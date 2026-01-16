Втори опит! Урсула фон дер Лайен реши да не присъства на обсъждането на вота за недоверие срещу нея

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен няма да присъства, когато Европейският парламент обсъжда дали да отстрани нея и екипа ѝ от длъжност, съобщи "Политико".

В понеделник евродепутатите ще обсъдят вот на недоверие, внесен срещу фон дер Лайен от крайнодясната група "Патриоти за Европа" и нейния лидер Жордан Бардела, заради начина, по който тя е действала по търговското споразумение между ЕС и Меркосур.

Фон дер Лайен реши да не присъства. Вместо това тя ще бъде представлявана от комисаря по търговията Марош Шефчович, потвърди говорителят на парламента Делфин Колар.

Според двама официални лица, други комисари няма да присъстват на дебата в Страсбург. Гласуването по предложението, което е почти сигурно, че ще се провали, ще се проведе в четвъртък.

По време на предишни дебати относно вот на недоверие, Фон дер Лайен и нейният екип от 26 комисари се явиха целокупно, за да демонстрират единство.

Този път посланието е различно: Комисията вече не играе по правилата.

Промяната отразява нарастващата умора от парламентарен инструмент, който беше използван три пъти срещу Фон дер Лайен през втората половина на 2025 г. Две от тези предложения бяха внесени от крайната десница, а едно - от крайната левица. Всички бяха неуспешни.

Необходима е подкрепа само от 72-ма от 720-те депутати на Парламента, за да се задейства вот на недоверие, а много депутати от дясноцентристката Европейска народна партия, социалистите и демократите и либералите от Renew казват, че лекотата на внасяне на вот на недоверие е намалила неговото въздействие.

Говорителят на ЕНП Педро Лопес де Пабло заяви, че тези "безполезни усилия" за сваляне на Комисията "го довеждат до меланхолия".

"Ако използвате този инструмент не по предназначение, той ще ви е безличен, когато наистина ви потрябва", каза Винсент Щуер, говорител на Renew.

Патриотите обаче отвърнаха на удара, като говорителят им Алонсо де Мендоса заяви: "Това ще бъде последният мач, ако спечелим."

Депутати и длъжностни лица са предлагали идеята за увеличаване на прага, но ръководството на Парламента досега се е съпротивлявало, предпазливо да не даде победа на крайнодесните групи, като им позволи да представят всяка реформа като институционална цензура.

Говорител на Комисията заяви, че дебатите по вот на недоверие са "в рамките на правата на членовете на Европейския парламент" и "всеки член на колегията на комисарите може да представлява Комисията" - в този случай Шефчович.