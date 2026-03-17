Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
В неизвестност! Израелската армия атакува и Али Лариджани

17 Март, 2026 11:23 1 268 21

  • али лариджани-
  • иран-
  • израел-
  • аятолах али хаменей-
  • мосад-
  • цахал-
  • техеран

В неизвестност! Израелската армия атакува и Али Лариджани - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Израелската армия е атакувала началника на иранската служба за сигурност Али Лариджани, съобщава "Ройтерс", позовавайки се на четирима израелски служители.

Не е ясно дали той е убит или ранен.

Лариджани е бил една от целите на ударите, извършени от израелските военни тази нощ в Иран.

До момента Техеран не е коментирал информацията.

Ако смъртта му бъде потвърдена, той ще бъде най-високопоставеният ирански служител, убит след върховния лидер аятолах Али Хаменей, който загина в първия ден от войната.

Лариджани - бивш преговарящ по ядрените въпроси и близък съюзник на Хаменеи, в петък беше видян в Техеран да участва в митинги за Деня на Ал-Кудс.

По-късно същия ден САЩ предложиха награда до 10 милиона долара за информация за високопоставени ирански военни и разузнавателни служители, включително Лариджани, като част от списък с десет фигури, свързани с Революционната гвардия.

Редица израелски медии съобщиха, че ударите са били насочени и към Голамреза Солеймани - ръководител на паравоенните сили "Басидж", и други висши фигури на "Басидж", като резултатът от атаките все още се анализира.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Израел е

    20 8 Отговор
    световен терорист!

    11:26 17.03.2026

  • 2 Някой

    19 8 Отговор
    И после как да не кажеш, че евреите са мръсни животни? Заслужават си съдбата - от край време са все гонени и убивани. Явно няма да се промени нищо - просто ще почнат да ги гонят повече...

    Коментиран от #17

    11:26 17.03.2026

  • 3 Някой

    12 9 Отговор
    Това, че някой иранец е в неизвестност за евреите, не означава, че е мъртъв. Това говори зле за техните възможности и разузнаване.
    А какво стана с Биби? След като видяхме, че има шест пръста на едната си ръка, да нее почнал да му никне седми?

    11:28 17.03.2026

  • 4 Боруна Лом

    8 9 Отговор
    ПЕРСИ, ВЗЕМЕТЕ ЕДИН АТОМ НА ЗАЕМ ОТ КИМчо И ПОСЛЕ ЩЕ МУ ГО ВЪРНЕТЕ!

    11:29 17.03.2026

  • 5 честен ционист

    9 12 Отговор
    Израел открива всеки с точност до 10-50 cm

    11:30 17.03.2026

  • 6 Бен Вафлек

    7 13 Отговор
    Падат като зрели круши.

    Коментиран от #16

    11:30 17.03.2026

  • 7 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    0 10 Отговор
    Провокирам канибалски наклонности в всички млади българки а те са комунистки и обичат смардели брадати хипари с нежни космати слаби и кържави тела, провокирам ги да ме сготвят и изядат цял и чисто гол упоен и опечен в фурната
    Да съм им сладък на устите за ядене опечен ме искат да ме изядат цял мръвка по мръвка младите българки който са комунистки

    Коментиран от #10

    11:31 17.03.2026

  • 8 разликата

    8 5 Отговор
    Ислямистките републики стават уродливи нечовешки диктатури в сравнение с ислямските монархии.

    Коментиран от #15

    11:32 17.03.2026

  • 9 ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! ФАКТ !

    9 7 Отговор
    Агресията на САЩ, и Израел срещу ИРАН, с ненужни удари- като този по женско Училище в Минабе,където са убити 165 ученички,на 28.02.26,доведе до Светкавичен отговор на Иран,с тежки балистични ракети👌!Поразени са всички 27 американски бази,в Близкия Изток,(както се оказа,са и беззащитни).Ударен е голям възел за логистика в Арифджан в Кувейт,Летището в Дубай,вкл.Френска база в Абу Даби,бази в ОАЕ,в Йордания-немска база,базата в Доха Катар.Унищож.са Америк.бази в Ел-Риад-Сауд Арабия,Ербиле,и Виктория в Ирак.Ударена е и Натовска база в Кувейт с 310 итал.военни.Унищож.е друга Америк.база в Али Салейм в Кувейт.Поразен е Глав.Център на 5-ти Америк.Флот в Бахрейн.Поразени са америк.РЛС (=4 млрд $).Вкл. FPS-132.в Катар с обсег=5000км.Само там убитите америк.военни са=570. Изнасят се с вертолети.Има и видеа.Унищожена е америк.стратегич..ПРО с-ма "THAAD" в Йордания-показано и в репортаж на CNN.Поразени са Ком.пунктове в Йерусалим.Израелския Купол се оказа неефективен! Иран задейства следваща вълна обстрели с хиперзвукови "Fattah"със скорост=15М,и обсег=1400 км. а на 13.03. по воен.цели в Израел,с тежките"Khorramshahr-4" с 1,5 т.БЧ,с обсег =2600 км.КВО=до 10м.Убити са високопост.Амер.офицери в унищожения Център на ЦРУ в Дубай.Поразен е Ген.Щаба на Израелската армия,и Летище Бен-Гурион ,а също и Президенската канцелария на Бенямин Нетаняху.На 04.03 е ударен и Израелския Авио-Космическия Център.За 7 дни-иранските "Shahed-136" осигуриха =6 млрд.$ загуби на САЩ+ унищожени

    Коментиран от #14, #18

    11:33 17.03.2026

  • 10 Боруна Лом

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    БРАТ, ХОДИ НА СЯНКА, ЧЕ ТЕ НАПЕЧЕ ЖЕГАТА

    11:34 17.03.2026

  • 11 Аоо!

    5 2 Отговор
    Същата работа, като с Нетаняху !!! Клип на ИИ - где?

    11:35 17.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ционист

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! ФАКТ !":

    Пълни глупости пишеш ..

    11:40 17.03.2026

  • 15 Ззз

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "разликата":

    Разликата е, че едните се противопоставят на ционистките 6оклyци, а другите са им верни лакеи.

    11:42 17.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    А тези с счупен крак броят ли се, или са на червено за Смърт 🤔

    11:44 17.03.2026

  • 18 Ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! ФАКТ !":

    И,какво попиля, къде . Дай доказателства ??

    Коментиран от #20

    11:46 17.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 По голямо доказателство

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ционист":

    от това да ви изкарат двата глупака, няма. 😄

    11:47 17.03.2026

  • 21 ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! ФАКТИ :

    1 0 Отговор
    11:48 17.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания