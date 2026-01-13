Андрей Мелник: Русия изчака да стане -15 градуса за новия си обстрел на гражданска и критична инфраструктура

Постоянният представител на Украйна в ООН, Андрей Мелник, заяви, че Русия е изчакала температурата навън да падне до -15 градуса по Целзий, за да извърши пореден обстрел на гражданска и критична инфраструктура, предаде Novosti.Live.
Според Мелник международната общност често смята, че Русия е достигнала границите на лъжата и варварството, но Москва надминава себе си:
„Всеки път, когато международната общност смята, че Русия е достигнала границите на лъжата и варварството, Москва надминава себе си, като намира начин да потъне още по-ниско и да докаже, че няма дъно за престъпните си намерения.“
Постоянният представител на Украйна в ООН отбеляза, че Русия умишлено е започнала атаката по време на минусови температури, което е оставило стотици хиляди хора без електричество, вода и отопление.
„Русия изчака температурата да падне до -15 градуса по Целзий. Тя извърши пореден ужасяващ обстрел на гражданска и критична инфраструктура, оставяйки стотици хиляди хора без отопление, вода и електричество“, подчерта Мелник.
Той заяви, че освен Киев, Русия е атакувала и други градове, включително Днепър, Запорожие и Кривой Рог.
Мелник добави, че по този начин руският президент Владимир Путин удря в лицето представителите на ООН и международната общност.
Жителите на Киев съобщават за образуване на лед по прозорците на апартаментите им и спукване на тръби поради замръзнала вода, тъй като отоплението в сградите им остава без ток след руската атака. Потребителите на интернет също съобщават, че температурата в някои апартаменти е паднала до 0°C. В някои сгради токът е спрян за 20 часа на ден.
Приблизително 800 сгради в Киев остават без отопление, включително в Печерски район, части от Голосеевски район и Соломянски район. Според кмета на Киев Виталий Кличко, 6 000 високи сгради са без отопление в резултат на щети по инфраструктурата на града след последната масивна атака. Кличко отбеляза, че ремонти се извършват денонощно, но ситуацията в украинската столица остава много трудна.
