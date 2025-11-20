Първият дипломат на Орбан: Искаме Киев да докладва за какво точно са използвани европейските пари

Изискваме Украйна да предостави доклад за това колко пари на европейските данъкоплатци са били жертва на корумпирана мрежа. Това заяви днес унгарският министър на външните работи и външноикономическите отношения Петер Сиярто след срещата на външните министри на ЕС, цитиран от Известия, пише Фокус.
Унгария посочва още, че иска в доклада да се включат и "субсидиите, които е получила от Европейския съюз, за какво е използвала европейски пари и колко пари на европейските данъкоплатци са били жертва на корумпирана мрежа. Колко пари е откраднала военната мафия от европейския народ? Колко пари е изразходвала корумпираната система на управление, действаща в Украйна, от фондове на ЕС?"
Визирайки корупционния скандал в Украйна, Сиярто го нарече "най-сериозния в историята на европейската политика“.
Говорейки пред унгарски журналисти той каза, че ЕС разглежда предложения за включване на забрана за доставки на руски петрол и сътрудничество с Русия в областта на ядрената енергетика в 20-ия пакет от санкции.
20 Ноември, 2025 20:38 2 497 49
1 име
Коментиран от #25
20:41 20.11.2025
2 Гориил
Коментиран от #17
20:42 20.11.2025
3 Това не е демократично
20:42 20.11.2025
4 Това няма да стане
Споко бе пичове всичко ще стане ясно защото и Тръмп много добре го разбира. Плащайте и всичко потъва в корупцията а парите ги даваме ние.
20:42 20.11.2025
5 Пич
Коментиран от #18
20:42 20.11.2025
6 Сиярто
Какви пари
Е построен Палатът на Орбан
Милиони Евро откраднати от Европа
И от Унгарския Народ .
По добре за тези средства да
Говори Гнусния Маджарски Плъх
Коментиран от #40
20:44 20.11.2025
7 СЛОНА
20:45 20.11.2025
8 Да,бе
20:45 20.11.2025
9 ГОШО
20:45 20.11.2025
10 Един
и Урсулица нище! Щото ако Зеля каже де праща парите още по-зле става!
20:47 20.11.2025
11 име
20:47 20.11.2025
12 Зеленски
20:47 20.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Смешник
Коментиран от #32
20:48 20.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Зеленски
Коментиран от #43
20:49 20.11.2025
17 име
До коментар #2 от "Гориил":У нас, а и не само у нас, не искат да се чува нищо за такива доклади, защото паричните потоци стигат до корумпираната неонацистка върхушка в мнозинството от европейските държави.
20:49 20.11.2025
18 СЛОНА
До коментар #5 от "Пич":ТРАКТОР ИМА ,НАФТА НЕМА,ТЕЛЕВИЗОР БЕЗ АНТЕНА,САМОЛЕТИ ИМА ПИЛОТИ НЕМА!!!
Коментиран от #30
20:49 20.11.2025
19 ?????
Умнокрасивитетът ще може ли да ни обясни?
20:50 20.11.2025
20 Гориил
20:51 20.11.2025
21 също искаме да знаем
тикви и шиш кебаб
20:52 20.11.2025
22 Русия попиля НАТО
Всички, които са допринесли за военните печалби на екипа на Зеленски, бягат от страната.
Украинците в Европа, занимаващи се с парични преводи и криптовалути, получават огромен брой заявки за теглене на пари от Украйна през последните дни. Сумите варират от 5 милиона до 10 милиона долара и 50 милиона долара.
Парите се превеждат предимно в Дубай.
Силите за сигурност са в шок. Никой не знае какво да прави. Бъдещето е несигурно.
Зеленски е станал токсичен за всички, а украйна се разпада.
20:52 20.11.2025
23 За Златните Тоалетни
Нали за тях говориш ?
За Дворецът на Орбан .
Там където се разхождат
И Зебри
Антилопи и други Екзотични
Животни .
Подобно на Именията
На Латиноамериканските Нарко Босове.
За там Говориш ,знаем .
20:54 20.11.2025
24 Официално от Киев
20:55 20.11.2025
25 Без име
До коментар #1 от "име":Коментар 23
20:55 20.11.2025
26 Я па тоя
20:56 20.11.2025
27 Оленска
20:57 20.11.2025
28 Украински министър
20:58 20.11.2025
29 Сиярто
Вие как харчите Европейските пари
Че Унгарския Народ
Вече е най бедния в Европа .
Къде е и евтиното Руско гориво
При положение че
Цените са като тези във Австрия?
Къде отива разликата
Май в джобовете ви
На Орбан и твоя .
Коментиран от #36
20:59 20.11.2025
30 Пич
До коментар #18 от "СЛОНА":Евалата Слоне , разсмях се яката !
20:59 20.11.2025
31 Механик
Подкараха ги отвсякъде на ритници и шамари.
Много тъжни и даже, ужасяващо тъжни дни ги чакат розАвките понита.
Дисонанса на възприятията им ще се засили много. Ще стават неща, които са коренно диаметрални на това, което има се иска на розАвките.
Коментиран от #33
21:01 20.11.2025
32 Затова ли Унгарците
До коментар #14 от "Смешник":Обедняват рязко .
Затова ли е това Браво
Бре Рублоидиот
21:01 20.11.2025
33 Да де
До коментар #31 от "Механик":Ти и другите трима кретена го пишете четвърта година.
21:06 20.11.2025
34 Президентът на Украйна
21:07 20.11.2025
35 Хехехех
Да искаш отчет от Киев, докато Брюксел ти държи замразени фондове заради корупция и липса на контрол, е като да обвиняваш някого в мокър под, докато стоиш в наводнената си маза
Когато собствената ти къща тече, не раздаваш уроци по водопровод.
21:10 20.11.2025
36 АМАH OT ИДИOTИ
До коментар #29 от "Сиярто":Я MAPШ ПРИ МАНAФИTE OT MAPOКО В БРЮКСЕЛ
😝🤣😆
21:11 20.11.2025
37 Да бе да
21:16 20.11.2025
38 Тома
21:25 20.11.2025
39 Тити
21:33 20.11.2025
40 Милеслав Божилов
До коментар #6 от "Сиярто":Пич,ако си пич,де;))) Щото много приличаш на . тука ( да ме извиняват жените) ме искам да ги обиждам.... Ти не си наред! Факт
Коментиран от #46
21:37 20.11.2025
41 По корумпирани
21:38 20.11.2025
42 така, така
Да погледнем колко работещи руски АЕЦ-а има в ЕС - 12 блока, 2 при нас и финландците, и по 4 в Унгария и Словакия. И като ка си го представя ЕК това преустановяване на сътрудничество с Русия в областта на ядрената енергетика?! Ясно е, че искат да прецакат унгарците за двата им нови блока, дето ще се строят от руснаците, но мислят ли за работещите!
Да преустановиш сътрудничеството с главния си проектант е огромен риск. При всеки по-значителен проблем, няма кой да ти съдейства и да носи част от отговорността като проектант на съоръжението. Тия май забравят що е то АЕЦ.
И безт това цената на електричеството в Европа е огромна. Като спрат и централи, тогава да им гледаме сеира.
Някой трябва да ги открехне тия, че в една АЕЦ не е само горивото (за което Уестингхаус се е уредил да дава на всеки), но има и доста други не по-малко отговорни съоръжения, без които една АЕЦ просто ще спре. Не е случайно, че в Козлодуй още не могат да разберат от какво им е теча в ПГ на 6 блок и все спират блока. Ами, какво ще правят когато проблема се задълбочи? И така ще е не само при нас.
22:00 20.11.2025
43 Галя от ПосолствоТО
До коментар #16 от "Зеленски":Как евтини жени, да им плащате по 5000 евро за раз евтино ли е?
22:08 20.11.2025
44 Трайчо
22:14 20.11.2025
45 на масови протести за пълен отчет
ТОВА ГО ПИША ВЪВ ФОРОМИТЕ ЗА СТОТЕН ПЪТ !!
ПИША ЗА МАСОВИ ПРОТЕСТИ ЗА ОТЧЕТ,НО НАРОДА СИ СПИ , СЯКАШ НИЩО НЕ МУ СЕ СЛУЧВА . ТЪПА НЕВМИНЯЕМА МАСА!.
НЯМА, НЕ ИСКАТ ДА ПРАВЯТ ОТЧЕТ ЗА ДА НЕ СЕ РАЗКРИЯТ ДАЛАВЕРИТЕ НА ЕДНИТЕ И НА ДРУГИТЕ ЗА МИЛЯРДИ ЕЕВРО. А НИЕ ТЪПАЦИТЕ СПИМ , А ВСИЧКО Е НА НАШ ГРЪБ!
22:23 20.11.2025
46 Арни
До коментар #40 от "Милеслав Божилов":А ти Милислава Божилова, как мислиш, с какви пари са купени зебрите в зоологическата градина на Орбан, срещу които протестираха унгарците?
22:34 20.11.2025
47 Перо
22:35 20.11.2025
48 Студопор
22:43 20.11.2025
49 Иван
23:09 20.11.2025