Ответен удар! ЕС може да затвори американски бази в региона заради Гренландия

Според The Wall Street Journal някои страни от ЕС може да затворят американски военни бази на своя територия заради опитите на Вашингтон да анексира Гренландия, пише Фокус.
"Един краен вариант за Европа би бил да ограничи или спре използването на американски военни бази в цяла Европа, като например огромната военновъздушна база "Рамщайн" в Германия, където работят над 12 000 американски военни и цивилни“, се казва в доклада на WSJ.
На 17 януари президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати ще наложат 10% мита върху Великобритания, Германия, Дания, Нидерландия, Норвегия, Финландия, Франция и Швеция, които ще останат в сила, докато страните не постигнат споразумения "за пълното и окончателно придобиване" на Гренландия от Вашингтон. А през юни лихвите ще се повишат до 25% и ще останат до сключването на сделка за придобиване на острова от Съединените щати.
Вчера президентът на Франция Еманюел Макрон обяви, че ЕС може да наложи контрамерки на Вашингтон.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #17
13:16 19.01.2026
2 Митко Пешев
Коментиран от #14, #18, #24
13:17 19.01.2026
3 рижия
13:17 19.01.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #19
13:18 19.01.2026
5 смешкофци
като затворят бази на сащ
тръмп пък може да спре да праща оръжие на бункера
тез хорица не се замислят какви по тежки контрамерки могат американците да им нанесат
Коментиран от #13
13:18 19.01.2026
6 Жоро
13:19 19.01.2026
7 Хаха
Коментиран от #12
13:19 19.01.2026
8 Ура,,Ура
Коментиран от #25
13:20 19.01.2026
9 Наистина
Коментиран от #47
13:22 19.01.2026
10 Може и да могат,
13:22 19.01.2026
11 Мдаа
13:22 19.01.2026
12 Рок фен
До коментар #7 от "Хаха":Какво ще стане тогава с метъл бандата "Рамщайн"!?!?
13:22 19.01.2026
13 тез хорица не се замислят ако
До коментар #5 от "смешкофци":тръмп да им каже на меките китки
оставям ви да джафкате ама срещу Мечока
и тогава няма да помагаме ако ви напъха в мечата дупка
13:25 19.01.2026
14 Урсула
До коментар #2 от "Митко Пешев":След пълномсщабната и с нищо непредизвикана агресия на САЩ ,ще затворим всички американски бази по всички земните кълбета.
13:25 19.01.2026
15 Линда
13:25 19.01.2026
16 Долу ЕС и сащ
13:25 19.01.2026
17 хехе
До коментар #1 от "Българин":и кВо да не го затворят да прави компания на Мадуро.
13:26 19.01.2026
18 Европеец
До коментар #2 от "Митко Пешев":Би било добре, ама първо трябва да си назначат посланик в бг територията..... А за затварянето на базите ми се струва че е трудно упражнение....
13:26 19.01.2026
19 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #4 от "Последния Софиянец":А Европа бая пари по планът Маршал Щатите ще си вземат парите Европа ще подсмърча Кой ще се изправи срещу Сащ Проскубана Германия или джендрализирана Франция
13:26 19.01.2026
20 000
Коментиран от #48
13:27 19.01.2026
21 Мдаааа
13:27 19.01.2026
22 Маруся
Коментиран от #32, #36
13:28 19.01.2026
23 Горките
13:29 19.01.2026
24 Вацев
До коментар #2 от "Митко Пешев":В Румъния на 60 километра от България почти е готова най-голямата американска военна база в Европа.По-голяма от тази в Косово.Точно от Балканите американците никога няма да си тръгнат.А Тръмп е временно явление в политиката.
Даже и копейкин стана американофил.
13:30 19.01.2026
25 Европеец
До коментар #8 от "Ура,,Ура":Ще видим бай Дончо утре в Давос какви ще ги наговори..... Що се касае за Европата, все повече ми заприличва на фригидна бабичка мераклийка.....
Коментиран от #33
13:30 19.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Зеле
13:30 19.01.2026
28 Лудия козел
Фидел Кастро 1992 г.
13:31 19.01.2026
29 Лудия козел
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #38
13:31 19.01.2026
30 Лудия козел
13:31 19.01.2026
31 Гориил
13:31 19.01.2026
32 Кабаев
До коментар #22 от "Маруся":Може пък руснаците да открият и завод за тоалетни чинии.
Коментиран от #35
13:32 19.01.2026
33 Ха ХаХа
До коментар #25 от "Европеец":Кой си интересува па на теб кой на какво ти заприличва 🤣😂
13:34 19.01.2026
34 Мици Коси
13:34 19.01.2026
35 Зелю
До коментар #32 от "Кабаев":Злстни.
13:34 19.01.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 И Киев е Руски
13:36 19.01.2026
38 1 700 000 убити руснаци
До коментар #29 от "Лудия козел":Значи за кефа на Фашиста путин са загинали 1 700 000 руски крепостни?!?!?
Коментиран от #39
13:37 19.01.2026
39 Ха ХаХа
До коментар #38 от "1 700 000 убити руснаци":3 000 000 укри със сало в джуките са загробени
13:40 19.01.2026
40 Тома
Щели да закриват Рамщайн?
Да, могат.
Могат, като забранят концертите на бандата в Европа!
Базата не могат да я пипнат. Щото ще се опарят.
13:40 19.01.2026
41 Факти
13:43 19.01.2026
42 Нещастници
13:45 19.01.2026
43 Леле мале
13:46 19.01.2026
44 4855
13:50 19.01.2026
45 Народът на Бг
Очаквам с Нетърпение да Затворят базата на НАТО в Безмер - Ямбол.
13:51 19.01.2026
46 Защо да затварят
13:51 19.01.2026
47 @@@
До коментар #9 от "Наистина":Както Мутрата Боко и СвинчоПеев са
са в шаш и паника от Проекта на Радев
да създаде партия и да ги Измете на Боклука!
13:54 19.01.2026
48 Факти
До коментар #20 от "000":Холандската компания ASML е единствената в света, която произвежда машини за литография на микрочипове от последно поколение. Ако Холандия спре да изнася тези машини за САЩ и започне да изнася за Китай, за няколко месеца САЩ ще изгубят технологичното си предимство пред Китай. Със САЩ ще бъде свършено като лидер в технологиите, а това е нещото, с което крепят хегемонията си в света. Малка Холандия може с един ход да нокаутира САЩ. Тръмп е глynак, който надценява възможностите си и подценява противника. Същият е като Путин, който потопи Русия.
13:54 19.01.2026
49 Я пък тоя
Треперят им мартинките.
14:01 19.01.2026
50 000
14:01 19.01.2026