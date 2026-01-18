Володимир Зеленски: Двама убити и десетки ранени при масиран руски удар с дронове

Двама души са убити и десетки ранени при масирана руска атака с дронове срещу Украйна през нощта, заяви в "Екс" президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Обект на нападението са били Сумска, Харковска, Днепропетровска, Запорожка, Хмелницка и Одеска област. В атаката са участвали над 200 дрона.

I thank all our people, all repair crews working around the clock to restore the energy sector after Russian strikes. In every city, in every community, you are restoring light, heating, and water supplies in harsh weather conditions. This is extremely hard work, but it is… pic.twitter.com/axGlRQRn6W — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 18, 2026

Над 200 000 потребители в контролираната от Русия част на украинската Запорожка област са останали без електроенергия след украински удар с дронове вчера, съобщи назначеният от Москва губернатор. В изявление, публикувано в "Телеграм", Евгений Балицки заяви, че се работи по възстановяването на електроснабдяването, но почти 400 населени места остават без ток.

Температурите в югоизточната част на областта, около 75% от която е под контрола на Русия, са значително под нулата.

Русия често бомбардираше енергийната инфраструктура на Украйна през почти четиригодишната война, причинявайки ежедневни прекъсвания на електрозахранването, а тази зима нанесе удари и срещу отоплителните системи, припомня Ройтерс.

Отделно, в планинския кавказки регион Северна Осетия са пострадали две деца и един възрастен. Те са били ранени, когато украински дрон е ударил жилищна сграда в град Беслан, съобщи регионалният губернатор.