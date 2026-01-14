Новини
Русия задържа лекари от сибирски родилен дом след смъртта на девет новородени

Русия задържа лекари от сибирски родилен дом след смъртта на девет новородени

14 Януари, 2026 10:27, обновена 14 Януари, 2026 10:29 970 25

Следствието разследва предполагаема лекарска небрежност, а случаят предизвика обществено възмущение

Русия задържа лекари от сибирски родилен дом след смъртта на девет новородени - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руските власти задържаха главния лекар и временно изпълняващия длъжността ръководител на отделението за интензивно лечение в родилен дом в Сибир след смъртта на девет новородени деца. Информацията беше съобщена от агенция „Ройтерс“, предава News.bg.

Руският Държавен следствен комитет обяви, че двамата медици са заподозрени в причиняване на смърт поради небрежност при изпълнение на служебните си задължения. Според официалното изявление разследването е съсредоточено върху начина, по който е била организирана и предоставяна медицинската помощ.

По данни на Комитета, вследствие на неправилно изпълнение на професионалните отговорности от страна на заподозрените, са починали девет бебета, родени в периода между 1 декември 2025 г. и 12 януари 2026 г.

Трагичният случай, широко отразен както от държавни, така и от независими медии, предизвика силна обществена реакция в Русия. Политици, анализатори и граждани поставиха под въпрос как страната може да се стреми към повишаване на раждаемостта - ключов приоритет, заложен от президента Владимир Путин – при наличие на подобни инциденти в здравната система.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да ги пращат

    11 4 Отговор
    веднага на фронта...

    10:32 14.01.2026

  • 2 Онлайн трол

    6 8 Отговор
    Това са всъщност инфилтрирани укри, които се опитват да правят сечено.

    10:33 14.01.2026

  • 3 Спрете де вече с това плюене по

    13 14 Отговор
    Русия. Смешни ставате. Погледнете вашата кочина. Излязоха данни за бруталната детска смъртност тук.

    Коментиран от #5, #11, #19, #20

    10:34 14.01.2026

  • 4 аха

    9 11 Отговор
    А Путин когда? И той уби 2 милиона руснаци.

    Коментиран от #9

    10:35 14.01.2026

  • 5 Там поне ги задържали

    11 7 Отговор

    До коментар #3 от "Спрете де вече с това плюене по":

    а тук си продължават деянията.

    Коментиран от #12

    10:36 14.01.2026

  • 6 бою циганина

    9 6 Отговор
    аз убих милиони българи и нищо....

    10:38 14.01.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    10 7 Отговор
    Замечательно...
    Гордея се с моята Русия и хуманния, образован руски народ опитващ се от 75 години да създаде автомобил и вътрешна тоалетна. Малодци....
    Е как, как да спИчеля вайната с таквиз лyмпени ???

    Коментиран от #8, #10

    10:45 14.01.2026

  • 8 джудж ,😡

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    Успокой топката ! Има много неща , за които тепърва ще късаш нерви с урките !

    10:50 14.01.2026

  • 9 Оленка

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "аха":

    Кога ?
    Нали продава ,,резервни,, части за богати люде !

    10:56 14.01.2026

  • 10 Убре дубре

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    Ко се пениш ?
    Нали вчера видях баба ти да излиза от външният нужник на село .
    Ходи поне и опесъчи пътеката че , ще се пробие на ледът .

    10:59 14.01.2026

  • 11 Имате лоша карма

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Спрете де вече с това плюене по":

    Саботирате ни държавата в продължение на 30 години, но комунизмът няма да победи!

    11:03 14.01.2026

  • 12 Няма да давам примери

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Там поне ги задържали":

    Нищо добро не ги очаква, кармата винаги си върши работата.

    11:05 14.01.2026

  • 13 Българин

    2 2 Отговор
    Тука направо ги хващат и им блъскат главите пред камера на децата докато не пукясат

    11:10 14.01.2026

  • 14 Бебетата

    2 5 Отговор
    някога шяха да пораснат и да бъдат полезни за пушечно месо в Украйна. А сега? 9 "доброволеца" по-малко

    11:18 14.01.2026

  • 15 Тези деца ако са на някои които са

    1 3 Отговор
    На фронта е много лошо

    11:24 14.01.2026

  • 16 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    0 4 Отговор
    СИГУРНО СА ГИ УМОРИЛИ ОТ СТУД

    11:26 14.01.2026

  • 17 а бе..

    5 2 Отговор
    Фактатжий-що си не зяпате у вашта пъничка,оти бг-то е на първо место по детская смърттност в юръпо и она се дължи на очен много нелегалние докторах-щу ученички и девочки раждают при них..ама не всички са живие бебе6отьци,ама и доста отодат при елините за хорошие денги

    Коментиран от #23

    11:31 14.01.2026

  • 18 456

    7 1 Отговор
    В Русия са задържани ,а в България ще ги искарат невинни. Колко деца и родилки умряха в България ? Да има осъден?

    11:32 14.01.2026

  • 19 456

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Спрете де вече с това плюене по":

    Важното е да се пише против РФ ,а че България нещата са трагични не е важно.

    Коментиран от #24

    11:37 14.01.2026

  • 20 Циганина вика "ти си циганин"

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Спрете де вече с това плюене по":

    Това твоето е плюене по това, което наричаш "ТУК". Няма факти, няма данни - просто плюеш.

    Това, което са писали в статията са "новини" - факти, данни. Нещо не ти харесват и започваш да обиждаш, да плюеш, да храчиш.

    11:49 14.01.2026

  • 21 бебетата изискват много грижи

    0 0 Отговор
    сибирци много се множат . по 7-8 деца са в едно семейство . чукчита . на госта се дава жената за през ноща . да се порадват . там си е -70 градуса януари . измръзнали са .

    11:51 14.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Да бе

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "а бе..":

    Гледай си ти там твойта паничка и не се занимавай с БГ-то. Какво правиш още тук, не си в Сибир.

    11:53 14.01.2026

  • 24 Еврото

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "456":

    Денонощно ни занимавате с това РФ, с безаналоговите им ракети и бомби. На центъра на София - тениски с Путин.

    Коментиран от #25

    11:55 14.01.2026

  • 25 456

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Еврото":

    Не аз пуснах тази статия ,а Факти.

    12:02 14.01.2026

