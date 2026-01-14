Германия обмисля по-тясно сътрудничество с новото ръководство на Сирия

Германия демонстрира готовност да задълбочи отношенията си с новото правителство на Сирия. Това стана ясно от изявление на говорител на германското правителство, цитиран от агенция Ройтерс, предава News.bg.

По думите му германските власти наблюдават отблизо развитието на събитията в страната, като специално внимание се отделя на ситуацията в Алепо, където неотдавна бяха регистрирани тежки сблъсъци с жертви. Говорителят подчерта, че обстановката в Сирия се променя динамично и изисква почти ежедневна преоценка.

Той допълни, че на този етап не желае да прави нови конкретни оценки, но изрази увереност, че темата ще бъде разгледана по-задълбочено в близките дни.

Междувременно германското издание „Билд“ информира, че се подготвя посещение на сирийския президент Ахмед ал-Шараа в Берлин, което се очаква да се състои в началото на следващата седмица.