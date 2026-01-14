Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Жан-Ноел Баро осъжда репресиите в Иран като най-жестоките в съвременната история

14 Януари, 2026 10:51 686 28

  • жан-ноел баро-
  • франция-
  • иран-
  • репресии

Външният министър на Франция призова за незабавно прекратяване на насилието срещу протестиращите

Жан-Ноел Баро осъжда репресиите в Иран като най-жестоките в съвременната история - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Франция изрази сериозни опасения относно репресиите срещу протестиращите в Иран, като ги определи за най-жестоките в съвременната история на страната. Това заяви френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро, цитиран от „Ройтерс“, предава БТА.

„Подозираме, че това са най-жестоките репресии в съвременната история на Иран и те трябва да спрат незабавно“, подчерта Баро.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сащисан кравар

    28 2 Отговор
    Същото насилие го има и в САЩ, бият и трепят наред протестиращи, но никой нищо не казва!?

    Коментиран от #28

    10:54 14.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 17 Отговор
    както писах вчера- за Иран залозите са 1,01-играйте права колонка с БРИКС овете от Ю.Америка ..Куба муба, за да спечелите 10 рубли

    10:54 14.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    16 3 Отговор
    Иранците добре облечени, нахранени с нови коли собствено производство.Забравиха мизерията при Шаха.

    10:55 14.01.2026

  • 5 Кънчо

    20 1 Отговор
    Тоа ми прилича на халковиден евробоклук

    Коментиран от #26

    10:56 14.01.2026

  • 6 Абе и у франсето

    21 0 Отговор
    е същото... Погроми по улиците, полицията яко ги трепе, ама те, те са били "демокрация" и "имат право да си я защитават"?
    А Иран е "диктатура" и няма право да ги пипа? Ееее, тези двойни и тройни стандарти...

    10:57 14.01.2026

  • 7 репресиите във Франция

    23 1 Отговор
    Над жълтите жилетки бяха ли осъдени от Жан-Ноел Баро ? А репресиите над про палестинските движения във цяла Европа?

    10:57 14.01.2026

  • 8 Геноцида на нацистки Израел

    16 1 Отговор
    Кога ще бъде осъден? Кога нацистката държава ще бъде санкционирана?

    10:59 14.01.2026

  • 9 Хохо Бохо

    14 0 Отговор
    Ка пут, в Иран арестуваха 100 човека за антиправителствена пропаганда, в малобритания 1200. Що не осъди малобританците бе ка пут

    10:59 14.01.2026

  • 10 Бесен - Язовец

    16 0 Отговор
    Френския колонизатор който избиваше цивилни в Судан осъжда Иран.

    10:59 14.01.2026

  • 11 Сиси в Египет

    7 0 Отговор
    репресии от колко години извършва? А Саудитците?

    11:02 14.01.2026

  • 12 Путин гол до кръста на пони

    1 7 Отговор
    Тролове мои, задунайчики! Включете на пълна скорост!

    11:02 14.01.2026

  • 13 Ивицата Газа

    9 2 Отговор
    Леле колко сте лицемерни..

    Коментиран от #17

    11:03 14.01.2026

  • 14 Тодор Колев

    5 3 Отговор
    Троловете нямат ли днес опорка за Сорос?

    11:04 14.01.2026

  • 15 Някой

    8 0 Отговор
    Що не каже за Газа, Судан, Конго и така нататък?

    11:05 14.01.2026

  • 16 История

    5 1 Отговор
    Не забравяйте, че т.н Аятолах го пазеше вашата страна 20 години /по времето на т.н генерал деГол/ за да отмъсти на Америка за Алжирската война. Надявам се, че сега ще съдействате да изчезне този фанатик ..и Иран отнаво да стане нормална държава...

    11:05 14.01.2026

  • 17 Тодор Колев

    2 7 Отговор

    До коментар #13 от "Ивицата Газа":

    Разбрах! Опорката е ивицата Газа. Понеже там са другите приятели на Путлер Хамас!

    11:05 14.01.2026

  • 18 Не е работа

    9 0 Отговор
    На френският министър на външните работи да се меси в политиките на чужди държави. Да си гледа Франция. Там от демокрация и следа не остана. Тотална репресия и над етнически алжирци, френски граждани от 3 поколения осъществеват впрочем във Франция

    11:07 14.01.2026

  • 19 репресии в Украйна

    7 0 Отговор
    Няма ли? Или там си е нормален нацизъм ?

    Коментиран от #22

    11:12 14.01.2026

  • 20 Този жабар

    8 0 Отговор
    За каже как жестоко ликвидират бунтовете във Франция

    11:13 14.01.2026

  • 21 Ти да видиш!

    6 0 Отговор
    Ако в България през 1989г бяха дошли танковете като на тянънмън,сега щяхме да сме просперираща държава!А шарлатаните бесени публично за назидание!

    11:14 14.01.2026

  • 22 Днес обискират офисите на Баткощина

    6 1 Отговор

    До коментар #19 от "репресии в Украйна":

    Вероятно наркомана отстранява конкуренти.Ще арестува Тимошенко

    11:15 14.01.2026

  • 23 Баро осъжда

    6 0 Отговор
    Сетил се и той нещо да осъди нали?

    11:19 14.01.2026

  • 24 Подозираме, че....

    3 0 Отговор
    За това по подозрения "осъждаме" ....и хич няма пропаганда нали ....

    11:21 14.01.2026

  • 25 А нещо за нацистки Израел

    3 0 Отговор
    Подозираме ли, че....

    11:23 14.01.2026

  • 26 истина ти казвам

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Кънчо":

    Тоа е от клуба на мераклиите! П......л нещастен!

    11:23 14.01.2026

  • 27 Протестите са заради влошената

    2 0 Отговор
    икономика, която от своя страна е следствие от икономическото ембарго наложено на Иран през 2011г.И сега лицемерно сте се загрижили за хората там и правата им…Даже обмисляте нови санкции.

    11:32 14.01.2026

  • 28 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "сащисан кравар":

    Съгласен съм с коментара ти...... А Баро да вземи да се побара..... Спомням си как във Франция бяха жестоко бити протестиращи...а иначе би било добре франсетата да се фокусират за консулството, което се гласят да отварят в Гренландия и да оставят Иран да си решава вътрешните проблеми....

    11:51 14.01.2026

