #11, #39

    13:08 15.01.2026

  • 5 Вашето мнение

    45 3 Отговор
    Наскоро ходих в европарламента по работа. Не искам да разказвам какви зомбирани русофобски клоуни се разхождат там, депутати, журналиссти и слуги. Всичко е лозунги, там в кратуните им не тече мисъл, само насадени клишета. Журналистката от бтв е върха на сладоледа, онова се мъчи да имитира урсула по външност и по мимики, жалка картина.

    Коментиран от #23

    13:08 15.01.2026

  • 6 Значи ЕС още купува

    34 3 Отговор
    руския петрол а нашите престъпни атлантици на лудички се правят

    13:09 15.01.2026

  • 7 Атлантик стана синоним на фекален

    27 3 Отговор
    отпадък. Това е истината колеги. В пряк и косвен смисъл. Това е реалността. Но е хубаво хората да го видят и да осъзнаят що за смет са тези в НАТО ..

    Коментиран от #44

    13:10 15.01.2026

  • 8 Атлантизма е еманацията на нацизма...

    21 2 Отговор
    Атлантиците са нацисти и престъпници, паразити .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината

    Коментиран от #15

    13:11 15.01.2026

  • 9 Мишел

    6 23 Отговор
    "Математиката е безмилостна. Бюджетният дефицит на Русия нарастна до рекордни стойности. Председателят на Съвета на федерацията Валентина Матвиенко поиска "най-строги икономии", но това е много трудно . Запасите от съветско оръжие, които първоначално подхранваха войната в Украйна, са почти изчерпани, което изисква производство на ново и скъпоструващо оръжие. При липса на проходи, ситуацията става още по-трудна. "

    13:11 15.01.2026

  • 10 Спасение няма

    5 18 Отговор
    Европейският съюз ще понижи тавана на цените на руския петрол до 44,1 долара за барел от 1 февруари, според решението на Съвета на ЕС, пише Фокус. ...
    -;-
    Анашата руско/путлеристка рафинерия кога ща вдигне цените по бензиностанциите!!

    Коментиран от #22, #27

    13:12 15.01.2026

  • 11 дончичо

    16 2 Отговор

    До коментар #4 от "Защо не -40?":

    Какво ще купуваш ти,ве!? Купува тоя дето има пари,ПАРИ! А ти нямаш,няма и да имаш!!!

    13:13 15.01.2026

  • 12 Поредната

    22 2 Отговор
    неадекватност на европейските оправници, целяща да демонстрира превъзходството им над Русия! И какво ще постигнете!? Нищо! Ще купувате петрол на безбожни цени което ще удари по джоба най бедните европейци! Но какво им пука на Урсулиците за тях!?

    13:13 15.01.2026

  • 13 Може

    26 2 Отговор
    ли някой да обясни де се дяна по дяволите пазарната икономика, дето пазара сам си определяше цените и която толкова много възхвалявахме и боготворяхме

    13:13 15.01.2026

  • 14 Розовото пони Путин

    4 17 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Много съм притеснен от фалита на Газпром. Добре че е Песков да ме утешава в бункера 🌈

    Коментиран от #17

    13:13 15.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Учуден

    18 2 Отговор
    "Европейският съюз ще понижи тавана на цените на руския петрол"

    Нали Европата нямаше да купува изобщо руски петрол - какво стана. Нали се беше отказала на 100% от руския петрол.

    13:16 15.01.2026

  • 17 Путлер може и да си вярва

    2 13 Отговор

    До коментар #14 от "Розовото пони Путин":

    Розовото пони Путин
    00ОТГОВОР
    До коментар 1 от "Вашето мнение":

    Много съм притеснен от фалита на Газпром. Добре че е Песков да ме утешава в бункера
    -;-
    Ама и Песков ли вечее на сигурно в Бункера!
    Колко ли Бункери имат Рашистите!

    13:16 15.01.2026

  • 18 Антипазарна Европа

    16 2 Отговор
    Е коптор. Няма бъдеще !

    Коментиран от #26, #50, #61

    13:17 15.01.2026

  • 19 Гадно

    5 7 Отговор

    До коментар #2 от "дон Вито":

    дон Вито
    143ОТГОВОР
    А кога ще приемат отрицателни цени?
    Лукови глави неадекватни......
    -;-
    Какво е това отрицателна цена?
    да не би рафинерията да почне да ни плаща та да купуваме боклуците й?!

    Коментиран от #29

    13:17 15.01.2026

  • 20 Пешо Мастиката

    17 1 Отговор
    Дааа. Днес влизам в кръчмата и викам:
    - От февруари понижавам тавана на цените на пиенето на 1 евро на литър!!!
    Ама кръчмарят ми се ухили и си го премести в другия крачол.

    13:19 15.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Съвсем

    4 6 Отговор

    До коментар #10 от "Спасение няма":

    малко остана - петнайсетина дена само, докато напълно приемем евтото и после гааз до дупка.

    13:20 15.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Е С може да си понижава тяхния Петрол!

    17 1 Отговор
    Русия си се договаря с Клиентите си и няма нищо Общо с ЕС! Смехории!! Излагация!

    13:20 15.01.2026

  • 25 А относно краденият от САЩ петрол

    18 1 Отговор
    Него може и по 5 нали?

    13:20 15.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Запознат

    12 1 Отговор

    До коментар #10 от "Спасение няма":

    "Анашата руско/путлеристка рафинерия"

    Оказа се че била на едни евреи от краварника "нашата" рафинерия а на тях е позволено да си вдигат цените и да не плащат данъци.

    13:22 15.01.2026

  • 28 Не ме интересува Европейският съюз

    16 0 Отговор
    Аз искам имената на българските нищожества да видя написани ! Кой ? Лично кой подпис е сложил под всяко едно решение

    Коментиран от #47

    13:23 15.01.2026

  • 29 Нещо такова

    13 0 Отговор

    До коментар #19 от "Гадно":

    Плащаме за реклама на еврото по БНТ и цените се повишават двойно с въвеждането му.

    Коментиран от #35

    13:23 15.01.2026

  • 30 Просто човек

    0 10 Отговор
    Нека потъва Блатото…

    Коментиран от #33, #37

    13:24 15.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Колко?

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Цената не се вдигна много, само 5-6 пъти.

    13:25 15.01.2026

  • 33 Спасение няма

    0 10 Отговор

    До коментар #30 от "Просто човек":

    Просто човек
    00ОТГОВОР
    Нека потъва Блатото…
    -;-
    Дано да спре Усрацията на рашистите и да се организираме за вдигате на Украинската стена!

    Коментиран от #42

    13:25 15.01.2026

  • 34 Надявам се

    10 0 Отговор
    ЕС освен Руския петрол,да понижи и цената на бананите.

    Коментиран от #40

    13:26 15.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Атина Палада

    14 0 Отговор
    Тия все понижават и накрая купуват най скъпият петрол ,минал през пет ръце ха ха ха

    13:27 15.01.2026

  • 37 Зевзек

    12 1 Отговор

    До коментар #30 от "Просто човек":

    Само че "блатото" върви напред а потъна джендърския ЕССР. Нали ни уверявахте още 2022 че до 3 месеца Русия ще фалира и ще се разпадне пък то НАТО-то се разпадна а ЕС фалира.

    Коментиран от #48

    13:28 15.01.2026

  • 38 Само неадекватен човек

    13 0 Отговор
    Би гласувал за атлантически олигофрен ! Само неадекватен човек би гласувал за атлантическо ОПГ

    13:28 15.01.2026

  • 39 Пробвали са тая тактика

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "Защо не -40?":

    на Женския пазар в Брюксел но нещое не се е получило.
    Еврпоейската комисия е назначила ескперти да разследват защо не е станало.

    13:28 15.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Евродебил

    9 1 Отговор
    Добре,да кажем руснаците са такива балъци и си дадът суровия петрол за тази сума или за без пари на европирамидата.Това значи ли,че крайния потребител ще усети някаква разлика в цените?Не,за друго,но по времето на соца ни говореха чуждите ради станции колко хубав бил западния модел на маркетинговата икономика.Та от толко зор си опропастихме държавата,и пак сме си в някакви централизирани икономики на новия ЕСССР.

    13:30 15.01.2026

  • 42 Зевзек

    9 0 Отговор

    До коментар #33 от "Спасение няма":

    "и да се организираме за вдигате на Украинската стена"

    Освен на София-прайд да се организирате аз друг начин не виждам.

    13:30 15.01.2026

  • 43 Защо бре гнусни атлантически предатели

    12 1 Отговор
    Толкова мразите българскоят народ ? Защо бре? Защо родителите си мразите нещожества ? Защо историята си мразите, духа и рода ....

    Коментиран от #45

    13:31 15.01.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Перо

    9 0 Отговор
    И Русия ще си разплете ръкавите на потника! Тя си има дългосрочни контракти и цени с неевропейски страни с обеми два пъти по-големи от стария износ към ЕС! Ефектът от 20-те санкции ще са като другите 19! На Тръмп му писна от неграмотни бабички от ЕС!

    13:34 15.01.2026

  • 47 Атлантическите предатели

    6 0 Отговор

    До коментар #28 от "Не ме интересува Европейският съюз":

    Винаги са анонимни. Страх ги е от Народен съд. Тези които са към ЕК са абсолютно неизвестни олигофрени. Скоро ги разглеждах кои са. Нито една популярна личност няма

    13:34 15.01.2026

  • 48 Морски

    3 10 Отговор

    До коментар #37 от "Зевзек":

    И докато в Русия раздават купони за хляб, копейкаджиите ще продължават да сънуват "икономическия просперитет " на бедната руска мечка 🤣🐻🤣🐻🤣

    13:37 15.01.2026

  • 49 Търновец

    1 7 Отговор
    Очаква се през годината цените на Руската водка да се вдигнат с около 8%, и други жизненоважни цени и данъци скачат в РФ

    Коментиран от #57

    13:37 15.01.2026

  • 50 !!!?

    2 10 Отговор

    До коментар #18 от "Антипазарна Европа":

    Богатите държави винаги имат бъдеще, Русия да му мисли, че е скъсана отвсякъде.

    Коментиран от #51, #54

    13:39 15.01.2026

  • 51 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор

    До коментар #50 от "!!!?":

    И откога ДЛЪЖНИЦИТЕ са богати 🤔❓

    Коментиран от #53

    13:45 15.01.2026

  • 52 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор
    И аз намалих цената на хляба в Кауфланд, ама те пък що не го продават по моята цена🤔❗

    13:47 15.01.2026

  • 53 !!!?

    1 5 Отговор

    До коментар #51 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ето го клуба на богатите за 2025 година, за какво са произвели, в трилиони -$ :

    1.САЩ- $30,62 , 2. Китай- $19,40, 3. Германия -$5,01, 4. Япония- $4,28, 5. Индия - $4,13, 6. Великобритания -$3,96, 7. Франция - $3,21.

    Това е положението, дори и да не ви харесва.

    Коментиран от #55, #63

    13:52 15.01.2026

  • 54 Атина Палада

    7 0 Отговор

    До коментар #50 от "!!!?":

    Ти явно си пил американска белина:)) Русия е най богатата страна на света ..Да я сравняваш с фалиралите Западняци е все едно да сравняваш банкер с клошар...

    Коментиран от #58

    13:53 15.01.2026

  • 55 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #53 от "!!!?":

    Говориш за фятни пари:)защото никога не си чувал за реална икономика...

    13:54 15.01.2026

  • 56 ПЕНКО

    3 0 Отговор
    ЗАЩО --- НАЛИ НЕ ПОЛУЧАВАТ РУСКИ ПЕТРОЛ / ПА И ГАЗ / - " ЕХ ЦЕНА-ЕХ ЦЕНА -ГОЛЯМ КЕФ "!!

    13:58 15.01.2026

  • 57 Берлин

    6 1 Отговор

    До коментар #49 от "Търновец":

    Погледни кой на първо място по консумацията на алкохола: 1- Румъния, Молдова, Испания, Англия,Латвия, Естония, Полша Литва, Словакия, Германия, Люксембург, България ,Русия на 37 място.

    Коментиран от #67

    14:00 15.01.2026

  • 58 !!!?

    2 5 Отговор

    До коментар #54 от "Атина Палада":

    За съжаление на русофилите, Русия никога не е била сред богатите държава. Имаше някакви шансове да се доближи до Италия и Испания през 2021, но не успя. Останаха си неразвита държава. Сега вече са в процес на свободно падане.

    14:02 15.01.2026

  • 59 Хехе

    2 3 Отговор
    сега бензинът ще падне още. Преди началото на СВОто беше доста по-скъп отсега. Да продължава така руснаците, ние ще си караме евтино

    Коментиран от #66

    14:02 15.01.2026

  • 60 ВВП

    3 1 Отговор
    Ужким не купуват петрол и газ от РФ ,пък сега слагат таван на цената ..Не се разбира .

    14:04 15.01.2026

  • 61 Затова

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "Антипазарна Европа":

    ли всичко живо от цял свят, включително от Русия, се избива да се довлече да живее в Европа? Много странно, явно всичките са мазохисти и бягат от хубавото в лошото ЕС дето няма бъдеще

    14:04 15.01.2026

  • 62 Усеща

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "А защо":

    се, бензинът е много по-евтин от преди войната!

    14:05 15.01.2026

  • 63 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "!!!?":

    Значи са произвели стоки за 30 трилиона,
    а дължат над 34 трилиона❗
    И дългът им постоянно расте и расте❗
    От години ЗАТЪВАТ все повече и повече в дългове, ама били БОГАТИ‼️

    14:06 15.01.2026

  • 64 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Моето мнение е,че Европата е една фригидна бабичка мераклийка.....

    14:08 15.01.2026

  • 65 Мишел

    0 1 Отговор
    Опашки за бензин започнаха да се вият в Русия. Огромни опашки се извиват в Русия по бензиностанциите поради недостиг на бензин. За това съобщават руските медии. Причината е, че моного от рафинериите в страната са спрели частично или напълно дейността си след атаки от дронове. Възстановяването на производството на петрол изисква време за ремонтни дейности и средства.

    14:08 15.01.2026

  • 66 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Хехе":

    ХАХО, ще те разочаровам, но цената на бензина у нас НЯМА НИЩО ОБЩО С ЦЕНАТА на петрола по борсите❗
    Направи справка колко беше литър бензин при 140$/барел и колко при 70$/барел‼️
    Ще се изненадАш, че разликата беше няколко стотинки😀😀😀

    14:09 15.01.2026

  • 67 Русия

    0 2 Отговор

    До коментар #57 от "Берлин":

    е на първо място в света, по пиене на одеколон и антифриз. Вероятно и затова е на първите места по смъртност в света, като причина, освен лошото им здравеопазване и хигиена.

    14:11 15.01.2026