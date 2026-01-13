Политико: Войната, която трябваше да възроди империята, изтощи Русия и разклати съюзите ѝ

Когато Владимир Путин нареди нахлуването в Украйна, той увери руското общество, че страната ще „го направи отново“ - ще настъпи на запад и ще постигне победа, подобна на тази на Съветския съюз срещу нацистка Германия. Днес обаче, пише „Политико“, реалността показва, че това обещание е изпълнено само наполовина, предава News.bg.
Войната, която Кремъл първоначално очакваше да приключи за броени дни, вече се проточи по-дълго от участието на СССР във Втората световна война срещу Германия. В същото време глобалната мрежа от партньори, която Путин изграждаше повече от две десетилетия, започва да се разпада - допълнително разклатена от неочаквано твърдия курс на президента на САЩ Доналд Тръмп.
Това, което трябваше да бъде бърза военна операция, се превърна в изтощителен конфликт. Продължителността на бойните действия вече надхвърля 1418 дни – времето, през което съветските войски се сражаваха срещу нацистката армия, преди да стигнат от отбраната на Москва до Берлин.
След близо четири години бойни действия Русия контролира сравнително ограничени територии в Украйна, но цената е висока - около 1,1 милиона руски жертви и нарастващи вътрешни проблеми. Само този месец приблизително 600 000 души в граничната Белгородска област останаха без електрозахранване след украински ракетен удар.
На международната сцена позициите на Москва също отслабват. От края на 2024 г. Кремъл загуби ключово влияние в Близкия изток след падането на режима на Башар Асад в Сирия. По-рано този месец Русия не успя да предотврати залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро от Съединените щати, въпреки близките му отношения с Путин. Допълнително унижение за Москва беше и безпрецедентното изземване от страна на САЩ на петролен танкер под руски флаг.
Само преди година Русия и Иран подписаха 20-годишно споразумение за стратегическо партньорство. Днес обаче иранският режим, който снабдяваше Москва с дронове „Шахед“ за войната в Украйна, е изправен пред масови протести и риск от външна намеса. Това не остава незабелязано и в самата Русия.
„Цяла епоха приключва“, написа в неделя провоенен блогър с псевдонима Максим Калашников, отразявайки нарастващото разочарование от управлението. Според него властите са се фокусирали повече върху имиджа на велика сила, отколкото върху реалното укрепване на държавата, а лозунгът „можем да го направим отново“ се е оказал илюзия.
По данни на експерта по руско-иранските отношения Никита Смагин Москва е доставяла на Иран бронирани машини и бойни хеликоптери, вероятно с цел да помогне на режима да овладее вътрешните безредици. Въпреки това, по думите му, Техеран не разчита напълно на Русия и е наясно, че при сериозна криза Москва може да се оттегли, както направи в Сирия.
Бившият руски дипломат Борис Бондарев също отбелязва, че т.нар. „съюз“, вдъхновен от Кремъл, винаги е бил до голяма степен символичен. Според него след нахлуването в Украйна за Русия е било важно да демонстрира, че не е изолирана, но това е имало по-скоро пропаганден характер.
Междувременно кремълските говорители се опитват да представят действията на САЩ като доказателство, че Москва е била права да наруши международното право. Други коментатори обясняват липсата на значителен напредък с разликите между сегашната война и Втората световна, твърдейки, че днес руското общество не е мобилизирано в същата степен.
Самият Путин запазва мълчание по темите за Венецуела и Иран, оставяйки подчинените си да реагират вместо него. Според Бондарев Кремъл възприема действията на Вашингтон като опит Русия да бъде притисната в ъгъла и затова ще търси начини да демонстрира сила - най-вече на бойното поле в Украйна, включително чрез показни удари като използването на хиперзвуковата ракета „Орешник“.
Дипломатът предупреждава, че дори отслабен, Кремъл няма да смекчи позицията си. Напротив - Москва ще продължи да се стреми да изглежда силна, независимо от реалното си положение.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #49, #90
09:59 13.01.2026
2 Без тая война
Коментиран от #12, #13, #93
09:59 13.01.2026
3 си дзън
Не сме народ, а скотове, наглеци, дива орда от душегубци и злодеи”. – Михаил Булгаков
Коментиран от #34
10:00 13.01.2026
4 Вашето мнение
Коментиран от #20, #73
10:02 13.01.2026
5 дежурните
10:02 13.01.2026
6 Последния Софиянец
10:02 13.01.2026
7 Боруна Лом
10:02 13.01.2026
8 Нещастници
10:03 13.01.2026
9 обреее
10:03 13.01.2026
10 Механик
Па Политико да си баят квото си искат.
Коментиран от #21, #30
10:03 13.01.2026
11 Антитрол
10:03 13.01.2026
12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
До коментар #2 от "Без тая война":Пак ще ги има, гнилата матушка е фалит и разпад‼️
10:03 13.01.2026
13 наблюдател
До коментар #2 от "Без тая война":до 2 а от литва латвия финландия не може ли да има насочени ракети към москва - отговор имаш ли
10:04 13.01.2026
14 Механик
Коментиран от #24
10:04 13.01.2026
15 Симпатизант
Коментиран от #91
10:05 13.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Казва се Пирова победа
10:05 13.01.2026
18 То пък
10:06 13.01.2026
19 Тов. Членин
10:07 13.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Омазана ватенка
Коментиран от #26
10:09 13.01.2026
23 Хайо
10:09 13.01.2026
24 Симпатизант
До коментар #14 от "Механик":Не е изтрезняла още, вчера почна да се налива от пладне, мъка, СВОто не върви, само груз 200 към блатата!
10:09 13.01.2026
25 Учуден
10:10 13.01.2026
26 Хайо
До коментар #22 от "Омазана ватенка":Пали свещи за кадиров на рилския манастир, а май и ботокса е готов да ляга у мавзолея!
Коментиран от #85
10:11 13.01.2026
27 !!!?
10:11 13.01.2026
28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ОТ ЧЕРВЕНИЯ ТЪРГОВЕЦ НА СМЪРТ ПЕТЪР МАНДЖУКОВ , ДЕТО ГОЦЕ МУ ДАДЕ ОРДЕН СТАРА ПЛАНИНА
.......
И ИВАН ЛЮБЕНОВ ДИЛОВ ( СИНА НА ЛЮБЕН ДИЛОВ СИН ОТ ГЕРБ , КОЙТО Е ПЪК ГЛАВВНИЯ РЕДАКТОР):)
10:11 13.01.2026
29 Вашето мнение
Коментиран от #40
10:11 13.01.2026
30 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #10 от "Механик":Как пък един механизъм не замина за руският рай
Благодаря за отговора!
Коментиран от #36
10:12 13.01.2026
31 Факти
Коментиран от #56
10:12 13.01.2026
32 Вашето мнение
Коментиран от #41
10:12 13.01.2026
33 Хаха
Освен заглавието, друго не четох в този пасквил!
10:12 13.01.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 az СВО Победа 80
1. Демикитаризация на Украйна
2. Денацификация на Украйна
Резултатите от СВО:
1. Разпад на ЕС
2 Разпад на НАТО
А без тях проксито им Киев е бита карта!
Де го пукаш, де се чука, а? 🤣🤣🤣
Коментиран от #43, #46, #50
10:13 13.01.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 az СВО Победа 80
10:14 13.01.2026
38 Глобално влияние на Русия ли?
Ако народите искат да живеят свободно
и сами да решават кое е важно за тях -
в смисъл на важните интереси за цялата нация,
приемат влиянието на Русия, която иска съюзници
БЕЗ ДА СЕ НАМЕСВА ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ ДЕЛА на държавите.
Пример - България 45 години живяхме отлично с Русия
със собствена Българска армия от над 150 000 души,
над 300 самолета, 10-тина подводници, 500 танка,
стотици БТР, огромен модерен Военен завод БЕЗ СТРАХ ни
остави да имаме Русия, че може да се обърнем срещу нея,
всички Български автори възпитаващи в родолюбие и патриотизъм
бяха в учебниците на българските деца, учебно съдържание
разбираемо написано перфектно от български учени по химия, физика
математика акад.Сендов, география, биология -
ФАКТ ВСИЧКИ ЗАВЪРШИЛИ ДО 1997 г. - ЗАЕХА ВИСОКИ ПОЗИЦИИ
във всички западни корпорации и производства след като затвориха българските
и прогониха собственото си население да работи за чужди държави и интереси.
Кой прогони българите от България и ги ОТроди от райската ни земя?
Влиянието на Русия ли? В 2001 г., в 2011 г., в 2021 г. - когато регистрираме
СЕМОГРАФСКА ПУСТИНЯ И НЕГРАМОТНО НАСЕЛЕНИЕ ДОВЕДЕНО ДО ПОДИВЯВАНЕ
ОТ ЧАЛГА И ГОТВАРСТВО И простотии невероятни
Та народите искат да живеят по чужди правила и други да решават и налагат порядки
това е САЩ, вижте другаря Сорос и НПО-тата как ПОДМЕНЯТ Българското,
който не го вижда - значи е плосък платен едно
Коментиран от #48, #51, #66, #71, #77
10:14 13.01.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Геро
До коментар #29 от "Вашето мнение":Нали ти казах, че мнението на от-падъци като теб е без значение.
10:14 13.01.2026
41 Моето мнение
До коментар #32 от "Вашето мнение":Най големият и скъп бункер в света за 1,5 млрд.д. в Иваново Вознесенск е на пайтакът наркоман Зеленски
10:14 13.01.2026
42 БСТ
10:15 13.01.2026
43 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #35 от "az СВО Победа 80":Клепар днес кой се пада от тридневната специална военна?
Благодаря за отговора!
10:15 13.01.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 си дзън
До коментар #34 от "Дрън Дрън":„Най-важният знак за успеха на руския народ е неговата садистична жестокост. " – Максим Горки
Не ни трябват такива троянски коне. Всички руснаци - вън от ЕС.
10:16 13.01.2026
46 Копей,
До коментар #35 от "az СВО Победа 80":А ти превалутира ли лева в евраците??
10:17 13.01.2026
47 Мдааа
10:17 13.01.2026
48 Глобално влияние на Русия ли? - 2
До коментар #38 от "Глобално влияние на Русия ли?":Доп. ...
Та народите искат да живеят по чужди правила и други да решават и налагат порядки
това е САЩ, вижте другаря Сорос и НПО-тата как ПОДМЕНЯТ Българското,
който не го вижда - значи е плосък платен едноклетъчен чревоугодник...
В ТОВА СЕ ИЗРАЗЯВА - ГЛОБАЛНОТО ВЛИЯНИЕ - искат ли народите да са свободни
или искат да са зависими от НПО-тата и Посолството (по Асен Василев)
10:17 13.01.2026
49 Дрътия Софианец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Глупости , че на кого му требе рузки живот ... 🤭
10:17 13.01.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Яяя
Коментиран от #62
10:19 13.01.2026
53 Георги
Коментиран от #57, #58
10:19 13.01.2026
54 Да де
Къде ви е МОЧАТА?
Къде ви е лева?
10:19 13.01.2026
55 Мдааа
Коментиран от #60
10:21 13.01.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Фани се гръмнни
До коментар #53 от "Георги":Така ще си направиш добра услуга.
Коментиран от #63
10:21 13.01.2026
58 Копейка
До коментар #53 от "Георги":А на нас тук какъв ни е кяра?
Коментиран от #67
10:22 13.01.2026
59 Жмръц
10:23 13.01.2026
60 Въпрос
До коментар #55 от "Мдааа":Покровск и Мирноград на кой са?Гуляйполе?
Коментиран от #69, #70
10:23 13.01.2026
61 50/50
10:23 13.01.2026
62 Мдааа
До коментар #52 от "Яяя":Глупак,икономиката само на Италия е кажи речи,колкото на Русия при три пъти по-малко население.БВП на Европа е втори в света. За каква мощ и немощ говориш,глупак
Коментиран от #74, #78
10:24 13.01.2026
63 Георги
До коментар #57 от "Фани се гръмнни":ти така ли оборваш опонентите си? Нищо чудно, че евронаколенките не ставате за управляващи, то вие не можете нещо елементарно да оспорите, а какво остава да предвидите проблем и да изградите стратегия за решаването му.
10:25 13.01.2026
64 Дрън Си
До коментар #51 от "си дзън":Мий краката и лягай.
10:25 13.01.2026
65 Политико е Пуснал Локумената фабрика!!
10:26 13.01.2026
66 Факти
До коментар #38 от "Глобално влияние на Русия ли?":Червената армия ни окупира и Москва инсталира марионетно правителство у нас. Народът не искаше комунизъм. Толкова хубаво живяхме с Русия, че фалирахме три пъти, взеха ни целия златен резерв и стигнахме до режим на тока и празни магазини. Когато отвориха границите хората избягаха от съсипаната държава. Още не можем да се съвземем от руското робство.
Коментиран от #89
10:26 13.01.2026
67 Георги
До коментар #58 от "Копейка":копейка, проблемът ти е, че винаги търсиш кяр и отказваш да видиш реалността заслепен от собствените си желания и розови очила.
10:26 13.01.2026
68 cpaн сранич
До коментар #39 от "сан санич..":жоп ка целка?
10:26 13.01.2026
69 Zахарова
До коментар #60 от "Въпрос":Изгубихме Купянск, а Покровск още не е наш. Важното е ,че търговията с черни чували с цип върви по 1000 на ден, е тва е бизнес
10:27 13.01.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Zахарова
До коментар #4 от "Вашето мнение":А,къде е Варшавския договор
10:31 13.01.2026
74 реално
До коментар #62 от "Мдааа":Глупака си ти.Сети се сам защо.
Коментиран от #84
10:36 13.01.2026
75 Мишел
10:37 13.01.2026
76 Ами сега?
Коментиран от #79, #80
10:39 13.01.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Факти
До коментар #62 от "Мдааа":Точно така е. БВП на Европа (ЕС + Англия) е втори в света номинално (след САЩ и пред Китай), както и в паритет на покупателната способност (след Китай и пред САЩ). Европа също така е на второ място по БВП на човек (след САЩ и много пред Китай). В Европа дори не включвам Норвегия, Швейцария и другите държави на континента, защото не е необходимо. Англия се отдели от ЕС, но остава неразривно свързана, сякаш изобщо не е отделена. Откакто започна войната сме заедно във всичко. Аз съм сигурен, че до десетина години ще се върне. Проучванията показват, че 2/3 от хората са за. Европа е силна. Трябва само да е обединена. Европа е трън в очите на САЩ и Китай - затова искат да я разцепят. Китай и САЩ стоят зад войната в Украйна. Без подкрепата на Китай Путин нямаше да нападне.
Коментиран от #88
10:44 13.01.2026
79 Факти
До коментар #76 от "Ами сега?":Според западното и украинското разузнаване Путин има десетина орешника. Затова мята по един на две години.
Коментиран от #82
10:47 13.01.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Московийката
Мужиците ще ядат калашници и орешници.
Коментиран от #83
10:48 13.01.2026
82 Ха ХаХа
До коментар #79 от "Факти":Щом скапаното укроразузнаване го казва,значи е обратното
10:49 13.01.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Мдааа
До коментар #74 от "реално":Ами,говорим точно за реалност в която ти не си
10:52 13.01.2026
85 Тов. Членин
До коментар #26 от "Хайо":Не бързай , друже ... Там няма място за двама ..
10:53 13.01.2026
86 Путин и Тръмп
Същевременно си помагат един на друг.
Путин се мъчи да не дразни Тръмп, а Тръмп му връща жеста, като в решителни моменти спира помощта за Украйна. Уж за да направи Америка грейт. Всъщност- за да даде глътка въздух на Путин.
За всички е очевидно, че Европа е притисната.
Другият " велик "- Си, гледа от Китай да не би Тръмп да открадне Путин към себе си и да не остане сам. За това леко прилапва Сибир, бавно и постепенно, за да има Путин едно наум и да се сеща.
10:55 13.01.2026
87 да макар
10:56 13.01.2026
88 Мдааа
До коментар #78 от "Факти":Точно така е!
То,това беше,,номера на китайката" на който се закачи глупака Путин. Китай му запали главата, защото ползата основно е за него и няма смисъл да пояснявам. Да САЩ се възползва доста умело. Те затова се изтеглиха скоростно от Афганистан, защото разбраха, че Путин ще нападне Украйна, а това щеше да е разкрачено положение
10:58 13.01.2026
89 "Руско робство" ни даде 6 ядрени реактор
До коментар #66 от "Факти":ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ВЕЧЕ 60 ГОДИНИ НА БАЛКАНИТЕ АЕЦ КОЗЛОДУЙ!
ЗА НАЙ-ЕВТИНАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ
ДАВАЩА ПРОСПЕРИТЕТ И КОНКУРЕНТНОСТ НА ИКОНОМИКАТА
И БЛАГОДЕНСТВИЕ ЗА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
А твоята "демокрация" затвори разруши източи АЕЦа
блокира източника на най-евтината електроенергия за българи и балканските народи
за да станем бедни и зависими от твоята фалшива "демокрация"
ФАКТ ДНЕС В ДЕМОКРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ СЕ ДАВАТ ПОМОЩИ ЕНЕРГИЙНА БЕДНОСТ.
Спри си халюцогенните хапченца и спри да лъжеш, не щастник
11:04 13.01.2026
90 Първият софиянец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Искаш да кажеш, че руснаците дават живота си, за да се бият !
11:06 13.01.2026
91 ттт
До коментар #15 от "Симпатизант":Леле колко мъка има по света.
11:06 13.01.2026
92 Ванчо
11:06 13.01.2026
93 таксиджия 🚖
До коментар #2 от "Без тая война":А не може ли да ги сложат в Литва и балтийските? А вече и във Финландия.
11:07 13.01.2026