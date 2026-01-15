Пратеникът на Путин: Доналд Тръмп го обясни ясно на всички - Володимир Зеленски блокира мира в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде да се разбере, че Волoдимир Зеленски саботира и забавя мирното уреждане на украинския конфликт. Такова мнение изразява специалният представител на президента на РФ по инвестиционно-икономическото сътрудничество с чужди държави, ръководителят на РФПИ Кирил Дмитриев, съобщава Фокус.
"За президента Тръмп е ясно, че Зеленски саботира и забавя постигането на мир“, пише той в Х, коментирайки изявленията на президента на САЩ в интервю за агенция Reuters.
True and important. President Trump is clear that Zelensky is sabotaging and delaying peace. 🕊️👇 https://t.co/joTZPSdLF0January 15, 2026
Американският лидер заяви, че краят на войната в Украйна се забавя заради позицията на Киев. В интервю за британската агенция американският лидер е попитан защо усилията на САЩ все още не са довели до уреждане на конфликта, а той посочи Зеленски.
Президентът на САЩ добави, че президентът на Русия Владимир Путин е готов да сключи споразумение.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Размяна
12:35 15.01.2026
2 Европа са съгласи
12:36 15.01.2026
3 Българин
Коментиран от #6
12:36 15.01.2026
4 Точно
12:37 15.01.2026
5 така е
12:37 15.01.2026
6 Всички руски
До коментар #3 от "Българин":напъни за величие завършват с опашки за хляб и много човешки жертви
12:38 15.01.2026
7 Независим
12:38 15.01.2026
8 Българин
Коментиран от #12
12:39 15.01.2026
9 дон Вито
12:39 15.01.2026
10 Както винаги.
Коментиран от #18
12:39 15.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Путин
До коментар #8 от "Българин":се разхожда на спокойствие в Столипиново, пи кафе, ходи на връчка, сега нанка.
12:40 15.01.2026
13 Коко Н
12:40 15.01.2026
14 ...каква мисирка, е 6а ти цирка.
12:41 15.01.2026
15 Руски колхозник
Коментиран от #21
12:41 15.01.2026
16 Вс едно
12:41 15.01.2026
17 az СВО Победа 80
Коментиран от #20, #24
12:41 15.01.2026
18 Коуега
До коментар #10 от "Както винаги.":Да се знае, иначе после...а ма що така стана?
12:42 15.01.2026
19 Антитрол
12:42 15.01.2026
20 Смех с копейки
До коментар #17 от "az СВО Победа 80":Ти пък откъде се изсули?😂
12:43 15.01.2026
21 Агромелиоратор
До коментар #15 от "Руски колхозник":Ала - бала!
12:44 15.01.2026
22 УСА боклук
12:44 15.01.2026
23 8888
12:45 15.01.2026
24 Руската пропаганда
До коментар #17 от "az СВО Победа 80":Винаги има за цел глупака.
12:45 15.01.2026
25 Пълни кремълски
12:46 15.01.2026
26 Данните са стряскащи:
15 Януари, 2026 11:081
Ситуацията е критична и мнозина анализатори вече говорят за „свободно падане“
Коментиран от #30
12:46 15.01.2026
12:46 15.01.2026
28 !!!?
12:47 15.01.2026
29 И какво да каже
12:48 15.01.2026
30 Олга
До коментар #26 от "Данните са стряскащи:":Русия откакто я има е свободно падане.
Минимална заплата в Германия -2 500 €
Минимална заплата в Русия -2 500 €
12:50 15.01.2026