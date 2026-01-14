Новини
С още три месеца! Върховната рада удължи военното положение в Украйна
С още три месеца! Върховната рада удължи военното положение в Украйна

14 Януари, 2026 16:59 382 15

Това е вече 18-то гласуване в Радата за удължаване на военното положение от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна

С още три месеца! Върховната рада удължи военното положение в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Върховната рада прие законопроект, внесен от президента Володимир Зеленски, за удължаване на военното положение и мобилизацията в Украйна с още 90 дни. Военното положение е удължено до 4 май. Предишното удължаване беше в сила до 3 февруари 2026 г, пише ВВС.

Зеленски по-рано заяви, че войната с Русия няма да приключи, докато Украйна не получи ефективни гаранции за сигурност и че военното положение не може да бъде прекратено дотогава.

Това е вече 18-то гласуване в Радата за удължаване на военното положение от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сдадсдааа

    5 0 Отговор
    Същите като ЕС, удължават си агонията още. Путя, Бай Дончо и китаеца вече са разпределили нещата. Силните имат право на глас, слабия ЕС няма.

    17:02 14.01.2026

  • 2 Тръмп им е казал, че

    1 4 Отговор
    кремълският плъх ще фалира до 3 месеца!

    Коментиран от #5

    17:03 14.01.2026

  • 3 Още три месеца

    3 0 Отговор
    и така до края на света........и до .....полската граница.

    17:04 14.01.2026

  • 4 Дрътите русо де били, наспаха ли се?

    1 2 Отговор
    Защо не коментират?

    Коментиран от #8

    17:05 14.01.2026

  • 5 Ама той почина

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тръмп им е казал, че":

    Сега и Рамадан и той.
    И руските и те.
    Никой не остана.

    17:06 14.01.2026

  • 6 И Киев е Руски

    3 0 Отговор
    Зеле: Аз съм мафиот шеф на бункерния живот

    17:06 14.01.2026

  • 7 Рублевка

    3 1 Отговор
    Рада дълбоката изневери на демокрацията и отмени изборите с още 90 дни. И ние в България си имаме Рада дълбоката!

    17:07 14.01.2026

  • 8 И Киев е Руски

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Дрътите русо де били, наспаха ли се?":

    Ние чукаме и не може се съревноваваме с ✋ ко делците.Да илядиш все така

    Коментиран от #12

    17:08 14.01.2026

  • 9 НАРОДЕ!!ТАЗИ ВЕЧЕР

    2 0 Отговор
    18 ЧАСА НА ПЛОЩИТЕ СРЕЩУ МАФИЯТА!!!

    Коментиран от #13, #15

    17:10 14.01.2026

  • 10 Майор Деянов

    3 1 Отговор
    Ние сме на всеки километър и така до полската граница!

    Помня го Стефчо Данаилов. Красавец актьор, Бог да го прости...😭

    17:10 14.01.2026

  • 11 Мдаааа

    3 1 Отговор
    И Комаровка загуби стратегичско значение...

    Коментиран от #14

    17:11 14.01.2026

  • 12 Абе ти пиян ли си?

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "И Киев е Руски":

    А безделнико?

    17:11 14.01.2026

  • 13 И Киев е Руски

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "НАРОДЕ!!ТАЗИ ВЕЧЕР":

    Не се напъвай а гЛЕй да имаш късмет комшията ти да не е по ЯК от теб и да прецени че женати не е щастлива .Че тоГИЗ си изгорЕл

    17:12 14.01.2026

  • 14 ммда

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мдаааа":

    И един милион+ руски нещасници загубиха стратегическо значение.

    17:13 14.01.2026

  • 15 Жълто паве

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "НАРОДЕ!!ТАЗИ ВЕЧЕР":

    Тоя път ще ядете пердах.

    17:13 14.01.2026

Новини по държави:
