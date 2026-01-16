Новини
Военно положение! 422 704 руснаци са влезли в армията през 2025 г.
  Тема: Украйна

Военно положение! 422 704 руснаци са влезли в армията през 2025 г.

16 Януари, 2026 21:38 443 19

На пресконференцията си в края на годината през декември президентът Владимир Путин заяви, че набирането на персонал сред операторите на дронове е било особено силно

Военно положение! 422 704 руснаци са влезли в армията през 2025 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

422 704 души са подписали договори с руските въоръжени сили миналата година. Това заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, цитиран от "Ройтерс".

Броят на записаните е по-малък, отколкото през 2024 г., когато около 450 000 души са подписали договори за присъединяване към руската армия.

Още новини от Украйна

Медведев - бивш руски президент, говори на среща на колеги от службите за сигурност относно технологиите за дронове във видеоклип, споделен от руските информационни агенции.

На пресконференцията си в края на годината през декември президентът Владимир Путин заяви, че набирането на персонал сред операторите на дронове е било особено силно през 2025 г.

Около 32 000 души са се присъединили към доброволчески бригади и са отишли ​​да се бият в Украйна миналата година, добави Медведев.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тити

    4 5 Отговор
    Колкото влизат накрая никой не се връща.

    21:40 16.01.2026

  • 2 А къде е редовната руска армия?

    3 6 Отговор
    Ами при Кобзон разбира се.

    21:41 16.01.2026

  • 3 загаТка

    3 7 Отговор
    422 704 влезли, а армията се смалява?!?

    Коментиран от #9, #15

    21:41 16.01.2026

  • 4 Боби от Надежда

    2 7 Отговор
    На кебаб са станали

    21:42 16.01.2026

  • 5 всеки спрял да диша

    5 4 Отговор
    хамериканец е радост за мене

    21:43 16.01.2026

  • 6 Гелето

    7 4 Отговор
    Половината украинците са ги направили на опитни мишки след лабораторно по анатомия

    21:44 16.01.2026

  • 7 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    4 5 Отговор
    АВЕ ТЕЗИ ДВАМАТА
    ОТ ФИГ.1...ОЩЕ ЛИ НЕ СА ОЗДРАВЕЛИ
    КАКВО ИМ „ПРАВЯТ.”😬..
    ТА ПУТИНАКИС ДВЕ ГОДИНИ
    ИМ ХОДИ НА СВИЖДАНЕ....

    21:44 16.01.2026

  • 8 Доброволно

    8 1 Отговор
    а не като в Украйна да ги събират от улицата и пращат на фронта насила. Това е демокрация а не военно положение което за римски наложи защото очаква всеки момент гражданите да въстанат срещу него.

    Коментиран от #12

    21:44 16.01.2026

  • 9 Ахахаха

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "загаТка":

    Това ли разбра.. Браво! На батко умното!

    21:45 16.01.2026

  • 10 КараБойкп

    1 5 Отговор
    Роднините им поне са получили айфон за могилизацията

    21:46 16.01.2026

  • 11 Антиватник

    1 4 Отговор
    Украинска делегация преговаря в Давос с Тръмп.Украйна до края на годината е в ЕС.Путин в бункера(по подразбиране).

    21:46 16.01.2026

  • 12 Да се чете

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Доброволно":

    Зеленски наложи в укра.

    21:46 16.01.2026

  • 13 сега е ред на цъкачите на копейки и

    1 4 Отговор
    русофоборчаги да се присъединят към доброволчески бригади безплатно и да отидат ​​да се бият в Украйна
    под командването на бат им зелко срещу Мечока

    21:47 16.01.2026

  • 14 А пък в армията на

    2 0 Отговор
    404 има 200000 дезертирали и 2000000 укриващи се... ето откъде идва нарицателното "укри", от укривам се...

    21:47 16.01.2026

  • 15 Отговорка

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "загаТка":

    Не се смалява, а се записват по малко хора, защото няма свободни работни места... Квотата е изпълнена.
    Няма укри които да биват бити "ен мас".
    Елементарни познания по български и икономика се изисква да се разбере какво е написано.

    21:48 16.01.2026

  • 16 Хохо Бохо

    0 1 Отговор
    Лека полека всички руснаци ще заминат на фронта...

    21:48 16.01.2026

  • 17 Боже, Боже

    1 0 Отговор
    какви са тези простотии!? Това си е ежегодното наборно набиране на новобранци! Увеличил се е броят на желаещите за оператори на дронове!

    21:48 16.01.2026

  • 18 КараГювеч

    0 0 Отговор
    Гювеч по украински означава мъртва руска орка залята с кал и листа

    21:50 16.01.2026

  • 19 Вашето мнение

    0 0 Отговор
    Тежките психически отклонения, които СВО постигна са видими от коментарите на паветните отгоре. От тях вече нищо не става, така че могат да се считат за денацифицирани.

    21:50 16.01.2026

