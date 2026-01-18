Нaй-малко 5000 души са били убити по време на протестите в Иран

Ирански официален представител заяви, че по потвърдени от властите данни най-малко 5000 души са били убити по време на протестите в страната, включително около 500 служители на силите за сигурност, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Представителят обвини "терористи и въоръжени бунтовници" за убийството на "невинни иранци".
Длъжностното лице, което отказа да бъде назовано поради деликатността на въпроса, заяви още, че някои от най-тежките сблъсъци и най-голям брой жертви са регистрирани в кюрдските райони в северозападната част на Иран.
"Окончателният брой на жертвите не се очаква да нарасне значително", каза служителят, като добави, че "Израел и въоръжени групи в чужбина" са подкрепили и въоръжили протестиращите. Иранските власти редовно обвиняват чужди държави, включително Израел, за безредиците, отбелязва Ройтерс.
Американската информационна агенция "Хюман Райтс Активистс" (Human Rights Activists News Agency, HRANA) съобщи вчера, че броят на загиналите е достигнал 3308, а още 4382 случая са в процес на проверка. Организацията заяви също, че е потвърдила над 24 000 ареста.
Иранската кюрдска правозащитна организация "Хенгау", базирана в Норвегия, посочи, че едни от най-тежките сблъсъци по време на протестите, избухнали в края на декември, са били именно в кюрдските райони в северозападната част на страната.
Почти 10 дни след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, Русия с нищо не е помогнала за освобождаването му, страхувайки се, да се противопостави на САЩ. Венецуела не е единствения военен съюзник на Русия, който е бил в критична ситуация, но не е получил помощ и вече не вижда смисъл от съюз с Русия. В Сирия, Иран и Армения, Русия отново не успя да направи нищо, за да защити съюзниците си. Въпреки отчитането на факта, че Русия в момента се намира в много трудна ситуация, в която тя самата не може да се справи, военните й съюзници се чувстват напълно изоставени и забравени.
съюзник на Русия. Русия има военен съюз единствено с Беларус и С. Корея.
Не си измисляйте !
Не си измисляйте !
22 Иран нямат договор
за военно сътрудничество с Русия.
23 Жълтопаветниците ги достраша да отидат
Белким отидете в Гренландия да защитавате братска Дания.
Или поне си служете на снимките във Фейсбук флага на Дания.
Позлвайте Гугъл преводача и напишете на датски:
"Слава на Дания !"
До коментар #24 от "Питам:":100000...)))
86 Годишния Тиранин на Иран .
Иран едно време беше по добре
От Дубай Кувейт и Катар .
Чалмарите трябва да бъдат Наритани .
Нищо ама нищо от това което казваш е вярно
"по добре" на български език се пише "по-добре".
Те тука не спират ,да го потвърждават че са тъпи ,назначавани са на конкурс ,кой по голяма тъпотия ще напише ,това са мисирките от шорошкия
