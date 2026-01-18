Новини
Свят »
Украйна »
Володимир Зеленски: Двама убити и десетки ранени при масиран руски удар с дронове
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Двама убити и десетки ранени при масиран руски удар с дронове

18 Януари, 2026 12:18 999 79

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • володимир зеленски

Русия често бомбардираше енергийната инфраструктура на Украйна през почти четиригодишната война, причинявайки ежедневни прекъсвания на електрозахранването, а тази зима нанесе удари и срещу отоплителните системи

Володимир Зеленски: Двама убити и десетки ранени при масиран руски удар с дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Двама души са убити и десетки ранени при масирана руска атака с дронове срещу Украйна през нощта, заяви в "Екс" президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Обект на нападението са били Сумска, Харковска, Днепропетровска, Запорожка, Хмелницка и Одеска област. В атаката са участвали над 200 дрона.

Над 200 000 потребители в контролираната от Русия част на украинската Запорожка област са останали без електроенергия след украински удар с дронове вчера, съобщи назначеният от Москва губернатор. В изявление, публикувано в "Телеграм", Евгений Балицки заяви, че се работи по възстановяването на електроснабдяването, но почти 400 населени места остават без ток.

Температурите в югоизточната част на областта, около 75% от която е под контрола на Русия, са значително под нулата.

Русия често бомбардираше енергийната инфраструктура на Украйна през почти четиригодишната война, причинявайки ежедневни прекъсвания на електрозахранването, а тази зима нанесе удари и срещу отоплителните системи, припомня Ройтерс.

Отделно, в планинския кавказки регион Северна Осетия са пострадали две деца и един възрастен. Те са били ранени, когато украински дрон е ударил жилищна сграда в град Беслан, съобщи регионалният губернатор.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сърдит капейко

    6 21 Отговор
    Защо Никой не идва на Дунав поредна година и само хвърля мухлясали погачи в ръката???ЗАЩО????

    Коментиран от #8, #16

    12:20 18.01.2026

  • 2 Владимир Путин:

    24 6 Отговор
    стотици хиляди у бит и и милиони избягали, изгубени 100,000км2+ земя и унищожена държава при отказ на зелю да спазва минските споразумения.

    Коментиран от #70, #77

    12:20 18.01.2026

  • 3 Княз Вандал Новгородски

    19 5 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #71

    12:20 18.01.2026

  • 4 Биби

    12 4 Отговор
    Малко са. Ти бъзикаш ли се с мен.

    12:20 18.01.2026

  • 5 Княз Вандал Новгородски

    12 4 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #15, #57

    12:20 18.01.2026

  • 6 БОЛШЕВИК

    18 5 Отговор
    Украйна изтече в канала!

    Коментиран от #76

    12:20 18.01.2026

  • 7 Княз Вандал Новгородски

    16 4 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    12:21 18.01.2026

  • 8 Георги

    15 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сърдит капейко":

    защото толкова ти е акъла!

    12:21 18.01.2026

  • 9 Сатана Z

    20 5 Отговор
    Укрия няма да я бъде .

    12:21 18.01.2026

  • 10 БЪЛГАРИН

    10 5 Отговор
    а не ве -ще ви бавят

    12:22 18.01.2026

  • 11 Обратен зелен член

    15 4 Отговор
    Бате пак ме бие.😭

    12:22 18.01.2026

  • 12 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤

    8 12 Отговор
    Айде бе кво направихте бе?!?!🤬🤬 мухлясаха ПУгачите докато ви чакаме!!!🤬🤬🤬 ТРЪГВАМЕ СИ!

    Коментиран от #58

    12:22 18.01.2026

  • 13 МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ

    6 8 Отговор
    МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ

    Коментиран от #36

    12:22 18.01.2026

  • 14 Ако беше

    18 6 Отговор
    масиран този руски удар, нямаше само двама да са убитите нали?

    12:23 18.01.2026

  • 15 Пасольството

    6 7 Отговор

    До коментар #5 от "Княз Вандал Новгородски":

    Нещо ново пиши бре скучен си вече

    Коментиран от #28

    12:23 18.01.2026

  • 16 БОЛШЕВИК

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "Сърдит капейко":

    Защото братята руси, ще дойдат направо в столицата сега! Тука ще ги чакаме с погачите и солта.

    Коментиран от #23

    12:23 18.01.2026

  • 17 Кирил Дмитриев

    16 3 Отговор
    Г-жо Каллас преди да пишете постове в социалните платформи не пийте алкохол

    12:24 18.01.2026

  • 18 Много малко ни интересува

    15 5 Отговор
    енергийната инфраструктура на Украйна... Даже въобще не ни интересува

    12:24 18.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Орк на тротинетка 🧌🛴

    7 11 Отговор
    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    Коментиран от #26

    12:24 18.01.2026

  • 21 Сатана Z

    14 5 Отговор
    НАТО една Украйна не може да опази па камо ли Гренландия

    12:24 18.01.2026

  • 22 Димяща ушанка

    8 13 Отговор
    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    12:24 18.01.2026

  • 23 ру БЛАТА

    5 11 Отговор

    До коментар #16 от "БОЛШЕВИК":

    Вижда се че ще трябва да асвабадим БЛАТУШКИТЕ и след това да си разделим няколко находища

    12:25 18.01.2026

  • 24 Рублевка

    17 5 Отговор
    Украинците са изперкали. Когато избиваха децата на Донбас, в Киев подскачаха от радост. Сега, когато бумерангът удари тях, ривът. Каменната ера!

    Коментиран от #45, #66

    12:25 18.01.2026

  • 25 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    6 12 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    Коментиран от #40

    12:25 18.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Какво стона

    12 3 Отговор
    С Украинската делегация
    във Флорида?

    Коментиран от #30

    12:26 18.01.2026

  • 28 Княз Вандал Новгородски

    10 4 Отговор

    До коментар #15 от "Пасольството":

    Някой да те кара да четеш? Почвай да пиеш по прероръка на кая

    Коментиран от #79

    12:26 18.01.2026

  • 29 Сандо

    7 6 Отговор
    Няма страшно!След като заменят войниците с военни роботи,после ще сменят и цивилните с цивилни роботи.

    12:27 18.01.2026

  • 30 Сесесере2🤢🤮

    5 13 Отговор

    До коментар #27 от "Какво стона":

    Какво стана с границите преди 1991 върна ли се сесесерето? варшавския договор върна ли се?? СИВ???

    Коментиран от #37, #39, #42

    12:27 18.01.2026

  • 31 К00ПЕЙКИте

    5 7 Отговор
    Свикнахте ли с еврото?защо поредна година никой немидва на Дунав??Нищо не обаждате.

    Коментиран от #43

    12:27 18.01.2026

  • 32 Княз Вандал Новгородски

    8 5 Отговор
    А ко стана с плана за победа на зелюю?

    12:28 18.01.2026

  • 33 БАНко

    12 3 Отговор
    НАТООООООВЦИ , ПРОЧЕТЕТЕ !!! ДЖЕЙМИ ШИ , ОФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА НАТО , НА БРИФИНГ ОТ 25 МАЙ 1999 ГОДИНА - ,, НАТО ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА БОМБАРДИРА ЕНЕРГИЙНАТА СТРУКТУРА НА СЪРБИЯ . АКО ТОВА СЪЗДАВА НЕУДОБСТВО НА НАСЕЛЕНИЕТО ТО ТОВА Е ГРИЖА НА МИЛОШЕВИЧ . НЕКА ПРИЕМЕ УСЛОВИЯТА НИ И ВСИЧКО ЩЕ СПРЕ " !!!! НАТООООООВЦИ , ПОЗОР СТЕ ЗА СВЕТА !!!

    12:28 18.01.2026

  • 34 Честито ЕВРО

    6 8 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз нациИ на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша

    12:28 18.01.2026

  • 35 Рублевка

    11 6 Отговор
    В Киев подскачаха от радост, че убиват руски деца. Сега ривът. Глад, студ, мор, каменна ера!

    12:28 18.01.2026

  • 36 Мишел

    8 4 Отговор

    До коментар #13 от "МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ":

    Според теб, които победят, те са задругата.

    12:28 18.01.2026

  • 37 И Зелю това пита

    13 4 Отговор

    До коментар #30 от "Сесесере2🤢🤮":

    Искал Украйна с граница от 90 г. Но Ванс го отряза Захапа го като булдог и Зелю млъкна като пале.

    12:29 18.01.2026

  • 38 Мими Кучева🐕

    11 3 Отговор
    Шмъркай Володимире!🤔💋🐟🖕

    12:29 18.01.2026

  • 39 Какво стона

    10 3 Отговор

    До коментар #30 от "Сесесере2🤢🤮":

    с укрите във Флорида.
    Тангото е бавно но винаги актуално.
    Ще помиришете разцъфнал Орешник и ще сложите руската граница на Ламанша.

    12:30 18.01.2026

  • 40 Георги

    13 3 Отговор

    До коментар #25 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    ама тя вече я няма. Земята на Монсанто, икономиката на тромб. Хората пръснати по света, а милиардите дълг кой ще връща и от къде - нито индустрия остана, нито земеделие, а това, което съживят ще се отчита първо на американците и каквото им върнат - това е.

    Коментиран от #54

    12:30 18.01.2026

  • 41 "Отделно" а?

    11 3 Отговор
    Отделно, в планинския кавказки регион Северна Осетия са пострадали две деца и един възрастен. Те са били ранени, когато украински дрон е ударил жилищна сграда в град Беслан

    12:32 18.01.2026

  • 42 БОЛШЕВИК

    11 4 Отговор

    До коментар #30 от "Сесесере2🤢🤮":

    Как вървят нещата в света, не е невъзможно да се появи нов СССР много по-голям и с много нови страни в него включително и България.

    Коментиран от #50

    12:33 18.01.2026

  • 43 Георги

    8 4 Отговор

    До коментар #31 от "К00ПЕЙКИте":

    че кво му е на еврото - хартишка, кът хартишка. Те сега интереса на руснаците и китайците е Гренландия, затова няма никой на дунава, ама ти си чакай.

    12:33 18.01.2026

  • 44 RIP Сесесере 1920 1991💀

    3 10 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    12:35 18.01.2026

  • 45 Хуман

    3 14 Отговор

    До коментар #24 от "Рублевка":

    Единствените, които се кефят на убийства на деца са гнусните русофили. За тях, колкото повече деца умрат, толкова повече гнусна пропаганда могат да пробутат.

    Коментиран от #51

    12:35 18.01.2026

  • 46 Рублевка

    15 3 Отговор
    Киев е три милиона. Три милиона наблюдаваха с одобрение как няколко хиляди правят майдан. Армията и полицията не изпълниха своята клетва и минаха на страната на превратаджиите. Резултата го виждаме. Каменната ера.

    Коментиран от #62

    12:36 18.01.2026

  • 47 Хм...

    9 3 Отговор
    На мен пък ми направи впечатление друго.
    След последните пълномащабни и непредизвикани руски удари по сладкарници и складове за църковна утвар в 4о4 изведнъж в Алпите започнаха да се сипят лавини и да чезнат и гинат в изобилие хора от неустановена националност. Вече има две три статии по темата във фaTkи. Нищо не намеквам, едва ли има връзка, предполагам случайност някаква... Флуктуации дето се вика!

    12:36 18.01.2026

  • 48 Сега тези последно украинци ли са?

    9 3 Отговор
    Над 200 000 потребители в контролираната от Русия част на украинската Запорожка област са останали без електроенергия след украински удар с дронове вчера.... Украинската хунта украинци ли атакува последно?

    12:37 18.01.2026

  • 49 Войната продължава

    8 3 Отговор
    Докато Зеленски води ,, преговори” с всички други, но не и с руската страна, жертвите и от двете страни ще продължават да растат.

    12:37 18.01.2026

  • 50 Другар капиталист

    3 4 Отговор

    До коментар #42 от "БОЛШЕВИК":

    Ясно е че си на възраст нафталин защото вече започват халюцинациите 🤩🤡 говори с лекаря си какви хапчета са необходими за нормално ежедневие✌️

    12:37 18.01.2026

  • 51 Рублевка

    10 3 Отговор

    До коментар #45 от "Хуман":

    В резултат на руските удари загиват по-малко мирни граждани, отколкото в България при ДТП.

    Коментиран от #64

    12:38 18.01.2026

  • 52 Мишел

    12 3 Отговор
    Равносметката: резултати от руските удари: Двама убити и Украйна без ток.
    Резултати от украинските удари: трима ранени.
    Различни цели, различни резултати.

    12:38 18.01.2026

  • 53 Факт

    14 3 Отговор
    За да влезем в Еврозоната сме дали аванс от:
    2 гона злато и,
    1,2 млрд.долара.
    В договора няма клауза за излизане от Еврозоната.....
    Добре дошли в клуба на богатите

    Коментиран от #67

    12:38 18.01.2026

  • 54 Ленин🍌🍌

    5 5 Отговор

    До коментар #40 от "Георги":

    А Украйна Знаят ли за твоите слова бликащи от мъдрост и проницателност??🍌🍌🍌✌️

    12:38 18.01.2026

  • 55 Скоро и в Киев

    6 3 Отговор
    Западно и източно от Днепър ще почнат да се стрелят

    Коментиран от #56

    12:40 18.01.2026

  • 56 ЩЕКА 🤡🤩

    4 6 Отговор

    До коментар #55 от "Скоро и в Киев":

    Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡

    Коментиран от #65

    12:42 18.01.2026

  • 57 Ха-ха

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Княз Вандал Новгородски":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    12:53 18.01.2026

  • 58 Град Козлодуй

    1 4 Отговор

    До коментар #12 от "К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤":

    Как пък нито една копейка не отиде да живее и работи в Русия.

    Коментиран от #61

    13:00 18.01.2026

  • 59 Интересно

    1 0 Отговор
    Защо не се коментират сведенията, как укр.войници се преобличат като цивилни и после след обстрел четем как били убити съответно такива?

    13:07 18.01.2026

  • 60 КОЛЬО ПАРЪМА

    2 0 Отговор
    Наркоман недей рева нищо ви няма сам си виновен ти

    13:08 18.01.2026

  • 61 Урсул фон дер Бандер

    4 0 Отговор

    До коментар #58 от "Град Козлодуй":

    как пък нито една урсулка не отиде да работи в демократичен Ирак или Косово

    13:10 18.01.2026

  • 62 Разум

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Рублевка":

    Я коментирай болшевишката революция и разстрела на законния император от банда пияни крепостни?!

    13:11 18.01.2026

  • 63 Краят на една ера

    1 3 Отговор
    "Проектът на Путин да направи Русия отново една от великите сили каквато е била СССР, се срина окончателно. Руският президент не успява да защити съюзниците си във Венецуела и Иран от неочаквано конфронтационния американски президент Доналд Тръмп. Докато Русия регистрира колосални загуби на жива сила в Украйна, без никакви изгледи за успех, мрежата от съюзници, която Путин изграждаше две десетилетия, се разпада под натиска на САЩ."

    13:12 18.01.2026

  • 64 Рус

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "Рублевка":

    Това мъка ли е за теб, нацисте?

    13:12 18.01.2026

  • 65 хаха🤣

    0 2 Отговор

    До коментар #56 от "ЩЕКА 🤡🤩":

    това е старо лафче, но много вярно Русия: Ще, ше, ще...и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб за руските крепостни 🤣🤣🤣

    13:13 18.01.2026

  • 66 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Рублевка":

    Подкрепяш вражеска(рашистка) държава,добре ,че положението не е военно !

    13:14 18.01.2026

  • 67 А СИВ

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Факт":

    Това да не е кенеф да влизаш и да излизаш?

    А в СИВ имахме ли?

    13:14 18.01.2026

  • 68 Русофоб

    2 2 Отговор
    Русофилът е изключително nроc човек с основно до средно вечерно килийно училище!

    Коментиран от #69, #72, #74

    13:15 18.01.2026

  • 69 Град Козлодуй

    1 2 Отговор

    До коментар #68 от "Русофоб":

    Така е приятел. Русофилството, по своята същност е робско мислене и поведение.

    13:17 18.01.2026

  • 70 Путин е като хитлер но е в зародиш

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин:":

    Прескачаш споразумението от будапеща защото там са гаранциите за териториална цялост на Украйна дадени и от русия сащ германия и др

    13:19 18.01.2026

  • 71 Лука

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Княз Вандал Новгородски":

    Сега фашизма е при рашистите. Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава ! Не спори а чети !

    Коментиран от #75

    13:22 18.01.2026

  • 72 Политолог

    2 1 Отговор

    До коментар #68 от "Русофоб":

    Русофилството е "модерно" наименование, зад което се крие нацистка идеология с азиатски, феодални елементи.

    13:22 18.01.2026

  • 73 Янко Видрарски

    1 1 Отговор
    Руски Z-пропагандист се оплаква, че ударът с "Орешник" никого не е изплашил , а е предизвикал подигравки и презрителни дюдюкания в Европа .

    13:22 18.01.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Вандял

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Лука":

    Това е бот, който повтаря едни и същи опорки.

    13:23 18.01.2026

  • 76 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "БОЛШЕВИК":

    Болшевиките започнаха,за Украйна ще видим!

    13:24 18.01.2026

  • 77 Цар Николай Втори

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин:":

    Зелю не е длъжен да спазвя споразумения с незаконния режим в Кремъл узурпирал властта с държавен преврат.

    13:25 18.01.2026

  • 78 смотань бандерець..

    3 0 Отговор
    Гледам новата версия на филмо-как се каляват бандерците..при минус 20,без тоци и жешко а хирурзите им се чудят,кой чаркояк дарезнать отьних

    13:25 18.01.2026

  • 79 хаха🤣

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Княз Вандал Новгородски":

    пиенето е запазена марка на руските крепостни и то пиенето на одеколон 🤣🤣🤣

    13:30 18.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания