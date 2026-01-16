Новини
Свят »
Белгия »
Втори опит! Урсула фон дер Лайен реши да не присъства на обсъждането на вота за недоверие срещу нея

Втори опит! Урсула фон дер Лайен реши да не присъства на обсъждането на вота за недоверие срещу нея

16 Януари, 2026 19:08 1 523 32

  • урсула фон дер лaйен-
  • европейска комисия-
  • европейски съюз-
  • жордан бардела-
  • марош шефчович

По време на предишни дебати относно вот на недоверие, Фон дер Лайен и нейният екип от 26 комисари се явиха целокупно, за да демонстрират единство

Втори опит! Урсула фон дер Лайен реши да не присъства на обсъждането на вота за недоверие срещу нея - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен няма да присъства, когато Европейският парламент обсъжда дали да отстрани нея и екипа ѝ от длъжност, съобщи "Политико".

В понеделник евродепутатите ще обсъдят вот на недоверие, внесен срещу фон дер Лайен от крайнодясната група "Патриоти за Европа" и нейния лидер Жордан Бардела, заради начина, по който тя е действала по търговското споразумение между ЕС и Меркосур.

Фон дер Лайен реши да не присъства. Вместо това тя ще бъде представлявана от комисаря по търговията Марош Шефчович, потвърди говорителят на парламента Делфин Колар.

Според двама официални лица, други комисари няма да присъстват на дебата в Страсбург. Гласуването по предложението, което е почти сигурно, че ще се провали, ще се проведе в четвъртък.

По време на предишни дебати относно вот на недоверие, Фон дер Лайен и нейният екип от 26 комисари се явиха целокупно, за да демонстрират единство.

Този път посланието е различно: Комисията вече не играе по правилата.

Промяната отразява нарастващата умора от парламентарен инструмент, който беше използван три пъти срещу Фон дер Лайен през втората половина на 2025 г. Две от тези предложения бяха внесени от крайната десница, а едно - от крайната левица. Всички бяха неуспешни.

Необходима е подкрепа само от 72-ма от 720-те депутати на Парламента, за да се задейства вот на недоверие, а много депутати от дясноцентристката Европейска народна партия, социалистите и демократите и либералите от Renew казват, че лекотата на внасяне на вот на недоверие е намалила неговото въздействие.

Говорителят на ЕНП Педро Лопес де Пабло заяви, че тези "безполезни усилия" за сваляне на Комисията "го довеждат до меланхолия".

"Ако използвате този инструмент не по предназначение, той ще ви е безличен, когато наистина ви потрябва", каза Винсент Щуер, говорител на Renew.

Патриотите обаче отвърнаха на удара, като говорителят им Алонсо де Мендоса заяви: "Това ще бъде последният мач, ако спечелим."

Депутати и длъжностни лица са предлагали идеята за увеличаване на прага, но ръководството на Парламента досега се е съпротивлявало, предпазливо да не даде победа на крайнодесните групи, като им позволи да представят всяка реформа като институционална цензура.

Говорител на Комисията заяви, че дебатите по вот на недоверие са "в рамките на правата на членовете на Европейския парламент" и "всеки член на колегията на комисарите може да представлява Комисията" - в този случай Шефчович.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 1.1 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    43 0 Отговор
    Егати демокрацията.Не присъства.

    Коментиран от #4

    19:11 16.01.2026

  • 2 Рапсел

    39 1 Отговор
    Баба кривокрака, прави се на яка, но пък във батака, континент завляка.

    19:14 16.01.2026

  • 3 Да,да

    32 1 Отговор
    Казано по нашенски: дреме и на урсулата.

    19:15 16.01.2026

  • 4 Европеец

    40 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Вещицата за пореден път се подиграва за исканата и оставка и всички европейски граждани.... Хубаво е било в средновековието когато вещиците са ги горили на клада....

    19:16 16.01.2026

  • 5 Пич

    35 0 Отговор
    Като вземем предвид, че в главата и има само празно пространство, присъствието на Урсула в Европарламента е равно на отсъствието и !!!

    19:18 16.01.2026

  • 6 Совож бейби

    27 0 Отговор
    Леко се е отървала,ако има Бог с психика като човеците а не самата природа и природните закони тази е направо за чеверме .

    19:18 16.01.2026

  • 7 Курд Околянов

    15 0 Отговор
    Само поручик Галицин люби комисарите.

    19:19 16.01.2026

  • 8 Вашето мнение

    29 1 Отговор
    Нищо по различно от галеника си тиквоний. Неговите еврудепутати, заедно с тези на ппдб, дппс, бсп и итн я крепят в европарламента.

    19:20 16.01.2026

  • 9 град София

    3 25 Отговор
    Следващият председател на ЕК ще е Кая Калас-

    Коментиран от #16

    19:20 16.01.2026

  • 10 И тази

    31 1 Отговор
    се самообяви за богоравна! Боже, слез и си събери "вересиите" докато не е станало късно!

    19:21 16.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Kaлпазанин

    23 0 Отговор
    Втори или трети ,я пак ..съд и прокуратура ли има ЕС .ако имаше досега да не в панделата което ще е най малкото наказание за тази вещица ,а вещиците трябва да се горят на клада

    19:25 16.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Боко

    16 1 Отговор
    Дъртото урси трябва да 🪦👌

    19:27 16.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Боко

    4 4 Отговор

    До коментар #9 от "град София":

    кая ще е следващия 🪦👌

    19:29 16.01.2026

  • 17 Ами

    22 0 Отговор
    Ангажирана е жената. Има си по-важна работа.
    По същото време "Поклонници на Сатана" имат конгрес.
    Няма как точно тя да не присъства лично.
    Все пак е шеф на борда :)

    19:30 16.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 604

    16 0 Отговор
    мърсуло връщай парите от ваксините, крадло!!!!

    19:31 16.01.2026

  • 20 Факти

    3 8 Отговор
    Да внасяш вот на недоверие с 10% е загуба на време. Трябва да го променят на 25% или направо 33%. И аз да бях нямаше да отида на поредната безсмислена караница.

    19:31 16.01.2026

  • 21 вещ.ица като мод.четата

    12 0 Отговор
    марш, отивай си!

    19:31 16.01.2026

  • 22 ?????

    15 0 Отговор
    Що да се труди да отговаря на разни неудобни въпроси.
    Тя си мисли че е над схватката. Засега.
    Лошото е когато "засега" свърши.

    19:32 16.01.2026

  • 23 хаха🤣

    0 11 Отговор

    До коментар #18 от "Боко":

    това е нормално за руските розови понита 🤣 той и Пуся нещо накакуцва и ходи наведен, може и да не са само проблеми от напредналата възраст 🤣

    Коментиран от #27

    19:34 16.01.2026

  • 24 дядото

    13 0 Отговор
    тази дър та ве щи ца да върви по дяволите

    19:35 16.01.2026

  • 25 Всички

    12 0 Отговор
    ..фермери в Европа са против тоя договор, но депутатите им гласуват за него, защо се случва, еми просто е.....защото те ме работят за населението, а за бизнес мафията зад политиците, наш техните шефове, без значение кой ще е ма власт..

    19:39 16.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Бензъл

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "хаха🤣":

    Не ти се отдава мисленето.Сивото ти е много малко

    19:44 16.01.2026

  • 28 така, така

    10 0 Отговор
    абе те правилно искат да махнат кухата баба, ама няма да стане. Има твърде много маргинали в този парламент, които ще забравят за елементарната логика и няма да гласуват по съвест, а по интерес. Печалното е, яе на тия интереса в голямата си част е запазване на работното местенце за още един мандат.
    Иначе, повода за вота е повече от коректен. Урсулка е готова да затрие европейските фермери, само да осигури начин на немските колички да стъпят по-мащабно на южноамериканския пазар. Деб.илите в ЕК дори не осъзнават, че скоро няма да има кой да храни ЕС и ще зависим за всичко от държавите извън ЕС - за енергията от САЩ, за стоки на леката промишленост от Китай, а за храната от Южна Америка. Добре ще я втасаме.
    И ако тия вземат, че действително ни вкарат във война, то тогава ще ни се види малък света. Извежднъж всичко към нас може да спре или да ни струва в пъти по-скъпо. Въобще, каквото е предлагала Урсулка досега, все е тотал щета.

    19:44 16.01.2026

  • 29 гост

    11 0 Отговор
    Четирите алчни вещици: Урсула, Кая, Роберта Мецола, и Кристин Лагард уверено водят Европа към гроба!

    19:53 16.01.2026

  • 30 Урсулата е

    5 0 Отговор
    същата като Тиквоча.

    19:57 16.01.2026

  • 31 СТИГА МА

    3 0 Отговор
    Окопала се е на службата си и не отстъпва...Кой знае главичката й какви планове крои
    Нй-вероятно е да е патила доса на правилните хора за да я подкрепят

    20:06 16.01.2026

  • 32 Какъв Смисъл

    2 0 Отговор
    има в този парламент?!
    разходи за нищоправене- изправяне на краставици и закачане на капачките за бутилките?!

    20:08 16.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания