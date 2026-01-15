Ускорена милитаризация на Севера! Русия изрази сериозна загриженост относно изпращането на войски на НАТО в Гренландия

Руската дипломация изрази "сериозна загриженост" относно обявеното изпращане на допълнителни войски на НАТО в Гренландия след среща в Белия дом между датски, гренландски и американски лидери, предадоха Франс прес и ТАСС, цитирани от БТА.
"Вместо да извършва конструктивна работа в рамките на съществуващите институции, по-специално Арктическия съвет, НАТО избра пътя на ускорена милитаризация на Севера и засилва военното си присъствие там под измисления претекст за нарастваща заплаха от Москва и Пекин", се казва в изявление на руското посолство в Брюксел, където се намира седалището на Атлантическия алианс.
"Виждаме, че резонансните изявления от Вашингтон по темата за Гренландия се използват от алианса изключително за прокарване на антируска и антикитайска програма", отбелязва посолството пред в. "Известия". "Така, от европейците вече се чуват призиви за обкръжаване на острова и за изпращане на някакъв мащабен колективен десант".
"Започнаха разговори за нова операция "Арктически страж", замислена по аналогия с вече провежданите балтийски и източни "стражи", откровено насочени към сдържане на Русия", добавя руското дипломатическо ведомство.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #16, #20, #23, #31, #36
13:34 15.01.2026
2 Вашето мнение
13:35 15.01.2026
3 Щом САЩ може
Коментиран от #6, #8
13:37 15.01.2026
4 Атина Палада
Коментиран от #38
13:38 15.01.2026
5 Хмм
13:40 15.01.2026
6 Ами
До коментар #3 от "Щом САЩ може":под леда има нефт
13:41 15.01.2026
8 Вашето мнение
До коментар #3 от "Щом САЩ може":Малко настрани от темата, но е важно да се знае. Скоро Алжир прие закон за осъждане на френската колонизация и извършеният там от французите геноцид. При завземането на Алжир и през първите години на колонизацията французите са избили 40 (ЧЕТИРЕДЕСЕТ) процента от населението на Алжир и са грабили всичките блага. Та това за цивилизована, развита и богата европа.
Коментиран от #18
13:43 15.01.2026
9 КОКОРЧО НАТОПОРЧЕН
Коментиран от #13, #17
13:44 15.01.2026
10 Мадуро
13:44 15.01.2026
11 123
13:45 15.01.2026
12 Спасение няма
-;-
Блатнизците са се загрижили за съдбата на Гренландия!
Коментиран от #21
13:45 15.01.2026
13 БОГИНЯТА УРСУЛА
До коментар #9 от "КОКОРЧО НАТОПОРЧЕН":ПОРИ РУСОРОБА ПОРИ ГИ КАТ ФИТКИ ИДВА И КОКОРО И ТОЙ ШИ ГИ ПОРИ МЕГА НАТОПОРЧЕН
13:45 15.01.2026
14 хаха
Коментиран от #30
13:45 15.01.2026
15 ха ха ха
13:47 15.01.2026
17 БЕЗСИЛНИ ЗА М.О.Ч.А
До коментар #9 от "КОКОРЧО НАТОПОРЧЕН":БЕЗСИЛНИ ЗА МОЧА БЕЗСИЛНИ ЗА ЛЕВА В КРАКАТА НА УРСУЛА ПЪЛЗИ РУСОРОБА.
Коментиран от #22
13:47 15.01.2026
19 БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС
Коментиран от #27
13:48 15.01.2026
21 Атина Палада
До коментар #12 от "Спасение няма":За съдбата на САЩ :))) САЩ ще воюват с МатЮ в Гренландия:))??
Коментиран от #24
13:49 15.01.2026
25 Онзи
13:52 15.01.2026
26 хаха 🤣
Коментиран от #28
13:54 15.01.2026
28 Путлер не тимча- седи си спокойно
До коментар #26 от "хаха 🤣":хаха 🤣
00ОТГОВОР
На света няма по-страхлив народ от руския. Путин само като чуе думата НАТО и тича с 200 към бункера
-;-
Фюрера си стои на климатика в Бункера и чака Шерифа да му оправи усрания ЗАДНИК!
Какво СВО и какви 6 цели като Покровск не могат да освободят?!?
И нашите червени кхмери се самонавиват как като дойдели безаналаговоти джелеза за Рашмахта , какво чудо на Чудесата щяло до става.
На тъпите рашисти каквото и да им се даде е все тая!
13:58 15.01.2026
29 Инж1
13:59 15.01.2026
32 Във Венецуела са разочаровани от Русия
14:04 15.01.2026
33 Княз Вандал Новгородски
Фидел Кастро 1992 г.
14:12 15.01.2026
34 Княз Вандал Новгородски
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #37
14:12 15.01.2026
35 Княз Вандал Новгородски
14:13 15.01.2026
36 хаха🤣
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Имено 🤣 Рашата се докара дотам, че вече трепери от страх и се притеснява от 20 -30 натовски войника 🤣🤣🤣
14:22 15.01.2026
37 Мдааа
До коментар #34 от "Княз Вандал Новгородски":Значи, по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, 7 пъти повече от убитите украинци. Ужас !
14:23 15.01.2026
38 Смешник
До коментар #4 от "Атина Палада":Абе какво става разбрали са се Тръмп и Путин за зоните ня влияние Гренландия и Венецуела за Тръмп Украйна за Путин Европейските бюрократи се чудят от кого да се спасяват
14:32 15.01.2026
39 Хахахаха
14:34 15.01.2026