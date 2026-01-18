Новини
Нaй-малко 5000 души са били убити по време на протестите в Иран

18 Януари, 2026 17:18

Някои от най-тежките сблъсъци и най-голям брой жертви са регистрирани в кюрдските райони в северозападната част на Иран

Нaй-малко 5000 души са били убити по време на протестите в Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Ирански официален представител заяви, че по потвърдени от властите данни най-малко 5000 души са били убити по време на протестите в страната, включително около 500 служители на силите за сигурност, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Представителят обвини "терористи и въоръжени бунтовници" за убийството на "невинни иранци".

Длъжностното лице, което отказа да бъде назовано поради деликатността на въпроса, заяви още, че някои от най-тежките сблъсъци и най-голям брой жертви са регистрирани в кюрдските райони в северозападната част на Иран.

"Окончателният брой на жертвите не се очаква да нарасне значително", каза служителят, като добави, че "Израел и въоръжени групи в чужбина" са подкрепили и въоръжили протестиращите. Иранските власти редовно обвиняват чужди държави, включително Израел, за безредиците, отбелязва Ройтерс.

Американската информационна агенция "Хюман Райтс Активистс" (Human Rights Activists News Agency, HRANA) съобщи вчера, че броят на загиналите е достигнал 3308, а още 4382 случая са в процес на проверка. Организацията заяви също, че е потвърдила над 24 000 ареста.

Иранската кюрдска правозащитна организация "Хенгау", базирана в Норвегия, посочи, че едни от най-тежките сблъсъци по време на протестите, избухнали в края на декември, са били именно в кюрдските райони в северозападната част на страната.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 1 Отговор
    500 агенти на Мосад и 50 полицаи.

    17:20 18.01.2026

  • 2 е ми

    7 17 Отговор
    Това си е гражданска война. Путин пак не помогна на Иран.

    Коментиран от #15

    17:20 18.01.2026

  • 3 Пич

    19 1 Отговор
    Тука има некъкква грешка!!! Поне 500 милона иранци са избити, нищо че в Иран няма толкова! Щом пропагандата казва - това е положението!!!

    17:21 18.01.2026

  • 4 Госあ

    15 2 Отговор
    Краварите са платили на кюрдите да тероризират Иран. Така бяха дали пари на уйгурите в Китай да правят атентати в метрото в Пекин, ама сега са меки като памук !

    17:23 18.01.2026

  • 5 Това вече го знаем

    18 3 Отговор
    А в Украйна са убити 50 милиона руснаци.
    Чакам следващия ви тъпизъм който предизвиква смях и потвърждава че сте мисирки.

    Коментиран от #37

    17:23 18.01.2026

  • 6 Зомбайо

    13 1 Отговор
    Само? До вчера тук пишеха че са 10-15 хиляди. А ако 2014 годинабяха убити 10 000 украинци от майдана, сега нямаше да има над 2 000 000 убити украинци. Площад Тянанмън помните ли? И там имаше опит за революция, не знам колко заблудени овце са избити там, но ако Китай не пипаше с твърда ръка, сега нямаше да е икономическа, а скоро и военна сила номер едно на планетата.

    17:34 18.01.2026

  • 7 Абе,

    11 1 Отговор
    Анатолчо , CNN каза 20 000 , ще те лишат от центовете ...

    17:34 18.01.2026

  • 8 ВВП

    9 1 Отговор
    Изпълнени са 2000 смъртни присъди срещу метежниците.на място..Както трябва да бъде .За доброто на демокрацията ..

    17:35 18.01.2026

  • 9 соломон идиота

    10 1 Отговор
    Как са се трогнали и проливат крокодилски сълзи тези престъпни колонизаторски св..не ,че са убити толкова когато Израел всеки ден убива хиляди Палестинци и никой от тези цивилизовани , възпитани, културни демократични колонизаторски св.. не не се трогва ? Лицемерието, двойните стандарти са присъщ за тях нямат граници единствено което винаги остава -- тези колонизатори са надменни , високомерни , подли и коварни и хитри и грабят планетата от 500 години и остават ненаказани и тая ненаказаност им дава право да си мислят ,че Светът принадлежи на тях а останалите страни се благоденстват от техният технологичен процес. .

    17:35 18.01.2026

  • 10 Кой бил а?

    6 0 Отговор
    кюрдските райони в северозападната част на Иран

    17:36 18.01.2026

  • 11 кюрдите сега

    8 0 Отговор
    Къде ще ходят? А? Нещо на всякъде станаха излишни съюзниците на САЩ

    17:38 18.01.2026

  • 12 Някой

    8 0 Отговор
    В това число влизат ли полицаите и другите хора от страна на властта? Щото те не са хич малко. А да се посегне на полицията и прокуратурата си е престъпление. Тероризъм. А с терористите, нали знаете как се преговаря?

    17:38 18.01.2026

  • 13 ВВП

    7 0 Отговор
    Кюрдите са терористични признати индивиди..Дали в Турция Сирия Ирак Иран .Тия са като окропитеците .инертни дебили..Използвани и ликвидирани..

    17:38 18.01.2026

  • 14 Копейка

    2 6 Отговор
    Да продължаваме ли да викаме за Иран, Русия и Северна корея ?

    17:39 18.01.2026

  • 15 факт

    3 9 Отговор

    До коментар #2 от "е ми":

    Почти 10 дни след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, Русия с нищо не е помогнала за освобождаването му, страхувайки се, да се противопостави на САЩ. Венецуела не е единствения военен съюзник на Русия, който е бил в критична ситуация, но не е получил помощ и вече не вижда смисъл от съюз с Русия. В Сирия, Иран и Армения, Русия отново не успя да направи нищо, за да защити съюзниците си. Въпреки отчитането на факта, че Русия в момента се намира в много трудна ситуация, в която тя самата не може да се справи, военните й съюзници се чувстват напълно изоставени и забравени.

    Коментиран от #20, #22

    17:40 18.01.2026

  • 17 Фейк на часа

    8 0 Отговор
    Вие все едно си измисляте броя жертви от руската армия. Направо ги закръгляйте на 5 милиона - и за Иран, и за Русия, не си играйте с хиляди.

    17:42 18.01.2026

  • 18 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    КОГА ЩЕ СПРЕТЕ ДА ЛЪЖЕТЕ?

    17:43 18.01.2026

  • 19 оня с коня

    2 3 Отговор
    Тия Протести са много сходни с Нашите на 10.Ноември и Русофилите са прозрели най-правилната Причина - ЗА ДА ИМА Целогодишно Банани в магазините!

    17:43 18.01.2026

  • 20 Венецуела НИКОГА не е била ВОЕНЕН

    7 2 Отговор

    До коментар #15 от "факт":

    съюзник на Русия. Русия има военен съюз единствено с Беларус и С. Корея.
    Не си измисляйте !

    17:45 18.01.2026

  • 21 ВВП

    7 2 Отговор
    През Ирак са вкарани огромно количества оръжие .Екзекутирани са кметове и полицаи в ирански селища.Това е Майдан ,по сирийски сценарий..Плаща конгреса на САЩ..Работата е сериозна ще има много екзекутирани..На място..

    17:46 18.01.2026

  • 22 Иран нямат договор

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "факт":

    за военно сътрудничество с Русия.

    Коментиран от #32

    17:48 18.01.2026

  • 23 Жълтопаветниците ги достраша да отидат

    6 0 Отговор
    на фронта в Украйна.
    Белким отидете в Гренландия да защитавате братска Дания.
    Или поне си служете на снимките във Фейсбук флага на Дания.
    Позлвайте Гугъл преводача и напишете на датски:
    "Слава на Дания !"

    17:54 18.01.2026

  • 24 Питам:

    4 0 Отговор
    Те протестите спряха, но според "достоверните източници" с всеки нов ден жертвите растат с по хиляда? Отначало "по непотвърдени източници" бяха две хиляди, днес са пет хиляди, а утре, а в сряда?

    Коментиран от #25

    17:56 18.01.2026

  • 25 Дрисула

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Питам:":

    100000...)))

    18:00 18.01.2026

  • 26 Там така протестират

    2 1 Отговор
    Завземат, превземат, отстъпват и палят. Радикали. С дрога. Физически натиск върху спец частите. Щети за милиони. Не са студенти. Не са интелигенция. Силно хулигански прояви. Легали . Факли, маски, барикади.

    18:04 18.01.2026

  • 27 КАЛАШНИКОВА КЛИЗМА

    1 4 Отговор
    От това има нужда

    86 Годишния Тиранин на Иран .

    Иран едно време беше по добре

    От Дубай Кувейт и Катар .

    Чалмарите трябва да бъдат Наритани .

    Коментиран от #30, #33

    18:06 18.01.2026

  • 30 Софийски селянин,

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "КАЛАШНИКОВА КЛИЗМА":

    Нищо ама нищо от това което казваш е вярно

    18:10 18.01.2026

  • 33 Начално училище в Столипиново

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "КАЛАШНИКОВА КЛИЗМА":

    "по добре" на български език се пише "по-добре".

    18:13 18.01.2026

  • 34 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Не е вярно ,50 000 хиляди са били .ние ви вярваме на 100,%,идиоти

    18:25 18.01.2026

  • 35 стоян

    0 0 Отговор
    Саудитците и Ердуган се обадили на Тръмп и решили да оставят режима на моллите да управлява - така беден Иран щял да е никой в близкия изток - ако дойдел на власт шаха на Иран тогава иранците можело да станат богата и силна конкуренция между съседите- затова мафията на моллите остават да управляват

    18:26 18.01.2026

  • 36 Историята се повтаря

    1 0 Отговор
    Същото като майдана в Украйна. Даваха ги по телевизията. Наемници убиват протестиращи. Кой ли ги е наел, незнам

    18:26 18.01.2026

  • 37 Kaлпазанин

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Това вече го знаем":

    Те тука не спират ,да го потвърждават че са тъпи ,назначавани са на конкурс ,кой по голяма тъпотия ще напише ,това са мисирките от шорошкия

    18:27 18.01.2026

