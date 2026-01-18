Володимир Зеленски: Двама убити и десетки ранени при масиран руски удар с дронове

Двама души са убити и десетки ранени при масирана руска атака с дронове срещу Украйна през нощта, заяви в "Екс" президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
Обект на нападението са били Сумска, Харковска, Днепропетровска, Запорожка, Хмелницка и Одеска област. В атаката са участвали над 200 дрона.
I thank all our people, all repair crews working around the clock to restore the energy sector after Russian strikes. In every city, in every community, you are restoring light, heating, and water supplies in harsh weather conditions. This is extremely hard work, but it is… pic.twitter.com/axGlRQRn6W
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 18, 2026
Над 200 000 потребители в контролираната от Русия част на украинската Запорожка област са останали без електроенергия след украински удар с дронове вчера, съобщи назначеният от Москва губернатор. В изявление, публикувано в "Телеграм", Евгений Балицки заяви, че се работи по възстановяването на електроснабдяването, но почти 400 населени места остават без ток.
Температурите в югоизточната част на областта, около 75% от която е под контрола на Русия, са значително под нулата.
Русия често бомбардираше енергийната инфраструктура на Украйна през почти четиригодишната война, причинявайки ежедневни прекъсвания на електрозахранването, а тази зима нанесе удари и срещу отоплителните системи, припомня Ройтерс.
Отделно, в планинския кавказки регион Северна Осетия са пострадали две деца и един възрастен. Те са били ранени, когато украински дрон е ударил жилищна сграда в град Беслан, съобщи регионалният губернатор.
1 Сърдит капейко
Коментиран от #8, #16
12:20 18.01.2026
2 Владимир Путин:
Коментиран от #70, #77
12:20 18.01.2026
3 Княз Вандал Новгородски
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #71
12:20 18.01.2026
4 Биби
12:20 18.01.2026
5 Княз Вандал Новгородски
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #15, #57
12:20 18.01.2026
6 БОЛШЕВИК
Коментиран от #76
12:20 18.01.2026
7 Княз Вандал Новгородски
12:21 18.01.2026
8 Георги
До коментар #1 от "Сърдит капейко":защото толкова ти е акъла!
12:21 18.01.2026
9 Сатана Z
12:21 18.01.2026
10 БЪЛГАРИН
12:22 18.01.2026
11 Обратен зелен член
12:22 18.01.2026
12 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤
Коментиран от #58
12:22 18.01.2026
13 МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ
Коментиран от #36
12:22 18.01.2026
14 Ако беше
12:23 18.01.2026
15 Пасольството
До коментар #5 от "Княз Вандал Новгородски":Нещо ново пиши бре скучен си вече
Коментиран от #28
12:23 18.01.2026
16 БОЛШЕВИК
До коментар #1 от "Сърдит капейко":Защото братята руси, ще дойдат направо в столицата сега! Тука ще ги чакаме с погачите и солта.
Коментиран от #23
12:23 18.01.2026
17 Кирил Дмитриев
12:24 18.01.2026
18 Много малко ни интересува
12:24 18.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Орк на тротинетка 🧌🛴
Коментиран от #26
12:24 18.01.2026
21 Сатана Z
12:24 18.01.2026
22 Димяща ушанка
12:24 18.01.2026
23 ру БЛАТА
До коментар #16 от "БОЛШЕВИК":Вижда се че ще трябва да асвабадим БЛАТУШКИТЕ и след това да си разделим няколко находища
12:25 18.01.2026
24 Рублевка
Коментиран от #45, #66
12:25 18.01.2026
25 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
Коментиран от #40
12:25 18.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Какво стона
във Флорида?
Коментиран от #30
12:26 18.01.2026
28 Княз Вандал Новгородски
До коментар #15 от "Пасольството":Някой да те кара да четеш? Почвай да пиеш по прероръка на кая
Коментиран от #79
12:26 18.01.2026
29 Сандо
12:27 18.01.2026
30 Сесесере2🤢🤮
До коментар #27 от "Какво стона":Какво стана с границите преди 1991 върна ли се сесесерето? варшавския договор върна ли се?? СИВ???
Коментиран от #37, #39, #42
12:27 18.01.2026
31 К00ПЕЙКИте
Коментиран от #43
12:27 18.01.2026
32 Княз Вандал Новгородски
12:28 18.01.2026
33 БАНко
12:28 18.01.2026
34 Честито ЕВРО
12:28 18.01.2026
35 Рублевка
12:28 18.01.2026
36 Мишел
До коментар #13 от "МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ":Според теб, които победят, те са задругата.
12:28 18.01.2026
37 И Зелю това пита
До коментар #30 от "Сесесере2🤢🤮":Искал Украйна с граница от 90 г. Но Ванс го отряза Захапа го като булдог и Зелю млъкна като пале.
12:29 18.01.2026
38 Мими Кучева🐕
12:29 18.01.2026
39 Какво стона
До коментар #30 от "Сесесере2🤢🤮":с укрите във Флорида.
Тангото е бавно но винаги актуално.
Ще помиришете разцъфнал Орешник и ще сложите руската граница на Ламанша.
12:30 18.01.2026
40 Георги
До коментар #25 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":ама тя вече я няма. Земята на Монсанто, икономиката на тромб. Хората пръснати по света, а милиардите дълг кой ще връща и от къде - нито индустрия остана, нито земеделие, а това, което съживят ще се отчита първо на американците и каквото им върнат - това е.
Коментиран от #54
12:30 18.01.2026
41 "Отделно" а?
12:32 18.01.2026
42 БОЛШЕВИК
До коментар #30 от "Сесесере2🤢🤮":Как вървят нещата в света, не е невъзможно да се появи нов СССР много по-голям и с много нови страни в него включително и България.
Коментиран от #50
12:33 18.01.2026
43 Георги
До коментар #31 от "К00ПЕЙКИте":че кво му е на еврото - хартишка, кът хартишка. Те сега интереса на руснаците и китайците е Гренландия, затова няма никой на дунава, ама ти си чакай.
12:33 18.01.2026
44 RIP Сесесере 1920 1991💀
12:35 18.01.2026
45 Хуман
До коментар #24 от "Рублевка":Единствените, които се кефят на убийства на деца са гнусните русофили. За тях, колкото повече деца умрат, толкова повече гнусна пропаганда могат да пробутат.
Коментиран от #51
12:35 18.01.2026
46 Рублевка
Коментиран от #62
12:36 18.01.2026
47 Хм...
След последните пълномащабни и непредизвикани руски удари по сладкарници и складове за църковна утвар в 4о4 изведнъж в Алпите започнаха да се сипят лавини и да чезнат и гинат в изобилие хора от неустановена националност. Вече има две три статии по темата във фaTkи. Нищо не намеквам, едва ли има връзка, предполагам случайност някаква... Флуктуации дето се вика!
12:36 18.01.2026
48 Сега тези последно украинци ли са?
12:37 18.01.2026
49 Войната продължава
12:37 18.01.2026
50 Другар капиталист
До коментар #42 от "БОЛШЕВИК":Ясно е че си на възраст нафталин защото вече започват халюцинациите 🤩🤡 говори с лекаря си какви хапчета са необходими за нормално ежедневие✌️
12:37 18.01.2026
51 Рублевка
До коментар #45 от "Хуман":В резултат на руските удари загиват по-малко мирни граждани, отколкото в България при ДТП.
Коментиран от #64
12:38 18.01.2026
52 Мишел
Резултати от украинските удари: трима ранени.
Различни цели, различни резултати.
12:38 18.01.2026
53 Факт
2 гона злато и,
1,2 млрд.долара.
В договора няма клауза за излизане от Еврозоната.....
Добре дошли в клуба на богатите
Коментиран от #67
12:38 18.01.2026
54 Ленин🍌🍌
До коментар #40 от "Георги":А Украйна Знаят ли за твоите слова бликащи от мъдрост и проницателност??🍌🍌🍌✌️
12:38 18.01.2026
55 Скоро и в Киев
Коментиран от #56
12:40 18.01.2026
56 ЩЕКА 🤡🤩
До коментар #55 от "Скоро и в Киев":Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡
Коментиран от #65
12:42 18.01.2026
57 Ха-ха
До коментар #5 от "Княз Вандал Новгородски":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
12:53 18.01.2026
58 Град Козлодуй
До коментар #12 от "К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤":Как пък нито една копейка не отиде да живее и работи в Русия.
Коментиран от #61
13:00 18.01.2026
59 Интересно
13:07 18.01.2026
60 КОЛЬО ПАРЪМА
13:08 18.01.2026
61 Урсул фон дер Бандер
До коментар #58 от "Град Козлодуй":как пък нито една урсулка не отиде да работи в демократичен Ирак или Косово
13:10 18.01.2026
62 Разум
До коментар #46 от "Рублевка":Я коментирай болшевишката революция и разстрела на законния император от банда пияни крепостни?!
13:11 18.01.2026
63 Краят на една ера
13:12 18.01.2026
64 Рус
До коментар #51 от "Рублевка":Това мъка ли е за теб, нацисте?
13:12 18.01.2026
65 хаха🤣
До коментар #56 от "ЩЕКА 🤡🤩":това е старо лафче, но много вярно Русия: Ще, ше, ще...и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб за руските крепостни 🤣🤣🤣
13:13 18.01.2026
66 Лука
До коментар #24 от "Рублевка":Подкрепяш вражеска(рашистка) държава,добре ,че положението не е военно !
13:14 18.01.2026
67 А СИВ
До коментар #53 от "Факт":Това да не е кенеф да влизаш и да излизаш?
А в СИВ имахме ли?
13:14 18.01.2026
68 Русофоб
Коментиран от #69, #72, #74
13:15 18.01.2026
69 Град Козлодуй
До коментар #68 от "Русофоб":Така е приятел. Русофилството, по своята същност е робско мислене и поведение.
13:17 18.01.2026
70 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #2 от "Владимир Путин:":Прескачаш споразумението от будапеща защото там са гаранциите за териториална цялост на Украйна дадени и от русия сащ германия и др
13:19 18.01.2026
71 Лука
До коментар #3 от "Княз Вандал Новгородски":Сега фашизма е при рашистите. Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава ! Не спори а чети !
Коментиран от #75
13:22 18.01.2026
72 Политолог
До коментар #68 от "Русофоб":Русофилството е "модерно" наименование, зад което се крие нацистка идеология с азиатски, феодални елементи.
13:22 18.01.2026
73 Янко Видрарски
13:22 18.01.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Вандял
До коментар #71 от "Лука":Това е бот, който повтаря едни и същи опорки.
13:23 18.01.2026
76 Лука
До коментар #6 от "БОЛШЕВИК":Болшевиките започнаха,за Украйна ще видим!
13:24 18.01.2026
77 Цар Николай Втори
До коментар #2 от "Владимир Путин:":Зелю не е длъжен да спазвя споразумения с незаконния режим в Кремъл узурпирал властта с държавен преврат.
13:25 18.01.2026
78 смотань бандерець..
13:25 18.01.2026
79 хаха🤣
До коментар #28 от "Княз Вандал Новгородски":пиенето е запазена марка на руските крепостни и то пиенето на одеколон 🤣🤣🤣
13:30 18.01.2026