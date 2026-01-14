Лидерът на Чечения, Рамзан Кадиров, заяви в предаване на живо на страницата на своя помощник в социалните мрежи, че няма проблеми с бъбреците или стомаха, предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.
"Кълна се в Аллах, нямам проблеми с бъбреците, далака или стомаха. Единственото нещо, което не мога да понасям, е пипер, но иначе съм напълно здрав. И имам сили. Какво искате от нас?“, заяви Кадиров.
По-рано медии, позовавайки се на украински източници, съобщиха за сериозни здравословни проблеми на главата на Чеченската република. Твърди се, че политикът е страдал от бъбречна недостатъчност и състоянието му е оценено като сериозно.
Рамзан Кадиров: Кълна се в Аллах, напълно здрав съм
14 Януари, 2026 22:53 800 17
По-рано медии, позовавайки се на украински източници, съобщиха за сериозни здравословни проблеми на главата на Чеченската република
Лидерът на Чечения, Рамзан Кадиров, заяви в предаване на живо на страницата на своя помощник в социалните мрежи, че няма проблеми с бъбреците или стомаха, предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чалмите
Коментиран от #4
22:56 14.01.2026
2 Ицо
23:02 14.01.2026
3 Може да е здрав
Те надеждите му са като на терористи и шамани защото по друг начин не могат да спечелят
Коментиран от #5
23:05 14.01.2026
4 Механик
До коментар #1 от "Чалмите":Чалмите са у Англия и САЩ. Виж кой им е кмет, кой им е министър и кой им е съдия!
Само иди в тия държави и гледай къде са чалмите.
А за Рамазан знаем. И той умира вече за десети път, като Путин.
Коментиран от #6, #10
23:07 14.01.2026
5 ЪХЪ
До коментар #3 от "Може да е здрав":И Пригожин беше здрав по едно време.
23:11 14.01.2026
6 Руската пропаганда опростачва
До коментар #4 от "Механик":И винаги има за цел глупака.
23:12 14.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Той се кълнеше във Аллах че ще превземе
Мо се качи
На козата си и избяга
Коментиран от #16
23:13 14.01.2026
9 Путин вечеНе го иска
23:14 14.01.2026
10 Я па тоа
До коментар #4 от "Механик":Да не си Изтрьпнал нещо.Я провери колко джамии има в Лондон и колко В Москвабад.Я провери процента на мюсюлманите в Русия и тези във Великобритания.
23:15 14.01.2026
11 Ами
че някой дори се бяха побъркали от щастие.
Ама на ... Жив и здрав си е човека.
23:16 14.01.2026
12 Лекар
23:17 14.01.2026
13 Копейко
23:17 14.01.2026
14 Ицо
23:17 14.01.2026
15 По-яваш,
23:18 14.01.2026
16 Дайджест
До коментар #8 от "Той се кълнеше във Аллах че ще превземе":То затова заболяваемоста със СПИН в руските окопи са се увеличили с 2000%. Не знаех,че и козите също пренасят СПИН.
23:21 14.01.2026
17 Свириденко на кавал
23:37 14.01.2026