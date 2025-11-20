Новини
Първият дипломат на Орбан: Искаме Киев да докладва за какво точно са използвани европейските пари
Първият дипломат на Орбан: Искаме Киев да докладва за какво точно са използвани европейските пари

20 Ноември, 2025 20:38 2 497 49

Унгария посочва още, че иска в доклада да се включат и субсидиите, които е получила от Европейския съюз, за какво е използвала европейски пари и колко пари на европейските данъкоплатци са били жертва на корумпирана мрежа

Първият дипломат на Орбан: Искаме Киев да докладва за какво точно са използвани европейските пари - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Изискваме Украйна да предостави доклад за това колко пари на европейските данъкоплатци са били жертва на корумпирана мрежа. Това заяви днес унгарският министър на външните работи и външноикономическите отношения Петер Сиярто след срещата на външните министри на ЕС, цитиран от Известия, пише Фокус.

Унгария посочва още, че иска в доклада да се включат и "субсидиите, които е получила от Европейския съюз, за какво е използвала европейски пари и колко пари на европейските данъкоплатци са били жертва на корумпирана мрежа. Колко пари е откраднала военната мафия от европейския народ? Колко пари е изразходвала корумпираната система на управление, действаща в Украйна, от фондове на ЕС?"

Визирайки корупционния скандал в Украйна, Сиярто го нарече "най-сериозния в историята на европейската политика“.

Говорейки пред унгарски журналисти той каза, че ЕС разглежда предложения за включване на забрана за доставки на руски петрол и сътрудничество с Русия в областта на ядрената енергетика в 20-ия пакет от санкции.

Унгария
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 53 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    60 4 Отговор
    Е как за какво, всички разбраха за златните тоалетни!

    Коментиран от #25

    20:41 20.11.2025

  • 2 Гориил

    64 3 Отговор
    България не иска ли подробен доклад? Защо мълчим?

    Коментиран от #17

    20:42 20.11.2025

  • 3 Това не е демократично

    48 5 Отговор
    Много искате! Няма да стане урсулата и балтийската шпрота ще ви заклеймят!

    20:42 20.11.2025

  • 4 Това няма да стане

    47 4 Отговор
    и защото една трета от отпуснатите средства за зеленото блато са се върнали към розови понита.
    Споко бе пичове всичко ще стане ясно защото и Тръмп много добре го разбира. Плащайте и всичко потъва в корупцията а парите ги даваме ние.

    20:42 20.11.2025

  • 5 Пич

    32 4 Отговор
    Че как така ?! Ни въ йе срам да съ съмнявате !? Зелю вчера купи 100 Грипена , онзи ден купи 100 Рафала...... Дъ ни ги дават зъ пукънки , Уее...?!

    Коментиран от #18

    20:42 20.11.2025

  • 6 Сиярто

    3 53 Отговор
    Да каже със
    Какви пари
    Е построен Палатът на Орбан

    Милиони Евро откраднати от Европа
    И от Унгарския Народ .

    По добре за тези средства да
    Говори Гнусния Маджарски Плъх

    Коментиран от #40

    20:44 20.11.2025

  • 7 СЛОНА

    19 4 Отговор
    ЗА ДА ВЛЯЗАТ БРАТУШКИТЕ!!!!

    20:45 20.11.2025

  • 8 Да,бе

    43 3 Отговор
    Сакън!Недейте така,че цялата еврокомисия ще лежи на топло,барабар с европейският парламент и сума ти премиери и президенти...Макрон определено трябва да е в женски затвор,да умре нещастен без "истинска"любов.

    20:45 20.11.2025

  • 9 ГОШО

    24 4 Отговор
    На първо място за КРАДЕНЕ и циркове на Смешенски.

    20:45 20.11.2025

  • 10 Един

    24 2 Отговор
    да ма Киев нище! Зеля си държи крадеца до себе си, че ако се разприказва зле става!
    и Урсулица нище! Щото ако Зеля каже де праща парите още по-зле става!

    20:47 20.11.2025

  • 11 име

    25 3 Отговор
    Тръмпича направи на хунтата предложение, което не може да откаже, а именно или приема условията на руснаците и бандеристан остава без Донбас и Крим, които САЩ признават за руски, с 400 хилядна армия без оръжия със среден и голям обсег и други подробности, или денацификацията продължава, а следващите условия ще са още по-неизгоднипи с още загубена територия. Бандерите, като доказано неумни същества, едва ли ще приемат. Днес Радата е решила да спре работата на правителството и да започнат консултации за нова управляваща коалици, временно правителство което да преговаря с руснаците и подготовка за избори. Но бандерите вероятно ще се опитат открито да озурпират властта, коетохщепнастрои още повече граждани на ЕССР срещу тях и върхушката в ЕССР, която спонсорира кивеските крадци.

    20:47 20.11.2025

  • 12 Зеленски

    22 2 Отговор
    За златни тоалетни чинии и бидета.

    20:47 20.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Смешник

    34 4 Отговор
    Браво на унгарците За разлика от Урсулите не цепят басма на корумпирания пресрочен Зелен пор

    Коментиран от #32

    20:48 20.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Зеленски

    19 3 Отговор
    Използвани са за хайвер,купони, шампанско и евтини жени.ЕС да го лапа

    Коментиран от #43

    20:49 20.11.2025

  • 17 име

    25 2 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    У нас, а и не само у нас, не искат да се чува нищо за такива доклади, защото паричните потоци стигат до корумпираната неонацистка върхушка в мнозинството от европейските държави.

    20:49 20.11.2025

  • 18 СЛОНА

    18 2 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    ТРАКТОР ИМА ,НАФТА НЕМА,ТЕЛЕВИЗОР БЕЗ АНТЕНА,САМОЛЕТИ ИМА ПИЛОТИ НЕМА!!!

    Коментиран от #30

    20:49 20.11.2025

  • 19 ?????

    22 2 Отговор
    И кво лошо има в такова искане?
    Умнокрасивитетът ще може ли да ни обясни?

    20:50 20.11.2025

  • 20 Гориил

    21 2 Отговор
    България отпусна колосални суми пари и ресурси на Украйна. През 1991 г. икономиката на Украинската ССР беше двадесет пъти по-голяма от тази на България. И дори днес икономиката на Украйна е по-голяма от тази на България. Не можем ли да кажем на лудите в София, че грешат?

    20:51 20.11.2025

  • 21 също искаме да знаем

    19 2 Отговор
    Колко пари е изразходвала корумпираната система на
    тикви и шиш кебаб

    20:52 20.11.2025

  • 22 Русия попиля НАТО

    27 3 Отговор
    В монта в Киев елитните квартали Конча-Заспа и Новопечерские Липки са опустели.
    Всички, които са допринесли за военните печалби на екипа на Зеленски, бягат от страната.
    Украинците в Европа, занимаващи се с парични преводи и криптовалути, получават огромен брой заявки за теглене на пари от Украйна през последните дни. Сумите варират от 5 милиона до 10 милиона долара и 50 милиона долара.

    Парите се превеждат предимно в Дубай.
    Силите за сигурност са в шок. Никой не знае какво да прави. Бъдещето е несигурно.
    Зеленски е станал токсичен за всички, а украйна се разпада.

    20:52 20.11.2025

  • 23 За Златните Тоалетни

    2 21 Отговор
    Във Дворецът във Хотванпуста.

    Нали за тях говориш ?

    За Дворецът на Орбан .

    Там където се разхождат
    И Зебри
    Антилопи и други Екзотични
    Животни .

    Подобно на Именията
    На Латиноамериканските Нарко Босове.

    За там Говориш ,знаем .

    20:54 20.11.2025

  • 24 Официално от Киев

    19 2 Отговор
    За урви, алкохол,др0га, няколко къщи из Бали, 3-4 замъка в Англия...ей такива дребни нещица

    20:55 20.11.2025

  • 25 Без име

    0 7 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Коментар 23

    20:55 20.11.2025

  • 26 Я па тоя

    5 9 Отговор
    Я марш от ЕС!

    20:56 20.11.2025

  • 27 Оленска

    20 4 Отговор
    Зелчук, скъпи,тия сега сметка ли ще ни държат?

    20:57 20.11.2025

  • 28 Украински министър

    11 0 Отговор
    може ли със снимки

    20:58 20.11.2025

  • 29 Сиярто

    2 24 Отговор
    Как е Унгарската Икономика ?

    Вие как харчите Европейските пари
    Че Унгарския Народ
    Вече е най бедния в Европа .

    Къде е и евтиното Руско гориво
    При положение че
    Цените са като тези във Австрия?

    Къде отива разликата
    Май в джобовете ви
    На Орбан и твоя .

    Коментиран от #36

    20:59 20.11.2025

  • 30 Пич

    5 2 Отговор

    До коментар #18 от "СЛОНА":

    Евалата Слоне , разсмях се яката !

    20:59 20.11.2025

  • 31 Механик

    18 3 Отговор
    Гледам, мисля , гледам мисля и стиган до извода, че идва края на украинските нацита.
    Подкараха ги отвсякъде на ритници и шамари.
    Много тъжни и даже, ужасяващо тъжни дни ги чакат розАвките понита.
    Дисонанса на възприятията им ще се засили много. Ще стават неща, които са коренно диаметрални на това, което има се иска на розАвките.

    Коментиран от #33

    21:01 20.11.2025

  • 32 Затова ли Унгарците

    2 17 Отговор

    До коментар #14 от "Смешник":

    Обедняват рязко .

    Затова ли е това Браво
    Бре Рублоидиот

    21:01 20.11.2025

  • 33 Да де

    0 7 Отговор

    До коментар #31 от "Механик":

    Ти и другите трима кретена го пишете четвърта година.

    21:06 20.11.2025

  • 34 Президентът на Украйна

    1 3 Отговор
    Президентът на Украйна Зеленски e информирал Американския Министър на сухопътните войски на САЩ, Дан Дрискол за готовността на Киев да преговаря за новия мирен план съставен от Администрацията на Доналд Тръмп. Това е било съобщено от Axios. Според източници това решение е взето въпреки факта, че планът може да изисква значителни териториални отстъпки от Украйна, включително прехвърляне на територии, които сега са под украински контрол, на Русия. Въпреки първоначалното напрежение и очевидната сложност на въпроса за териториалните компромиси, президентът Зеленски най-накрая се е съгласил да участва в работата по този план. Медийните съобщения отбелязват, че Украинската страна очаква скоро да се обсъдят детайлите на предложението директно с президента на САЩ Доналд Тръмп. Съобщава се също, че Зеленски и Дан Дрискол "са се съгласили за строги срокове за подписване." Президентът на Украйна "е очертал основни принципи, важни за Украинския народ, и след днешната среща страните са се съгласили да работят по разпоредбите на плана по такъв начин, че това да доведе до справедлив край на войната." Администрацията на Тръмп също е уверила Украйна и нейните Европейски партньори, че планът е "активен документ" и техните позиции ще бъдат взети под внимание, е казал Американският служител. При това Президентската администрация на САЩ е уверила, че в случай на съпротива по определени точки от плана, Вашингтон ще търси компромис. Според медийни съобщения, мирният план предвиж

    21:07 20.11.2025

  • 35 Хехехех

    0 17 Отговор
    Интересно как Будапеща внезапно се сети за „прозрачността“, при положение че ЕС от години пита Унгария същото – къде отидоха европейските пари.
    Да искаш отчет от Киев, докато Брюксел ти държи замразени фондове заради корупция и липса на контрол, е като да обвиняваш някого в мокър под, докато стоиш в наводнената си маза

    Когато собствената ти къща тече, не раздаваш уроци по водопровод.

    21:10 20.11.2025

  • 36 АМАH OT ИДИOTИ

    10 2 Отговор

    До коментар #29 от "Сиярто":

    Я MAPШ ПРИ МАНAФИTE OT MAPOКО В БРЮКСЕЛ
    😝🤣😆

    21:11 20.11.2025

  • 37 Да бе да

    0 15 Отговор
    Само не мога да разбера кой е Орбан или там неговия съветник или друг клоун, че да иска обяснение от някого. Първо това е вътрешен въпрос на самата държава и второ, ако се отнася за европейски средства то Унгария не участва така или иначе в помощта към Украйна. Помощ за Украйна предоставят Англия, Франция, Германия, Дания, балтийските и скандинавските държи, като повечето помощи не са суха пара, а целеви помощи, които са стриктно разпределени и отчетни.

    21:16 20.11.2025

  • 38 Тома

    10 1 Отговор
    На търг е бил купен за 12 милиона златен клозет и го намериха в Украйна

    21:25 20.11.2025

  • 39 Тити

    0 9 Отговор
    Що не каже за какво използва парите на Европа да си строи замъци като Турски султан.

    21:33 20.11.2025

  • 40 Милеслав Божилов

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сиярто":

    Пич,ако си пич,де;))) Щото много приличаш на . тука ( да ме извиняват жените) ме искам да ги обиждам.... Ти не си наред! Факт

    Коментиран от #46

    21:37 20.11.2025

  • 41 По корумпирани

    1 9 Отговор
    от украинците са само руснаците!

    21:38 20.11.2025

  • 42 така, така

    5 1 Отговор
    Странно, но ЕК очевидно е тотално пропаднала и е готова на всякакви зулуми, само и само да отчита дейност.
    Да погледнем колко работещи руски АЕЦ-а има в ЕС - 12 блока, 2 при нас и финландците, и по 4 в Унгария и Словакия. И като ка си го представя ЕК това преустановяване на сътрудничество с Русия в областта на ядрената енергетика?! Ясно е, че искат да прецакат унгарците за двата им нови блока, дето ще се строят от руснаците, но мислят ли за работещите!
    Да преустановиш сътрудничеството с главния си проектант е огромен риск. При всеки по-значителен проблем, няма кой да ти съдейства и да носи част от отговорността като проектант на съоръжението. Тия май забравят що е то АЕЦ.
    И безт това цената на електричеството в Европа е огромна. Като спрат и централи, тогава да им гледаме сеира.
    Някой трябва да ги открехне тия, че в една АЕЦ не е само горивото (за което Уестингхаус се е уредил да дава на всеки), но има и доста други не по-малко отговорни съоръжения, без които една АЕЦ просто ще спре. Не е случайно, че в Козлодуй още не могат да разберат от какво им е теча в ПГ на 6 блок и все спират блока. Ами, какво ще правят когато проблема се задълбочи? И така ще е не само при нас.

    22:00 20.11.2025

  • 43 Галя от ПосолствоТО

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Зеленски":

    Как евтини жени, да им плащате по 5000 евро за раз евтино ли е?

    22:08 20.11.2025

  • 44 Трайчо

    1 4 Отговор
    На Унгария, като толкова не и харесва, да напусне ЕС.

    22:14 20.11.2025

  • 45 на масови протести за пълен отчет

    6 1 Отговор
    АЙЙЙЙЙЙЙ, НАЙ- ПОСЛЕ НЯКОЙ ДА ПОИСКА ОТЧЕТ ЗА ПОХАРЧЕНИТЕ НИ ПАРИ ОТ КИЕВСКАТА КОРУМПИРАНА МАФИЯ, СЛЕД КАТО ТЪПОСПЯЩТА ЕВРОПЕЙСКА МАСА ДАНЪКОПЛАТЦИ СПИ , И ДОРИ ДА ПОИСКА ОТ УРСУЛОВСКАТА ШАЙКА ТОТАЛЕН ОТЧЕТ НА ОКРАДЕНИТЕ НИ ПОВЕЧЕ ОТ 400 МИЛЯРДИ ЕВРО !!!!
    ТОВА ГО ПИША ВЪВ ФОРОМИТЕ ЗА СТОТЕН ПЪТ !!
    ПИША ЗА МАСОВИ ПРОТЕСТИ ЗА ОТЧЕТ,НО НАРОДА СИ СПИ , СЯКАШ НИЩО НЕ МУ СЕ СЛУЧВА . ТЪПА НЕВМИНЯЕМА МАСА!.
    НЯМА, НЕ ИСКАТ ДА ПРАВЯТ ОТЧЕТ ЗА ДА НЕ СЕ РАЗКРИЯТ ДАЛАВЕРИТЕ НА ЕДНИТЕ И НА ДРУГИТЕ ЗА МИЛЯРДИ ЕЕВРО. А НИЕ ТЪПАЦИТЕ СПИМ , А ВСИЧКО Е НА НАШ ГРЪБ!

    22:23 20.11.2025

  • 46 Арни

    1 3 Отговор

    До коментар #40 от "Милеслав Божилов":

    А ти Милислава Божилова, как мислиш, с какви пари са купени зебрите в зоологическата градина на Орбан, срещу които протестираха унгарците?

    22:34 20.11.2025

  • 47 Перо

    3 1 Отговор
    Корумпетата от Киев ще представят фалшив отчет и доклад! Там няма никакъв независим контрол!

    22:35 20.11.2025

  • 48 Студопор

    4 0 Отговор
    Човека купи на жена си Бугати за 4 и половина милиона евро. Френски журналисти го разкриха. Ама българските потулиха работата и Ганьо не разбра нищо.

    22:43 20.11.2025

  • 49 Иван

    1 1 Отговор
    Това няма как да се случи. Все едно равините да заобичат Исус Христос.

    23:09 20.11.2025

