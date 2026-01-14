Новини
Рамзан Кадиров: Кълна се в Аллах, напълно здрав съм

14 Януари, 2026 22:53 800 17

  • рамзан кадиров-
  • чечения-
  • русия-
  • украйна-
  • грозни

По-рано медии, позовавайки се на украински източници, съобщиха за сериозни здравословни проблеми на главата на Чеченската република

Рамзан Кадиров: Кълна се в Аллах, напълно здрав съм - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Лидерът на Чечения, Рамзан Кадиров, заяви в предаване на живо на страницата на своя помощник в социалните мрежи, че няма проблеми с бъбреците или стомаха, предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.

"Кълна се в Аллах, нямам проблеми с бъбреците, далака или стомаха. Единственото нещо, което не мога да понасям, е пипер, но иначе съм напълно здрав. И имам сили. Какво искате от нас?“, заяви Кадиров.

По-рано медии, позовавайки се на украински източници, съобщиха за сериозни здравословни проблеми на главата на Чеченската република. Твърди се, че политикът е страдал от бъбречна недостатъчност и състоянието му е оценено като сериозно.


Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чалмите

    3 4 Отговор
    Не ги понасям.

    Коментиран от #4

    22:56 14.01.2026

  • 2 Ицо

    4 3 Отговор
    Има ли копейки тук?

    23:02 14.01.2026

  • 3 Може да е здрав

    2 2 Отговор
    Но ще го погребват много пъти като Путин.
    Те надеждите му са като на терористи и шамани защото по друг начин не могат да спечелят

    Коментиран от #5

    23:05 14.01.2026

  • 4 Механик

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Чалмите":

    Чалмите са у Англия и САЩ. Виж кой им е кмет, кой им е министър и кой им е съдия!
    Само иди в тия държави и гледай къде са чалмите.
    А за Рамазан знаем. И той умира вече за десети път, като Путин.

    Коментиран от #6, #10

    23:07 14.01.2026

  • 5 ЪХЪ

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Може да е здрав":

    И Пригожин беше здрав по едно време.

    23:11 14.01.2026

  • 6 Руската пропаганда опростачва

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    И винаги има за цел глупака.

    23:12 14.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Той се кълнеше във Аллах че ще превземе

    3 1 Отговор
    Киев за 3 дена
    Мо се качи
    На козата си и избяга

    Коментиран от #16

    23:13 14.01.2026

  • 9 Путин вечеНе го иска

    3 1 Отговор
    Бил мек и не можел да го Трака добре

    23:14 14.01.2026

  • 10 Я па тоа

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    Да не си Изтрьпнал нещо.Я провери колко джамии има в Лондон и колко В Москвабад.Я провери процента на мюсюлманите в Русия и тези във Великобритания.

    23:15 14.01.2026

  • 11 Ами

    1 1 Отговор
    То направо бяха писали че е умрял. Да не говорим,
    че някой дори се бяха побъркали от щастие.
    Ама на ... Жив и здрав си е човека.

    23:16 14.01.2026

  • 12 Лекар

    3 1 Отговор
    Няма напълно здрави,има непрегледани.

    23:17 14.01.2026

  • 13 Копейко

    3 0 Отговор
    Жив и здрав е ,ама казаха ,че не му понасяли високите етажи

    23:17 14.01.2026

  • 14 Ицо

    0 1 Отговор
    Има ли копейки тук?

    23:17 14.01.2026

  • 15 По-яваш,

    0 0 Отговор
    козяци, за там ред няма.

    23:18 14.01.2026

  • 16 Дайджест

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Той се кълнеше във Аллах че ще превземе":

    То затова заболяваемоста със СПИН в руските окопи са се увеличили с 2000%. Не знаех,че и козите също пренасят СПИН.

    23:21 14.01.2026

  • 17 Свириденко на кавал

    0 0 Отговор
    Чечени едни главундрести такие

    23:37 14.01.2026

