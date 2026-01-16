Втори опит! Урсула фон дер Лайен реши да не присъства на обсъждането на вота за недоверие срещу нея

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен няма да присъства, когато Европейският парламент обсъжда дали да отстрани нея и екипа ѝ от длъжност, съобщи "Политико".
В понеделник евродепутатите ще обсъдят вот на недоверие, внесен срещу фон дер Лайен от крайнодясната група "Патриоти за Европа" и нейния лидер Жордан Бардела, заради начина, по който тя е действала по търговското споразумение между ЕС и Меркосур.
Фон дер Лайен реши да не присъства. Вместо това тя ще бъде представлявана от комисаря по търговията Марош Шефчович, потвърди говорителят на парламента Делфин Колар.
Според двама официални лица, други комисари няма да присъстват на дебата в Страсбург. Гласуването по предложението, което е почти сигурно, че ще се провали, ще се проведе в четвъртък.
По време на предишни дебати относно вот на недоверие, Фон дер Лайен и нейният екип от 26 комисари се явиха целокупно, за да демонстрират единство.
Този път посланието е различно: Комисията вече не играе по правилата.
Промяната отразява нарастващата умора от парламентарен инструмент, който беше използван три пъти срещу Фон дер Лайен през втората половина на 2025 г. Две от тези предложения бяха внесени от крайната десница, а едно - от крайната левица. Всички бяха неуспешни.
Необходима е подкрепа само от 72-ма от 720-те депутати на Парламента, за да се задейства вот на недоверие, а много депутати от дясноцентристката Европейска народна партия, социалистите и демократите и либералите от Renew казват, че лекотата на внасяне на вот на недоверие е намалила неговото въздействие.
Говорителят на ЕНП Педро Лопес де Пабло заяви, че тези "безполезни усилия" за сваляне на Комисията "го довеждат до меланхолия".
"Ако използвате този инструмент не по предназначение, той ще ви е безличен, когато наистина ви потрябва", каза Винсент Щуер, говорител на Renew.
Патриотите обаче отвърнаха на удара, като говорителят им Алонсо де Мендоса заяви: "Това ще бъде последният мач, ако спечелим."
Депутати и длъжностни лица са предлагали идеята за увеличаване на прага, но ръководството на Парламента досега се е съпротивлявало, предпазливо да не даде победа на крайнодесните групи, като им позволи да представят всяка реформа като институционална цензура.
Говорител на Комисията заяви, че дебатите по вот на недоверие са "в рамките на правата на членовете на Европейския парламент" и "всеки член на колегията на комисарите може да представлява Комисията" - в този случай Шефчович.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4
19:11 16.01.2026
2 Рапсел
19:14 16.01.2026
3 Да,да
19:15 16.01.2026
4 Европеец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Вещицата за пореден път се подиграва за исканата и оставка и всички европейски граждани.... Хубаво е било в средновековието когато вещиците са ги горили на клада....
19:16 16.01.2026
5 Пич
19:18 16.01.2026
6 Совож бейби
19:18 16.01.2026
7 Курд Околянов
19:19 16.01.2026
8 Вашето мнение
19:20 16.01.2026
9 град София
Коментиран от #16
19:20 16.01.2026
10 И тази
19:21 16.01.2026
12 Kaлпазанин
19:25 16.01.2026
14 Боко
19:27 16.01.2026
16 Боко
До коментар #9 от "град София":кая ще е следващия 🪦👌
19:29 16.01.2026
17 Ами
По същото време "Поклонници на Сатана" имат конгрес.
Няма как точно тя да не присъства лично.
Все пак е шеф на борда :)
19:30 16.01.2026
19 604
19:31 16.01.2026
20 Факти
19:31 16.01.2026
21 вещ.ица като мод.четата
19:31 16.01.2026
22 ?????
Тя си мисли че е над схватката. Засега.
Лошото е когато "засега" свърши.
19:32 16.01.2026
23 хаха🤣
До коментар #18 от "Боко":това е нормално за руските розови понита 🤣 той и Пуся нещо накакуцва и ходи наведен, може и да не са само проблеми от напредналата възраст 🤣
Коментиран от #27
19:34 16.01.2026
24 дядото
19:35 16.01.2026
25 Всички
19:39 16.01.2026
27 Бензъл
До коментар #23 от "хаха🤣":Не ти се отдава мисленето.Сивото ти е много малко
19:44 16.01.2026
28 така, така
Иначе, повода за вота е повече от коректен. Урсулка е готова да затрие европейските фермери, само да осигури начин на немските колички да стъпят по-мащабно на южноамериканския пазар. Деб.илите в ЕК дори не осъзнават, че скоро няма да има кой да храни ЕС и ще зависим за всичко от държавите извън ЕС - за енергията от САЩ, за стоки на леката промишленост от Китай, а за храната от Южна Америка. Добре ще я втасаме.
И ако тия вземат, че действително ни вкарат във война, то тогава ще ни се види малък света. Извежднъж всичко към нас може да спре или да ни струва в пъти по-скъпо. Въобще, каквото е предлагала Урсулка досега, все е тотал щета.
19:44 16.01.2026
29 гост
19:53 16.01.2026
30 Урсулата е
19:57 16.01.2026
31 СТИГА МА
Нй-вероятно е да е патила доса на правилните хора за да я подкрепят
20:06 16.01.2026
32 Какъв Смисъл
разходи за нищоправене- изправяне на краставици и закачане на капачките за бутилките?!
20:08 16.01.2026