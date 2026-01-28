Защо иранският духовен елит все още запазва властта въпреки бушуващите протести

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Въпреки националните протести на Иран и годините на външен натиск, все още няма признаци на разкол в елита на силите за сигурност на Ислямската република, който би могъл да сложи край на едно от най-устойчивите правителства в света.

Засилвайки напрежението върху духовните управници на Иран, президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно заплаши с военни действия заради жестоките репресии на Техеран срещу протестите, които последваха израелската и американската бомбардировъчна кампания миналата година срещу ядрената програма на Иран и ключови служители.

Но освен ако уличните вълнения и чуждестранният натиск не доведат до дезертьорство на върха, елитът, макар и отслабен, вероятно ще се задържи, заявиха пред "Ройтерс "двама дипломати, двама правителствени източника в Близкия изток и двама анализатори.

Около 2000 души са били убити по време на протестите, заяви ирански служител пред Ройтерс, обвинявайки хора, които е нарекъл терористи, за смъртта на цивилни и служители по сигурността. Преди това правозащитни организации бяха съобщили за около 600 смъртни случая.

Многопластовата архитектура на сигурност на Иран, основана на Корпуса на гвардейците на ислямската революция и паравоенните сили Басидж, които заедно наброяват близо един милион души, прави външната принуда без вътрешен разрив изключително трудна, заяви Вали Наср, ирано-американски академик и експерт по регионални конфликти и външната политика на САЩ.

"За да успее подобно нещо, трябва да има тълпи по улиците за много по-дълъг период от време. И трябва да има разпад на държавата. Някои сегменти от държавата, и по-специално силите за сигурност, трябва да дезертират", каза той.

Мисията на Иран към ООН в Женева, Държавният департамент на САЩ и Белият дом не отговориха веднага на исканията за коментар, изпратени по имейл извън работно време.

Върховният лидер аятолах Али Хаменей, на 86 години, е преживял няколко подобни вълнения в миналото. Това е петото голямо въстание от 2009 г. насам, доказателство за устойчивост и сплотеност, дори когато правителството е изправено пред дълбока, нерешена вътрешна криза, заяви Пол Салем от Института за Близкия изток.

За да се промени това, протестиращите ще трябва да генерират достатъчно инерция, за да преодолеят утвърдените предимства на държавата: мощни институции, значителен електорат, лоялен към клерикално управление, и географският и демографски мащаб на страна с 90 милиона души население, отбеляза Алън Еър, бивш американски дипломат и експерт по Иран.

Оцеляването обаче не е равносилно на стабилност, казват анализаторите. Ислямската република е изправена пред едно от най-сериозните си предизвикателства от 1979 г. насам. Санкциите задушиха икономиката без ясен път към възстановяване. Стратегически тя е подложена на натиск от Израел и Съединените щати, ядрената ѝ програма е деградирала, а регионалните ѝ въоръжени групировки от "Оста на съпротивата" са отслабени от осакатяващи загуби за съюзниците в Ливан, Сирия и Газа.

Наср каза, че макар да не смята, че Ислямската република е достигнала "момента на падение", тя "сега е в ситуация на големи трудности занапред".

Протестите започнаха на 28 декември в отговор на покачващите се цени , преди да се обърнат категорично срещу духовното управление. В политически план, насилствените репресии допълнително подкопаха останалата част от легитимността на Ислямската република.

Базираната в САЩ правозащитна група HRANA съобщава, че е потвърдила смъртта на 573 души, 503 протестиращи и 69 служители по сигурността. Повече от 10 000 са арестувани, съобщи групата.

Иран не е обявил официален брой на жертвите, а "Ройтерс" не успя да потвърди независимо данните.

Според анализаторите, това, което отличава този момент и повишава залозите, са изричните предупреждения на Тръмп, че убийството на демонстранти може да предизвика американска интервенция.

Тръмп ще се срещне с висши съветници във вторник, за да обсъдят вариантите за Иран, заяви американски служител пред Ройтерс в неделя . Иран заяви, че поддържа отворена комуникация с Вашингтон. Тръмп, който казва, че може да се срещне с ирански представители , в понеделник заплаши с мита за страни, които търгуват с Иран. Китай е основният търговски партньор на Техеран.

В телефонен разговор в събота израелският премиер Бенямин Нетаняху и държавният секретар на САЩ Марко Рубио обсъдиха възможността за американска намеса в Иран, според израелски източник, присъствал на разговора.

Анализаторите казват, че интересът на Тръмп към протестите вероятно е по-скоро тактически, отколкото идеологически, каза Салем. Целта може да е отстъпчивост - отслабване на държавата достатъчно, за да се изтръгнат отстъпки, като например ограничаване на ядрената програма на Техеран, каза той.

Идеята за "венецуелски модел" се радва на нарастваща популярност в някои кръгове във Вашингтон и Йерусалим, заявиха дипломат и трима от анализаторите.

Тя предвижда премахване на висшия орган на властта в Иран, като същевременно сигнализира на останалия държавен апарат: останете на мястото си, стига да сътрудничите, казаха те.

Приложено към Иран обаче, то се сблъсква с огромни препятствия - държава на сигурност, установена от десетилетия, дълбока институционална сплотеност и много по-голяма и етнически сложна страна.

Двама регионални служители и двама анализатори заявиха пред "Ройтерс", че чуждестранните военни действия биха могли да разделят Иран по етнически и сектантски линии, особено в кюрдските и сунитските региони Балуш с история на съпротива.

Засега ограниченията остават. Американските военни активи са разпръснати другаде, въпреки че дипломатите заявиха, че разполагането на войски може да се промени бързо.

Дейвид Маковски от мозъчния тръст "Вашингтонският институт" заяви, че ако Тръмп действа, той очаква бързи и силно въздействащи действия, а не продължителна кампания - в съответствие с предпочитанието на президента в последните конфликти за еднократно решително действие, вместо за разполагане на сухопътни войски.

"Той търси този единствен жест, който може да промени играта, но какъв е той?", каза Маковски.

Възможностите варират от морски натиск върху иранските петролни доставки до целенасочени военни или киберудари, като всички те носят сериозни рискове.

Някои мерки, според всички източници, биха могли да спрат до прилагането на сила, като например възстановяване на достъпа до интернет чрез Starlink, за да се помогне на протестиращите да комуникират.

"Тръмп понякога използва заплахи, за да забави решенията, понякога, за да възпре противниците си, а понякога, за да сигнализира, че действително се готви да се намеси", каза Маковски от Вашингтонския институт. "Просто все още не знаем кое от двете е приложимо в случая."