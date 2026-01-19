Ответен удар! ЕС може да затвори американски бази в региона заради Гренландия

Според The Wall Street Journal някои страни от ЕС може да затворят американски военни бази на своя територия заради опитите на Вашингтон да анексира Гренландия, пише Фокус.



"Един краен вариант за Европа би бил да ограничи или спре използването на американски военни бази в цяла Европа, като например огромната военновъздушна база "Рамщайн" в Германия, където работят над 12 000 американски военни и цивилни“, се казва в доклада на WSJ.

На 17 януари президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати ще наложат 10% мита върху Великобритания, Германия, Дания, Нидерландия, Норвегия, Финландия, Франция и Швеция, които ще останат в сила, докато страните не постигнат споразумения "за пълното и окончателно придобиване" на Гренландия от Вашингтон. А през юни лихвите ще се повишат до 25% и ще останат до сключването на сделка за придобиване на острова от Съединените щати.



Вчера президентът на Франция Еманюел Макрон обяви, че ЕС може да наложи контрамерки на Вашингтон.