Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде да се разбере, че Волoдимир Зеленски саботира и забавя мирното уреждане на украинския конфликт. Такова мнение изразява специалният представител на президента на РФ по инвестиционно-икономическото сътрудничество с чужди държави, ръководителят на РФПИ Кирил Дмитриев, съобщава Фокус.



"За президента Тръмп е ясно, че Зеленски саботира и забавя постигането на мир“, пише той в Х, коментирайки изявленията на президента на САЩ в интервю за агенция Reuters.



True and important. President Trump is clear that Zelensky is sabotaging and delaying peace. 🕊️👇 https://t.co/joTZPSdLF0 Още новини от Украйна — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) January 15, 2026

Американският лидер заяви, че краят на войната в Украйна се забавя заради позицията на Киев. В интервю за британската агенция американският лидер е попитан защо усилията на САЩ все още не са довели до уреждане на конфликта, а той посочи Зеленски.

Президентът на САЩ добави, че президентът на Русия Владимир Путин е готов да сключи споразумение.