Румъния видя заплаха за изключителната икономическа зона в Черно море

Съществува риск от нападение в изключителната икономическа зона на Румъния в Черно море.

Това заяви началникът на армията генерал Георгица Влад, визирайки прелитания или кораби на Руската федерация, съобщава Hotnews.ro.

Още новини от Украйна

По думите му, ситуацията в Украйна е "критична".

Оборудването на военноморските сили за защита на критичната инфраструктура на Румъния в Черно море остава приоритет, заяви той.

Член 5 от договора на НАТО гласи, че "атака срещу една държава членка се счита за атака срещу всички държави".

"Изключителната икономическа зона не е обхваната от член 5 от НАТО", припомня Влад.

"Ситуацията в Украйна е доста критична. Формирана е коалиция на желаещите, водена от Великобритания и Франция, където се обсъждат четири насоки: обновяване на украинската армия, разполагане на сухопътни сили в Украйна за поддържане на мира, отваряне и запазване на разрешително въздушно пространство и пространство за сигурност в Черно море. В случая с Румъния има решение на CSAT, което гласи, че няма да имаме войски в Украйна", каза той.

Той посочи, че никоя крайбрежна или съседна на Украйна държава не се е ангажирала да изпрати войски в Украйна, отбелязвайки, че тази позиция на неучастие с войски на съседни държави в конфликт зачита военните принципи.

Изключителната икономическа зона (ИИЗ) е морска зона, съседна на териториални води, в която крайбрежна държава има изключителни права по отношение на проучването и експлоатацията на природни ресурси (в недрата, на морското дъно и във водния стълб) до максимум 370 км от брега съгласно Конвенцията на ООН по морско право.

В случая с Румъния, изключителната икономическа зона в Черно море обхваща приблизително площ от почти 25 000 квадратни километра (почти 10% от повърхността на Румъния), ограничена от споразумения със съседни държави.