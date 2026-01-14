Новини
Германия обмисля по-тясно сътрудничество с новото ръководство на Сирия

Германия обмисля по-тясно сътрудничество с новото ръководство на Сирия

14 Януари, 2026 15:35 478 6

Берлин следи внимателно развитието на обстановката, докато се очаква визита на сирийския президент в германската столица

Германия обмисля по-тясно сътрудничество с новото ръководство на Сирия - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова

Германия демонстрира готовност да задълбочи отношенията си с новото правителство на Сирия. Това стана ясно от изявление на говорител на германското правителство, цитиран от агенция Ройтерс, предава News.bg.

По думите му германските власти наблюдават отблизо развитието на събитията в страната, като специално внимание се отделя на ситуацията в Алепо, където неотдавна бяха регистрирани тежки сблъсъци с жертви. Говорителят подчерта, че обстановката в Сирия се променя динамично и изисква почти ежедневна преоценка.

Той допълни, че на този етап не желае да прави нови конкретни оценки, но изрази увереност, че темата ще бъде разгледана по-задълбочено в близките дни.

Междувременно германското издание „Билд“ информира, че се подготвя посещение на сирийския президент Ахмед ал-Шараа в Берлин, което се очаква да се състои в началото на следващата седмица.


Сирия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 влък

    2 1 Отговор
    На Германия й трябва много нефт и газ.

    15:40 14.01.2026

  • 2 И Мерц да е с чалма

    4 0 Отговор
    Може и да се покръсти в исляма пред сирийския трепач. Кво толкова, това е евроатлантизъм. Лизане и крадене е неговото верую.

    15:42 14.01.2026

  • 3 когато почнете да ги връщате пришълците

    3 0 Отговор
    тогава разбираме по-тясно сътрудничество с новото ръководство

    15:50 14.01.2026

  • 4 име

    2 0 Отговор
    Германистан иска да си вкара още джихадисти ли?! Значи правилно са се ориентирали към президента-джихадист!

    15:50 14.01.2026

  • 5 Ъъъъъъъъ

    3 0 Отговор
    Днес видях много точно заглавие за новото сирийско ръководство:

    Варварите не са пред портите - те вече управляват!

    15:54 14.01.2026

  • 6 Е, то фашисти и

    2 0 Отговор
    джихадисти са братя по идеология. Само че, едните трепят с хладни оръжия, а другите с газ в концлагери и с войни, пландемии...

    16:24 14.01.2026

