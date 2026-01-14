С още три месеца! Върховната рада удължи военното положение в Украйна

Върховната рада прие законопроект, внесен от президента Володимир Зеленски, за удължаване на военното положение и мобилизацията в Украйна с още 90 дни. Военното положение е удължено до 4 май. Предишното удължаване беше в сила до 3 февруари 2026 г, пише ВВС.
Зеленски по-рано заяви, че войната с Русия няма да приключи, докато Украйна не получи ефективни гаранции за сигурност и че военното положение не може да бъде прекратено дотогава.
Това е вече 18-то гласуване в Радата за удължаване на военното положение от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна.
