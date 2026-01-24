Протести в САЩ след новото убийство от федерални служители в град Минеаполис ВИДЕО

Протести избухнаха в редица американски градове, след като мъж беше застрелян от федерални служители в град Минеаполис, предаде "Гардиън", цитиран от БНР.
В Ню Йорк демонстрантите скандират "Няма да търпим Службата за имиграция и митнически контрол", докато в Роуд Айлънд стотици протестиращи пред Департамента по вътрешна сигурност настояват за затварянето на имиграционния орган.
Убитият в Минеаполис мъж беше идентифициран като Алекс Прети. Той е бил на 37 години, американски гражданин и е работел като здравен служител в интензивно отделение. Смъртта му идва по-малко от три седмици, след като американката Рене Гуд също беше застреляна от имиграционни служители в Минеаполис.
Според министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноем федералните агенти са стреляли в защита, след като Прети е "реагирал с насилие", съобщи Би Би Си. В публикация в "Екс" министърът на отбраната Пийт Хегсет също защити имиграционните служители и ги определи като "патриоти".
Президентът на САЩ Доналд Тръмп упрекна губернатора на щата Минесота и кмета на Минеаполис, след като федерални агенти застреляха мъж в града, където текат засилените имиграционни проверки, предаде ДПА.
„Кметът и губернаторът подбуждат към бунт с помпозната си, опасна и арогантна реторика!“, написа Тръмп в профила си в социалната мрежа „Трут сошъл“ (Truth Social).
Той описа агентите на Имиграционната и митническа служба на САЩ (ICE) като „патриоти, които си вършат работата“.
Губернаторът на американския щат Минесота, където се случи инцидента, Тим Уолз призова Тръмп по време на пресконференция да изтегли служителите на имиграционните власти от Минесота, тъй като „те сеят хаос и насилие“.
По-рано Уолз написа в „Екс“ (X): „Изтеглете хилядите агресивни, необучени държавни служители от Минесота. Веднага!“.
Кметът на Минеаполис Джейкъб Фрай, също от Демократическата партия като Уолз, написа в „Екс“: Колко още жители, колко още американци трябва да умрат или да бъдат тежко ранени, за да приключи тази операция?“ и призова Тръмп да „постави американския народ и този американски град на първо място“ и да изтегли агентите на имиграционните власти от там.
Ако целта на акцията е да гарантира мира и сигурността, то тя постига точно обратното, заяви още Фрай.
По-рано и двама американски сенатори също призоваха федералните агенти да напуснат града.
Стрелбата се случи ден след като над 10 000 души излязоха на студените улици в града, за да протестират срещу присъствието на 3000 федерални агенти, които бяха изпратени в Минесота по заповед на Тръмп, посочва Ройтерс.
Губернаторът на Минесота Тим Уолз призова за незабавно прекратяване на операциите на администрацията на президента Доналд Тръмп за прилагане на имиграционното законодателство в щата, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.
„Току-що разговарях с Белия дом след поредната ужасна стрелба от страна на федерални агенти тази сутрин“, написа Уолз веднага след убийството в социалната мрежа „Екс“. „Това е отвратително. Президентът трябва да прекрати тази операция. Да изтегли хилядите склонни към насилие и необучени служители от Минесота. Веднага“, добави той.
Официални представители на местните власти в Минеаполис потвърдиха, че разследват сигнали за мъж, който е бил застрелян в южната част на града.
„Молим обществеността да запази спокойствие и да избягва непосредствената околност“, се казва в публикация на градската управа на Минеаполис.
Подробностите около стрелбата към момента не са ясни, посочва Асошиейтед Прес.
Говорителката на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ Триша Маклафлин заяви, че лицето е носело огнестрелно оръжие с два пълнителя и че ситуацията „се развива“.
След като се разпространиха новините за стрелбата, минувачи в Минеаполис започнаха да крещят ругатни срещу федералните агенти, наричайки ги „страхливци“ и призовавайки ги да си отидат вкъщи, отбелязва АП. Някои агенти им отвръщаха с иронични коментари, а един от протестиращите бе натъпкан в автомобил на федералните власти.
Хиляди демонстранти, протестиращи срещу репресиите срещу имигрантите, вчера изпълниха улиците на Минеаполис въпреки студеното време, призовавайки федералните правоохранителни органи да напуснат града.
Протестиращите се събират ежедневно в града от 7 януари, когато 37-годишната майка на три деца Рене Гуд беше застреляна от служител на Имиграционната и митническата служба на САЩ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 От Нобеловият комитет:
19:18 24.01.2026
2 Мурка
Коментиран от #7
19:18 24.01.2026
3 Помак
Коментиран от #6
19:19 24.01.2026
4 ха ха
19:20 24.01.2026
5 Боруна Лом
19:24 24.01.2026
6 Боруна Лом
До коментар #3 от "Помак":УРААААА, ДРУГАРИ! АЛИЕНДЕ!
Коментиран от #8
19:24 24.01.2026
7 Град Козлодуй
До коментар #2 от "Мурка":Не са убили човек а емигрант, има разлика.
Коментиран от #12, #14, #21
19:27 24.01.2026
8 Помак
До коментар #6 от "Боруна Лом":Че е жив и скоро ште има нова революция ...трябва да сме готови !
19:27 24.01.2026
9 съвсем нормално за терористите
19:29 24.01.2026
10 кравария
19:29 24.01.2026
12 Помак
До коментар #7 от "Град Козлодуй":От Галиче ЦГн ли е .или от Хърлец ..нали са хора...политичарю
19:31 24.01.2026
13 Kaлпазанин
19:35 24.01.2026
14 РЕАЛИСТ
До коментар #7 от "Град Козлодуй":Че в САЩ с изключение на индианците , всички са емигранти.
19:38 24.01.2026
15 Македонец
🙂
19:40 24.01.2026
16 Ха ха ха
19:41 24.01.2026
17 Кирчо
20:07 24.01.2026
18 Наката
20:15 24.01.2026
19 Що сега не
20:22 24.01.2026
20 стоян георгиев
20:27 24.01.2026
21 Да бе
До коментар #7 от "Град Козлодуй":Като твоя случай-инвалид, а не човек
20:45 24.01.2026
23 Пушнали 20 а хванали 20000
20:50 24.01.2026
24 Кеефф
Коментиран от #40
21:03 24.01.2026
29 Хм...
21:17 24.01.2026
30 ТЕПАЙТЕ Федерални агенти
Коментиран от #31
21:37 24.01.2026
31 Аз съм по интелигентен от AI
До коментар #30 от "ТЕПАЙТЕ Федерални агенти":ГЛУПАВИ ХОРА ЗА ПАРИ ПИШАТ ПРОГРАМИ ДЕТО ЩЕ ГИ ИЗЯДЪТ -Как изследователите са клонирали маймуна резус?
Основната техника, използвана от учените, за да създадат клонирана маймуна резус, която те нарекоха "Ретро", се нарича "ядрен трансфер на соматични клетки
"Соматична клетка" е всяка клетка от тялото с изключение на яйцеклетките и спермата. "Ядрен" означава, че става въпрос за ядрото на клетката, което съдържа нейната ДНК — генетичната информация за това как е изграден един организъм.
21:44 24.01.2026
33 АГЕНТИ ТЕПАТ ХОРА
21:46 24.01.2026
34 Хеми значи бензин
21:46 24.01.2026
35 ГОСТ
21:58 24.01.2026
36 Йеронимус БОШ
22:13 24.01.2026
37 Тото 1 и Тото 2
Явно са много точни и щадят хората !
22:15 24.01.2026
38 Майк Алън Патън
22:16 24.01.2026
39 Иван Венков
22:45 24.01.2026
40 Хм...
До коментар #24 от "Кеефф":Този запис ти го изпрати Медведев ли?
22:48 24.01.2026
41 Дарина
Коментиран от #43
23:02 24.01.2026
42 Трътлю
03:21 25.01.2026
43 Трътлю
До коментар #41 от "Дарина":Те държат медиите. Все още има хорица които четат вестници и гледат телевизия. Така се манипулира съзнанието. Тук в английската преса е същото - Тръмп няма да го оставят на мира докато не си върнат властта, започвайки от сената тази година.
Коментиран от #44
03:27 25.01.2026
44 Той
До коментар #43 от "Трътлю":Трудно ще се пребори с Дълбоката Държава./ДД/
03:46 25.01.2026