Ускорена милитаризация на Севера! Русия изрази сериозна загриженост относно изпращането на войски на НАТО в Гренландия

Ускорена милитаризация на Севера! Русия изрази сериозна загриженост относно изпращането на войски на НАТО в Гренландия

Започнаха разговори за нова операция "Арктически страж", замислена по аналогия с вече провежданите балтийски и източни стражи, откровено насочени към сдържане на Руската федерация, добавя руското дипломатическо ведомство

Руската дипломация изрази "сериозна загриженост" относно обявеното изпращане на допълнителни войски на НАТО в Гренландия след среща в Белия дом между датски, гренландски и американски лидери, предадоха Франс прес и ТАСС, цитирани от БТА.

"Вместо да извършва конструктивна работа в рамките на съществуващите институции, по-специално Арктическия съвет, НАТО избра пътя на ускорена милитаризация на Севера и засилва военното си присъствие там под измисления претекст за нарастваща заплаха от Москва и Пекин", се казва в изявление на руското посолство в Брюксел, където се намира седалището на Атлантическия алианс.

"Виждаме, че резонансните изявления от Вашингтон по темата за Гренландия се използват от алианса изключително за прокарване на антируска и антикитайска програма", отбелязва посолството пред в. "Известия". "Така, от европейците вече се чуват призиви за обкръжаване на острова и за изпращане на някакъв мащабен колективен десант".

"Започнаха разговори за нова операция "Арктически страж", замислена по аналогия с вече провежданите балтийски и източни "стражи", откровено насочени към сдържане на Русия", добавя руското дипломатическо ведомство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    17 2 Отговор
    15 французи и 13 германци.Хи хи хи

    Коментиран от #16, #20, #23, #31, #36

    13:34 15.01.2026

  • 2 Вашето мнение

    12 2 Отговор
    Кой ще разполага там, кравите или розовите?

    13:35 15.01.2026

  • 3 Щом САЩ може

    7 4 Отговор
    Значи Русия и Китай също могат. Гренландия е голяма и за всички без Европа ще има тюлени лед и бели мечки

    Коментиран от #6, #8

    13:37 15.01.2026

  • 4 Атина Палада

    10 3 Отговор
    Ако може да се разбере кво става...:))Тръмп иска Гренландия ,Макарона праща войски да пази Гренландия от САЩ...и накрая Русия притеснена ,че САЩ няма да могат да вземат Гренландия ,тъй като ще се изправят срещу НатЮто;))))

    Коментиран от #38

    13:38 15.01.2026

  • 5 Хмм

    6 2 Отговор
    страни джуджета, какво ли имат да милитаризират, че и войски да изпращат, украйна губела войната заради студа, ами в Гренландия

    13:40 15.01.2026

  • 6 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Щом САЩ може":

    под леда има нефт

    13:41 15.01.2026

  • 8 Вашето мнение

    13 2 Отговор

    До коментар #3 от "Щом САЩ може":

    Малко настрани от темата, но е важно да се знае. Скоро Алжир прие закон за осъждане на френската колонизация и извършеният там от французите геноцид. При завземането на Алжир и през първите години на колонизацията французите са избили 40 (ЧЕТИРЕДЕСЕТ) процента от населението на Алжир и са грабили всичките блага. Та това за цивилизована, развита и богата европа.

    Коментиран от #18

    13:43 15.01.2026

  • 9 КОКОРЧО НАТОПОРЧЕН

    3 4 Отговор
    ПОРИ ВСИЧКО ЖИВО ПЪЛНИ ГИ С ЕВРАЦИ ДА РАЖДАТ МАКАЦИ. ПОРИ ГИ КОКОРЧО ДАЙ ГИ НА УРСУЛА И ТЯ ДА ГИ ПОРИ РУСКИТЕ ПОЗОРИ.

    Коментиран от #13, #17

    13:44 15.01.2026

  • 10 Мадуро

    4 2 Отговор
    Вече съм Ташунко Сапа,чакам в килията следващия,който Тръмпи ще арестува.

    13:44 15.01.2026

  • 11 123

    3 1 Отговор
    Истинския неприятел на ЕС си показа претенциите без свян.

    13:45 15.01.2026

  • 12 Спасение няма

    6 2 Отговор
    Ускорена милитаризация на Севера! Русия изрази сериозна загриженост относно изпращането на войски на НАТО в Гренландия
    -;-
    Блатнизците са се загрижили за съдбата на Гренландия!

    Коментиран от #21

    13:45 15.01.2026

  • 13 БОГИНЯТА УРСУЛА

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "КОКОРЧО НАТОПОРЧЕН":

    ПОРИ РУСОРОБА ПОРИ ГИ КАТ ФИТКИ ИДВА И КОКОРО И ТОЙ ШИ ГИ ПОРИ МЕГА НАТОПОРЧЕН

    13:45 15.01.2026

  • 14 хаха

    8 5 Отговор
    НАТО ще си прави каквото иска на територията бе алкохолизирана ватнишка леш такава.

    Коментиран от #30

    13:45 15.01.2026

  • 15 ха ха ха

    0 1 Отговор
    вафли.бг

    13:47 15.01.2026

  • 17 БЕЗСИЛНИ ЗА М.О.Ч.А

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "КОКОРЧО НАТОПОРЧЕН":

    БЕЗСИЛНИ ЗА МОЧА БЕЗСИЛНИ ЗА ЛЕВА В КРАКАТА НА УРСУЛА ПЪЛЗИ РУСОРОБА.

    Коментиран от #22

    13:47 15.01.2026

  • 19 БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС

    2 5 Отговор
    БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС-НАЙ ВЕЛИКАТА БОГИНЯ БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС-БОГИНЯТА НА ВСИЧКИ БОГИНИ. ПО ВЕЛИЧЕСТВЕНА ОТ АТИНА ,ПО КРАСИВА ОТ АФРОДИТА ,ПО МЪДРА ОТ АРТЕМИДА. ЦЕЛИЯ СВЯТ КОЛЕНИЧИ ПРЕД БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС

    Коментиран от #27

    13:48 15.01.2026

  • 21 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Спасение няма":

    За съдбата на САЩ :))) САЩ ще воюват с МатЮ в Гренландия:))??

    Коментиран от #24

    13:49 15.01.2026

  • 25 Онзи

    2 0 Отговор
    Гренландия с разтопяването на ледовете има ресурси и е потенциален хъб. Европа какво спи не знам

    13:52 15.01.2026

  • 26 хаха 🤣

    4 1 Отговор
    На света няма по-страхлив народ от руския. Путин само като чуе думата НАТО и тича с 200 към бункера 🤣🤣🤣

    Коментиран от #28

    13:54 15.01.2026

  • 28 Путлер не тимча- седи си спокойно

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "хаха 🤣":

    хаха 🤣
    00ОТГОВОР
    На света няма по-страхлив народ от руския. Путин само като чуе думата НАТО и тича с 200 към бункера
    -;-
    Фюрера си стои на климатика в Бункера и чака Шерифа да му оправи усрания ЗАДНИК!
    Какво СВО и какви 6 цели като Покровск не могат да освободят?!?
    И нашите червени кхмери се самонавиват как като дойдели безаналаговоти джелеза за Рашмахта , какво чудо на Чудесата щяло до става.
    На тъпите рашисти каквото и да им се даде е все тая!

    13:58 15.01.2026

  • 29 Инж1

    4 1 Отговор
    Руснаците ги е ШУБЕ от НАТО!!!!

    13:59 15.01.2026

  • 32 Във Венецуела са разочаровани от Русия

    2 0 Отговор
    Почти 10 дни след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, Русия с нищо не е помогнала за освобождаването му, страхувайки се, да се противопостави на САЩ. Венецуела не е единствения военен съюзник на Русия, който е бил в критична ситуация, но не е получил помощ и вече не вижда смисъл от съюз с Русия. В Сирия, Иран и Армения, Русия отново не успя да направи нищо, за да защити съюзниците си. Въпреки отчитането на факта, че Русия в момента се намира в много трудна ситуация, в която тя самата не може да се справи, военните й съюзници се чувстват напълно изоставени и забравени.

    14:04 15.01.2026

  • 33 Княз Вандал Новгородски

    0 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    14:12 15.01.2026

  • 34 Княз Вандал Новгородски

    1 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #37

    14:12 15.01.2026

  • 35 Княз Вандал Новгородски

    0 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    14:13 15.01.2026

  • 36 хаха🤣

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Имено 🤣 Рашата се докара дотам, че вече трепери от страх и се притеснява от 20 -30 натовски войника 🤣🤣🤣

    14:22 15.01.2026

  • 37 Мдааа

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Княз Вандал Новгородски":

    Значи, по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, 7 пъти повече от убитите украинци. Ужас !

    14:23 15.01.2026

  • 38 Смешник

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    Абе какво става разбрали са се Тръмп и Путин за зоните ня влияние Гренландия и Венецуела за Тръмп Украйна за Путин Европейските бюрократи се чудят от кого да се спасяват

    14:32 15.01.2026

  • 39 Хахахаха

    0 0 Отговор
    Е, нали до вчера захарчо обясняваше, Европа да гледала Гренландия? А днес вие за Гренландия. Какво трябва да ги интересува рашите Гренландия? Не могат ли да си оправят първо ко чи на та?

    14:34 15.01.2026

