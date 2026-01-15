Новини
Пратеникът на Путин: Доналд Тръмп го обясни ясно на всички - Володимир Зеленски блокира мира в Украйна
  Тема: Украйна

Пратеникът на Путин: Доналд Тръмп го обясни ясно на всички - Володимир Зеленски блокира мира в Украйна

15 Януари, 2026 12:33 847 30

Стопанинът на Белия дом твърди, че президентът на Русия Владимир Путин е готов да сключи споразумение

Пратеникът на Путин: Доналд Тръмп го обясни ясно на всички - Володимир Зеленски блокира мира в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде да се разбере, че Волoдимир Зеленски саботира и забавя мирното уреждане на украинския конфликт. Такова мнение изразява специалният представител на президента на РФ по инвестиционно-икономическото сътрудничество с чужди държави, ръководителят на РФПИ Кирил Дмитриев, съобщава Фокус.

"За президента Тръмп е ясно, че Зеленски саботира и забавя постигането на мир“, пише той в Х, коментирайки изявленията на президента на САЩ в интервю за агенция Reuters.

Американският лидер заяви, че краят на войната в Украйна се забавя заради позицията на Киев. В интервю за британската агенция американският лидер е попитан защо усилията на САЩ все още не са довели до уреждане на конфликта, а той посочи Зеленски.

Президентът на САЩ добави, че президентът на Русия Владимир Путин е готов да сключи споразумение.


Оценка 3.7 от 12 гласа.
Оценка 3.7 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

    10 0 Отговор
    на приказки из въздуха и нищо налице .

    12:35 15.01.2026

  • 2 Европа са съгласи

    2 9 Отговор
    да се бие вместо Украйна с Федерецията на руснаците, САЩ ще дамат оръжия на Московията срещу газ.

    12:36 15.01.2026

  • 3 Българин

    11 13 Отговор
    Русия се оказа позорно слаба

    Коментиран от #6

    12:36 15.01.2026

  • 4 Точно

    6 5 Отговор
    Диктатор Зеле иначе ще трябва да вдигне дисагите.

    12:37 15.01.2026

  • 5 така е

    5 4 Отговор
    Зеленски ясно е предложил вместо руснаците да вземат Домбас, по-добре да вземат Тексас.

    12:37 15.01.2026

  • 6 Всички руски

    8 8 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    напъни за величие завършват с опашки за хляб и много човешки жертви

    12:38 15.01.2026

  • 7 Независим

    5 5 Отговор
    Крайно време е света да разбера че себеподобните откачалници Тръмп и Путин взаимно ще се защитават а няма да се нападат.

    12:38 15.01.2026

  • 8 Българин

    7 6 Отговор
    Путин след случката с Мадуро ,не излиза от бункера и сменя памперсите през 1 час

    Коментиран от #12

    12:39 15.01.2026

  • 9 дон Вито

    6 5 Отговор
    Зелю краде като за последно, не му е изгодно да спре войната защото ще бъде свален от власт, разследван, обвинен, осъден и .... точка завинаги.

    12:39 15.01.2026

  • 10 Както винаги.

    4 5 Отговор
    Руснаците отговарят без някой да ги пита.

    Коментиран от #18

    12:39 15.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Путин

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    се разхожда на спокойствие в Столипиново, пи кафе, ходи на връчка, сега нанка.

    12:40 15.01.2026

  • 13 Коко Н

    1 3 Отговор
    Красно-оранжевия в действие!

    12:40 15.01.2026

  • 14 ...каква мисирка, е 6а ти цирка.

    3 0 Отговор
    Брей...очаквахме новината за Зеленски,да я пуснете в 3 сутринта.🤣

    12:41 15.01.2026

  • 15 Руски колхозник

    3 0 Отговор
    Ама представяте ли си следната ситуация. В понеделник САЩ нахлуват в Гренландия, а европейските им партньори по НАТО се разпределят, като Германия, Франция, Дания и Италия пращат по един взвод да защитават суверенитета на Дания над Гренландия, а Унгария, Румъния, България и други пращат по един взвод да помага на САЩ. Във вторник има среща на НАТО в Женева, където всички излизат с декларация в цащита на Украйна и остро осъждат действията на Русия. В сряда САЩ официално обявяват война на Дания, Дания на САЩ, а двете заедно обявяват война на Иран. Полша стои на страна, но купува оръжие от САЩ и го продава на Дания и Украйна, като призовава за мирно решение на въпроса и обвинява Русия за случилото се. Урсула чете декларация осъждаща действията на Русия в конфликта между САЩ и Дания и се кълне във вярност към Украйна. Зеленски също обвинява Русия, но подкрепя Тръмп в опитите му да защити американските интереси. Мерц осъжда действията на САЩ и заплашва да изпрати още един взвод, но се ангажира да плати сто милиарда за възстановяването на Гренландия, независимо чия ще е тя в събота. Макрон е най-остър и обявява, че ще прати сто изтребителя Рафал на Гренландия през 2032г., ако САЩ се съгласят да му изпратят чипове за самолетите. В четвъртък страните от НАТО се събират в Рамщайн и обещават на Зеленски още сто милиарда, които ще плати ЕС, Министри и президенти се снимат за спомен и се прибират, защото имат да воюват помежду си. В петък Тръмп обявява, че е спечелил

    Коментиран от #21

    12:41 15.01.2026

  • 16 Вс едно

    0 0 Отговор
    Тръмп е казал, че захарта е сладка!

    12:41 15.01.2026

  • 17 az СВО Победа 80

    2 1 Отговор
    Свършено е с просрочения!

    Коментиран от #20, #24

    12:41 15.01.2026

  • 18 Коуега

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Както винаги.":

    Да се знае, иначе после...а ма що така стана?

    12:42 15.01.2026

  • 19 Антитрол

    3 0 Отговор
    Аман от смахнати тролове.

    12:42 15.01.2026

  • 20 Смех с копейки

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "az СВО Победа 80":

    Ти пък откъде се изсули?😂

    12:43 15.01.2026

  • 21 Агромелиоратор

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Руски колхозник":

    Ала - бала!

    12:44 15.01.2026

  • 22 УСА боклук

    0 3 Отговор
    Зеленски иска Путин да се извини и да се изтегли от Украйна. Трябва и да заплати 500 000 000 000 еврака за репарации

    12:44 15.01.2026

  • 23 8888

    2 0 Отговор
    Ааа не трябва така да се говори, Зеленски има обещания да изпълнява към Европа

    12:45 15.01.2026

  • 24 Руската пропаганда

    0 3 Отговор

    До коментар #17 от "az СВО Победа 80":

    Винаги има за цел глупака.

    12:45 15.01.2026

  • 25 Пълни кремълски

    1 3 Отговор
    глупости!

    12:46 15.01.2026

  • 26 Данните са стряскащи:

    3 2 Отговор
    Масови съкращения и тотален колапс в автомобилната индустрия в Европа
    15 Януари, 2026 11:081
    Ситуацията е критична и мнозина анализатори вече говорят за „свободно падане“

    Коментиран от #30

    12:46 15.01.2026

  • 27 10-те Божи заповеди

    2 0 Отговор
    1. Аз съм Господ, Бог твой; да нямаш други богове освен Мен.

    2. Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята, и що е във водата под земята, не им се кланяй и не им служи.

    3. Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог.

    4. Помни съботния ден, за да го светиш; шест дена работи и върши в тях всичките си работи, а седмия ден е събота на Господа, твоя Бог.

    5. Почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре и за да живееш дълго на земята.

    6. Не убивай.

    7. Не прелюбодействай.

    8. Не кради.

    9. Не лъжесвидетелствай против ближния си.

    10. Не пожелавай дома на ближния си; не пожелавай жената на ближния си; нито нивата му; нито роба му; нито робинята му; ни вола му; ни осела му; нито някакъв негов имот - нищо, което е на ближния ти.

    12:46 15.01.2026

  • 28 !!!?

    3 1 Отговор
    Ти да видиш: Зеленски блокира мира в Украйна..., а Путлер отблокира Войната в Украйна !!!?

    12:47 15.01.2026

  • 29 И какво да каже

    3 1 Отговор
    Един актив на Руското разузнаване с псевдоним "Краснов"? Естествено, че ще играе по свирката на Москва! Вижте всичките му действия напоследък - Венецуела, Иран, Гренландия - той прави всичко за да отклони вниманието на САЩ и света от Украйна и мръсната война, която се води там!

    12:48 15.01.2026

  • 30 Олга

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Данните са стряскащи:":

    Русия откакто я има е свободно падане.
    Минимална заплата в Германия -2 500 €
    Минимална заплата в Русия -2 500 €

    12:50 15.01.2026

