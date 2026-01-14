Жан-Ноел Баро осъжда репресиите в Иран като най-жестоките в съвременната история

Франция изрази сериозни опасения относно репресиите срещу протестиращите в Иран, като ги определи за най-жестоките в съвременната история на страната. Това заяви френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро, цитиран от „Ройтерс“, предава БТА.
„Подозираме, че това са най-жестоките репресии в съвременната история на Иран и те трябва да спрат незабавно“, подчерта Баро.
1 сащисан кравар
Коментиран от #28
10:54 14.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
10:54 14.01.2026
4 Последния Софиянец
10:55 14.01.2026
5 Кънчо
Коментиран от #26
10:56 14.01.2026
6 Абе и у франсето
А Иран е "диктатура" и няма право да ги пипа? Ееее, тези двойни и тройни стандарти...
10:57 14.01.2026
7 репресиите във Франция
10:57 14.01.2026
8 Геноцида на нацистки Израел
10:59 14.01.2026
9 Хохо Бохо
10:59 14.01.2026
10 Бесен - Язовец
10:59 14.01.2026
11 Сиси в Египет
11:02 14.01.2026
12 Путин гол до кръста на пони
11:02 14.01.2026
13 Ивицата Газа
Коментиран от #17
11:03 14.01.2026
14 Тодор Колев
11:04 14.01.2026
15 Някой
11:05 14.01.2026
16 История
11:05 14.01.2026
17 Тодор Колев
До коментар #13 от "Ивицата Газа":Разбрах! Опорката е ивицата Газа. Понеже там са другите приятели на Путлер Хамас!
11:05 14.01.2026
18 Не е работа
11:07 14.01.2026
19 репресии в Украйна
Коментиран от #22
11:12 14.01.2026
20 Този жабар
11:13 14.01.2026
21 Ти да видиш!
11:14 14.01.2026
22 Днес обискират офисите на Баткощина
До коментар #19 от "репресии в Украйна":Вероятно наркомана отстранява конкуренти.Ще арестува Тимошенко
11:15 14.01.2026
23 Баро осъжда
11:19 14.01.2026
24 Подозираме, че....
11:21 14.01.2026
25 А нещо за нацистки Израел
11:23 14.01.2026
26 истина ти казвам
До коментар #5 от "Кънчо":Тоа е от клуба на мераклиите! П......л нещастен!
11:23 14.01.2026
27 Протестите са заради влошената
11:32 14.01.2026
28 Европеец
До коментар #1 от "сащисан кравар":Съгласен съм с коментара ти...... А Баро да вземи да се побара..... Спомням си как във Франция бяха жестоко бити протестиращи...а иначе би било добре франсетата да се фокусират за консулството, което се гласят да отварят в Гренландия и да оставят Иран да си решава вътрешните проблеми....
11:51 14.01.2026