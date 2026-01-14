Русия задържа лекари от сибирски родилен дом след смъртта на девет новородени

Руските власти задържаха главния лекар и временно изпълняващия длъжността ръководител на отделението за интензивно лечение в родилен дом в Сибир след смъртта на девет новородени деца. Информацията беше съобщена от агенция „Ройтерс“, предава News.bg.
Руският Държавен следствен комитет обяви, че двамата медици са заподозрени в причиняване на смърт поради небрежност при изпълнение на служебните си задължения. Според официалното изявление разследването е съсредоточено върху начина, по който е била организирана и предоставяна медицинската помощ.
По данни на Комитета, вследствие на неправилно изпълнение на професионалните отговорности от страна на заподозрените, са починали девет бебета, родени в периода между 1 декември 2025 г. и 12 януари 2026 г.
Трагичният случай, широко отразен както от държавни, така и от независими медии, предизвика силна обществена реакция в Русия. Политици, анализатори и граждани поставиха под въпрос как страната може да се стреми към повишаване на раждаемостта - ключов приоритет, заложен от президента Владимир Путин – при наличие на подобни инциденти в здравната система.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да ги пращат
10:32 14.01.2026
2 Онлайн трол
10:33 14.01.2026
3 Спрете де вече с това плюене по
Коментиран от #5, #11, #19, #20
10:34 14.01.2026
4 аха
Коментиран от #9
10:35 14.01.2026
5 Там поне ги задържали
До коментар #3 от "Спрете де вече с това плюене по":а тук си продължават деянията.
Коментиран от #12
10:36 14.01.2026
6 бою циганина
10:38 14.01.2026
7 Владимир Путин, президент
Гордея се с моята Русия и хуманния, образован руски народ опитващ се от 75 години да създаде автомобил и вътрешна тоалетна. Малодци....
Е как, как да спИчеля вайната с таквиз лyмпени ???
Коментиран от #8, #10
10:45 14.01.2026
8 джудж ,😡
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":Успокой топката ! Има много неща , за които тепърва ще късаш нерви с урките !
10:50 14.01.2026
9 Оленка
До коментар #4 от "аха":Кога ?
Нали продава ,,резервни,, части за богати люде !
10:56 14.01.2026
10 Убре дубре
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":Ко се пениш ?
Нали вчера видях баба ти да излиза от външният нужник на село .
Ходи поне и опесъчи пътеката че , ще се пробие на ледът .
10:59 14.01.2026
11 Имате лоша карма
До коментар #3 от "Спрете де вече с това плюене по":Саботирате ни държавата в продължение на 30 години, но комунизмът няма да победи!
11:03 14.01.2026
12 Няма да давам примери
До коментар #5 от "Там поне ги задържали":Нищо добро не ги очаква, кармата винаги си върши работата.
11:05 14.01.2026
13 Българин
11:10 14.01.2026
14 Бебетата
11:18 14.01.2026
15 Тези деца ако са на някои които са
11:24 14.01.2026
16 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
11:26 14.01.2026
17 а бе..
Коментиран от #23
11:31 14.01.2026
18 456
11:32 14.01.2026
19 456
До коментар #3 от "Спрете де вече с това плюене по":Важното е да се пише против РФ ,а че България нещата са трагични не е важно.
Коментиран от #24
11:37 14.01.2026
20 Циганина вика "ти си циганин"
До коментар #3 от "Спрете де вече с това плюене по":Това твоето е плюене по това, което наричаш "ТУК". Няма факти, няма данни - просто плюеш.
Това, което са писали в статията са "новини" - факти, данни. Нещо не ти харесват и започваш да обиждаш, да плюеш, да храчиш.
11:49 14.01.2026
21 бебетата изискват много грижи
11:51 14.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Да бе
До коментар #17 от "а бе..":Гледай си ти там твойта паничка и не се занимавай с БГ-то. Какво правиш още тук, не си в Сибир.
11:53 14.01.2026
24 Еврото
До коментар #19 от "456":Денонощно ни занимавате с това РФ, с безаналоговите им ракети и бомби. На центъра на София - тениски с Путин.
Коментиран от #25
11:55 14.01.2026
25 456
До коментар #24 от "Еврото":Не аз пуснах тази статия ,а Факти.
12:02 14.01.2026