Политико: Войната, която трябваше да възроди империята, изтощи Русия и разклати съюзите ѝ

Политико: Войната, която трябваше да възроди империята, изтощи Русия и разклати съюзите ѝ

13 Януари, 2026 09:57

Според „Политико“ конфликтът в Украйна надминава по продължителност Втората световна война за Москва, а глобалното влияние на Кремъл отслабва

Ели Стоянова

Когато Владимир Путин нареди нахлуването в Украйна, той увери руското общество, че страната ще „го направи отново“ - ще настъпи на запад и ще постигне победа, подобна на тази на Съветския съюз срещу нацистка Германия. Днес обаче, пише „Политико“, реалността показва, че това обещание е изпълнено само наполовина, предава News.bg.

Войната, която Кремъл първоначално очакваше да приключи за броени дни, вече се проточи по-дълго от участието на СССР във Втората световна война срещу Германия. В същото време глобалната мрежа от партньори, която Путин изграждаше повече от две десетилетия, започва да се разпада - допълнително разклатена от неочаквано твърдия курс на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Това, което трябваше да бъде бърза военна операция, се превърна в изтощителен конфликт. Продължителността на бойните действия вече надхвърля 1418 дни – времето, през което съветските войски се сражаваха срещу нацистката армия, преди да стигнат от отбраната на Москва до Берлин.

След близо четири години бойни действия Русия контролира сравнително ограничени територии в Украйна, но цената е висока - около 1,1 милиона руски жертви и нарастващи вътрешни проблеми. Само този месец приблизително 600 000 души в граничната Белгородска област останаха без електрозахранване след украински ракетен удар.

На международната сцена позициите на Москва също отслабват. От края на 2024 г. Кремъл загуби ключово влияние в Близкия изток след падането на режима на Башар Асад в Сирия. По-рано този месец Русия не успя да предотврати залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро от Съединените щати, въпреки близките му отношения с Путин. Допълнително унижение за Москва беше и безпрецедентното изземване от страна на САЩ на петролен танкер под руски флаг.

Само преди година Русия и Иран подписаха 20-годишно споразумение за стратегическо партньорство. Днес обаче иранският режим, който снабдяваше Москва с дронове „Шахед“ за войната в Украйна, е изправен пред масови протести и риск от външна намеса. Това не остава незабелязано и в самата Русия.

„Цяла епоха приключва“, написа в неделя провоенен блогър с псевдонима Максим Калашников, отразявайки нарастващото разочарование от управлението. Според него властите са се фокусирали повече върху имиджа на велика сила, отколкото върху реалното укрепване на държавата, а лозунгът „можем да го направим отново“ се е оказал илюзия.

По данни на експерта по руско-иранските отношения Никита Смагин Москва е доставяла на Иран бронирани машини и бойни хеликоптери, вероятно с цел да помогне на режима да овладее вътрешните безредици. Въпреки това, по думите му, Техеран не разчита напълно на Русия и е наясно, че при сериозна криза Москва може да се оттегли, както направи в Сирия.

Бившият руски дипломат Борис Бондарев също отбелязва, че т.нар. „съюз“, вдъхновен от Кремъл, винаги е бил до голяма степен символичен. Според него след нахлуването в Украйна за Русия е било важно да демонстрира, че не е изолирана, но това е имало по-скоро пропаганден характер.

Междувременно кремълските говорители се опитват да представят действията на САЩ като доказателство, че Москва е била права да наруши международното право. Други коментатори обясняват липсата на значителен напредък с разликите между сегашната война и Втората световна, твърдейки, че днес руското общество не е мобилизирано в същата степен.

Самият Путин запазва мълчание по темите за Венецуела и Иран, оставяйки подчинените си да реагират вместо него. Според Бондарев Кремъл възприема действията на Вашингтон като опит Русия да бъде притисната в ъгъла и затова ще търси начини да демонстрира сила - най-вече на бойното поле в Украйна, включително чрез показни удари като използването на хиперзвуковата ракета „Орешник“.

Дипломатът предупреждава, че дори отслабен, Кремъл няма да смекчи позицията си. Напротив - Москва ще продължи да се стреми да изглежда силна, независимо от реалното си положение.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    27 33 Отговор
    Руснаците се бият за живота си.

    Коментиран от #49, #90

    09:59 13.01.2026

  • 2 Без тая война

    38 26 Отговор
    сега в Харков щеше да има американски ракети, насочени срещу Москва, на около 300 киометра.

    Коментиран от #12, #13, #93

    09:59 13.01.2026

  • 3 си дзън

    27 31 Отговор
    Уралсът за 35 здраво стиска русията за гърлото. При 25 ще почне да рита с краката.
    Не сме народ, а скотове, наглеци, дива орда от душегубци и злодеи”. – Михаил Булгаков

    Коментиран от #34

    10:00 13.01.2026

  • 4 Вашето мнение

    38 27 Отговор
    СВО папагали, война никой на никого не е обявявал.Като гледам СВО постига целите си, денацификацията е в ход, осввен пряко унищожените нацисти, останалите като тези в България са с дълбоки психични разтройства и са негодни да продължът живота си и да бъдат полезни на обществата си. Натю е разбито и пред разпад, същото важи и за ес. Пропагандата ви издиша и вече дори и паветните не се връзват на нея.

    Коментиран от #20, #73

    10:02 13.01.2026

  • 5 дежурните

    18 9 Отговор
    трудят ли се, трудят ... ЕХ какви глупци само

    10:02 13.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    24 23 Отговор
    Но трябва да признаем, че са най-бездарните солдати на планетата, 4та година още град не са заграбили, а над милион са при кабзон!

    10:02 13.01.2026

  • 7 Боруна Лом

    22 13 Отговор
    ДА ,ПРАВ СИ! НО Е КОМЕНТАР ,ЧЕ НА ЕСС И СЕ РАЗГОНИ РОДАТА!

    10:02 13.01.2026

  • 8 Нещастници

    21 16 Отговор
    що бе, нато и ес да не би да са по стабилни отпреди ,двата СТРАТЕГИЧЕСКИ СЪЮЗА СА ПРЕД Разпад!

    10:03 13.01.2026

  • 9 обреее

    19 7 Отговор
    ха ха ха - вафли.бг

    10:03 13.01.2026

  • 10 Механик

    20 19 Отговор
    Абе, не знам какво вика политико, ама гледам Европа цъфти та връзва, а натото се тресе и пука по шевовете.
    Па Политико да си баят квото си искат.

    Коментиран от #21, #30

    10:03 13.01.2026

  • 11 Антитрол

    20 18 Отговор
    Русия е пред пълен фалит и разпад. И тук е пълно с малоумни тролове, смешни са.

    10:03 13.01.2026

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    24 17 Отговор

    До коментар #2 от "Без тая война":

    Пак ще ги има, гнилата матушка е фалит и разпад‼️

    10:03 13.01.2026

  • 13 наблюдател

    16 16 Отговор

    До коментар #2 от "Без тая война":

    до 2 а от литва латвия финландия не може ли да има насочени ракети към москва - отговор имаш ли

    10:04 13.01.2026

  • 14 Механик

    14 15 Отговор
    Онаа пияната от пасьола казали нещо за тиктокъра, кога ще го заравят!

    Коментиран от #24

    10:04 13.01.2026

  • 15 Симпатизант

    20 17 Отговор
    СВО никога не е имала за цел да възроди руската империя. Това е просто изтегляне на неизбежната война с настъпващото НАТО извън границите на Русия. Днес, когато целият Запад воюва с Русия, войната в Украйна се превърна в Отечествена за Русия, от чийто край зависи независимостта и суверенитета й.

    Коментиран от #91

    10:05 13.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Казва се Пирова победа

    14 17 Отговор
    След която русия няма да е фактор

    10:05 13.01.2026

  • 18 То пък

    17 10 Отговор
    САЩ хич не нарушава международното право. Аре бегай.

    10:06 13.01.2026

  • 19 Тов. Членин

    9 10 Отговор
    Таваришчи , Съдбата си знае работата ... 🤭😁 Всички знаем , кои са Вечно Неудовлетворените , нали ?

    10:07 13.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Омазана ватенка

    12 13 Отговор
    Баш главната Копейка жив ли е? Нали щеше да умирга за лева?

    Коментиран от #26

    10:09 13.01.2026

  • 23 Хайо

    13 9 Отговор
    А запада цъфна та върза.Аман от глупости .

    10:09 13.01.2026

  • 24 Симпатизант

    12 11 Отговор

    До коментар #14 от "Механик":

    Не е изтрезняла още, вчера почна да се налива от пладне, мъка, СВОто не върви, само груз 200 към блатата!

    10:09 13.01.2026

  • 25 Учуден

    4 5 Отговор
    Тоз да не е минал към Горското?

    10:10 13.01.2026

  • 26 Хайо

    13 8 Отговор

    До коментар #22 от "Омазана ватенка":

    Пали свещи за кадиров на рилския манастир, а май и ботокса е готов да ляга у мавзолея!

    Коментиран от #85

    10:11 13.01.2026

  • 27 !!!?

    11 8 Отговор
    На снимката - Путлер е наденал гамашите ама много е оклюмал...след всяко окупирано село все по-навъсен...!!!?

    10:11 13.01.2026

  • 28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 6 Отговор
    ТВА ПОЛИТИКО ДА НЕ ИЗДАВАНИЕТО ПРИТЕЖАВАНО
    ОТ ЧЕРВЕНИЯ ТЪРГОВЕЦ НА СМЪРТ ПЕТЪР МАНДЖУКОВ , ДЕТО ГОЦЕ МУ ДАДЕ ОРДЕН СТАРА ПЛАНИНА
    .......
    И ИВАН ЛЮБЕНОВ ДИЛОВ ( СИНА НА ЛЮБЕН ДИЛОВ СИН ОТ ГЕРБ , КОЙТО Е ПЪК ГЛАВВНИЯ РЕДАКТОР):)

    10:11 13.01.2026

  • 29 Вашето мнение

    12 8 Отговор
    Снощното бомбене явно е било яко. Още от сутринта мисира започва с пропагандата. Пожелавам на Путин дълъг живот и крепко здраве за да изпълни всички цели на СВО.

    Коментиран от #40

    10:11 13.01.2026

  • 30 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    9 9 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    Как пък един механизъм не замина за руският рай



    Благодаря за отговора!

    Коментиран от #36

    10:12 13.01.2026

  • 31 Факти

    9 11 Отговор
    Войната на Путин възроди Американската империя и потопи Русия.

    Коментиран от #56

    10:12 13.01.2026

  • 32 Вашето мнение

    11 5 Отговор
    Бункерното защо нищо не казва за танкерите!

    Коментиран от #41

    10:12 13.01.2026

  • 33 Хаха

    10 7 Отговор
    Русия "изтощена", а Укрия "цъфти" и "връзва" с няколко десетки милиона избягали, пълни кладбища с жълтосини знамена, без ток, вода и канализация, събираща последните остатъци от мъжко население доброзорно, направо от улиците...
    Освен заглавието, друго не четох в този пасквил!

    10:12 13.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 az СВО Победа 80

    7 11 Отговор
    Поставени цели пред СВО:

    1. Демикитаризация на Украйна
    2. Денацификация на Украйна

    Резултатите от СВО:

    1. Разпад на ЕС
    2 Разпад на НАТО

    А без тях проксито им Киев е бита карта!

    Де го пукаш, де се чука, а? 🤣🤣🤣

    Коментиран от #43, #46, #50

    10:13 13.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 az СВО Победа 80

    9 5 Отговор
    Но както вървят нещата с тридневното СВО, май матушката пияна ще замине при крайцера и готвача тази зима!

    10:14 13.01.2026

  • 38 Глобално влияние на Русия ли?

    11 9 Отговор
    Глобалното влияние зависи от народите и държавите, които го приемат!
    Ако народите искат да живеят свободно
    и сами да решават кое е важно за тях -
    в смисъл на важните интереси за цялата нация,
    приемат влиянието на Русия, която иска съюзници
    БЕЗ ДА СЕ НАМЕСВА ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ ДЕЛА на държавите.

    Пример - България 45 години живяхме отлично с Русия
    със собствена Българска армия от над 150 000 души,
    над 300 самолета, 10-тина подводници, 500 танка,
    стотици БТР, огромен модерен Военен завод БЕЗ СТРАХ ни
    остави да имаме Русия, че може да се обърнем срещу нея,
    всички Български автори възпитаващи в родолюбие и патриотизъм
    бяха в учебниците на българските деца, учебно съдържание
    разбираемо написано перфектно от български учени по химия, физика
    математика акад.Сендов, география, биология -
    ФАКТ ВСИЧКИ ЗАВЪРШИЛИ ДО 1997 г. - ЗАЕХА ВИСОКИ ПОЗИЦИИ
    във всички западни корпорации и производства след като затвориха българските
    и прогониха собственото си население да работи за чужди държави и интереси.
    Кой прогони българите от България и ги ОТроди от райската ни земя?
    Влиянието на Русия ли? В 2001 г., в 2011 г., в 2021 г. - когато регистрираме
    СЕМОГРАФСКА ПУСТИНЯ И НЕГРАМОТНО НАСЕЛЕНИЕ ДОВЕДЕНО ДО ПОДИВЯВАНЕ
    ОТ ЧАЛГА И ГОТВАРСТВО И простотии невероятни

    Та народите искат да живеят по чужди правила и други да решават и налагат порядки
    това е САЩ, вижте другаря Сорос и НПО-тата как ПОДМЕНЯТ Българското,
    който не го вижда - значи е плосък платен едно

    Коментиран от #48, #51, #66, #71, #77

    10:14 13.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Геро

    4 3 Отговор

    До коментар #29 от "Вашето мнение":

    Нали ти казах, че мнението на от-падъци като теб е без значение.

    10:14 13.01.2026

  • 41 Моето мнение

    4 8 Отговор

    До коментар #32 от "Вашето мнение":

    Най големият и скъп бункер в света за 1,5 млрд.д. в Иваново Вознесенск е на пайтакът наркоман Зеленски

    10:14 13.01.2026

  • 42 БСТ

    2 4 Отговор
    Точно обратното стана ама айде ...

    10:15 13.01.2026

  • 43 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 6 Отговор

    До коментар #35 от "az СВО Победа 80":

    Клепар днес кой се пада от тридневната специална военна?


    Благодаря за отговора!

    10:15 13.01.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 си дзън

    8 8 Отговор

    До коментар #34 от "Дрън Дрън":

    „Най-важният знак за успеха на руския народ е неговата садистична жестокост. " – Максим Горки
    Не ни трябват такива троянски коне. Всички руснаци - вън от ЕС.

    10:16 13.01.2026

  • 46 Копей,

    8 8 Отговор

    До коментар #35 от "az СВО Победа 80":

    А ти превалутира ли лева в евраците??

    10:17 13.01.2026

  • 47 Мдааа

    8 7 Отговор
    Корабът ,,Русия" с капитан дурака Путин, потъва мощно и безвъзвратно!!!

    10:17 13.01.2026

  • 48 Глобално влияние на Русия ли? - 2

    8 5 Отговор

    До коментар #38 от "Глобално влияние на Русия ли?":

    Доп. ...
    Та народите искат да живеят по чужди правила и други да решават и налагат порядки
    това е САЩ, вижте другаря Сорос и НПО-тата как ПОДМЕНЯТ Българското,
    който не го вижда - значи е плосък платен едноклетъчен чревоугодник...
    В ТОВА СЕ ИЗРАЗЯВА - ГЛОБАЛНОТО ВЛИЯНИЕ - искат ли народите да са свободни
    или искат да са зависими от НПО-тата и Посолството (по Асен Василев)

    10:17 13.01.2026

  • 49 Дрътия Софианец

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Глупости , че на кого му требе рузки живот ... 🤭

    10:17 13.01.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Яяя

    7 8 Отговор
    Я пак ?Кой изтощава?За това ли неизтощената европа се чуди, как легитимно да открадне парите на Русия?Че скоро ще трябва да извадят прашки и копия от музеите си да ги подаряват на зеления.

    Коментиран от #62

    10:19 13.01.2026

  • 53 Георги

    7 6 Отговор
    оо да, горката Русия. Заграби територии с изкопаеми за има няма $10,000,000,000,000. Това е 20 пъти външният им дълг или една трета от този на великата демокрация и еталон за пазарна икономика - САЩ.

    Коментиран от #57, #58

    10:19 13.01.2026

  • 54 Да де

    7 6 Отговор
    Ти и другите трима кретена тук това го пишете 4 години.
    Къде ви е МОЧАТА?
    Къде ви е лева?

    10:19 13.01.2026

  • 55 Мдааа

    8 5 Отговор
    Купянск е отново украински,какво става другари!?

    Коментиран от #60

    10:21 13.01.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Фани се гръмнни

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "Георги":

    Така ще си направиш добра услуга.

    Коментиран от #63

    10:21 13.01.2026

  • 58 Копейка

    3 2 Отговор

    До коментар #53 от "Георги":

    А на нас тук какъв ни е кяра?

    Коментиран от #67

    10:22 13.01.2026

  • 59 Жмръц

    4 3 Отговор
    П0литк0,Нюз,Фейк Нюз и пр,спрете гъбките.Вие все от най-силните се надумквате и после пишете ей такива глупости.По-добре пийте по едно-две отлежали уискита и си лягайте.Не може така.

    10:23 13.01.2026

  • 60 Въпрос

    4 3 Отговор

    До коментар #55 от "Мдааа":

    Покровск и Мирноград на кой са?Гуляйполе?

    Коментиран от #69, #70

    10:23 13.01.2026

  • 61 50/50

    9 6 Отговор
    24 февруари 2022 г. за Русия е това, което е 13 юни 1913 г. за България! И в двата случая управниците не издържат на провокациите на врага и разпореждат СВО! След което биват порядъчно объхтани от безсърдечния демократичен свят, след като са обявени за Агресор! А когато сърбите разстрелваха пред позициите си българи от Македония, а бандеровците избиваха деца в Донбас, демократичният свят мълча като демократичен папмперс! Ако България тогава и Русия сега имат някаква вина, то тя е, че са прекалено слаби, за да се защитят! Представете си някой да свали американски самолет в гръб и убие американския посланик в Анкара, както бе застрелян от турски служител Андрей Карлов, какво ще му се случи на актуалния султан!!!

    10:23 13.01.2026

  • 62 Мдааа

    6 5 Отговор

    До коментар #52 от "Яяя":

    Глупак,икономиката само на Италия е кажи речи,колкото на Русия при три пъти по-малко население.БВП на Европа е втори в света. За каква мощ и немощ говориш,глупак

    Коментиран от #74, #78

    10:24 13.01.2026

  • 63 Георги

    4 5 Отговор

    До коментар #57 от "Фани се гръмнни":

    ти така ли оборваш опонентите си? Нищо чудно, че евронаколенките не ставате за управляващи, то вие не можете нещо елементарно да оспорите, а какво остава да предвидите проблем и да изградите стратегия за решаването му.

    10:25 13.01.2026

  • 64 Дрън Си

    2 5 Отговор

    До коментар #51 от "си дзън":

    Мий краката и лягай.

    10:25 13.01.2026

  • 65 Политико е Пуснал Локумената фабрика!!

    5 5 Отговор
    Фейкове и Маниполации!

    10:26 13.01.2026

  • 66 Факти

    5 5 Отговор

    До коментар #38 от "Глобално влияние на Русия ли?":

    Червената армия ни окупира и Москва инсталира марионетно правителство у нас. Народът не искаше комунизъм. Толкова хубаво живяхме с Русия, че фалирахме три пъти, взеха ни целия златен резерв и стигнахме до режим на тока и празни магазини. Когато отвориха границите хората избягаха от съсипаната държава. Още не можем да се съвземем от руското робство.

    Коментиран от #89

    10:26 13.01.2026

  • 67 Георги

    4 4 Отговор

    До коментар #58 от "Копейка":

    копейка, проблемът ти е, че винаги търсиш кяр и отказваш да видиш реалността заслепен от собствените си желания и розови очила.

    10:26 13.01.2026

  • 68 cpaн сранич

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "сан санич..":

    жоп ка целка?

    10:26 13.01.2026

  • 69 Zахарова

    5 2 Отговор

    До коментар #60 от "Въпрос":

    Изгубихме Купянск, а Покровск още не е наш. Важното е ,че търговията с черни чували с цип върви по 1000 на ден, е тва е бизнес

    10:27 13.01.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Zахарова

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    А,къде е Варшавския договор

    10:31 13.01.2026

  • 74 реално

    0 2 Отговор

    До коментар #62 от "Мдааа":

    Глупака си ти.Сети се сам защо.

    Коментиран от #84

    10:36 13.01.2026

  • 75 Мишел

    2 2 Отговор
    С цената на 28 000 000 руски жертви, след Втората световна война СССР създаде зона на сигурност от Берлин до Русия. Тази зона доведе до 75 години мир на континента, което не се харесваше на САЩ. Зоната бе премахната и НатО стига до Русия. Войната избухна , когато Украйна предложи НатО да разположи ракетите си на източната украинска граница, на 500 км.от Москва. Войната ще продължи, докато Русия възстанови зоната за сигурност.

    10:37 13.01.2026

  • 76 Ами сега?

    1 3 Отговор
    Е те, Орешниците, не никнат като гъби в гората. Ако имаха достатъчно всеки ден щяха да изстрелват десетки или даже стотици както действат с управляемите бомби КАБ. Май вече полуфабрикатите от времето на СССР, на които само малко трябваше за да бъдат довършени се изчерпаха, а на нови няма производство

    Коментиран от #79, #80

    10:39 13.01.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Факти

    3 0 Отговор

    До коментар #62 от "Мдааа":

    Точно така е. БВП на Европа (ЕС + Англия) е втори в света номинално (след САЩ и пред Китай), както и в паритет на покупателната способност (след Китай и пред САЩ). Европа също така е на второ място по БВП на човек (след САЩ и много пред Китай). В Европа дори не включвам Норвегия, Швейцария и другите държави на континента, защото не е необходимо. Англия се отдели от ЕС, но остава неразривно свързана, сякаш изобщо не е отделена. Откакто започна войната сме заедно във всичко. Аз съм сигурен, че до десетина години ще се върне. Проучванията показват, че 2/3 от хората са за. Европа е силна. Трябва само да е обединена. Европа е трън в очите на САЩ и Китай - затова искат да я разцепят. Китай и САЩ стоят зад войната в Украйна. Без подкрепата на Китай Путин нямаше да нападне.

    Коментиран от #88

    10:44 13.01.2026

  • 79 Факти

    3 1 Отговор

    До коментар #76 от "Ами сега?":

    Според западното и украинското разузнаване Путин има десетина орешника. Затова мята по един на две години.

    Коментиран от #82

    10:47 13.01.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Московийката

    3 0 Отговор
    няма сили за дълга война и това все повече си проличава- с икономика , по- малка от тази на Иберийския полуостров, Московийката закъсва и ако не са Китай и Индия да й купуват евтините суровини, съвсем ще спре.
    Мужиците ще ядат калашници и орешници.

    Коментиран от #83

    10:48 13.01.2026

  • 82 Ха ХаХа

    0 1 Отговор

    До коментар #79 от "Факти":

    Щом скапаното укроразузнаване го казва,значи е обратното

    10:49 13.01.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Мдааа

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "реално":

    Ами,говорим точно за реалност в която ти не си

    10:52 13.01.2026

  • 85 Тов. Членин

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Хайо":

    Не бързай , друже ... Там няма място за двама ..

    10:53 13.01.2026

  • 86 Путин и Тръмп

    2 1 Отговор
    почти еднакво мразят Европа и мечтаят да я съсипят.

    Същевременно си помагат един на друг.
    Путин се мъчи да не дразни Тръмп, а Тръмп му връща жеста, като в решителни моменти спира помощта за Украйна. Уж за да направи Америка грейт. Всъщност- за да даде глътка въздух на Путин.

    За всички е очевидно, че Европа е притисната.

    Другият " велик "- Си, гледа от Китай да не би Тръмп да открадне Путин към себе си и да не остане сам. За това леко прилапва Сибир, бавно и постепенно, за да има Путин едно наум и да се сеща.

    10:55 13.01.2026

  • 87 да макар

    2 0 Отговор
    и причините и от гледна точка на Русия да са разбираеми защо тази СВО се води, истината е че с Венецуела, Сирия а сега и Иран бяха унижени. Слаби са срещу запада

    10:56 13.01.2026

  • 88 Мдааа

    1 1 Отговор

    До коментар #78 от "Факти":

    Точно така е!
    То,това беше,,номера на китайката" на който се закачи глупака Путин. Китай му запали главата, защото ползата основно е за него и няма смисъл да пояснявам. Да САЩ се възползва доста умело. Те затова се изтеглиха скоростно от Афганистан, защото разбраха, че Путин ще нападне Украйна, а това щеше да е разкрачено положение

    10:58 13.01.2026

  • 89 "Руско робство" ни даде 6 ядрени реактор

    1 1 Отговор

    До коментар #66 от "Факти":

    ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ВЕЧЕ 60 ГОДИНИ НА БАЛКАНИТЕ АЕЦ КОЗЛОДУЙ!
    ЗА НАЙ-ЕВТИНАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ
    ДАВАЩА ПРОСПЕРИТЕТ И КОНКУРЕНТНОСТ НА ИКОНОМИКАТА
    И БЛАГОДЕНСТВИЕ ЗА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!

    А твоята "демокрация" затвори разруши източи АЕЦа
    блокира източника на най-евтината електроенергия за българи и балканските народи
    за да станем бедни и зависими от твоята фалшива "демокрация"
    ФАКТ ДНЕС В ДЕМОКРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ СЕ ДАВАТ ПОМОЩИ ЕНЕРГИЙНА БЕДНОСТ.
    Спри си халюцогенните хапченца и спри да лъжеш, не щастник

    11:04 13.01.2026

  • 90 Първият софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Искаш да кажеш, че руснаците дават живота си, за да се бият !

    11:06 13.01.2026

  • 91 ттт

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Симпатизант":

    Леле колко мъка има по света.

    11:06 13.01.2026

  • 92 Ванчо

    0 0 Отговор
    То Русия на картата я няма ИМА само укри ха ха стига сте лъгали не ви лие срам от лъжите си Нато вече приключва към кого ще се убърните за помощ

    11:06 13.01.2026

  • 93 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Без тая война":

    А не може ли да ги сложат в Литва и балтийските? А вече и във Финландия.

    11:07 13.01.2026

