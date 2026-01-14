Новини
Крепостта на Орбан се пропуква сериозно! Унгарската опозиционна ТИСА увеличава преднината си пред управляващата партия

Крепостта на Орбан се пропуква сериозно! Унгарската опозиционна ТИСА увеличава преднината си пред управляващата партия

14 Януари, 2026

Виктор Орбан, на власт от 2010 г., за първи път ще се сблъска с толкова силен съперник на предстоящите парламентарни избори на 12 април

Крепостта на Орбан се пропуква сериозно! Унгарската опозиционна ТИСА увеличава преднината си пред управляващата партия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Две проучвания, публикувани днес, показват, че основната опозиционна партия в Унгария – ТИСА – увеличава преднината си пред управляващата партия ФИДЕС на премиера Виктор Орбан преди изборите през април. Залогът на вота ще бъде дали дългогодишният министър-председател ще успее да продължи с още един мандат хватката си върху властта, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Орбан, на власт от 2010 г., за първи път ще се сблъска с толкова силен съперник на предстоящите парламентарни избори на 12 април. Резултатът от тях може да доведе до сериозни политически размествания не само в Унгария, но и в Европа и в крайнодесния лагер на Стария континент.

Социологическите проучвания показват, че ФИДЕС все още се бори да възстанови позициите си, въпреки многобройните мерки, взети в полза на избирателите, след три години на икономическа стагнация.

ТИСА, дясноцентристка партия, водена от напусналия през 2024 г. редиците на ФИДЕС Петер Мадяр, увеличава преднината си пред управляващата формация до 12 процентни пункта, в сравнение с 10-процентното предимство, с което разполагаше в ноемврийското допитване, съобщи социологическата агенция "Медиана" (Median) в статия, публикувана от новинарския уебсайт hvg.hu.

Партията на Мадяр, която беше учредена през 2024 г., получава подкрепата на 51 на сто от решилите за кого да гласуват, което е с 1 процент повече от резултата им в допитването през ноември. Подкрепа за ФИДЕС заявяват 39 процента от респондентите, в сравнение с 40 на сто преди два месеца, сочат данни от социологическото проучване, направено между 7 и 13 януари.

Изследователите от "Медиана" посочиха, че ТИСА привлича главно избиратели от други опозиционни партии, а не от електората на ФИДЕС, но управляващата партия не успява да привлече нови симпатизанти въпреки фискалните промени в полза на гласоподавателите и усилията да се възползва от страховете, свързани с войната в Украйна.

Освен двете основни партии, само крайнодясното движение "Наша родина" (Mi Hazank) на Ласло Тороцкай има шанс да премине 5-процентни праг за влизане в парламента, сочи проучването на "Медиана".

Второ изследване, направено между 31 декември и 6 януари и публикувано днес от Idea Institute, показва, че подкрепата за ТИСА възлиза на 48 процента сред решилите за кого да гласуват, което с 10 на сто повече от подкрепата, която получава ФИДЕС.

Мадяр заяви, че ще задържи Унгария в Европейския съюз и НАТО и ще търси "прагматични отношения" с Русия, за разлика от Орбан, който брои американския президент Доналд Тръмп за свой съюзник, поддържа тесни връзки с Москва и често влиза в конфликти с Брюксел.


  • 1 Българин

    14 34 Отговор
    чао,Орбанчо.....

    18:19 14.01.2026

  • 2 Българин

    15 32 Отговор
    копейката отива на бунището на историята

    18:20 14.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Онзи

    13 26 Отговор
    2025 бе лоша за русофилите.2026 започва още по-лошо за тях.

    18:22 14.01.2026

  • 5 Бащата на някаква Саяна

    3 18 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:22 14.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ......

    10 26 Отговор
    На Орбан му останаха точно 3 месеца власт.

    18:24 14.01.2026

  • 8 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 22 Отговор
    ВИКИ и ЧОРАПА СИ ОТИВАТ И ........................ УБИЕЦА ПУТЛЕР ......................... ФАКТ !

    Коментиран от #18, #21

    18:24 14.01.2026

  • 9 Ъъъъъъ

    6 16 Отговор
    Излиза, че Унгария се обитава от завършени идиоти.... След подобни резултати от соц. проучванията.... 🤣

    Коментиран от #14

    18:25 14.01.2026

  • 10 Kaлпазанин

    12 4 Отговор
    Вярваме ти ,юдо

    18:26 14.01.2026

  • 11 Анатоли да не искаше да напишеш

    20 3 Отговор
    Крепостта ес се пропуква , защото надрусаняка я фалира ????!! Айде напиши нова статия тая не върви !!!!!!!!!

    18:26 14.01.2026

  • 12 Боруна Лом

    24 6 Отговор
    ОРБАНЕ,СМАЧКАЙ ГИ! ЛЕШОЯДИТЕ ИСКАТ ДА ВИ ОПОСКАТ!

    18:27 14.01.2026

  • 13 Факти как не ви е срам да лъжете

    22 4 Отговор
    Всеки божи ден ?

    Коментиран от #17

    18:27 14.01.2026

  • 14 Руската пропаганда

    3 12 Отговор

    До коментар #9 от "Ъъъъъъ":

    Има за цел глупака.

    18:28 14.01.2026

  • 15 ЗАПАДНАТА ПРЕСА

    16 2 Отговор
    СИ ПИШИ САМО МЕЧТИТЕ,А НЕ КАКВА Е РЕАЛНОСТТА.

    18:29 14.01.2026

  • 16 хххх

    3 14 Отговор
    Благодарение на Орбан, българите вече не са най-бедните в ЕС. След нас от скоро са унгарците.

    18:30 14.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мммммм

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Б О К Л У К

    18:30 14.01.2026

  • 19 Лъв

    11 3 Отговор
    Орбан няма кой да го победи в Унгария. Още не е дръпнал такава дълга реч като предишната му!

    18:31 14.01.2026

  • 20 хаха

    1 12 Отговор
    Няма да са му достатъчно машинациите този път а?
    ХАХАХА!
    Предишният път го гледахме возят и стоварват с микробуси хора...как бяха заплашвани за кого да гласуват и.т.н.
    Торбаланска работа.

    18:31 14.01.2026

  • 21 Кейси кейси от АХА- то

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Ти не беше ли заболекар от ямбол кате ??

    18:33 14.01.2026

  • 22 аааа

    2 4 Отговор

    До коментар #17 от "Ааааааа не !":

    Като спомена соросоиди, нали знаеш, че на Орбан кариерата му започна от НПО-тата на Сорос, а преди това е бил стипендиант в университета му?

    Коментиран от #31

    18:33 14.01.2026

  • 23 хаха

    0 3 Отговор
    "Фермата" на Торбалан.

    18:34 14.01.2026

  • 24 Закривай миризливата кочина наречена

    5 2 Отговор
    ФАКТИ !

    18:34 14.01.2026

  • 25 хаха🤣

    3 4 Отговор
    много ясно да не луди унгарците да го преизбират за да ги излага такъв руски смешник 🤣🤣🤣

    18:35 14.01.2026

  • 26 А тая същата ТИСА

    2 0 Отговор
    Не искаше ли напускане на НАТО?

    18:37 14.01.2026

  • 27 ЧЕБУРАШКА БЕЗ РУБАШКА

    2 2 Отговор
    ЕВРАЦИ, ЕВРАЦИ, БЪКАН СЪМ С ЕВРАЦИ, ЕВРАЦИ БЪКАН СЪМ С ЕВРАЦИ-НЯМАМ ЦЪРВОЛЯЦИ

    18:37 14.01.2026

  • 28 Анатолчо вземи изгони всички некадърници

    3 0 Отговор
    Във факти .....това означава пръв да подадеш оставка !!!

    18:37 14.01.2026

  • 29 СЪД ЗА ОРБАН

    1 4 Отговор
    Вън маджарските крадливи банки от България!

    18:38 14.01.2026

  • 30 Даа!

    2 1 Отговор
    Нищо чудно ,да му спретнат същия номер,както направиха в Румъния.Продажници има навсякъде.Ако маджарите допуснат това,ще си хапят лактите,още първата година.А най късно до края на 2027 ще ги набутат с ритници в еврозоната.

    Коментиран от #33

    18:38 14.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС

    2 0 Отговор
    БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС-НАЙ ВЕЛИКАТА БОГИНЯ БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС-БОГИНЯТА НА ВСИЧКИ БОГИНИ. ПО ВЕЛИЧЕСТВЕНА ОТ АТИНА ,ПО КРАСИВА ОТ АФРОДИТА ,ПО МЪДРА ОТ АРТЕМИДА. ЦЕЛИЯ СВЯТ КОЛЕНИЧИ ПРЕД БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС

    18:40 14.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 аааа

    1 3 Отговор

    До коментар #31 от "Най-големите помияри":

    А другаря Путин даваше Убежище на Сорос, когато британското правосъдие го издирваше. Ама русофилчетата много бързо забравят. Като маймунки са.

    18:42 14.01.2026

  • 35 парфюмиран КАЧУР

    2 1 Отговор
    Ние българите изхвърлихме дръгливия лев и прегърнахме новата райх марка-еврото.

    Коментиран от #40

    18:43 14.01.2026

  • 36 Анатоли Стайков!! Тиражираш лъжи!!

    1 2 Отговор
    Кой направи и Къде са побликувани тея Проучвания??? Фейкове и маниполации!?

    18:44 14.01.2026

  • 37 Обективни истини

    1 2 Отговор
    Орбан е велик, дано си запази мястото.
    Говори искрени истини и в прав текст назовава нещата такива, каквото са и в които вярват голяяяяма част от хората.

    18:44 14.01.2026

  • 38 Т Живков

    0 0 Отговор
    НЕНОРМАЛНИКА СИ ЗАМИНАВА

    18:45 14.01.2026

  • 39 страпонясания

    1 0 Отговор
    Унгарският Колбас и той утече-ВЕЛИКА ЕВРОПА НАСТЪПВА.

    18:45 14.01.2026

  • 40 Бат Петьо Парчето

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "парфюмиран КАЧУР":

    Спри да го лапаш и се избърши

    18:47 14.01.2026

  • 41 ФА..ЛШИ..ВИ НО..ВИНИ

    0 0 Отговор
    Поредната за днес фа.лши.ва новина....партията на Виктор Орбан води с 30% над останалите и се очертава отново първа политическа сила....бай ганьо соро.соид ЛГТБ му се иска Орбан да загуби ама не става ....

    18:48 14.01.2026

