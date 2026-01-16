Военно положение! 422 704 руснаци са влезли в армията през 2025 г.

422 704 души са подписали договори с руските въоръжени сили миналата година. Това заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, цитиран от "Ройтерс".
Броят на записаните е по-малък, отколкото през 2024 г., когато около 450 000 души са подписали договори за присъединяване към руската армия.
Медведев - бивш руски президент, говори на среща на колеги от службите за сигурност относно технологиите за дронове във видеоклип, споделен от руските информационни агенции.
На пресконференцията си в края на годината през декември президентът Владимир Путин заяви, че набирането на персонал сред операторите на дронове е било особено силно през 2025 г.
Около 32 000 души са се присъединили към доброволчески бригади и са отишли да се бият в Украйна миналата година, добави Медведев.
