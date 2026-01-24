Новини
Свят »
САЩ »
Протести в САЩ след новото убийство от федерални служители в град Минеаполис ВИДЕО

Протести в САЩ след новото убийство от федерални служители в град Минеаполис ВИДЕО

24 Януари, 2026 19:16, обновена 25 Януари, 2026 04:03 3 708 44

  • минеаполис-
  • сащ-
  • убийство-
  • тим уолз

Президентът Тръмп упрекна местната власт, че подбужда към бунт

Протести в САЩ след новото убийство от федерални служители в град Минеаполис ВИДЕО - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Протести избухнаха в редица американски градове, след като мъж беше застрелян от федерални служители в град Минеаполис, предаде "Гардиън", цитиран от БНР.

В Ню Йорк демонстрантите скандират "Няма да търпим Службата за имиграция и митнически контрол", докато в Роуд Айлънд стотици протестиращи пред Департамента по вътрешна сигурност настояват за затварянето на имиграционния орган.

Убитият в Минеаполис мъж беше идентифициран като Алекс Прети. Той е бил на 37 години, американски гражданин и е работел като здравен служител в интензивно отделение. Смъртта му идва по-малко от три седмици, след като американката Рене Гуд също беше застреляна от имиграционни служители в Минеаполис.

Според министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноем федералните агенти са стреляли в защита, след като Прети е "реагирал с насилие", съобщи Би Би Си. В публикация в "Екс" министърът на отбраната Пийт Хегсет също защити имиграционните служители и ги определи като "патриоти".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп упрекна губернатора на щата Минесота и кмета на Минеаполис, след като федерални агенти застреляха мъж в града, където текат засилените имиграционни проверки, предаде ДПА.

„Кметът и губернаторът подбуждат към бунт с помпозната си, опасна и арогантна реторика!“, написа Тръмп в профила си в социалната мрежа „Трут сошъл“ (Truth Social).

Той описа агентите на Имиграционната и митническа служба на САЩ (ICE) като „патриоти, които си вършат работата“.

Губернаторът на американския щат Минесота, където се случи инцидента, Тим Уолз призова Тръмп по време на пресконференция да изтегли служителите на имиграционните власти от Минесота, тъй като „те сеят хаос и насилие“.

По-рано Уолз написа в „Екс“ (X): „Изтеглете хилядите агресивни, необучени държавни служители от Минесота. Веднага!“.

Кметът на Минеаполис Джейкъб Фрай, също от Демократическата партия като Уолз, написа в „Екс“: Колко още жители, колко още американци трябва да умрат или да бъдат тежко ранени, за да приключи тази операция?“ и призова Тръмп да „постави американския народ и този американски град на първо място“ и да изтегли агентите на имиграционните власти от там.

Ако целта на акцията е да гарантира мира и сигурността, то тя постига точно обратното, заяви още Фрай.

По-рано и двама американски сенатори също призоваха федералните агенти да напуснат града.

Стрелбата се случи ден след като над 10 000 души излязоха на студените улици в града, за да протестират срещу присъствието на 3000 федерални агенти, които бяха изпратени в Минесота по заповед на Тръмп, посочва Ройтерс.

Губернаторът на Минесота Тим Уолз призова за незабавно прекратяване на операциите на администрацията на президента Доналд Тръмп за прилагане на имиграционното законодателство в щата, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

„Току-що разговарях с Белия дом след поредната ужасна стрелба от страна на федерални агенти тази сутрин“, написа Уолз веднага след убийството в социалната мрежа „Екс“. „Това е отвратително. Президентът трябва да прекрати тази операция. Да изтегли хилядите склонни към насилие и необучени служители от Минесота. Веднага“, добави той.

Официални представители на местните власти в Минеаполис потвърдиха, че разследват сигнали за мъж, който е бил застрелян в южната част на града.

„Молим обществеността да запази спокойствие и да избягва непосредствената околност“, се казва в публикация на градската управа на Минеаполис.

Подробностите около стрелбата към момента не са ясни, посочва Асошиейтед Прес.

Говорителката на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ Триша Маклафлин заяви, че лицето е носело огнестрелно оръжие с два пълнителя и че ситуацията „се развива“.

След като се разпространиха новините за стрелбата, минувачи в Минеаполис започнаха да крещят ругатни срещу федералните агенти, наричайки ги „страхливци“ и призовавайки ги да си отидат вкъщи, отбелязва АП. Някои агенти им отвръщаха с иронични коментари, а един от протестиращите бе натъпкан в автомобил на федералните власти.

Хиляди демонстранти, протестиращи срещу репресиите срещу имигрантите, вчера изпълниха улиците на Минеаполис въпреки студеното време, призовавайки федералните правоохранителни органи да напуснат града.

Протестиращите се събират ежедневно в града от 7 януари, когато 37-годишната майка на три деца Рене Гуд беше застреляна от служител на Имиграционната и митническата служба на САЩ.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От Нобеловият комитет:

    65 2 Отговор
    Не закачайте претендентът за Нобел за мир.🤣🤣🤣

    19:18 24.01.2026

  • 2 Мурка

    50 4 Отговор
    важното е ДА Е ДЕМОКРАТИЧНО

    Коментиран от #7

    19:18 24.01.2026

  • 3 Помак

    19 20 Отговор
    Време е моите приятели чернокожите да завземат властта в сашт , нека всички бели поробители ув нат на стълбове дървета,пасарелки,мостове ...свобода за поробения народ в сашт ...Венсеремос другари

    Коментиран от #6

    19:19 24.01.2026

  • 4 ха ха

    27 8 Отговор
    то и федерацията също като империята , убиват щото така им е кеф

    19:20 24.01.2026

  • 5 Боруна Лом

    35 4 Отговор
    ИЗТРЕПЕТЕ СЕ ,ДА .....МА.. ТЪПА ОБОРСКА!

    19:24 24.01.2026

  • 6 Боруна Лом

    14 5 Отговор

    До коментар #3 от "Помак":

    УРААААА, ДРУГАРИ! АЛИЕНДЕ!

    Коментиран от #8

    19:24 24.01.2026

  • 7 Град Козлодуй

    12 23 Отговор

    До коментар #2 от "Мурка":

    Не са убили човек а емигрант, има разлика.

    Коментиран от #12, #14, #21

    19:27 24.01.2026

  • 8 Помак

    13 5 Отговор

    До коментар #6 от "Боруна Лом":

    Че е жив и скоро ште има нова революция ...трябва да сме готови !

    19:27 24.01.2026

  • 9 съвсем нормално за терористите

    29 6 Отговор
    че те ако не убиват как ще съществуват???

    19:29 24.01.2026

  • 10 кравария

    28 5 Отговор
    изтича в канала!!!

    19:29 24.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Помак

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "Град Козлодуй":

    От Галиче ЦГн ли е .или от Хърлец ..нали са хора...политичарю

    19:31 24.01.2026

  • 13 Kaлпазанин

    21 2 Отговор
    Не може да бъде ,застрелват се само в Иран Русия Венецуела ,в обора това е невъзможно ,сигурно е бил въоръжен до зъби ,не е както в Германия например да застрелват пияни жени с кухненски ножове и после да пишат че са били терористи ,аааааа сетих се и този е бил терорист

    19:35 24.01.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    40 3 Отговор

    До коментар #7 от "Град Козлодуй":

    Че в САЩ с изключение на индианците , всички са емигранти.

    19:38 24.01.2026

  • 15 Македонец

    25 1 Отговор
    Демокрация, сър!
    🙂

    19:40 24.01.2026

  • 16 Ха ха ха

    12 16 Отговор
    Браво! Всички криминално влезли престъпници вън от САЩ! Същото трябва да стане и с навлеците нелегално налазили Европа.

    19:41 24.01.2026

  • 17 Кирчо

    18 1 Отговор
    Искам да поправя някой от коментиращите. Убития човек не е имигрант или нелегален а американски гражданин.

    20:07 24.01.2026

  • 18 Наката

    8 7 Отговор
    Майката на трите деца, която застреляха, защо не споменават, че две от децата й са взети от социалните? Пак избирателно се втълпява мнение. В САЩ ченгето като ти каже да спреш - спираш! Не са като нашите ушевите

    20:15 24.01.2026

  • 19 Що сега не

    19 1 Отговор
    Ревнат урсулите? Значи в Русия, в Иран, в Китай... ако властите убият някого, то рев до небето: "диктатура били"! А сега? Хайде де! Кажете и за обора същото...

    20:22 24.01.2026

  • 20 стоян георгиев

    18 2 Отговор
    Предвид насилието на режима на диктатура Тръмп спрямо невинните протестиращи е време Иран да се намеси и да свали този терористичен режим, заплашващ демокрацията и безопасността в региона!

    20:27 24.01.2026

  • 21 Да бе

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Град Козлодуй":

    Като твоя случай-инвалид, а не човек

    20:45 24.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Пушнали 20 а хванали 20000

    0 2 Отговор
    Емигранти и престъпници, банди. Много нови стават от айс. Да се трудят още повече.

    20:50 24.01.2026

  • 24 Кеефф

    4 5 Отговор
    Имаше видеозапис от отсрещната къща как лестбийката потегля точно срещу агента пред колата и той я застреля. Тя е с отнети деца защото не се грижи за тях!!!

    Коментиран от #40

    21:03 24.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хм...

    2 0 Отговор
    миме, като триеш мнения реалността не спира да съществува, нали знаеш? Или пък не знаеш...

    21:17 24.01.2026

  • 30 ТЕПАЙТЕ Федерални агенти

    1 2 Отговор
    Свобода за народа дето е избил ИНДИАНЦИТЕ и скоро AI интелекта ще тепа хората по земята

    Коментиран от #31

    21:37 24.01.2026

  • 31 Аз съм по интелигентен от AI

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "ТЕПАЙТЕ Федерални агенти":

    ГЛУПАВИ ХОРА ЗА ПАРИ ПИШАТ ПРОГРАМИ ДЕТО ЩЕ ГИ ИЗЯДЪТ -Как изследователите са клонирали маймуна резус?

    Основната техника, използвана от учените, за да създадат клонирана маймуна резус, която те нарекоха "Ретро", се нарича "ядрен трансфер на соматични клетки
    "Соматична клетка" е всяка клетка от тялото с изключение на яйцеклетките и спермата. "Ядрен" означава, че става въпрос за ядрото на клетката, което съдържа нейната ДНК — генетичната информация за това как е изграден един организъм.

    21:44 24.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 АГЕНТИ ТЕПАТ ХОРА

    4 4 Отговор
    А КОГА ХОРАТА ЩЕ ИЗБИЯТ ВСИЧКИ ЧЕНГЕТА ПО ЗЕМЯТА

    21:46 24.01.2026

  • 34 Хеми значи бензин

    1 2 Отговор
    Монеаполис е в Минесота а тя е до Канадската либерална ш тх оул Бритиш Кебекуа.

    21:46 24.01.2026

  • 35 ГОСТ

    3 2 Отговор
    скапаната демокрация която я имаме за пример си отстрелва народа. както се вижда без война там може би жертвите ще настигнат където има конфликт и въоръжени стълкновения. нещо гнило има в САЩ.

    21:58 24.01.2026

  • 36 Йеронимус БОШ

    2 2 Отговор
    Това ли е демокрацията и либералната толерантност ?

    22:13 24.01.2026

  • 37 Тото 1 и Тото 2

    3 3 Отговор
    Руснаците днес са изстреляли 20 ракети по Киев и Харков и ......има само 1 убит !
    Явно са много точни и щадят хората !

    22:15 24.01.2026

  • 38 Майк Алън Патън

    1 0 Отговор
    Следващите са Канада , Гренландия , Куба , Колумбия....после кой ?

    22:16 24.01.2026

  • 39 Иван Венков

    1 4 Отговор
    Какви са тези нервни психопати, които разстрелват хората?! Ето до това водят откровено фашистките политики на Тръмп: тези действат също, като Гестапо и НКВД едно време.

    22:45 24.01.2026

  • 40 Хм...

    0 4 Отговор

    До коментар #24 от "Кеефф":

    Този запис ти го изпрати Медведев ли?

    22:48 24.01.2026

  • 41 Дарина

    3 0 Отговор
    Не бяха хиляди в никакъв случай. Стига с тия манипулации.

    Коментиран от #43

    23:02 24.01.2026

  • 42 Трътлю

    2 0 Отговор
    Губернаторът на Минесота Тим Уолз щеше да е вицето на Камала Харис. Няма по-мръсно животно от него.

    03:21 25.01.2026

  • 43 Трътлю

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Дарина":

    Те държат медиите. Все още има хорица които четат вестници и гледат телевизия. Така се манипулира съзнанието. Тук в английската преса е същото - Тръмп няма да го оставят на мира докато не си върнат властта, започвайки от сената тази година.

    Коментиран от #44

    03:27 25.01.2026

  • 44 Той

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Трътлю":

    Трудно ще се пребори с Дълбоката Държава./ДД/

    03:46 25.01.2026