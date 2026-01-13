Новини
Андрей Мелник: Русия изчака да стане -15 градуса за новия си обстрел на гражданска и критична инфраструктура
13 Януари, 2026 04:31, обновена 13 Януари, 2026 04:36 486 6

Международната общност често смята, че Москва е достигнала границите на лъжата и варварството, но тя винаги надминава себе си, заяви постоянният представител на Украйна в ООН

Андрей Мелник: Русия изчака да стане -15 градуса за новия си обстрел на гражданска и критична инфраструктура - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Постоянният представител на Украйна в ООН, Андрей Мелник, заяви, че Русия е изчакала температурата навън да падне до -15 градуса по Целзий, за да извърши пореден обстрел на гражданска и критична инфраструктура, предаде Novosti.Live.

Според Мелник международната общност често смята, че Русия е достигнала границите на лъжата и варварството, но Москва надминава себе си:

„Всеки път, когато международната общност смята, че Русия е достигнала границите на лъжата и варварството, Москва надминава себе си, като намира начин да потъне още по-ниско и да докаже, че няма дъно за престъпните си намерения.“

Постоянният представител на Украйна в ООН отбеляза, че Русия умишлено е започнала атаката по време на минусови температури, което е оставило стотици хиляди хора без електричество, вода и отопление.

„Русия изчака температурата да падне до -15 градуса по Целзий. Тя извърши пореден ужасяващ обстрел на гражданска и критична инфраструктура, оставяйки стотици хиляди хора без отопление, вода и електричество“, подчерта Мелник.

Той заяви, че освен Киев, Русия е атакувала и други градове, включително Днепър, Запорожие и Кривой Рог.

Мелник добави, че по този начин руският президент Владимир Путин удря в лицето представителите на ООН и международната общност.

Жителите на Киев съобщават за образуване на лед по прозорците на апартаментите им и спукване на тръби поради замръзнала вода, тъй като отоплението в сградите им остава без ток след руската атака. Потребителите на интернет също съобщават, че температурата в някои апартаменти е паднала до 0°C. В някои сгради токът е спрян за 20 часа на ден.

Приблизително 800 сгради в Киев остават без отопление, включително в Печерски район, части от Голосеевски район и Соломянски район. Според кмета на Киев Виталий Кличко, 6 000 високи сгради са без отопление в резултат на щети по инфраструктурата на града след последната масивна атака. Кличко отбеляза, че ремонти се извършват денонощно, но ситуацията в украинската столица остава много трудна.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гларус

    8 0 Отговор
    Гледам аз пред един хотел в слънчев бряг украински коли товарят куфари.
    Питам пиколото.
    Тея да не се прибират.
    А той.
    Нееее,заминават на Банско.

    Коментиран от #4

    04:40 13.01.2026

  • 2 Коста

    5 1 Отговор
    Кви щуротии говори този бе? Ватенките не са измислили още термометъра...

    04:47 13.01.2026

  • 3 Много трудно

    5 0 Отговор
    ще развеете байряка бял но това е хубаво защото продължава да ви влиза все по дълбоко. На Урси и Зелено им е добре. А на вас......

    04:49 13.01.2026

  • 4 Европеец

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гларус":

    А твърдението в заглавието много нагло - типично по украински.... Както се казва на крива ракета и косъма и пречи.....

    04:54 13.01.2026

  • 5 Истината

    5 0 Отговор
    Путин ще ви излекува всички евроатлантици, евроджендъри, соросоиди и други вредни индивиди

    ...не забравяйте, че като почна инвазията 2022г. онуй измислено нещо "Ковид 19" изчезна безследно

    04:58 13.01.2026

  • 6 Медведев

    3 0 Отговор
    Ми война е … плюс 26 ли да изчакат за де им е по комфортно на наглите Украинци..

    04:59 13.01.2026

