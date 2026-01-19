Новини
Свят »
Ответен удар! ЕС може да затвори американски бази в региона заради Гренландия

Ответен удар! ЕС може да затвори американски бази в региона заради Гренландия

19 Януари, 2026 13:15 1 359 50

  • рамщайн-
  • нато-
  • гренландия-
  • доналд тръмп-
  • дания-
  • арктика

На 17 януари президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати ще наложат 10% мита върху Великобритания, Германия, Дания, Нидерландия, Норвегия, Финландия, Франция и Швеция

Ответен удар! ЕС може да затвори американски бази в региона заради Гренландия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Wall Street Journal The Wall Street Journal

Според The Wall Street Journal някои страни от ЕС може да затворят американски военни бази на своя територия заради опитите на Вашингтон да анексира Гренландия, пише Фокус.

"Един краен вариант за Европа би бил да ограничи или спре използването на американски военни бази в цяла Европа, като например огромната военновъздушна база "Рамщайн" в Германия, където работят над 12 000 американски военни и цивилни“, се казва в доклада на WSJ.

На 17 януари президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати ще наложат 10% мита върху Великобритания, Германия, Дания, Нидерландия, Норвегия, Финландия, Франция и Швеция, които ще останат в сила, докато страните не постигнат споразумения "за пълното и окончателно придобиване" на Гренландия от Вашингтон. А през юни лихвите ще се повишат до 25% и ще останат до сключването на сделка за придобиване на острова от Съединените щати.

Вчера президентът на Франция Еманюел Макрон обяви, че ЕС може да наложи контрамерки на Вашингтон.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    13 26 Отговор
    скоро Тръмп няма да е президент

    Коментиран от #17

    13:16 19.01.2026

  • 2 Митко Пешев

    38 1 Отговор
    Първо тези в България. Препоръчвам

    Коментиран от #14, #18, #24

    13:17 19.01.2026

  • 3 рижия

    30 1 Отговор
    дреме ми за базите в ЕС на мен ми трябва Гренландия.

    13:17 19.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    5 11 Отговор
    За базата в Гренландия Тръмп има да плаща милиарди наем за 75 години.

    Коментиран от #19

    13:18 19.01.2026

  • 5 смешкофци

    26 4 Отговор
    плямпат без да мислят
    като затворят бази на сащ
    тръмп пък може да спре да праща оръжие на бункера

    тез хорица не се замислят какви по тежки контрамерки могат американците да им нанесат

    Коментиран от #13

    13:18 19.01.2026

  • 6 Жоро

    20 0 Отговор
    А кога ще напишете,че Алберта иска да станае незвисима от Канада?

    13:19 19.01.2026

  • 7 Хаха

    17 0 Отговор
    А дали могат да затворят Военновъздушната база Рамщайн в Германия 😁

    Коментиран от #12

    13:19 19.01.2026

  • 8 Ура,,Ура

    23 1 Отговор
    Тия от ЕС какво чакат и се ослушват, а не го насметат Тръмп с неговите мераци. Много си е повярвал американеца и е време да го свалят на земята.

    Коментиран от #25

    13:20 19.01.2026

  • 9 Наистина

    24 1 Отговор
    ЕвроУрсулите са в шаш и паника !

    Коментиран от #47

    13:22 19.01.2026

  • 10 Може и да могат,

    18 1 Отговор
    но няма да посмеят. Юронефелниците само плашат гаргите с жалки блъфове.

    13:22 19.01.2026

  • 11 Мдаа

    6 12 Отговор
    Е и? В най-лошият случай 4 години мита. Тръмп няма да иляди на тоя пост. Самите републиканци са като в небрано лозе заради действията на Тръмп. Съмнявам се, че следващият президент на САЩ ще е републиканец.

    13:22 19.01.2026

  • 12 Рок фен

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хаха":

    Какво ще стане тогава с метъл бандата "Рамщайн"!?!?

    13:22 19.01.2026

  • 13 тез хорица не се замислят ако

    14 1 Отговор

    До коментар #5 от "смешкофци":

    тръмп да им каже на меките китки

    оставям ви да джафкате ама срещу Мечока
    и тогава няма да помагаме ако ви напъха в мечата дупка

    13:25 19.01.2026

  • 14 Урсула

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "Митко Пешев":

    След пълномсщабната и с нищо непредизвикана агресия на САЩ ,ще затворим всички американски бази по всички земните кълбета.

    13:25 19.01.2026

  • 15 Линда

    3 12 Отговор
    Тоя Тръмп се оказа по откачен от джуджето

    13:25 19.01.2026

  • 16 Долу ЕС и сащ

    12 0 Отговор
    май имало пилот в самолета???. посолствата, всичките да станат само гишета за визи до 200 кв.м., а централата на цру за Европа от франкфурт да се измести в крайна, да видят какво надробиха!

    13:25 19.01.2026

  • 17 хехе

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    и кВо да не го затворят да прави компания на Мадуро.

    13:26 19.01.2026

  • 18 Европеец

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "Митко Пешев":

    Би било добре, ама първо трябва да си назначат посланик в бг територията..... А за затварянето на базите ми се струва че е трудно упражнение....

    13:26 19.01.2026

  • 19 Дякон Унуфрий Араллампиев

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    А Европа бая пари по планът Маршал Щатите ще си вземат парите Европа ще подсмърча Кой ще се изправи срещу Сащ Проскубана Германия или джендрализирана Франция

    13:26 19.01.2026

  • 20 000

    13 1 Отговор
    Ес приключва. Зависимостта му от сащ е жизненоважна. Ппимер - ако сащ не докарат газ, европа ще замръзне. Русия и сащ ще си разпределят зоните на контрол и влияние в европа.

    Коментиран от #48

    13:27 19.01.2026

  • 21 Мдаааа

    13 0 Отговор
    Ми незнам как ще стане щото базите в Германия завоалирано се водят Натвски... Те са на окупционните войски на САЩ, Англия и Франция сед загубата на ВСВ от Германия... Руснаците на добра воля изтеглиха своите окупационни войски от източна Германия...

    13:27 19.01.2026

  • 22 Маруся

    10 0 Отговор
    Да не стане така,че руснаците да отворят техни бази.

    Коментиран от #32, #36

    13:28 19.01.2026

  • 23 Горките

    15 0 Отговор
    Есесовци, унижението тепърва предстои! Подлъгани от бай Дън да скъсат връзките с Русия сега се изправят пред стената САЩ която се гаври със смешниците в Брюксел. Урсулиците избирани да Оправлвват ЕС са подбирани специално (както и нашите) да могат да бъдат управлявани дистанционно! Гответе се за робство такова каквото никога по рано не е съществувало.

    13:29 19.01.2026

  • 24 Вацев

    8 7 Отговор

    До коментар #2 от "Митко Пешев":

    В Румъния на 60 километра от България почти е готова най-голямата американска военна база в Европа.По-голяма от тази в Косово.Точно от Балканите американците никога няма да си тръгнат.А Тръмп е временно явление в политиката.
    Даже и копейкин стана американофил.

    13:30 19.01.2026

  • 25 Европеец

    12 3 Отговор

    До коментар #8 от "Ура,,Ура":

    Ще видим бай Дончо утре в Давос какви ще ги наговори..... Що се касае за Европата, все повече ми заприличва на фригидна бабичка мераклийка.....

    Коментиран от #33

    13:30 19.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Зеле

    11 1 Отговор
    Урсула фон Дел пфайзер, целуваната Кая и Дания защо толкова се тревожат за Гренландия? Дания и Украйна имат подписано двустранно споразумение за взаимопомощ и защита. На това основание Земенски ще изпрати непобедимата украинска армия да разбие американците и да спаси Гренландия. Едновременно ще продължи контранаступа към Русия и готово.

    13:30 19.01.2026

  • 28 Лудия козел

    8 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    13:31 19.01.2026

  • 29 Лудия козел

    8 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #38

    13:31 19.01.2026

  • 30 Лудия козел

    8 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    13:31 19.01.2026

  • 31 Гориил

    15 1 Отговор
    Европейските караси отказаха руски газ и се озоваха в тигана на Тръмп.

    13:31 19.01.2026

  • 32 Кабаев

    6 8 Отговор

    До коментар #22 от "Маруся":

    Може пък руснаците да открият и завод за тоалетни чинии.

    Коментиран от #35

    13:32 19.01.2026

  • 33 Ха ХаХа

    1 9 Отговор

    До коментар #25 от "Европеец":

    Кой си интересува па на теб кой на какво ти заприличва 🤣😂

    13:34 19.01.2026

  • 34 Мици Коси

    11 1 Отговор
    Гренландийо, земльо македонска, и за тебе ли ке се тепеме, и за тебе ли кръв ке лееме. То е земля наша, основана от Ванчето Исугурдсонский

    13:34 19.01.2026

  • 35 Зелю

    6 1 Отговор

    До коментар #32 от "Кабаев":

    Злстни.

    13:34 19.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 И Киев е Руски

    7 0 Отговор
    ЕС може да затвори само вратата на кенефа дето се.е

    13:36 19.01.2026

  • 38 1 700 000 убити руснаци

    1 9 Отговор

    До коментар #29 от "Лудия козел":

    Значи за кефа на Фашиста путин са загинали 1 700 000 руски крепостни?!?!?

    Коментиран от #39

    13:37 19.01.2026

  • 39 Ха ХаХа

    8 0 Отговор

    До коментар #38 от "1 700 000 убити руснаци":

    3 000 000 укри със сало в джуките са загробени

    13:40 19.01.2026

  • 40 Тома

    6 1 Отговор
    Странно, гениите от ЕС май са забравили факта, че Германия все още е окупирана страна...Че върху военната и политика / размери на армията, допустими оръжия/ все още тегнат забраните, наложени след ВСВ...
    Щели да закриват Рамщайн?
    Да, могат.
    Могат, като забранят концертите на бандата в Европа!
    Базата не могат да я пипнат. Щото ще се опарят.

    13:40 19.01.2026

  • 41 Факти

    2 3 Отговор
    Тръмп ще разбере по трудния начин колко "слаба" е Европа.

    13:43 19.01.2026

  • 42 Нещастници

    3 0 Отговор
    ще се окаже , че за 35 атпантизъм до дупка, освен че нямаме Хемус и Ч море, предстои затваря не на последните два блока от 6! инот 9 сме 6 млн. Казвам равносметката, заради слвдвщяия съюз в който ще. ни набутат безцелно, след ес и нато.....

    13:45 19.01.2026

  • 43 Леле мале

    2 0 Отговор
    Може, ама нямат толкова много памперси!

    13:46 19.01.2026

  • 44 4855

    2 0 Отговор
    военновъздушна база "Рамщайн" в Германия е създадена след втората световна война на териториятя на победена и окопирана германия , не за да защитава германия , а като база на американските воиски в частта контролирана от америка срещу фашизма. Ами ако сега америка каже ,че има нов фашизъм в Германия , как ще я затворите .

    13:50 19.01.2026

  • 45 Народът на Бг

    3 0 Отговор
    Очаквам с Нетърпение НАТО да обяви Война на НАТО!
    Очаквам с Нетърпение да Затворят базата на НАТО в Безмер - Ямбол.

    13:51 19.01.2026

  • 46 Защо да затварят

    1 0 Отговор
    военните бази на САЩ в ЕС? От медийните публикации съм с впечатление, че в ЕС разчитат на защита от тези военни бази .

    13:51 19.01.2026

  • 47 @@@

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Наистина":

    Както Мутрата Боко и СвинчоПеев са
    са в шаш и паника от Проекта на Радев
    да създаде партия и да ги Измете на Боклука!

    13:54 19.01.2026

  • 48 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "000":

    Холандската компания ASML е единствената в света, която произвежда машини за литография на микрочипове от последно поколение. Ако Холандия спре да изнася тези машини за САЩ и започне да изнася за Китай, за няколко месеца САЩ ще изгубят технологичното си предимство пред Китай. Със САЩ ще бъде свършено като лидер в технологиите, а това е нещото, с което крепят хегемонията си в света. Малка Холандия може с един ход да нокаутира САЩ. Тръмп е глynак, който надценява възможностите си и подценява противника. Същият е като Путин, който потопи Русия.

    13:54 19.01.2026

  • 49 Я пък тоя

    0 0 Отговор
    ЕС може да наложи контра мерки, ама няма да го направи.
    Треперят им мартинките.

    14:01 19.01.2026

  • 50 000

    0 0 Отговор
    Как се затваря военна база с въоръжени мъже? С решение на кая ири урсула?! С ес е свършено.

    14:01 19.01.2026