Крепостта на Орбан се пропуква сериозно! Унгарската опозиционна ТИСА увеличава преднината си пред управляващата партия

Две проучвания, публикувани днес, показват, че основната опозиционна партия в Унгария – ТИСА – увеличава преднината си пред управляващата партия ФИДЕС на премиера Виктор Орбан преди изборите през април. Залогът на вота ще бъде дали дългогодишният министър-председател ще успее да продължи с още един мандат хватката си върху властта, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Орбан, на власт от 2010 г., за първи път ще се сблъска с толкова силен съперник на предстоящите парламентарни избори на 12 април. Резултатът от тях може да доведе до сериозни политически размествания не само в Унгария, но и в Европа и в крайнодесния лагер на Стария континент.

Социологическите проучвания показват, че ФИДЕС все още се бори да възстанови позициите си, въпреки многобройните мерки, взети в полза на избирателите, след три години на икономическа стагнация.

ТИСА, дясноцентристка партия, водена от напусналия през 2024 г. редиците на ФИДЕС Петер Мадяр, увеличава преднината си пред управляващата формация до 12 процентни пункта, в сравнение с 10-процентното предимство, с което разполагаше в ноемврийското допитване, съобщи социологическата агенция "Медиана" (Median) в статия, публикувана от новинарския уебсайт hvg.hu.

Партията на Мадяр, която беше учредена през 2024 г., получава подкрепата на 51 на сто от решилите за кого да гласуват, което е с 1 процент повече от резултата им в допитването през ноември. Подкрепа за ФИДЕС заявяват 39 процента от респондентите, в сравнение с 40 на сто преди два месеца, сочат данни от социологическото проучване, направено между 7 и 13 януари.

Изследователите от "Медиана" посочиха, че ТИСА привлича главно избиратели от други опозиционни партии, а не от електората на ФИДЕС, но управляващата партия не успява да привлече нови симпатизанти въпреки фискалните промени в полза на гласоподавателите и усилията да се възползва от страховете, свързани с войната в Украйна.

Освен двете основни партии, само крайнодясното движение "Наша родина" (Mi Hazank) на Ласло Тороцкай има шанс да премине 5-процентни праг за влизане в парламента, сочи проучването на "Медиана".

Второ изследване, направено между 31 декември и 6 януари и публикувано днес от Idea Institute, показва, че подкрепата за ТИСА възлиза на 48 процента сред решилите за кого да гласуват, което с 10 на сто повече от подкрепата, която получава ФИДЕС.

Мадяр заяви, че ще задържи Унгария в Европейския съюз и НАТО и ще търси "прагматични отношения" с Русия, за разлика от Орбан, който брои американския президент Доналд Тръмп за свой съюзник, поддържа тесни връзки с Москва и често влиза в конфликти с Брюксел.