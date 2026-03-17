В неизвестност! Израелската армия атакува и Али Лариджани

Израелската армия е атакувала началника на иранската служба за сигурност Али Лариджани, съобщава "Ройтерс", позовавайки се на четирима израелски служители.
Не е ясно дали той е убит или ранен.
Лариджани е бил една от целите на ударите, извършени от израелските военни тази нощ в Иран.
До момента Техеран не е коментирал информацията.
Ако смъртта му бъде потвърдена, той ще бъде най-високопоставеният ирански служител, убит след върховния лидер аятолах Али Хаменей, който загина в първия ден от войната.
Лариджани - бивш преговарящ по ядрените въпроси и близък съюзник на Хаменеи, в петък беше видян в Техеран да участва в митинги за Деня на Ал-Кудс.
По-късно същия ден САЩ предложиха награда до 10 милиона долара за информация за високопоставени ирански военни и разузнавателни служители, включително Лариджани, като част от списък с десет фигури, свързани с Революционната гвардия.
Редица израелски медии съобщиха, че ударите са били насочени и към Голамреза Солеймани - ръководител на паравоенните сили "Басидж", и други висши фигури на "Басидж", като резултатът от атаките все още се анализира.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Израел е
11:26 17.03.2026
2 Някой
Коментиран от #17
11:26 17.03.2026
3 Някой
А какво стана с Биби? След като видяхме, че има шест пръста на едната си ръка, да нее почнал да му никне седми?
11:28 17.03.2026
4 Боруна Лом
11:29 17.03.2026
5 честен ционист
11:30 17.03.2026
6 Бен Вафлек
Коментиран от #16
11:30 17.03.2026
7 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
Да съм им сладък на устите за ядене опечен ме искат да ме изядат цял мръвка по мръвка младите българки който са комунистки
Коментиран от #10
11:31 17.03.2026
8 разликата
Коментиран от #15
11:32 17.03.2026
9 ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! ФАКТ !
Коментиран от #14, #18
11:33 17.03.2026
10 Боруна Лом
До коментар #7 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":БРАТ, ХОДИ НА СЯНКА, ЧЕ ТЕ НАПЕЧЕ ЖЕГАТА
11:34 17.03.2026
11 Аоо!
11:35 17.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ционист
До коментар #9 от "ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! ФАКТ !":Пълни глупости пишеш ..
11:40 17.03.2026
15 Ззз
До коментар #8 от "разликата":Разликата е, че едните се противопоставят на ционистките 6оклyци, а другите са им верни лакеи.
11:42 17.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
До коментар #2 от "Някой":А тези с счупен крак броят ли се, или са на червено за Смърт 🤔
11:44 17.03.2026
18 Ционист
До коментар #9 от "ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! ФАКТ !":И,какво попиля, къде . Дай доказателства ??
Коментиран от #20
11:46 17.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 По голямо доказателство
До коментар #18 от "Ционист":от това да ви изкарат двата глупака, няма. 😄
11:47 17.03.2026
21 ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! ФАКТИ :
11:48 17.03.2026