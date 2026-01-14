Жан-Ноел Баро осъжда репресиите в Иран като най-жестоките в съвременната история

Франция изрази сериозни опасения относно репресиите срещу протестиращите в Иран, като ги определи за най-жестоките в съвременната история на страната. Това заяви френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро, цитиран от „Ройтерс“, предава БТА.

„Подозираме, че това са най-жестоките репресии в съвременната история на Иран и те трябва да спрат незабавно“, подчерта Баро.