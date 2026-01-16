Пратеници от Вашингтон! Двупартийна американска делегация успокоява Дания за бъдещето на Гренландия

Двупартийна делегация от американски законодатели ще се срещне в петък с ръководството на Дания и Гренландия, за да ги увери в подкрепата на Конгреса на САЩ на фона на напрежението, предизвикано от изявленията на президента Доналд Тръмп за евентуално придобиване на арктическия остров.

Тръмп нееднократно заяви, че Гренландия е от ключово значение за сигурността на Съединените щати заради стратегическото си разположение и богатите си природни ресурси, като не изключи дори използване на сила. В отговор тази седмица европейски държави изпратиха ограничен брой военни на острова по искане на Копенхаген.

Делегацията от 11 конгресмени е водена от сенатора демократ Крис Кунс и по план ще се срещне с датския премиер Мете Фредериксен и с премиера на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен, съобщиха от канцеларията на Фредериксен. "В момент на нарастваща международна нестабилност трябва да се сближаваме със съюзниците си, а не да ги отблъскваме", заяви Кунс.

Сенаторът от Ню Хемпшър Джийн Шахин, член на комисията по външни отношения на Сената, предупреди, че реториката за поемане на контрол над Гренландия подкопава НАТО и обслужва интересите на Русия и Китай. По думите ѝ опасенията в Дания и Гренландия са разбираеми, но тя вярва, че "по-разумните гласове ще надделеят", тъй като в Конгреса има широко съгласие в подкрепа на НАТО и на отношенията между САЩ и Дания. В делегацията участват и републиканските сенатори Том Тилис и Лиза Мурковски.

Посещението в Копенхаген идва след среща в Белия дом, на която датският външен министър Ларс Льоке Расмусен и външният министър на Гренландия Вивиан Моцфелд разговаряха с държавния секретар на САЩ Марко Рубио и вицепрезидента Джей Ди Ванс. След срещата датските власти признаха, че не са успели да променят позицията на американската администрация.

Междувременно в Конгреса на САЩ се оформя двупартийна съпротива срещу евентуален опит за анексиране на Гренландия. Законодатели от Демократическата и Републиканската партия заявиха, че биха подкрепили законодателни мерки за ограничаване на правомощията на президента да използва сила, докато социологическо проучване на Reuters/Ipsos показва, че едва 17% от американците одобряват идеята за придобиване на острова.