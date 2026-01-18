Нaй-малко 5000 души са били убити по време на протестите в Иран

Ирански официален представител заяви, че по потвърдени от властите данни най-малко 5000 души са били убити по време на протестите в страната, включително около 500 служители на силите за сигурност, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Представителят обвини "терористи и въоръжени бунтовници" за убийството на "невинни иранци".

Длъжностното лице, което отказа да бъде назовано поради деликатността на въпроса, заяви още, че някои от най-тежките сблъсъци и най-голям брой жертви са регистрирани в кюрдските райони в северозападната част на Иран.

"Окончателният брой на жертвите не се очаква да нарасне значително", каза служителят, като добави, че "Израел и въоръжени групи в чужбина" са подкрепили и въоръжили протестиращите. Иранските власти редовно обвиняват чужди държави, включително Израел, за безредиците, отбелязва Ройтерс.

Американската информационна агенция "Хюман Райтс Активистс" (Human Rights Activists News Agency, HRANA) съобщи вчера, че броят на загиналите е достигнал 3308, а още 4382 случая са в процес на проверка. Организацията заяви също, че е потвърдила над 24 000 ареста.

Иранската кюрдска правозащитна организация "Хенгау", базирана в Норвегия, посочи, че едни от най-тежките сблъсъци по време на протестите, избухнали в края на декември, са били именно в кюрдските райони в северозападната част на страната.