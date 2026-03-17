В неизвестност! Израелската армия атакува и Али Лариджани

Израелската армия е атакувала началника на иранската служба за сигурност Али Лариджани, съобщава "Ройтерс", позовавайки се на четирима израелски служители.

Не е ясно дали той е убит или ранен.

Лариджани е бил една от целите на ударите, извършени от израелските военни тази нощ в Иран.

До момента Техеран не е коментирал информацията.

Ако смъртта му бъде потвърдена, той ще бъде най-високопоставеният ирански служител, убит след върховния лидер аятолах Али Хаменей, който загина в първия ден от войната.

Лариджани - бивш преговарящ по ядрените въпроси и близък съюзник на Хаменеи, в петък беше видян в Техеран да участва в митинги за Деня на Ал-Кудс.

По-късно същия ден САЩ предложиха награда до 10 милиона долара за информация за високопоставени ирански военни и разузнавателни служители, включително Лариджани, като част от списък с десет фигури, свързани с Революционната гвардия.

Редица израелски медии съобщиха, че ударите са били насочени и към Голамреза Солеймани - ръководител на паравоенните сили "Басидж", и други висши фигури на "Басидж", като резултатът от атаките все още се анализира.