Пратеници от Вашингтон! Двупартийна американска делегация успокоява Дания за бъдещето на Гренландия

16 Януари, 2026 21:08 804 16

  • мете фредериксен-
  • дания-
  • гренландия-
  • нато-
  • доналд тръмп-
  • йенс-фредерик нилсен

Посещението в Копенхаген идва след среща в Белия дом, на която датският външен министър Ларс Льоке Расмусен и външният министър на Гренландия Вивиан Моцфелд разговаряха с държавния секретар Марко Рубио и вицепрезидента Джей Ди Ванс

Пратеници от Вашингтон! Двупартийна американска делегация успокоява Дания за бъдещето на Гренландия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Двупартийна делегация от американски законодатели ще се срещне в петък с ръководството на Дания и Гренландия, за да ги увери в подкрепата на Конгреса на САЩ на фона на напрежението, предизвикано от изявленията на президента Доналд Тръмп за евентуално придобиване на арктическия остров.

Тръмп нееднократно заяви, че Гренландия е от ключово значение за сигурността на Съединените щати заради стратегическото си разположение и богатите си природни ресурси, като не изключи дори използване на сила. В отговор тази седмица европейски държави изпратиха ограничен брой военни на острова по искане на Копенхаген.

Делегацията от 11 конгресмени е водена от сенатора демократ Крис Кунс и по план ще се срещне с датския премиер Мете Фредериксен и с премиера на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен, съобщиха от канцеларията на Фредериксен. "В момент на нарастваща международна нестабилност трябва да се сближаваме със съюзниците си, а не да ги отблъскваме", заяви Кунс.

Сенаторът от Ню Хемпшър Джийн Шахин, член на комисията по външни отношения на Сената, предупреди, че реториката за поемане на контрол над Гренландия подкопава НАТО и обслужва интересите на Русия и Китай. По думите ѝ опасенията в Дания и Гренландия са разбираеми, но тя вярва, че "по-разумните гласове ще надделеят", тъй като в Конгреса има широко съгласие в подкрепа на НАТО и на отношенията между САЩ и Дания. В делегацията участват и републиканските сенатори Том Тилис и Лиза Мурковски.

Посещението в Копенхаген идва след среща в Белия дом, на която датският външен министър Ларс Льоке Расмусен и външният министър на Гренландия Вивиан Моцфелд разговаряха с държавния секретар на САЩ Марко Рубио и вицепрезидента Джей Ди Ванс. След срещата датските власти признаха, че не са успели да променят позицията на американската администрация.

Междувременно в Конгреса на САЩ се оформя двупартийна съпротива срещу евентуален опит за анексиране на Гренландия. Законодатели от Демократическата и Републиканската партия заявиха, че биха подкрепили законодателни мерки за ограничаване на правомощията на президента да използва сила, докато социологическо проучване на Reuters/Ipsos показва, че едва 17% от американците одобряват идеята за придобиване на острова.


Дания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдам

    2 6 Отговор
    Пратиха сега 38 войника.. 7 пъти по малко от стационарните американци на същия остров... Това ще е по голямо дърмонене, дори и от украинското

    Коментиран от #3

    21:11 16.01.2026

  • 2 Хеми значи бензин

    3 11 Отговор
    Абсурдно е такава голяма и стратегически важна територия да се управлява от пръдливите датски инцести

    21:12 16.01.2026

  • 3 Европеец

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мдам":

    Не знам, бях се насроил за американска Гренландия, та та видим говеда и крави виреят ли там.....

    Коментиран от #4

    21:15 16.01.2026

  • 4 Ха ХаХа

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    На кой му дреме ти на какво си се насРоил😁🤣😅

    21:17 16.01.2026

  • 5 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    5 4 Отговор
    Нещо съм пропуснал, защото останах при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че още ме болят задните части!

    21:17 16.01.2026

  • 6 идва "голяма" помощ

    4 0 Отговор
    Естония ще представлява практически половината от всички европейски сили, изпратени да защитават острова срещу Съединените щати. Талин, като обяви планове да изпрати 20 войници в Гренландия наведнъж, изпревари Париж с неговите 15 войници и Германия, която все още не е решила дали да изпрати 12 или 13 войници от Бундесвера.

    Коментиран от #15

    21:28 16.01.2026

  • 7 Георги

    3 0 Отговор
    чия е Гренландия?

    21:30 16.01.2026

  • 8 гошо

    3 0 Отговор
    Сатанистите се делят на 2 партии ли?

    21:32 16.01.2026

  • 9 Ицо

    0 2 Отговор
    Има ли копейки тук?

    Коментиран от #11

    21:34 16.01.2026

  • 10 ?????

    2 0 Отговор
    А Баце, Шиши, ПП, БСП-ново начало и вся остальная ще питат ли чия е Гренландия?
    Или тва е друго? А?
    Как да кажа кви са вашти мисли?
    Не е лошо да ги чуем.

    Коментиран от #13

    21:35 16.01.2026

  • 11 Гробар

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ицо":

    Ако датчанката продължава да се дърпа ще бъде отвлечена да прави компания на Мадуро.

    21:36 16.01.2026

  • 12 Руски колхозник

    1 0 Отговор
    Тръмп ще се окаже Троянският кон в НАТО 🤔🤣

    21:37 16.01.2026

  • 13 Винету

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "?????":

    Ааа ние с колегите си траем шот имаме сметки в швейцарски банки.

    21:37 16.01.2026

  • 14 Руски колхозник

    1 0 Отговор
    Честит 51-ви щат

    21:37 16.01.2026

  • 15 оня с пинон.я

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "идва "голяма" помощ":

    А ние ще пратим тагаренко и пасито те струват колкото сто войника.

    21:38 16.01.2026

  • 16 Путриот

    0 0 Отговор
    С Йелоустоун не ни огря, сега легнахме на леда в Гренландия та дано ни се стоплят сърчицата плаващи в съветски найна!

    21:50 16.01.2026

