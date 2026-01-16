Пратеници от Вашингтон! Двупартийна американска делегация успокоява Дания за бъдещето на Гренландия

Двупартийна делегация от американски законодатели ще се срещне в петък с ръководството на Дания и Гренландия, за да ги увери в подкрепата на Конгреса на САЩ на фона на напрежението, предизвикано от изявленията на президента Доналд Тръмп за евентуално придобиване на арктическия остров.
Тръмп нееднократно заяви, че Гренландия е от ключово значение за сигурността на Съединените щати заради стратегическото си разположение и богатите си природни ресурси, като не изключи дори използване на сила. В отговор тази седмица европейски държави изпратиха ограничен брой военни на острова по искане на Копенхаген.
Делегацията от 11 конгресмени е водена от сенатора демократ Крис Кунс и по план ще се срещне с датския премиер Мете Фредериксен и с премиера на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен, съобщиха от канцеларията на Фредериксен. "В момент на нарастваща международна нестабилност трябва да се сближаваме със съюзниците си, а не да ги отблъскваме", заяви Кунс.
Сенаторът от Ню Хемпшър Джийн Шахин, член на комисията по външни отношения на Сената, предупреди, че реториката за поемане на контрол над Гренландия подкопава НАТО и обслужва интересите на Русия и Китай. По думите ѝ опасенията в Дания и Гренландия са разбираеми, но тя вярва, че "по-разумните гласове ще надделеят", тъй като в Конгреса има широко съгласие в подкрепа на НАТО и на отношенията между САЩ и Дания. В делегацията участват и републиканските сенатори Том Тилис и Лиза Мурковски.
Посещението в Копенхаген идва след среща в Белия дом, на която датският външен министър Ларс Льоке Расмусен и външният министър на Гренландия Вивиан Моцфелд разговаряха с държавния секретар на САЩ Марко Рубио и вицепрезидента Джей Ди Ванс. След срещата датските власти признаха, че не са успели да променят позицията на американската администрация.
Междувременно в Конгреса на САЩ се оформя двупартийна съпротива срещу евентуален опит за анексиране на Гренландия. Законодатели от Демократическата и Републиканската партия заявиха, че биха подкрепили законодателни мерки за ограничаване на правомощията на президента да използва сила, докато социологическо проучване на Reuters/Ipsos показва, че едва 17% от американците одобряват идеята за придобиване на острова.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мдам
Коментиран от #3
21:11 16.01.2026
2 Хеми значи бензин
21:12 16.01.2026
3 Европеец
До коментар #1 от "Мдам":Не знам, бях се насроил за американска Гренландия, та та видим говеда и крави виреят ли там.....
Коментиран от #4
21:15 16.01.2026
4 Ха ХаХа
До коментар #3 от "Европеец":На кой му дреме ти на какво си се насРоил😁🤣😅
21:17 16.01.2026
5 Пасивен Кремълски педофил с токчета
21:17 16.01.2026
6 идва "голяма" помощ
Коментиран от #15
21:28 16.01.2026
7 Георги
21:30 16.01.2026
8 гошо
21:32 16.01.2026
9 Ицо
Коментиран от #11
21:34 16.01.2026
10 ?????
Или тва е друго? А?
Как да кажа кви са вашти мисли?
Не е лошо да ги чуем.
Коментиран от #13
21:35 16.01.2026
11 Гробар
До коментар #9 от "Ицо":Ако датчанката продължава да се дърпа ще бъде отвлечена да прави компания на Мадуро.
21:36 16.01.2026
12 Руски колхозник
21:37 16.01.2026
13 Винету
До коментар #10 от "?????":Ааа ние с колегите си траем шот имаме сметки в швейцарски банки.
21:37 16.01.2026
14 Руски колхозник
21:37 16.01.2026
15 оня с пинон.я
До коментар #6 от "идва "голяма" помощ":А ние ще пратим тагаренко и пасито те струват колкото сто войника.
21:38 16.01.2026
16 Путриот
21:50 16.01.2026