За избягване на безпрецедентна криза в НАТО! Европа иска сделка с Тръмп за Гренландия

Европейските правителства се впуснаха в надпревара за избягване на безпрецедентна криза в НАТО, тъй като Доналд Тръмп агресивно възстановява претенциите на САЩ върху Гренландия, като дори оставя отворена възможността за използване на военна сила.
Според трима европейски дипломати и един служител на ЕС, които са говорили пред Politico, в Брюксел преобладава убеждението, че пряк конфликт с Вашингтон би бил катастрофален. По този начин европейските столици се движат ясно в посока на компромис, търсейки формула, която ще позволи на американския президент да отбележи "победа“, без да се разруши архитектурата на сигурността на Запада.
Този подход се отразява и в публичните изявления на високопоставени европейски служители. "В края на краищата, винаги стигахме до общо заключение с Вашингтон“, заяви германският външен министър Йохан Вандефул след срещата си с американския външен министър Марко Рубио, като определи разговорите за Гренландия като "окуражителни“. В същия дух канцлерът Фридрих Мерц изрази надежда, че "ще бъде намерено взаимно приемливо решение в рамките на НАТО“.
В центъра на процесите е предстоящата среща на външните министри на Гренландия и Дания с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и Марко Рубио в Белия дом. Европейските дипломати очакват "откровен разговор“ с американската страна в опит да се разреди кризата.
"Сделката“, която ще задоволи Тръмп
Според дипломатически източници в Брюксел се смята, че Тръмп търси преди всичко политически трофей. Един възможен сценарий би могъл да включва увеличени европейски инвестиции в сигурността на Арктика чрез НАТО, в съчетание с отстъпки към САЩ в областта на експлоатацията на критични минерали в Гренландия.
"Ако преопаковаш умно сигурността на Арктика, добави критичните минерали и сложиш голяма панделка отгоре, има вероятност да подпише“, заявява европейски дипломат, като припомня, че в миналото подобни ангажименти – като увеличаването на разходите за отбрана – са имали успокояващ ефект върху Тръмп.
В областта на отбраната вече се подготвя почвата. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте разкри, че се водят преговори за укрепване на сигурността в Арктика, което би могло да отговори на постоянното искане на Тръмп Европа да поеме по-голяма тежест за колективната отбрана.
В икономическо отношение нещата са по-сложни. Въпреки че Гренландия разполага със значителни запаси от важни суровини, тяхното използване остава ограничено. ЕС планира обаче да удвои инвестициите си в острова в следващия многогодишен бюджет, като отвори пътя за схема за съвместно инвестиране, която би могла да привлече Вашингтон.
Страхът от разпадането на НАТО
Зад преговорите се крие екзистенциален страх: американска военна интервенция на територията на страна-членка на ЕС и НАТО би означавала края на следвоенния евроатлантически ред. "В Договора на НАТО няма предвидено нападение на един съюзник срещу друг“, отбелязва дипломат от Алианса, като предупреждава, че такъв сценарий би означавал "края на алианса“.
Същата загриженост изразиха както германският министър на отбраната Борис Писториус, така и датският министър-председател Мете Фредериксен, които заявиха директно, че "всичко ще спре“ в случай на военна интервенция.
Въпреки публичните уверения, че Европа няма да "предаде“ Гренландия, дипломатически източници признават, че основната цел е спасяването на НАТО. "Това е сериозно – и Европа се страхува“, отбелязва европейски дипломат, описвайки ситуацията като "сеизмична“.
След години на избягване на всякакви планове за възможни американски натиск, европейските правителства сега са изправени пред реалност, за която няма наръчник. "Знаем как бихме реагирали, ако Русия направи същото“, признава дипломатически източник. "Но със САЩ това е нещо, това е нещо, което не сме преживявали досега“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
