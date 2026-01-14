Русия задържа лекари от сибирски родилен дом след смъртта на девет новородени

Руските власти задържаха главния лекар и временно изпълняващия длъжността ръководител на отделението за интензивно лечение в родилен дом в Сибир след смъртта на девет новородени деца. Информацията беше съобщена от агенция „Ройтерс“, предава News.bg.

Руският Държавен следствен комитет обяви, че двамата медици са заподозрени в причиняване на смърт поради небрежност при изпълнение на служебните си задължения. Според официалното изявление разследването е съсредоточено върху начина, по който е била организирана и предоставяна медицинската помощ.

По данни на Комитета, вследствие на неправилно изпълнение на професионалните отговорности от страна на заподозрените, са починали девет бебета, родени в периода между 1 декември 2025 г. и 12 януари 2026 г.

Трагичният случай, широко отразен както от държавни, така и от независими медии, предизвика силна обществена реакция в Русия. Политици, анализатори и граждани поставиха под въпрос как страната може да се стреми към повишаване на раждаемостта - ключов приоритет, заложен от президента Владимир Путин – при наличие на подобни инциденти в здравната система.